Son dakika... Adım adım ateşkese doğru: Savaş yarın bitebilir... Tel Aviv'de protesto... 'Netanyahu istifa'

Tel Aviv'de protesto: 'Netanyahu istifa' sesleri

İsrailli göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve esir takası anlaşması talebiyle düzenledikleri gösterilerine bu hafta da devam etti.



Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıyan göstericiler, "Bibi (Netanyahu) esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" sloganları attı.



Bazı esir yakınları, yaptıkları konuşmalarla hükümete esir takası anlaşması yapılması yönünde çağrıda bulundu.



Ayrıca Lübnan ile ateşkes sağlanmasının ardından İsrailliler, üç ay sonra ilk kez esir takası talebiyle Hayfa'da da gösteri düzenledi.​​​​​​​

"NETANYAHU HÜKÜMETİ, ESİR AİLELERİNE İHANET EDİYOR"



Tel Aviv'de düzenlenen protesto öncesinde Savunma Bakanlığı binası önünde toplanan esir aileleri, Hamas'ın ABD vatandaşlığı olan İsrailli bir esirin ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a "özgürlükleri için müzakere yapmak adına nüfuzunu kullanması" çağrısında bulunduğu görüntülerini paylaşması konusunda bir basın açıklaması yaptı.



Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, "Esirleri geri getirmek ve saldırıları sona erdirmek için yeni bir anlaşma önerisi sunmayan bir hükümet, esirlere ve biz ailelere ihanet ediyor." dedi.



Zangauker, Başbakan Netanyahu, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in İsrailli esirleri görmezden gelerek Gazze'de "yerleşim birimleri kurmak için acele ettiklerini" söyledi.