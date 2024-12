Son dakika... Adım adım ateşkese doğru: Savaş yarın bitebilir... Tel Aviv'de protesto... 'Netanyahu istifa'

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'den atılan bir roket nedeniyle İsrail'in orta kesimlerindeki birçok şehir ve kasabada sirenlerin çaldığını açıkladı. IDF sirenlerin, Latrun, Modi, Neveh Shalom, Nachshon, Mishmar Ayalon ve Kfar Bin Nun bölgelerin duyulduğunu söyledi. IDF, roketin İsrail sınırları dışında düşürüldüğünü belirtti.

🚨Sirens sounding in central Israel following a launch from Yemen🚨 pic.twitter.com/5vujRHhkUB