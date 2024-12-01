Son dakika... Adım adım ateşkese doğru: Savaş yarın bitebilir... Tel Aviv'de protesto... 'Netanyahu istifa'

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İsrail ordusuna ait savaş uçakları, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Cenin kentinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Cenin kentinde "silahlı unsurların" hava kuvvetleri tarafından hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, Cenin kentinin güneyindeki Sayr beldesine düzenlenen hava saldırısında silahlı 4 kişinin hedef alındığı kaydedildi.
Söz konusu 4 kişinin güvenlik güçleri tarafından takip edildiği, hedef alınan kişilerin ölüp ölmediğine dair bilgi elde etmeye çalışıldığı aktarıldı.
İran İnsan Hakları Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Kazım Garibabadi, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndan çıkarılması için dört üst düzey BM yetkilisine başvurduklarını bildirdi. Garibabadi açıklamasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkanı Robert Rey, BM Kadın Komisyonu Başkanı Abd al-Aziz Umm al-Wasil ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'e çağrıda bulundu.
Kazım Garibabadi başvurusunda, İsrail'in BM'den ihraç edilme cezasına çarptırılması gerektiğini ve çok sayıda BM üyesinin, İsrail'in BM Genel Kurulu üyeliğinin sona erdirilmesi yönünde talepleri olduğunu ifade etti.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'den atılan bir roket nedeniyle İsrail'in orta kesimlerindeki birçok şehir ve kasabada sirenlerin çaldığını açıkladı. IDF sirenlerin, Latrun, Modi, Neveh Shalom, Nachshon, Mishmar Ayalon ve Kfar Bin Nun bölgelerin duyulduğunu söyledi. IDF, roketin İsrail sınırları dışında düşürüldüğünü belirtti.
🚨Sirens sounding in central Israel following a launch from Yemen🚨 pic.twitter.com/5vujRHhkUB— Israel Defense Forces (@IDF) December 1, 2024
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Ben-Gvir "yerel halka rahatsızlık verdiği" iddiasıyla Araplar ile Yahudilerin karışık olarak yaşadığı kentlerde bulunan camilerdeki hoparlörlere el konulması yönünde talimat verdi.
İsrail Meclisindeki (Knesset) Arap milletvekilleri tarafından kınanan Ben-Gvir'in talimatı, "dini bir savaşı ateşleme gayreti" olarak nitelendirildi.
Ben-Gvir, X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail halkını rahatsız eden, camilerdeki hoparlörlerden kaynaklanan mantıksız gürültünün azaltılmasına yönelik bir politikaya öncülük etmekten gurur duyuyorum." ifadelerine yer verdi.
Batı ülkelerinin ve bazı Arap ülkelerinin ezan sesine kısıtlama getirdiğini belirten Ben-Gvir, höporlörden gelen ezan sesinin "bölge sakinlerinin yaşam kalitesi pahasına olamayacağı" ifadelerini kullandı.
Filistin asıllı İsrail Milletvekili Ahmed Tıybi, "Ben-Gvir, seçmenlerini memnun etmek, Arap toplumunu baskılamak ve Arap vatandaşlarına zulmetmek için savaş (İsrail'in saldırıları) ortamını kullanarak bir din savaşı ateşleme gayretinde." diyerek tepki gösterdi.
İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bölgenin güney ve kuzeyinde saldırılar düzenlerken gerçek mermi kullandı.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsraillilerin Batı Şeria'daki El-Halil şehrinin güneybatısındaki Tabka ve Tavvas bölgelerine saldırdığı belirtildi.
Tabka köyünün el-Abid mevkisinde Filistinlilerin evlerine saldıran İsrailliler, ateş açarak saldırırlarken olayda 63 yaşında Filistinli bir kadın yaralandı.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Tavvas köyündeki çiftçilere de saldırdığı aktarılan haberde, "Toprağı sürmeleri ve ekip biçmeleri engellenen Filistinliler silah zoruyla bölgeyi terk etmek zorunda kaldı." ifadelerine yer verildi.
İsrailli göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve esir takası anlaşması talebiyle düzenledikleri gösterilerine bu hafta da devam etti.
Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıyan göstericiler, "Bibi (Netanyahu) esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" sloganları attı.
Bazı esir yakınları, yaptıkları konuşmalarla hükümete esir takası anlaşması yapılması yönünde çağrıda bulundu.
Ayrıca Lübnan ile ateşkes sağlanmasının ardından İsrailliler, üç ay sonra ilk kez esir takası talebiyle Hayfa'da da gösteri düzenledi.
"NETANYAHU HÜKÜMETİ, ESİR AİLELERİNE İHANET EDİYOR"
Tel Aviv'de düzenlenen protesto öncesinde Savunma Bakanlığı binası önünde toplanan esir aileleri, Hamas'ın ABD vatandaşlığı olan İsrailli bir esirin ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a "özgürlükleri için müzakere yapmak adına nüfuzunu kullanması" çağrısında bulunduğu görüntülerini paylaşması konusunda bir basın açıklaması yaptı.
Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, "Esirleri geri getirmek ve saldırıları sona erdirmek için yeni bir anlaşma önerisi sunmayan bir hükümet, esirlere ve biz ailelere ihanet ediyor." dedi.
Zangauker, Başbakan Netanyahu, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in İsrailli esirleri görmezden gelerek Gazze'de "yerleşim birimleri kurmak için acele ettiklerini" söyledi.
Mısırlı ve İsrailli müzakereciler arasında bu hafta başında yapılan görüşmelerin ardından Hamas heyeti, Gazze'de ateşkes önerilerini görüşmek üzere Kahire'ye geldi. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National gazetesinin ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hamas heyetine Halil El Hayah, Zaher Jabareen ve Moussa Marzouq liderlik etti.
Masadaki ateşkes teklifinin 20 ile 30 günlük bir ateşkesi içerdiği iddia edilirken, ateşkesin sağlanması durumunda Filistinli tutukluların İsrailli esirlerle takas edileceği belirtiliyor.
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları’nın Gazze’de rehine olarak tutulan İsrail kökenli ABD vatandaşı Edan Alexander'ın videosunu yayınlamasına ABD hükümetinden açıklama yapıldı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Alexandr’ın ailesi ile temasın sürdüğü belirtilerek, “Eğer Hamas rehineleri serbest bırakmayı kabul etseydi, Gazze'deki savaş yarın ve hatta aylar önce biter ve Gazzelilerin çektiği acılar hemen sona ererdi” ifadeleri kullanıldı.
Hamas’ın rehineleri serbest bırakmayı kabul etmediği savunulan açıklamada, “Başkan Biden’ın geçen hafta söylediği gibi, rehinelerin serbest bırakılması, savaşın durdurulması ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması amacıyla bir anlaşma yapmak için elimizde kritik bir fırsat var. Bu anlaşma şu anda masada” denildi. ABD hükümetinin rehinelerin serbest bırakılmasına dönük her türlü çabayı sürdürdüğü vurgulandı.
İsrail Gazze Şeridi’nde yoğun saldırılar düzenlerken, bölgede tutulan esirlerin durumu belirsizliğini koruyor. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bugün Gazze Şeridi’nde tutulan İsrailli esir Edan Alexander’ın görüntülerini paylaştı. Alexander, görüntüde ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'tan İsrail'e Gazze saldırılarına son vermesi için baskı yapmasını istedi. Alexander, “Lütfen Biden'ın yaptığı hatayı yapmayın. Gönderdiği silahlar şimdi bizi öldürüyor ve hukuksuz kuşatmalar şimdi bizi aç bırakıyor” dedi.
Başbakan Binyamin Netanyahu’yu protesto için İsraillilere “her gün sokağa çıkın” çağrısı yapan Alexander, “Hükümet tarafından yapılan bir hatanın bedelini bizim ödememiz mantıksızdır. İsrailliler, bu kabusa son vermenin ve hükümete baskı yapmanın zamanı geldi” şeklinde konuştu.
Kassam Tugayları paylaştıkları videonun sonunda “Zaman tükeniyor” ifadelerine yer verdi.
Lübnan’da sağlanan ateşkesin ardından Filistin’deki katliamlarına hız veren İsrail ordusu, bir kez daha Gazze Şeridi'ni vurdu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Han Yunus şehrinde yiyecek yardımı bekleyen sivilleri hedef alan İsrail hava saldırısında en az 17 kişi hayatını kaybetti. Sözde güvenli bölge ilan edilen el-Mavasi bölgesindeki bir çadıra yönelik saldırıda ise 2 çocuk yaşamını yitirdi. Her iki saldırıda da çok sayıda kişi yaralandı.