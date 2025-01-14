Son dakika... Açıklamalar peş peşe geldi: Gazze'de ateşkes çok yakın! Anlaşmada dikkat çeken detaylar...

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığını "Filistin 2" adını verdikleri süpersonik füzeyle hedef vurduklarını öne sürdü.İsrail hava savunma sistemlerinin başarısız kaldığı ve süpersonik füzenin hedefe başarıyla ulaştığını iddia eden Seri, bunun son 12 saatte İsrail'e yönelik gerçekleştirdikleri üçüncü saldırı olduğunu belirtti.
Öte yandan İsrail ordusunun X hesabından yapılan paylaşımda, Yemen'den atılan balistik füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde siren seslerinin çaldığı bildirildi.Yemen'den fırlatılan füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğine dikkati çekilen paylaşımda, herhangi bir can kaybının olmadığı kaydedildi.
İsrail resmi devlet televiyonu KAN'ın haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in anlaşmaya karşı çıkması nedeniyle hükümetin düşmeyeceğinden emin olmak istediği belirtildi.KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, "Eğer işler hızlı ilerlerse bugün öğleden sonra kabinenin toplanması ve ardından hükümet toplantısının yapılması ve anlaşmanın onaylanması muhtemel." dedi.
İsrailli Kanal 12 televizyonunun İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde ise esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmanın ayrıntıları üzerinde uzlaşıya varıldığı ve Hamas'ın nihai cevabının beklendiği bildirildi.Haberde ayrıca çoğu hükümet üyesinin anlaşmayı desteklediği öne sürüldü.
Haberde, Netanyahu liderliğindeki Likud partisinden 18, Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisinden 6, Moshe Gafni liderliğindeki Birleşik Tevrat Yahudiliği'den 2 ve Ulusal Sağ partisinden 2 bakanın da anlaşmayı desteklediği kaydedildi.
Öte yandan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in başında olduğu Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden 3 bakan ile ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in liderliğini yaptığı Dini Siyonizm partisinden 3 bakanın da anlaşmaya karşı çıktığı belirtildi.
Londra Metropolitan Polisi, Filistin destekçilerinin başkentteki BBC binası önünde toplanmasını yasaklayan karar sonrası, organizatörlerin yürüyüş rotasını değiştirdiği duyurusuna ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, gösterinin ana organizatörlerinden Filistin Dayanışma Kampanyasının (PSC), yürüyüş güzergahını değiştirerek, göstericilerin Başbakanlık Ofisi'nin de bulunduğu Whitehall Caddesi'nde toplandıktan sonra BBC'ye doğru yürüyüş rotası belirlediği anımsatıldı.
Yürüyüşün yapılacağı hafta sonu başkentteki polis operasyonunu yönetecek Polis Amiri Adam Slonecki'nin değerlendirmelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu koşullar altında elimizdeki yetkileri kullanmaktan başka seçeneğimiz yok. PSC ile temaslarımızı sürdüreceğiz ve önümüzdeki günlerde yeniden düşünüp alternatif öneri sunacaklarını umuyoruz."
Bölgedeki AA muhabirinin sağlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu gün boyunca Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine yönelik hava saldırılarını artırdı.Kuzeydeki Gazze kentinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okulun yanı sıra birçok noktada toplanan vatandaşları hedef alan saldırılar oldu.İsrail'in savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren 53 Filistinlinin cesedi hastanelere ulaştırıldı.İsrail'in yoğun saldırılarında yaralanan çok sayıdaki yaralının kaldırıldığı kuzeyindeki Ehli Baptist Hastanesinde yer kalmadığı için yaralılara hastane bahçesinde müdahale edilmeye çalışıldı.
Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ile Hamas arasında yürütülen müzakere sürecinin hassasiyeti nedeniyle ismini vermek istemeyen Filistinli kaynaklar, gelişmelere ilişkin bilgi verdi.Filistinli kaynaklar, ateşkes ve esir takası anlaşmasının neredeyse hazır olduğunu ifade etti.Ayrıca, sürecin şu andaki gibi devam etmesi halinde büyük ihtimalle 17 Ocak Cuma günü ya da daha önce anlaşmanın imzalanabileceği kaydedildi.Anlaşmanın 3 aşamada uygulanacağı ve ilk aşamanın 40 ila 42 gün süreceği belirtildi.Kaynaklar, "Bu aşamada İsrail, Netzarim ve Philadelphi koridorlarında kalmaya devam edecek. Bir hafta sonra Hamas'tan İsrailli esirlerin listeleri teslim alınacak, ardından İsrail, Gazze’nin kuzeyine geri dönüşlere izin verecek." bilgisini verdi.
İsrail'in, dönüş düzenlemeleriyle ilgili Gazze'nin kuzeyine geçişlere izin vermek için Netzarim Koridoru'nun bir kısmından çekileceği de belirtildi.Kaynaklar ayrıca, yaya olarak dönenlerin aranmayacağını ancak araçlarla dönenlerin silah kaçakçılığı veya kuzeye silahlı kişilerin geçişinin engellenmesi amacıyla uluslararası bir kuruluş tarafından getirilen cihazlarla aranacağını belirtti.Tampon bölgenin genişliğiyle ilgili bir anlaşmazlık olduğunu aktaran kaynaklar, İsrail’in bölgenin 1500 metre olmasını istediğini ancak 1000 metre olarak anlaşmaya varıldığını açıkladı.Kaynaklara göre, birinci aşamanın ardından İsrail'in Netzarim Koridoru'ndan tamamen çekilerek tampon bölgenin sınırlarına kadar gerilemesini sağlamak sağlamak amacıyla ikinci ve üçüncü aşama üzerinde müzakereler yapılacak, İsrail, Philadelphi bölgesinde kalmaya devam edecek.
Kaynaklar, İsrail'in Hamas'a teslim ettiği 34 kişilik listede 8 askerin yer aldığını ve basında Hamas'ın bunu kabul ettiği yönünde iddialar yer aldığını ifade etti.İsrail'in, Hamas'ın bu listeyi reddedeceğini tahmin ettiğini ancak Hamas'ın listeyi kabul ettiğini dile getiren kaynaklar, bu askerler için farklı bir karşılık belirleneceğini aktardı.Kaynaklar, 7 Ekim'den sonra alıkonulan tüm sivil esirlerin serbest bırakılması karşılığında bu 8 askerin serbest bırakılması önerisi bulunduğunu ve bunun kabul edilme olasılığının yüksek olduğunu kaydetti.
Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ve İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler, esir takası ve saldırıların durdurulmasıyla ilgili nihai bir anlaşmanın şekillendirilmesi için yoğun şekilde devam ediyor.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, üst düzey İsrail müzakere heyetini Gazze'de ateşkes ve esir takası görüşmelerinin yürütüldüğü Katar'a gönderme kararı almış, aralarında İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın da bulunduğu heyet Doha'ya gitmişti.İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya varıldığı öne sürmüştü.
İsrail basını, ülkenin Hamas’ın elindeki rehinelerin bir kısmının serbest kalmasını sağlayacak ve savaşı sonlandıracak bir ateşkes anlaşması konusunda müzakerelerin “ileri aşamalarında" olduğunu duyurdu. İsrail hükümeti kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, arabulucu ülkeler Katar ve Mısır ile ABD tarafından koordine edilen Doha'daki görüşmelerde ilerleme kaydedildiği ancak "anlaşmanın kesinleşmediği" aktarıldı. Suriye'de Esad rejiminin sona ermesi ve Lübnan’da yapılan ateşkesin Hamas üzerinde daha fazla baskıya yol açtığını belirten yetkililer, göreve başlamaya hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump’ın baskı ve tehditlerinin de Hamas'ı masaya oturtmaya yardımcı olduğunu kaydetti.
ABD Başkanı Joe Biden, geçen yaz kendisinin kamuoyuna duyurduğu ateşkes önerisiyle ilgili aylar süren çalışmaların ardından artık sonuca çok yaklaştıklarını kaydederek, "İsrail ile Hamas arasındaki savaş hakkında şunu söyleyeyim; aylar önce ortaya konulan ateşkes önerisinin nihayet gerçekleşmesine çok yakınız." dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile dünden bu yana önemli görüşmeler yaptığını hatırlatan Biden, "Bu anlaşmayı tamamlamak için yoğun çaba gösteriyorum." diye konuştu.Biden, söz konusu ateşkes anlaşmasının gerçeklemesi halinde esirlerin serbest bırakılacağını, çatışmaların duracağını ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılacağını ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Savaşın başladığı günden beri korkunç acılar çeken Filistinlilere insani yardımın önemli ölçüde artması mümkün olacak. Filistinliler cehennemi yaşadılar. Çok fazla masum insan öldürüldü. Filistin halkı barışı ve kendi geleceklerini belirleme hakkını hak ediyor. İsrail de barışı ve gerçek güvenliği hak ediyor."
Biden, kendinden sonraki Donald Trump yönetimine de bu konuda aynı hassasiyeti göstermesi çağrısında bulundu.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze'de ateşkes konusundaki son durumu değerlendiren ABD Başkanı Biden, ateşkes anlaşmasına bir an önce varılması gerektiğini belirtmişti.