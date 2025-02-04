SON DAKİKA! ABD'yi alarma geçiren İran istihbaratı: İran nükleer silah için harekete geçti

ABD'yi tedirgin eden İran istihbaratı: Gizli bir ekip nükleer silah için hazırlık yapıyor

ABD'li New York Times gazetesinin haberine göre, İranlı bilim insanlarından oluşan gizli bir ekip, ülke yönetiminin nükleer silah geliştirmeye karar vermesi halinde bunu nasıl hızla gerçekleştireceklerini araştırıyor. New York Times'a konuşan anonim kaynaklara göre, ABD istihbaratı Biden yönetiminin son aylarında bu konu ile ilgili özel olarak toplandı, kritik bilgiler daha sonra geçiş sürecindeki seçilmiş başkan Trump'ın ekibine de iletildi.



İstihbarat yetkilileri İran'ın nükleer stoklarını bir yıl ya da daha uzun bir süre yerine 'sadece birkaç ay içinde' çalışır bir silaha dönüştürmek için bir kısayol aradığı konusunda Beyaz Saray'ı uyardı.İran'ın nükleer silah için hazırlıklara başladığına dair net bir emare yok ancak gazete İran'ın bölgedeki vekil güçlerine vurulan darbeler ve İsrail'i füze saldırıları nedeni ile Tahran'ın bölgesel gücünün giderek zayıfladığını ve yönetimin İsrail ya da ABD tarafından yapılacak olası bir saldırıya karşı endişeli olduğunu öne sürüyor.



NYT'ye göre,İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'la İran'ın tesislerinin vurulması mı yoksa Tahran'la müzakere edilmesi mi gerektiği konusunu tartışacağına kesin gözle bakılıyor.



Dönemin ABD başkanı Donald Trump'ın 2018 yılında nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İran uranyum üretimini yeniden başlattı ve şimdi dört veya daha fazla bomba yapmak için bol miktarda yakıta sahip. Ancak bu gerçekten bir silah üretmek için yeterli değil. Bu yüzden ABD yönetimi Tahran'ın elindeki stoku silaha dönüştürmek için atması gereken son adımlara odaklanmış durumda.



ABD başkanı Trump daha önce yaptığı açıklamalarda İran ile doğrudan bir çatışmaya girmek için acele etmediğini belirtti ve bir müzakereye açık görünüyor. İran ise bölgedeki vekil güçlerine vurulan darbeler, Esad rejiminin devrilmesi ve İsrail'in nükleer tesislerine düzenlediği saldırılar sonrası sıkıntılı günler geçiriyor.