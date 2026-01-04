Son dakika... ABD'ye götürülen Maduro'dan yeni görüntüler : Elleri kelepçeli ayağında terlik

ABD Savunma Bakanı Hegseth’ten Maduro sonrası Venezuela yorumu: "Şartları Başkan Trump belirler"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, CBS televizyonuna verdiği röportajda Venezuela’ya gerçekleştirilen saldırılar ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ülkeden çıkarılarak ABD’ye getirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.



ABD Başkanı Donald Trump’ın "Ülke yönetiminde uygun bir geçiş sağlanana kadar Venezuela’da kalacağız" sözleri hatırlatılan Hegseth, "Bundan sonra ne olacak, bu ne demek?" sorusuna, "Bu, şartları bizim belirlememiz anlamına geliyor. Şartları Başkan Trump belirler. Nihai olarak bunun hangi aşamalardan geçeceğine de o karar verir. Ancak bu; uyuşturucu akışının durması, bizden alınan petrolün nihayetinde geri verilmesi ve suçluların ABD’ye gönderilmemesi anlamına geliyor" yanıtını verdi.



"Uzaması halinde Kongre’yi sürece dahil edeceğiz"

Venezuela'yı istikrara kavuşturmaya yönelik tam ölçekli bir müdahale için ABD Kongresi’nin onayını isteyip istemeyecekleri sorusunu da yanıtlayan Hegseth, Maduro'nun yakalanmasını bir kolluk kuvveti operasyonu olarak nitelendirdi. Bu operasyon için Kongre onayı gerekmediğini, ancak daha geniş çaplı bir operasyon halinde gerekli adımların atılacağını vurgulayan Hegseth, "Bu bir kolluk kuvveti operasyonuydu. Savunma Bakanlığı (Savaş Bakanlığı) Adalet Bakanlığı'nı destekleyerek, nihayetinde adalete hesap vermesi gereken bir suçluyu ülkeden çıkarıyordu. Ve (Dışişleri Bakanı) Marco Rubio bunun Kongre'ye önceden bildirilecek bir şey olmadığını açıkça belirtti. Ancak, bu durumun daha da uzaması halinde elbette Kongre'yi sürece dahil edeceğiz" dedi.





