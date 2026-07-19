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CANLI Son dakika... ABD'nin Irak Konsolosluğunda patlama: İran'dan art arda misilleme saldırıları

Güncelleme Tarihi:
#abd#iran#askeri saldırı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 09:27

İran, ABD'nin hava saldırılarına yanıt olarak bölgedeki Amerikan üslerine füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) misilleme yaptı. Kuveyt'te ABD'ye ait 2 askeri üssün vurulduğu kaydedildi. Saldırıda bölgedeki Patriot hava savunma sistemleri ile radarların yoğun ateş altında kaldığı duyuruldu. İran ordusu, Kuveyt'teki bir ABD mühimmat deposunun da misillemede hedef alındığını bildirdi. Misilleme saldırılarında ABD'nin Irak Konsolosluğunun da vurulduğu açıklandı. İşte detaylar...

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İran ABD İHA'sını düşürdü
İran ABD İHAsını düşürdü

Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, Ahvaz semalarında hava savunma sistemi tarafından MQ-9 model bir İHA'nın vurulduğu belirtildi. ABD ordusundan ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Kuveyt'te hava savunma sistemleri devrede
Kuveytte hava savunma sistemleri devrede

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Kuveyt'i füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, İran'dan fırlatılan füze ve kamikaze İHA'ların önlenmesi amacıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.

Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditleri önlemeye yönelik faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, halktan yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

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Kuveyt'teki 2 ABD üssü vuruldu
Kuveytteki 2 ABD üssü vuruldu

İran ordusundan yapılan açıklamada, ABD'nin saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirilen "16'ncı dalga operasyon" kapsamında Kuveyt'te ABD güçlerinin kullandığı El-Adiri Kampı'na saldırılar düzenlendiği belirtildi. Kamikaze İHA'larla gerçekleştirilen saldırılar kapsamında ABD ordusunun mühimmat deposunun hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Ali es-Salem Hava Üssü'ndeki Patriot hava savunma sistemleri ile hava radarının yoğun saldırılarla ateş altına alındığı ifade edildi.

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İran'da çok sayıda kentte patlama sesleri
İranda çok sayıda kentte patlama sesleri

ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'ın güneyindeki Sirik kentine saldırı düzenlediği bildirildi. İran'ın Fars Haber Ajansı'nın haberinde, "Saat 01.30 sularında düşman Amerika tarafından Sirik çevresinde bir noktaya saldırı düzenlendi." ifadelerine yer verildi.

Son dakika... ABDnin Irak Konsolosluğunda patlama: İrandan art arda misilleme saldırıları

Ekiplerin saldırıya uğrayan bölgeye ulaştığı ve muhtemel hasarı açıklayacağı belirtildi.

Son dakika... ABDnin Irak Konsolosluğunda patlama: İrandan art arda misilleme saldırıları

HACIABAD KENTİ VURULDU

ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Hacıabad kentine saldırı düzenlediği bildirildi. İran'ın Tesnim Haber Ajansı'nın haberinde, "Saat 02.10 sularında düşman ABD tarafından Hacıabad yakınlarında askeri bir saldırı gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi. Saldırıda sivil can kaybı veya konut ve ticari altyapıda herhangi bir hasar bildirilmediği aktarıldı.

Son dakika... ABDnin Irak Konsolosluğunda patlama: İrandan art arda misilleme saldırıları

İran’ın Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyulurken Kiş Adası civarında birden fazla savaş uçağının uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

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ABD'nin Irak Konsolosluğuna saldırı

İran’ın saldırı düzenlediği Irak’ta bulunan ABD Konsolosluğunda patlama meydana geldiği kaydedildi.

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ABD’den İran'a misilleme
ABD’den İrana misilleme

ABD ordusu, "Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırılara da karşılık vermek amacıyla" İran'a yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerindeki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün ABD Kuvvetleri Başkomutanı'nın (Donald Trump) talimatıyla İran'a karşı yeni hava saldırıları başlattı." ifadesi kullanıldı. Saldırıların, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini tehdit etme yeteneğini daha da zayıflatmayı hedeflediği belirtilen açıklamada, ayrıca önceki gece Ürdün'de ABD askerlerine yönelik düzenlenen İran saldırılarına da karşılık vermeyi amaçladığı kaydedildi.

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CENTCOM, 2 ABD askerinin öldüğünü duyurdu
CENTCOM, 2 ABD askerinin öldüğünü duyurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'deki askeri üssü hedef alan İran saldırısında 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi. CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "17 Temmuz'da ABD ve müttefik güçlerin Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğu esnada 2 ABD askeri hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, 1 ABD askerinin kayıp olduğu, tedavi amacıyla Ürdün'deki hastanelere sevk edilen 4 askerin taburcu edildiği, hafif yaralanan diğer personelin ise sağlık kontrollerinin ardından görevlerine döndüğü kaydedildi.

 

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İran'dan ABD'ye mutabakat eleştirisi
İrandan ABDye mutabakat eleştirisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'yi taraflar arasındaki mutabakat zaptının imzalandığı ilk günlerden bu yana anlaşmayı ihlal etmekle suçlarken, Washington yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri İran ile koordinasyon halinde belirlenen rotalardan başka bir yönlendirdiğini söyledi. Bekayi, "Son bir hafta veya 10 günlük süreçte bu mutabakat zaptının neredeyse her bir bölümü ABD tarafından ihlal edilmiştir" dedi. Bekayi, katıldığı özel bir programda ABD-İran arasındaki müzakere süreci ve mutabakat zaptına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bekayi, İran’ın bu süreçteki herhangi bir taahhüdü ihlal eden ilk taraf olmadığını söyledi.
Mutabakat zaptının İran’ın kararıyla mı askıya aldığına yönelik bir soruya cevabında

Bekayi, "Üstlendiğimiz taahhütlerden hiçbirinin ihlalini biz başlatmadık. Bu, 2018 yılında ABD tarafından ihlal edilen ve İran'ın hiçbir zaman feshetmediği Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) için de geçerli, şimdi söz konusu mutabakat zaptı için de geçerli. Bu mutabakat zaptını fiilen daha ilk günden ihlal eden taraf ABD oldu. Ayrıca en başından itibaren bu anlaşmanın ‘taahhüde karşı taahhüt’ ilkelerinde olduğunu açıkça belirttik; yani ABD de kendi yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece biz de üzerimize düşen taahhütlere bağlı kalacaktık" ifadelerini kullandı.

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Hamaney ateşkes anlaşmasını iptal etti
Hamaney ateşkes anlaşmasını iptal etti

İran lideri Mücteba Hamaney, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının ihlal edilmesine ilişkin, “Büyük Şeytan'ın (ABD) mutabakatı tekrar ihlal etmesi, ABD Başkanı'nın imzasının ne kadar değersiz ve geçersiz olduğu gerçeğini bir kez daha herkese ispatlamıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney’in resmi sosyal medya hesaplarından, ABD ile imzalanan mutabakata ilişkin mesaj paylaşıldı. Hamaney’in mesajında, “Büyük Şeytan'ın mutabakatı tekrar ihlal etmesi, ABD Başkanı'nın imzasının ne kadar değersiz ve geçersiz olduğu gerçeğini bir kez daha herkese ispatlamıştır. Zorbalık ve vahşet ABD zihniyetinin ayrılmaz parçasıdır.” ifadelerine yer verildi. İran halkının, yasama, yürütme ve yargı erki başkanlarına duyduğu güveni sürdüreceğini ve ulusal çıkarların korunması için sahada olmaya devam edeceğini söyleyen Hamaney, ülkede birlik ve beraberliğin korunmasının önemine değindi.

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