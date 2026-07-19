İran'dan ABD'ye mutabakat eleştirisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'yi taraflar arasındaki mutabakat zaptının imzalandığı ilk günlerden bu yana anlaşmayı ihlal etmekle suçlarken, Washington yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri İran ile koordinasyon halinde belirlenen rotalardan başka bir yönlendirdiğini söyledi. Bekayi, "Son bir hafta veya 10 günlük süreçte bu mutabakat zaptının neredeyse her bir bölümü ABD tarafından ihlal edilmiştir" dedi. Bekayi, katıldığı özel bir programda ABD-İran arasındaki müzakere süreci ve mutabakat zaptına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bekayi, İran’ın bu süreçteki herhangi bir taahhüdü ihlal eden ilk taraf olmadığını söyledi.

Mutabakat zaptının İran’ın kararıyla mı askıya aldığına yönelik bir soruya cevabında

Bekayi, "Üstlendiğimiz taahhütlerden hiçbirinin ihlalini biz başlatmadık. Bu, 2018 yılında ABD tarafından ihlal edilen ve İran'ın hiçbir zaman feshetmediği Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) için de geçerli, şimdi söz konusu mutabakat zaptı için de geçerli. Bu mutabakat zaptını fiilen daha ilk günden ihlal eden taraf ABD oldu. Ayrıca en başından itibaren bu anlaşmanın ‘taahhüde karşı taahhüt’ ilkelerinde olduğunu açıkça belirttik; yani ABD de kendi yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece biz de üzerimize düşen taahhütlere bağlı kalacaktık" ifadelerini kullandı.