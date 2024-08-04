Son dakika...ABD'li komutan sabah saatlerinde geldi! ABD ve İsrail alarma geçti: İran yarın saldıracak

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Washington ve Kudüs'teki yetkililer, İran ve vekillerinin, Hizbullah askeri şefi Fuad Şukr ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesine misilleme olarak İsrail'e her an saldırabileceğini düşünüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Erik Kurilla, Hizbullah ve İran'ın İsrail'e yönelik tehditleri sonrasında Pazar sabahı erken saatlerde Orta Doğu'ya geldi. Axios'a konuşan üç ABD'li ve İsrailli yetkili, saldırının yarın (Pazartesi) gerçekleştirilebileceğini açıkladı ve İsrail ve ABD'nin savunma hazırlıklarına başladıklarını duyurdu.
Pentagon, Cuma günü yaptığı açıklamada, Ortadoğu'ya bir savaş uçağı filosu göndereceğini ve bölgede bir uçak gemisi bulundurarak, İsrail'i savunmak ve ABD askerlerini korumak için Amerikan askeri varlığını artıracağını açıkladı.
ABD'li yetkililer, İran'ın olası bir misillemesinin, 13 Nisan'da İsrail'e düzenlenen saldırı gibi olmasını bekliyor ancak kapsamının daha geniş olabileceği ve saldırının Hizbullah'ı da içerebileceğini düşünüyor.
İsrail'de başkent Tel Aviv'in güneyindeki Holon kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda bir İsraillinin öldüğü, ikisi ağır 3 kişinin yaralandığı, polisin saldırı şüphelisi Filistinliyi ateş açarak "etkisiz hale getirdiği" belirtildi.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tel Aviv'in güneyindeki Holon kentinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir İsrailli öldü, ikisi ağır 3 kişi yaralandı.Polisin saldırı şüphelisini ateş açarak "etkisiz hale getirdiği" belirtildi ancak sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamaya göre, saldırıda bir İsrailli öldü, ikisi ağır üç kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İsrail polisinin ateş açtığı kişinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan bir Filistinli olduğu belirtildi.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesinin avlusunda bulunan çadırlarda kalan Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda en az 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, 7 Ekim 2023 ile Ağustos 2024 arasında Batı Şeria ve Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilere ilişkin rapor yayımladı.
Raporda, Ağustos 2024'ün başına kadar İsrail cezaevlerinde bulunan toplam tutuklu sayısının yaklaşık 9 bin 900 olduğu belirtildi.Söz konusu kişilerden 3 bin 432'sinin idari tutuklu, 250'sinin çocuk, 86'sının da kadın olduğu aktarılan raporda, Gazze'ye yönelik saldırılarda 1584 Filistinlinin esir alındığı bilgisine yer verilerek, bu rakamın Gazze'den alıkonularak İsrail ordusunun yönettiği kamplarda bulunanları içermediği ifade edildi.
Raporda, İsrail'in 93 gazeteciyi gözaltına aldığı, bu kişilerden 6'sının kadın olduğu ve 55'inin halen cezaevinde tutulduğuna işaret edilerek, 17'sinin idari tutukluluk kapsamında olduğu açıklandı.
Raporda, "Gazze'den alıkonulduktan sonra kimlikleri açıklanan 20 kişi öldü. İşgal ordusu tarafından cezaevlerinde katledilerek henüz kimliği açıklanmayan onlarca kişi daha bulunuyor." ifadelerine yer verilerek, İsrail'in öldürdüğü onlarca Gazzelinin cenazesine el koyarak ailelerine teslim edilmediği belirtildi.
Lübnan'ın güneyinden İsrail'e doğru onlarca roket fırlatıldı.İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin atılan roketleri imha ettiği görüldü. Önleyici roketler, havada ışık izleri bırakırken patlamalar sonucu etrafa kıvılcım saçıldı.İsrail ordusu gece sınır bölgesine en az iki defa aydınlatma fişeği fırlattı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre de Lübnan'ın güneyinden atılan onlarca roketin büyük çoğunluğu önlendi.Saldırıya ilişkin Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise İsrail'in kuzeyindeki yasa dışı yerleşim birimi Beyt Hillel'in onlarca katyuşa füzesi ile hedef alındığı ifade edildi.
Hizbullah, saldırının İsrail'in dün Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeye yönelik düzenlediği saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.
İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Tahran'da hedef alarak İran'a karşı "büyük kırmızı çizgiyi" aştığını ve ülkesinin Tel Aviv'e "kesin yanıt vereceğini" söyledi.İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin telefonda görüştü.
Haniye'nin İran'ın misafiri olarak Tahran'da bulunduğuna dikkati çeken Bakıri, İsrail'in saldırılarının kapsamının Yemen, Lübnan ve Tahran'ı da kapsayan şekilde genişlediğini belirtti.İsrail'in Haniye'yi Tahran'da hedef alarak İran'ın "büyük kırmızı çizgisini" aştığını ifade eden Bakıri, bu eylemin iki sonucunun olacağını söyledi.
Bunlardan birinin "İran'ın bu suça kesin şekilde yanıt vermesi" diğerinin de "İsrail'in şeytani eylemleriyle bölgede istikrarı ve güvenliği bozacak eylemlerini artırması olacağını ve buna karşı İslam ülkelerinin sessiz kalmaması gerektiğini" kaydetti.
İslam ülkeleri arasında olağanüstü toplantı teklifi
Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'a İslam ülkeleri arasında olağanüstü toplantı yapılmasını önererek, İslamabad'dan bu teklife destek vermesini ve İsrail'in eylemlerinin devamını önlemek için kapasitesini kullanmasını talep etti.Pakistanlı Bakan ise Heniyye'nin şehadeti için taziyede bulunurken İran'ın İslam ülkeleri arasında olağanüstü toplantı teklifini memnuniyetle karşıladı.
"Müslüman halkları Siyonist rejimin suçlarına karşı uyandırmanın gerekliliğini" vurgulayan Dar, İsmail Heniyye'ye Tahran'da suikast düzenlenmesini "uluslararası hukukun ve İran'ın egemenliğinin açık bir ihlali" olduğunu kaydetti.
Hamas'tan yapılan açıklamada, hareketin, geçen yıllarda birçok liderini kaybetmiş olmasına rağmen kurumsallaşmış yapısı ile hızlıca yeni liderler seçmeyi başardığı ifade edildi. Açıklamada, Haniye suikastının ardından Siyasi Büro ile Şura Konseyinin yeni lideri seçmek için hemen istişarelere başladığı kaydedildi.
Haniye'nin, sadece Hamas'ın değil Filistin halkı, Arap ve İslam dünyası ile tüm dünyanın kaybı olduğu aktarılan açıklamada, dünyanın her yerinden gelen dayanışma görüntülerinin bunun en güzel kanıtı olduğu dile getirildi.
Açıklamada, Haniye'nin suikasta uğramasının Hamas'ın ve Filistin direnişinin azim ve kararlılığını artırmaktan başka bir işe yaramayacağı, onun kanının direniş ateşini daha da harlayacağı belirtildi.
Basın ve sosyal medya platformlarında hareketin liderliğine bazı isimlerin atanmasıyla ilgili gündeme gelen haberlerin asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, istişareler bittiğinde sonucun kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.