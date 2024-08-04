Son dakika...ABD'li komutan sabah saatlerinde geldi! ABD ve İsrail alarma geçti: İran yarın saldıracak

Hamas, hareketin yeni Siyasi Büro Başkanını seçmek için istişarelere başladı

Hamas'tan yapılan açıklamada, hareketin, geçen yıllarda birçok liderini kaybetmiş olmasına rağmen kurumsallaşmış yapısı ile hızlıca yeni liderler seçmeyi başardığı ifade edildi. Açıklamada, Haniye suikastının ardından Siyasi Büro ile Şura Konseyinin yeni lideri seçmek için hemen istişarelere başladığı kaydedildi.



Haniye'nin, sadece Hamas'ın değil Filistin halkı, Arap ve İslam dünyası ile tüm dünyanın kaybı olduğu aktarılan açıklamada, dünyanın her yerinden gelen dayanışma görüntülerinin bunun en güzel kanıtı olduğu dile getirildi.



Açıklamada, Haniye'nin suikasta uğramasının Hamas'ın ve Filistin direnişinin azim ve kararlılığını artırmaktan başka bir işe yaramayacağı, onun kanının direniş ateşini daha da harlayacağı belirtildi.



Basın ve sosyal medya platformlarında hareketin liderliğine bazı isimlerin atanmasıyla ilgili gündeme gelen haberlerin asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, istişareler bittiğinde sonucun kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.