Son dakika... AB'den Rusya'ya karşı yeni hamle! Trump'tan tehdit: Zelenski elini çabuk tutmazsa ülkesini kaybedecek

Lavrov'dan ABD açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda milletvekillerine gündeme dair açıklamalarda bulundu.Rus ve ABD heyetlerinin uzun bir aradan sonra Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplanmasına ilişkin değerlendirme yapan Lavrov, iki ülke arasında güvenlik ve stratejik istikrar konusunda görüşmeler için koşulların oluşturulmasını umduklarını ifade etti.



ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesiyle ilgili bir niyet olduğuna dikkati çeken Lavrov, "Şimdilik, dünkü görüşmelerin de gösterdiği gibi, her alanda ilişkilerin normalleşmesi yönünde bir hareketlenme başlıyor. En azından bu hareketi başlatmaya yönelik bir hazırlık var. Sadece Ukrayna krizini çözmek için değil, Rusya ile ABD arasındaki ticaret, ekonomik ve jeopolitik alanlarda ortaklığın yeniden kurulması ve genişletilmesi için koşullar oluşturmak adına beyan edilmiş bir hazır olma hali var." ifadelerini kullandı.Rusya ile ABD'nin ulusal çıkarlarının hiçbir zaman tam olarak örtüşmeyeceğini belirten Lavrov, çıkarların örtüşmesi halinde ise tarafların bundan kazançlı çıkacağını dile getirdi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinin farklı düşündüğünü vurgulayan Lavrov, bu ekibin ABD'nin çıkarlarını öncelikli gördüğünü ve "tüm uluslararası ilişkilerin, her devletin ulusal çıkarlara sahip olduğu gerçeğinin tanınmasına dayanması gerektiği" düşüncesine sahip olduğunu belirtti.Rusya ile ABD arasında stratejik işbirliği olasılığına değinen Lavrov, "Şimdilik, ülkelerimiz arasındaki uzun vadeli ortaklığın temellerini oluşturan ilk işaretleri bile yok etmek için elinden geleni yapan (Joe) Biden yönetiminin mirasını temizlemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun devletler arasındaki çıkar farklılıklarının çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini söylediğini aktaran Lavrov, "(ABD ile) Ulusal çıkarlar hiçbir zaman tam olarak örtüşmeyecek. Çoğunlukla her ülke, kendileri için önemli olan bazı alanlarda birbirinden ayrılırlar ancak örtüştükleri yerde bundan karşılıklı olarak azami faydayı elde etmek için her şeyi yapmalıyız." dedi.