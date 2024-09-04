Son dakika...ABD'den tepki çeken Hamas adımı: Arabulucu değil, soykırım ortağı!

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IDF, İsrail'in siyasi liderlerine, Gazze'deki askeri operasyonların genişletilmesinin rehinelerin hayatlarını tehlikeye atacağı konusunda uyarıda bulundu. Kanal 13, üst düzey bir askeri yetkiliyi kaynak gösterdiği haberinde, IDF'nin politikasının rehinelerin tutulduğu yerlere girmemek (onları riske atmamak için) olduğunu öne sürdü. Askeri yetkililere göre, rehine anlaşması, IDF'nin Gazze'de daha rahat hareket etmesine olanak sağlayacak.
İsrailli müzakereciler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ısrarına rağmen, rehine anlaşmasının ikinci aşamasında IDF'nin Philadelphia Koridoru'ndan tamamen çekileceğini söylediler. Haaretz'in haberini doğrulayan Arap bir diplomat, The Times of Israel'e yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun basın toplantısından birkaç saat önce Mossad Başkanı David Barnea'nın Doha'ya uçarak Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani'ye Kudüs'ün tutumunu bildirdiğini söyledi.Netanyahu'nun ofisi iddiaları henüz yalanlamadı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı, Yahya Sinvar ve Hamas'ın diğer liderleri hakkında dava açıldığını duyurdu. ABD Başsavcısı Merrick Garland tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Hamas üyesi altı kişinin suçlandığı belirtildi. İddianamede adı geçen Hamas liderleri arasında Temmuz ayında hayatını kaybeden İsmail Haniye, Marvan İsa, Halid Meşal, Muhammed Deif ve Ali Baraka da var.
ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim'den sonraki süreçte ABD'nin hazırladığı ilk iddianamede Hamas liderleri, saldırılardan sorumlu tutuldu.İddianamede 7 Ekim saldırılarının nasıl gerçekleştiğine dair detaylı iddialar yer alırken söz konusu isimlerin isnat edilen suçlarla ne şekilde bağlantılı olduğuna dair ifadeler de yer aldı.
Beyrut Amerikan Üniversitesi öğretim görevlilerinden Rami Khouri, ABD'nin Hamas'ın üst düzey yöneticilerini suçlama kararının, devam eden ateşkes görüşmelerinde arabuluculuk rolüne zarar verdiğini söyledi.
Khouri Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, "ABD, İsrail'in Gazze'deki mevcut eylemlerini yoğun, coşkulu ve güçlü bir şekilde destekliyor, bu BM'nin soykırım olarak adlandırdığı bir şey. Washington, Hamas'ı eylemlerinden sorumlu tutmak konusunda çok istekli, İsrail konusunda benzer bir istek yok. Bu nedenle de dünyanın büyük çoğunluğunun gözünde ABD dürüst bir arabulucu değil, Gazze'deki İsrail soykırımına ortaktır" dedi.
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki isteksizliğine tepki olarak düzenlenen protestolar, binlerce kişinin katılımıyla üçüncü gününde devam etti.Tel Aviv ve Batı Kudüs başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde sokaklara inen binlerce kişi, Gazze'deki İsrailli esirlerin ölümünden Netanyahu ile hükümetini sorumlu tuttu.Bazı noktalarında ateş yakan göstericiler polis müdahalesiyle karşılaştı. Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.
İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular, "Hepsi hemen eve", "Yardım" yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" şeklinde sloganlar attı.
Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, "Philadelphia Koridoru konusundaki tutumumuz nettir. İsrail'in buradaki varlığına izin veren her türlü statükoyu reddediyoruz. Koridor, daha önce üzerinde anlaşmaya varılan Gazze Şeridi'nden çekilme sürecinin bir parçasıdır. Eğer Washington Netanyahu'ya Philadelphia Koridoru’ndan çekilmesi için baskı yapmazsa, bunu Netanyahu'yu ve siyasi kariyerini esirlerin öldürülmesine ilişkin eleştirilerden kurtarmaya yönelik bir girişim olarak değerlendiririz" dedi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, Gazze'de ateşkes görüşmeleriyle ilgili son durumu değerlendirdi.Kirby, medyaya yansıyan "ABD nihai bir öneri yaptı" haberlerini teyit etmezken, "anlaşmayı ya kabul et ya da çekil" durumunda olmadıklarını ve halen sürecin devam ettiğini belirtti.İsrail ile Hamas arasındaki temel anlaşmazlık konularından biri olan Philadelphi Koridoru'nun kontrolünün kimde olacağı ve hafta sonu konuyla ilgili aleyhte açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözleri sorulan Kirby, detaylarına girmeden anlaşmayı değerlendirdi.
Netanyahu'nun sözlerine yanıt vermeyeceğini kaydeden Kirby, "Anlaşma, onların (İsrail ordusunun) yoğun nüfusun olduğu alanlardan doğuya doğru çekilmelerini söylüyor, anlaşmanın temel bir unsuru olan bu madde değişmedi. Ancak İsrailliler kamuoyuna açık şekilde, böyle yapsalar bile koridor boyunca bir güvenliğe ihtiyaç duyacaklarını söylüyorlar." şeklinde konuştu.
ABD'li ulusal güvenlik danışmanı, Netanyahu'nun değerlendirmelerini doğrudan hedef almadan İsrail ordusunun koridorun nüfusu yoğun olan bölgelerinden çekilmesi gerektiğinin masadaki önerinin ana unsurlarından olduğunu vurguladı.Kirby, "Philadelphi Koridoru ile ilgili hafta sonu söyledikleri hakkında Başbakan ile tartışmayacağım. Size kamuoyuna açıklanmamış hiçbir şeyi söylemiyorum, buna İsrail ordusunun, (Philadelphi) koridor boyunca nüfusu yoğun olan yerlerden çekilmesi dahil. Bu, İsrail'in mutabık kaldığı öneridir ve biz de bunun üzerinde mümkün olduğunca çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Philadelphi Koridoru'yla ilgili İsrail ile Hamas arasındaki temel anlaşmazlığa rağmen halen görüşmelerin sürdüğüne dikkat çeken Kirby, "Bazı boşlukları görüşmelerle kapatabildik, fakat her şey müzakere edilene kadar hiçbir şey müzakere edilmiş değildir, dolayısıyla henüz süreci tamamlamadık." yorumunu yaptı.