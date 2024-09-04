Son dakika...ABD'den tepki çeken Hamas adımı: Arabulucu değil, soykırım ortağı!

Beyaz Saray'dan "Philadelphi Koridoru" açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, Gazze'de ateşkes görüşmeleriyle ilgili son durumu değerlendirdi.Kirby, medyaya yansıyan "ABD nihai bir öneri yaptı" haberlerini teyit etmezken, "anlaşmayı ya kabul et ya da çekil" durumunda olmadıklarını ve halen sürecin devam ettiğini belirtti.İsrail ile Hamas arasındaki temel anlaşmazlık konularından biri olan Philadelphi Koridoru'nun kontrolünün kimde olacağı ve hafta sonu konuyla ilgili aleyhte açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözleri sorulan Kirby, detaylarına girmeden anlaşmayı değerlendirdi.



Netanyahu'nun sözlerine yanıt vermeyeceğini kaydeden Kirby, "Anlaşma, onların (İsrail ordusunun) yoğun nüfusun olduğu alanlardan doğuya doğru çekilmelerini söylüyor, anlaşmanın temel bir unsuru olan bu madde değişmedi. Ancak İsrailliler kamuoyuna açık şekilde, böyle yapsalar bile koridor boyunca bir güvenliğe ihtiyaç duyacaklarını söylüyorlar." şeklinde konuştu.



ABD'li ulusal güvenlik danışmanı, Netanyahu'nun değerlendirmelerini doğrudan hedef almadan İsrail ordusunun koridorun nüfusu yoğun olan bölgelerinden çekilmesi gerektiğinin masadaki önerinin ana unsurlarından olduğunu vurguladı.Kirby, "Philadelphi Koridoru ile ilgili hafta sonu söyledikleri hakkında Başbakan ile tartışmayacağım. Size kamuoyuna açıklanmamış hiçbir şeyi söylemiyorum, buna İsrail ordusunun, (Philadelphi) koridor boyunca nüfusu yoğun olan yerlerden çekilmesi dahil. Bu, İsrail'in mutabık kaldığı öneridir ve biz de bunun üzerinde mümkün olduğunca çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Philadelphi Koridoru'yla ilgili İsrail ile Hamas arasındaki temel anlaşmazlığa rağmen halen görüşmelerin sürdüğüne dikkat çeken Kirby, "Bazı boşlukları görüşmelerle kapatabildik, fakat her şey müzakere edilene kadar hiçbir şey müzakere edilmiş değildir, dolayısıyla henüz süreci tamamlamadık." yorumunu yaptı.