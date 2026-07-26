CNN International'ın haberine göre ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Trump'ın Beyaz Saray'daki toplantıda İran savaşını tırmandırma olasılığı konusunda endişelerini dile getirdi. Konu hakkında bilgi sahibi 2 ABD'li yetkiliye dayandırdırılan haberde, toplantıda füze stoklarına ilişkin endişelerin yanı sıra çok sayıda başka konu da gündeme getirildi.
Savaşın başından bu yana diplomatik bir çözümü savunan Vance'in, ara seçim kaygısı ve dünya ticareti üzerinde artan baskı nedeniyle Trump'ı saldırılara ara vermeyi değerlendirmeye davet ettiği öne sürüldü. İsmi açıklanmayan ABD'li kaynaklar, Orgeneral Caine'in de toplantıda ABD'nin askeri pozisyonunun zayıfladığına ilişkin uyarıda bulunduğunu belirtti.
İran ordusu komutanı Muhammed Rıza Ekreminya, ABD'nin "taahhütlerini ihlal etmesi ve Hürmüz Boğazı'nda sahte ve yasa dışı bir rota oluşturmaya çalışması" üzerine Tahran'ın boğazdaki haklarını savunmak için harekete geçtiğini söyledi. Ekreminya, "Bu operasyonlarda İran ordusu; Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini, ki bunlar ABD'nin bölgedeki en önemli üsleri arasında, operasyonlarının merkezine yerleştirdi" ifadelerini kullandı.
ABD'nin İran'a saldırılarını sürdürmesi halinde Orta Doğu'daki savaşın daha da genişleyeceği uyarısı yapan Ekreminya, "ABD'lilerin, Siyonistlerin aldatmacasına bir kez daha kanması ya da onlarla aynı doğrultuda hareket ederek savaşı, özellikle hava saldırılarını sürdürmede ısrar etmesi halinde, bu savaş coğrafi olarak daha da yayılacaktır" ifadelerini kullandı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı'ndan "izinsiz geçiş" girişiminde bulunan gemilerin geçişine izin verilmedi. Haberde, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinin, Hürmüz Boğazı'nda son 24 saatte izinsiz geçiş yapmaya çalışan 6 gemiyi uyarı ateşi açarak durdurduğu ve gemilerin rotalarını değiştirdiği ifade edildi.
ABD ordusu, İran'a yönelik deniz ablukasını ihlal etmeye çalıştığı iddia edilen 2 tankere müdahale ettiğini gösteren görüntüler yayınladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), abluka kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 2 tankerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Yayınlanan görüntülerde, askerlerin bir tankere bordalama yaptığı ve başka bir tankerin devre dışı bırakıldığı anlar yer alıyor.
CENTCOM, şu ana kadar ablukayı delmeye çalışan 12 ticari geminin yeniden yönlendirildiğini bildirdi.
Görüntülerde, M/T Levine isimli petrol tankerine yapılan çıkarma öncesinde gemi güvertesinin vurulduğu anlar yer aldı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ve Umman dışişleri bakan yardımcılarının cuma ve cumartesi günleri Tahran'da Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurdu. Bekayi, "İki taraf, iki kıyı devletinin egemenlik haklarına saygı gösterirken Hürmüz Boğazı'nda güvenli gemi trafiğini yönetmeye yönelik ortak ilkeler ve operasyonel mekanizmalar üzerinde görüş alışverişinde bulundu" dedi.
İranlı Sözcü, "görüşmelerin faydalı olduğunu ve ilerleme kaydedildiğini" belirterek, iki taraf arasındaki "teknik ve siyasi istişarelerin" devam ettiğini söyledi. Bekayi, boğazdaki trafik durumunda herhangi bir değişiklik olmadığını da sözlerine ekledi.
New York Times'ın (NYT) haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, 13 gün üst üste süren saldırıların ardından İran'a yönelik operasyonları rafa kaldırmaya karar verdi. Trump yönetimi yetkililerine dayandırılan haberde, ABD Başkanı'nın, savaşı tırmandırmanın "Pentagon'un Orta Doğu'daki zaten azalmış olan Patriot füze önleyicileri ve diğer hava savunma mühimmatı stokunu tehlikeli şekilde tüketebileceği" endişesiyle bu kararı verdiği kaydedildi. Kararın, Trump ile üst düzey danışmanları ve kabine üyeleri arasında cuma günü yapılan toplantının ardından alındığı belirtildi.
Axios ise Trump'ın saldırıları durdurma emrinin tek seferlik olup olmadığının belirsiz olduğunu ifade etti. Haberde, Trump'ın kararının "hem diplomasiye daha fazla alan sağlama isteğini yansıttığı hem de büyük çaplı muharebe operasyonlarına geri dönüş olmadığı sürece mevcut ABD saldırılarının etkinlik sınırına ulaştığının bir kabulü olduğu" öne sürüldü. Kaynaklar, ABD ordusunun olası bir büyük çaplı muharebe operasyonlarına dönüş için planlar hazırladığını belirtti.
Beyaz Saray basında yer alan iddiaları doğrulamasa da ABD güçleri cumartesi gecesi İran'ı hedef almadı. İran da ABD'ye herhangi bir misillemede bulunmadı. Karşılıklı hava saldırıları dursa da Hürmüz Boğazı'nda ve Kızıldeniz'de gerilim sürüyor.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik deniz ablukasının etkili bir şekilde devam ettiğini duyurdu. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, 25 Temmuz itibarıyla 12 ticari geminin rotasının değiştirildiği, ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiği, 2 ticari gemiye ise asker çıkarıldığı bildirildi. 24 Temmuz’da Umman Körfezi’nde seyreden Mozambik bayraklı M/T Lavine adlı geminin tekrarlanan uyarılara rağmen ablukayı birden fazla kez delmeye çalıştığı belirtilerek, "Hareket kabiliyeti engellenen gemi, artık İran’a gitmemektedir" denildi. Son olarak, bugün erken saatlerde Umman Denizi'nde seyreden Komorlar bayraklı M/T Charminar adlı tankere denetim amacıyla asker çıkarıldığı aktarılarak, "Tanker şimdi yolculuğuna devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. ABD güçlerinin teyakkuzda olmayı sürdürdüğü vurgulandı.
İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticari gemiye düzenlediği saldırıda 1 İranlı denizcinin hayatını kaybettiğini, 1 denizcinin ise yaralandığını bildirdi. Tahran yönetiminin olayı saldırganlık eylemi olarak nitelendirdiği açıklamada, "İran, uluslararası hukukun temel ilke ve kuralları, özellikle meşru müdafaa ilkesi çerçevesinde ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunma konusunda tereddüt etmeyecektir. Ukrayna rejimi liderinin maceracı tutumundan kaynaklanacak tüm sonuçların sorumluluğu, söz konusu rejim ile onu destekleyen ve teşvik eden taraflara ait olacaktır" denildi.
Ukrayna’nın Rusya ile savaşı genişletmekle suçlandığı açıklamada, "Ukrayna rejimi, İran'a ait ticari gemiye saldırarak yalnızca uluslararası hukuku ihlal etmekle kalmamış, aynı zamanda tehlikeli bir şekilde savaşın ve güvensizliğin yayılmasına neden olmaya çalışmıştır" ifadelerine yer verildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin Hazar Denizi’nde Rusya’ya ait bir askeri savaş gemisi ve İran bağlantılı askeri kargo taşıdığı öne sürülen gemiye saldırılar düzenlediğini açıkladı.
Zelenskiy’nin açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanlığı, Hazar Denizi’nde İran’a ait bir ticari geminin Ukrayna tarafından hedef alındığını bildirerek, saldırıyı kınadı. Bakanlık, saldırıda meydana gelen patlamada 1 denizcinin hayatını kaybettiğini, 1 denizcinin ise yaralandığını bildirdi. Açıklamada, "İran Dışişleri Bakanlığı, bu eylemin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasının ihlali ve saldırı eylemi niteliğinde olduğunu, savaşın daha da alevlenmesine ve yayılmasına yol açabileceğini belirtmektedir. Ukrayna rejiminin Hazar Denizi'nde İran'a ait ticari bir gemiye saldırması ve bunun söz konusu rejimin lideri tarafından açıkça kabul edilmesi, Ukrayna rejiminin İran’a yönelik mantık dışı ve düşmanca yaklaşımını sürdürdüğünün göstergesidir" ifadeleri kullanıldı.
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kentinde halkın, ABD’nin muhtemel kara saldırılarına karşı sahilde devriye gezdiği aktarıldı.
İran devlet televizyonu konuya ilişkin bir habere yer verdi.
Cask kentinde silahlı halkın sahilde dolaştığı ifade edilen haberde, "Halk, ABD’nin olası kara işgaline karşı sahilde omuzlarında uzun namlulu silahlarla devriye görevi icra ediyor." bilgisine yer verildi.