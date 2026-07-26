Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki üsler hedefte

İran ordusu komutanı Muhammed Rıza Ekreminya, ABD'nin "taahhütlerini ihlal etmesi ve Hürmüz Boğazı'nda sahte ve yasa dışı bir rota oluşturmaya çalışması" üzerine Tahran'ın boğazdaki haklarını savunmak için harekete geçtiğini söyledi. Ekreminya, "Bu operasyonlarda İran ordusu; Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini, ki bunlar ABD'nin bölgedeki en önemli üsleri arasında, operasyonlarının merkezine yerleştirdi" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a saldırılarını sürdürmesi halinde Orta Doğu'daki savaşın daha da genişleyeceği uyarısı yapan Ekreminya, "ABD'lilerin, Siyonistlerin aldatmacasına bir kez daha kanması ya da onlarla aynı doğrultuda hareket ederek savaşı, özellikle hava saldırılarını sürdürmede ısrar etmesi halinde, bu savaş coğrafi olarak daha da yayılacaktır" ifadelerini kullandı.