İsrailli aşırı sağcı Bakan, Filistinli kadın esirle "burası otel değil" ifadeleriyle alay etti

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanesinde alıkoydukları Filistinli kadın esirle "Burası otel değil." ifadeleriyle alay etti.

Bakan Ben-Gvir, dün Telegram hesabından bir İsrail hapishanesinde alıkonulan Filistinli kadın esirin tutulduğu hücreyi bastığı anların videosunu paylaştı.

Filistinli esirin tutulduğu koşulların son derece kötü olduğunu, temiz su ve iyi yemeğe erişemediklerini, tıbbi tedaviden mahrum olduklarını söylemesi üzerine Ben-Gvir, hücredeki su şişesine işaret ederek hak ihlallerini tehditkar bir dille inkar etti.

Filistinli kadın esire, "Su var aslında, görüyorum. Ama yemeklerin iyi olması gerekmiyor. Burası otel değil. Eskiden burası bir oteldi. Bugün otel değil." ifadelerini kullanan Ben-Gvir, hapishanelerde alıkoydukları Filistinli esirlerin temel insan haklarını ihlal ettiklerini açıkça söyledi.