ABD'nin Amman Büyükelçiliği internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Orta Doğu'daki güvenlik durumunun "karmaşık ve değişken" olmaya devam ettiği, beklenmedik gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.
Bölgede seyahatlerde aksama yaşanabileceğine, uçuşların iptal edilebileceğine ve hava sahalarının dönemsel olarak kapanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, bölgedeki ABD vatandaşlarına güvenlik durumunun kötüleşmesi ihtimaline karşı ülkeden ayrılmayı değerlendirmeleri veya buna hazırlıklı olmaları tavsiye edildi.
Açıklamada, ABD vatandaşlarına Ürdün makamlarının yayımladığı güvenlik uyarıları ve talimatlarını takip etmeleri, gösterilerden, büyük kalabalıklardan ve yoğun güvenlik konuşlanmasının bulunduğu bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.
ABD'nin diplomatik misyonları da dahil olmak üzere ABD çıkarlarına yönelik saldırı riskinin bulunduğu belirtilen açıklamada, İran ve müttefiki grupların dünya genelinde ABD'nin çıkarlarını, ABD ile bağlantılı noktaları ve vatandaşlarını hedef alabileceği uyarısı yapıldı.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanesinde alıkoydukları Filistinli kadın esirle "Burası otel değil." ifadeleriyle alay etti.
Bakan Ben-Gvir, dün Telegram hesabından bir İsrail hapishanesinde alıkonulan Filistinli kadın esirin tutulduğu hücreyi bastığı anların videosunu paylaştı.
Filistinli esirin tutulduğu koşulların son derece kötü olduğunu, temiz su ve iyi yemeğe erişemediklerini, tıbbi tedaviden mahrum olduklarını söylemesi üzerine Ben-Gvir, hücredeki su şişesine işaret ederek hak ihlallerini tehditkar bir dille inkar etti.
Filistinli kadın esire, "Su var aslında, görüyorum. Ama yemeklerin iyi olması gerekmiyor. Burası otel değil. Eskiden burası bir oteldi. Bugün otel değil." ifadelerini kullanan Ben-Gvir, hapishanelerde alıkoydukları Filistinli esirlerin temel insan haklarını ihlal ettiklerini açıkça söyledi.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, ABD’den İran’a yönelik yapılan açıklamalar hakkında, “ABD, bölgesel savaşı tırmandıracak bir savaş kışkırtıcılığı politikası takip ediyor.” dedi.
İran basınına yansıyan haberlere göre, Abdullahi, ABD’den İran’a ilişkin gelen açıklamalar hakkında konuştu.
“ABD, bölgesel savaşı tırmandıracak bir savaş kışkırtıcılığı politikası takip ediyor.” diyen Abdullahi, ABD’nin bu politikasını, bölgede meşru olmayacak şekilde hakimiyet kurma stratejisinin tehlikeli bir sonucu olarak nitelendirdi.
Abdullahi, ABD’nin İran’a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırıyla birlikte, “şeytani” hedeflerine ulaşmak için Müslümanların çıkarlarına ve kaynaklarına yönelik yıkım temelli saldırılarından kaçınmayacağını gösterdiğini söyledi.
Bölge ülkelerine de uyarılarda bulunan Abdullahi, ABD’nin bölgedeki ülkelerin zenginliğini ve altyapısını “çürümüş ordusuna” siper yaptığını ve ayrıca İsrail’in güvenliğini sağlamak için kullandığını öne sürdü.
Abdullahi ayrıca, ABD’nin savaşın maliyetini bölge ülkelerinin üzerine yıkmaya çalıştığını söyleyerek, bölge ülkelerinin ABD ile olan iş birliklerini gözden geçirmesi gerektiğini aksi halde ABD’ye “kalkan” görevi gören ülkelerin de savaştan olumsuz yönde etkileneceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları'na bağlı insansız hava aracı (İHA) üretim ağına ilişkin kritik bilgileri paylaşacak kişilere 15 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.
HEDEFTE DEVRİM MUHAFIZLARI'NIN İHA AĞI VAR
ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı "Adalet İçin Ödüller" programı, ödül teklifinin İran merkezli Kimia Part Sivan (KIPAS) şirketini hedef aldığını duyurdu.
ABD'li yetkililer, KIPAS'ı Devrim Muhafızları'nın dış operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü'nün İHA üretim kolu olarak nitelendirdi.
İHA'LARA TEKNİK DESTEK SAĞLADIĞI İDDİASI
Bakanlık açıklamasında, şirketin İHA uçuş testleri gerçekleştirdiği, Kudüs Gücü tarafından Irak'a gönderilen İHA'lara teknik destek sağladığı ve bu araçlarda kullanılan özel parçaları İran dışındaki şirketlerden temin ettiği öne sürüldü.
YAPTIRIM LİSTESİNDEKİ İSİMLER AÇIKLANDI
ABD Dışişleri Bakanlığı, Nisan 2024'te ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alınan ve Kudüs Gücü adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen altı şirket yöneticisinin isimlerini de paylaştı.
Söz konusu isimler Hasan Arambuncad, Ebulfazl Ramazanzade Meşkani, Mehdi Gaffari Nekne, Rıza Nehar Dani, Abbas Sertaci ve Hadi Cemşidi Zuvarki olarak açıklandı.
"İHA SATIŞLARI MİLİS GRUPLARINI FİNANSE EDİYOR"
ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın silah ve İHA satışlarından elde ettiği gelirlerin, Rusya'ya yapılan satışlar da dahil olmak üzere, Devrim Muhafızları'nın ve bölgedeki müttefik grupların finansmanına katkı sağladığını belirtti.
Açıklamada, bu gruplar arasında Hamas, Hizbullah ve Irak'taki İran destekli silahlı grupların da bulunduğu ifade edildi.
Yemen'deki İran destekli Husilerden Babülmendep Boğazından geçen ticari gemilere ücret uygulamayı düşündükleri yönündeki iddialara açıklama geldi. Husi yönetimindeki İnsani Operasyonlar Koordinasyon Merkezinden (HOCC) yapılan açıklamada, güvenli ulaşım hizmetinin gönüllülük esasına dayalı ve ücretsiz bir hizmet olduğu ifade edildi. Açıklamada, "HOCC, Babülmendep Boğazından geçiş karşılığında para talep eden herhangi bir kişi veya kuruluşun, Yemen Cumhuriyeti'ni veya HOCC'yi hiçbir şekilde temsil etmediğini kesin olarak teyit eder. HOCC, nakliye şirketlerini yetkisiz kişi veya kuruluşlara herhangi bir ödeme yapmamaya veya bilgi vermemeye çağırıyor" denildi.
NE OLMUŞTU?
İngiliz haber ajansı Reuters çarşamba günü bölgesel kaynaklara dayanarak yayınladığı haberinde, İran'la ittifak halindeki Husi milislerinin Kızıldeniz'in güneyinden geçen gemilere ücret uygulamayı düşündüklerini iddia etmişti. Reuters'a konuşan kaynaklar, ücret uygulamasıyle ilgili teklifin Temmuz ayında Husi yetkililerinin Tahran ziyareti sırasında İranlı yetkililerle görüşüldüğünü, ancak uygulama için herhangi bir zaman çerçevesinin belirlenmediğini söylemişti.
Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı devreye girdiğini açıkladı.
Açıklamada, ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerini engellemesinden kaynaklandığına dikkat çekilerek, "tüm vatandaşların yetkili makamlarca yayımlanan güvenlik talimatlarına uymaları" uyarısı yapıldı.
İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerine füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkenin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirterek, savaşın kazanıldığını ve bu zaferin kalıcı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
"GÜÇLÜ BİR İRAN'IN ŞARTI BİRLİKTİR"
Kalibaf, "Güçlü bir İran'ın koşulu, İslam hukukçusunun vesayeti ekseni etrafında birliktir." ifadelerini kullandı.
"ZAFERİ PEKİŞTİRİP BELGELEMELİYİZ"
Savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kalibaf, "Savaşı kazandık ve bu zaferi pekiştirip belgelemeliyiz." dedi.
"ÜLKENİN GELECEĞE DAİR NET BİR VİZYONU OLMALI"
İran Meclis Başkanı Kalibaf, ülkenin geleceğine ilişkin de, "Ülkenin geleceğe dair umudu ve net bir vizyonu olmalı." ifadelerini kullandı.
ABD ve İran arasındaki askeri gerilim sivil deniz taşımacılığı konusundaki güvenlik endişelerini artırmaya devam ediyor. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Umman'ın Lima sahilinin yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusunda seyreden bir tankerin bilinmeyen bir cisim tarafından vurulduğunu açıkladı.
Makine dairesinde hasar meydana gelen tankerin manevra kabiliyetini yitirdiği bildirildi. Herhangi bir can kaybı ya da çevresel etki meydana gelmediği aktarılırken, saldırı şüphesine yol açan olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. UKMTO, bölgedeki tüm gemilere dikkatli olma ve şüpheli durumlar hakkında bildirimde bulunma çağrısı yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran yönetimini anlaşmaya zorlamak için İran’a yönelik birkaç günlük yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiği öne sürüldü. ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik devam ederken, The Wall Street Journal gazetesi çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre; ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran yönetimini anlaşmaya zorlamak için İran’a yönelik birkaç günlük yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiği bildirildi. Yeni ABD saldırılarının bu hafta sonu itibarıyla başlayabileceği aktarıldı.