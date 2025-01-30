Son dakika... ABD'de uçakla helikopter çarpıştı... Başkan Trump: Kazada kurtulan olmadı

Güncelleme Tarihi:
ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personeli taşıyan askeri helikopter havada çarpışarak düştü.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir uçak ile askeri helikopter çarpıştı.
American Airlines'a ait ticari uçak ile askeri helikopter çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştü.
ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC’de meydana gelen uçak kazasında kurtulan olmadığını duyurdu.
Trump, "Çok acı dolu bir günden size sesleniyorum. ABD halkı olarak çok büyük bir trajedi yaşıyoruz. Uçak ile helikopterin çarpıştığı kazada kurtulan olmadı. Kayıtlar gerçekten çok korkunçtu. Biden döneminde saçmalığın daniskası adımlar atıldı. O dönemde ulaşımımız tam bir faciaydı." diye konuştu.
Öte yandan Trump, ordunun başkent Washington DC'deki uçak kazasıyla ilgili detaylı bir soruşturma gerçekleştireceğini açıkladı.
"UYARI ÇOK GEÇ VERİLDİ"
Trump, uçak kazası öncesi pilotlara uyarıların çok geç verildiğini ve uçak kazasında helikopter pilotunun uçağı görebildiğini ve manevra şansı olduğunu ancak manevra yapmadığını belirtti.
Washington'da gerçekleşen ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kazanın ardından Washington D.C. itfaiye ve Acil Durumlar şefi John Donnelly, toplamda 28 cesedi sudan çıkardıklarını ve kazadan sağ kurtarılan kimsenin olmadığını söyledi.
Washington Ulusal Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında Donnelly, “Şu anda kurtarma operasyonundan çıkarma aşamasına geçiyoruz” dedi.
Donnolly, müdahale ekiplerinin “dondurucu ve şiddetli rüzgarlarla koşullarla” karşılaştığını belirtti.
CBS News'a konuşan bir yetkili, nehirden 28 cansız bedenin çıkarıldığını duyurdu. Havanın ve suyun soğuk olması nedeniyle görevlilerin zamanla yarıştığı belirtildi.
Washington D.C İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Şefi John Donnelly, yolcu uçağı ile helikopterin çarpıştığı kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda bu kazadan kurtulan olduğuna inanmıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaza anından alınan son konum verileri, uçak ile helikopterin çarpıma noktasının deniz seviyesinden yaklaşık 92 metre yükseklikte olduğunu gösterdi.
Ancak helikopterin eski bir teknoloji kullanması nedeniyle helikopterin son konum bilgisine henüz ulaşılamadı. Helikopterin teknolojisinin, denize ya da karaya mesafesi azaldıkça konum bilgisinin hesaplanmasının daha da zorlaştığı bildirildi.
İnternet uzerinden dinlenebilen hava trafiği telsiz konuşmaları, American Airlines uçağı ile eğitim uçuşundaki helikopterin yaşadığı kaza anında konuşulanları kaydetti.
Yayınlanan konuşmalarda, uçuş trafiği kontrolerlerinin uçağın pilotuna, 33 numaralı piste inmek için ayarlama yapıp yapamayacaklarını sordu. Kayıtlarda pilotun "Evet, 33'e inebiliriz" cevabını verdiği duyuldu.
Birkaç dakika sonra uçuş trafiği kontrolörleri, helikoptere tesliz ulaşarak uçağın görüş alanında olup olmadığını sordu. Kısa bir sürenin ardından telsizde soluk bir sesle "Bunu gördünüz mü?" denildiği işitildi.
ABD Artistik Patinaj Derneği, helikopter ile çarpışarak düşen 5342 sayılı American Airlines uçağında artistik patinaj sporculuarının, antrönerlerinin ve aile üyelerinin olduğunu açıkladı.
Dernek, "Paten camiamızdan çok sayıda kişinin üzücü bir şekilde uçakta bulunduğunu teyit ediyoruz. Sporcularımız, Kansas'taki ABD Artistik Patinaj Şampiyonası ile birlikte düzenlenen gelişim kampından evlerine dönüyorlardı" açıklaması yaptı.
Açıklamada, "Bu tarifsiz trajedi karşısında yıkılmış durumdayız ve kurbanların ve ailelerinin acısını kalbimizde yaşıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşmaya devam edeceğiz" denildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
19 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen kazada hayatını kaybedenler arasında ABD Artistik Buz Pateni Şampiyonası'ndan dönen sporcular ile antrenörlerinin olduğu kaydedildi. Eski dünya şampiyonları Yevgenia Shishkova ve Vadim Naumov'un hayatını kaybedenler arasında olduğu belirtildi. Rus medyası, Evli olan ve 1994 yılında çiftler artistik patinajda dünya şampiyonluğunu kazanan Shishkova ve Naumov'un çocukları Maxim'in de uçakta bulunduğunu yazdı.
Peskov ayrıca, bir basın mensubunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ı arayıp aramayacağına ilişkin soruya, henüz böyle bir şeyin planlanmadığı yanıtını verdi.
BBC Potomac Nehri'nden çıkarılan cansız beden sayısının 19'a yükseldiğini ve şu ana kadar kurtulan birinin bulunmadığını duyurdu. Uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebat bulunurken, askeri Black Hawk helikopterinde ise 3 kişi bulunuyordu.
ABD'li yetkililer kaza ile ilgili basın toplantısı düzenledi. DC İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Şefi John A. Donnelly Sr., Potomac Nehri'nde arama kurtarma operasyonunda şu anda yaklaşık 300 müdahale görevlisinin çalıştığını söyledi. İlk ihbarın saat 20:48'de verildiğini söyleyen yetkili "Çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Ekiplerimiz soğuk bir yüzeyde kurtarma çalışmalarını gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Çok fazla rüzgar var. Çok sert bir rüzgar var." dedi.
Washington D.C. Belediye Başkanı Muriel Bowser ise soruşturmanın Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından yürütüleceğini söyledi.
FBI kazada terör şüphesiyle ilgili herhangi bir kanıt bulunamadığını açıklarken ABD medyası düşen uçağın enkazının görüntülerini yayınladı.
CNN International'da yer alan habere göre arama kurtarma çalışmaları giderek daha kasvetli bir hal almaya başladı. Uçak ve helikopterin çarpışarak düştüğü nehirden cansız bedenler çıkarılmaya devam ederken kazadan henüz kurtulan birinin olmadığı öğrenildi.
Kurtarma ekipleri düşen uçağın birkaç parçaya ayrıldığını söyledi. İki kolluk kuvveti kaynağı ve şu ana kadar kurtulan olmadığını doğruladı.
ABD Başkanı Donald Trump kaza sonrası yaptığı açıklamada, "Uçak havalimanına mükemmel ve rutin bir yaklaşma hattında ilerliyordu. Helikopter ise uzun bir süre boyunca uçağa doğru ilerledi. Hava açıktı, uçağın ışıkları parlıyordu. Peki helikopter neden dönmedi. Kontrol kulesi, uçağı görüp görmediklerini sormak yerine neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi? Bu önlenmesi gereken kötü bir durum gibi görünüyor. Hiç iyi değil" ifadelerini kullandı.
Trump'ın açıklamaları sabotaj tartışmalarını alevlendirdi.
American Airlines'ın CEO'su Robert Isom, uçaklarından birinin düşmesinin ardından "derin üzüntü" duyduğunu belirtti.
ABD askeri sözcüsü uçağa çarpan helikopterin eğitim uçuşunda olduğunu açıkladı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada kazayı doğrulayarak, “Lütfen bu akşam Reagan Havalimanı semalarında meydana gelen kazaya karışan herkes için dua edin. Durumu takip ediyoruz, ancak şimdilik en iyisini umalım” ifadelerini kullandı.
Virginia Valisi Glenn Youngkin Kuzey Virginia, Washington DC ve Maryland'ten ilk müdahale ekiplerinin Potomac Nehri'ndeki arama kurtarma çalışmalarına destek için seferber edildiğini söyledi. Arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayan Youngkin, “Herkesten yolcular, mürettebat, onların aileleri ve cesur ilk müdahale ekipleri için dua etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
CBS, Potomac Nehri'nden 18 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını duyurdu. Washington Post gibi diğer medya kuruluşları da çok sayıda cansız bedenin sudan çıkarıldığını belirtiyor ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Uçak ile helikopterin havada çarpıştığı anlara ilişkin bazı görüntüler sosyal medyaya yansırken, havalimanındaki tüm uçuşlar acilen durduruldu ve bölgede güvenlik önlemleri alındı.
How does one of the most advanced military helicopters in the world crash directly into a plane with clear conditions? I could understand if it was foggy, heavily snowing, or a rain storm, but it’s a clear night. The Blackhawk flies directly into the American Airlines plane. pic.twitter.com/rHcntD63A8— Deity (@DopeDeity) January 30, 2025
İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem arama ve kurtarma çalışmaları için ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri personelinin de seferber edildiğini belirterek, “Durumu aktif olarak izliyoruz. Yerel müdahale ekiplerine her türlü desteği sağlamaya hazırız” açıklamasında bulundu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da kazadan dolayı "derinden üzüntü duyduğunu" belirterek, “Lütfen kazaya karışan herkes ve ilk müdahale ekiplerimiz için benimle birlikte dua edin” dedi.
Kolluk kuvvetlerinden bir kaynak CNN International'a yaptığı açıklamada ölümlerin doğrulandığını ancak kurtarma ekiplerinin henüz sudan kurtulan kimseyi çıkaramadığını söyledi.
Kaynak, uçağın parçalandığını, helikopterin ise yakınlarında olduğunu söyledi.
Havanın ve nehrin oldukça soğuk olması nedeniyle kurtarılması muhtemel kazazedelerin nehirden çıkarılabilmesi için görevlilerin zamanla yarıştığı belirtildi.
Uçak ile helikopterin havada çarpıştığı anlara ilişkin bazı görüntüler sosyal medyaya yansırken, havalimanındaki tüm uçuşlar acilen durduruldu ve bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Görgü tanıkları havada yoğun bir yakıt kokusu olduğunu ve her yerin polislerle sarılı olduğunu bildiriyor.
Ronald Reagan Havalimanı ve nehir çevresinde çok sayıda polis aracı ile ambülansın sevk edildiği anlar ekranlara yansıdı.
ABD Başkanı Donald Trump “korkunç kaza” hakkında yaptığı açıklamada, "Reagan Ulusal Havaalanında meydana gelen korkunç kaza hakkında tam olarak bilgilendirildim.İlk müdahale ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen inanılmaz çalışma için teşekkür ederim. Durumu takip ediyorum ve bilgiler geldikçe daha fazla ayrıntı vereceğim." ifadelerini kullandı.
American Airlines, Kansas'dan Washington DC'ye giden uçakta 60 yolcu ve dört mürettebatın bulunduğuna dair haberleri doğruladı. Hava yolu şirketinden yapılan yazılı açıklamada "Uçaktaki yolcular ve mürettebat için endişe duyuyoruz. Yetkililerle temas halindeyiz ve acil müdahale çalışmalarına yardımcı oluyoruz. ifadeleri yer aldı.
Öte yandan Fox News kanalındaki canlı yayında olayla ilgili kısa bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın olayla ilgili olarak bilgilendirildiğini ve gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini söyledi. Leavitt, ticari bir uçak ile askeri bir helikopterin çarpıştığını teyit ederek, "trajik olayla ilgili gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini" kaydetti.