Son dakika... ABD'de uçakla helikopter çarpıştı... Başkan Trump: Kazada kurtulan olmadı

Can kayıpları var ancak sudan kimse çıkarılamadı

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem arama ve kurtarma çalışmaları için ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri personelinin de seferber edildiğini belirterek, “Durumu aktif olarak izliyoruz. Yerel müdahale ekiplerine her türlü desteği sağlamaya hazırız” açıklamasında bulundu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da kazadan dolayı "derinden üzüntü duyduğunu" belirterek, “Lütfen kazaya karışan herkes ve ilk müdahale ekiplerimiz için benimle birlikte dua edin” dedi.



Kolluk kuvvetlerinden bir kaynak CNN International'a yaptığı açıklamada ölümlerin doğrulandığını ancak kurtarma ekiplerinin henüz sudan kurtulan kimseyi çıkaramadığını söyledi.



Kaynak, uçağın parçalandığını, helikopterin ise yakınlarında olduğunu söyledi.



Havanın ve nehrin oldukça soğuk olması nedeniyle kurtarılması muhtemel kazazedelerin nehirden çıkarılabilmesi için görevlilerin zamanla yarıştığı belirtildi.

