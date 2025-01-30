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Son dakika... ABD'de uçakla helikopter çarpıştı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Ronald Reagan Havalimanı#Uçak
Son dakika... ABDde uçakla helikopter çarpıştı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 06:10

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile helikopterin çarpışarak düştüğü bildirildi.

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ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında yolcu uçağı ile askeri bir helikopter havada çarpışarak düştü.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, America Havayollarına ait ticari uçak ile askeri bir helikopterin çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştüğü ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

"Tüm kaynaklar seferber edildi"
Tüm kaynaklar seferber edildi

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bakanlığın kaza sonrası arama ve kurtarma çalışmaları için mevcut tüm ABD Sahil Güvenlik kaynaklarını seferber ettiğini duyurdu ve "Durumu aktif olarak izliyoruz" dedi.

İlk görüntüler geldi

Uçak ile helikopterin havada çarpıştığı anlara ilişkin bazı görüntüler sosyal medyaya yansırken, havalimanındaki tüm uçuşlar acilen durduruldu ve bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Potomac Nehri'ne düşen uçakta kaç yolcu olduğu ve yolcuların durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ronald Reagan Havalimanı ve nehir çevresinde çok sayıda polis aracı ile ambülansın sevk edildiği anlar ekranlara yansıdı.


Donald Trump acil müdahale ekiplerine teşekkür etti
Donald Trump acil müdahale ekiplerine teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump “korkunç kaza” hakkında yaptığı açıklamada, "Reagan Ulusal Havaalanında meydana gelen korkunç kaza hakkında tam olarak bilgilendirildim.İlk müdahale ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen inanılmaz çalışma için teşekkür ederim. Durumu takip ediyorum ve bilgiler geldikçe daha fazla ayrıntı vereceğim." ifadelerini kullandı.

Düşen uçakta 64 kişi vardı
Düşen uçakta 64 kişi vardı

American Airlines, Kansas'dan Washington DC'ye giden uçakta 60 yolcu ve dört mürettebatın bulunduğuna dair haberleri doğruladı. Hava yolu şirketinden yapılan yazılı açıklamada "Uçaktaki yolcular ve mürettebat için endişe duyuyoruz. Yetkililerle temas halindeyiz ve acil müdahale çalışmalarına yardımcı oluyoruz. ifadeleri yer aldı.

Beyaz Saray'dan açıklama
Beyaz Saraydan açıklama

Öte yandan Fox News kanalındaki canlı yayında olayla ilgili kısa bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın olayla ilgili olarak bilgilendirildiğini ve gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini söyledi. Leavitt, ticari bir uçak ile askeri bir helikopterin çarpıştığını teyit ederek, "trajik olayla ilgili gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini" kaydetti.

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Canlı Anlatım Özeti

timeline"Tüm kaynaklar seferber edildi"
timelineİlk görüntüler geldi
timelineDonald Trump acil müdahale ekiplerine teşekkür etti
timelineDüşen uçakta 64 kişi vardı
timelineBeyaz Saray'dan açıklama
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#ABD#Ronald Reagan Havalimanı#Uçak

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