Son dakika... ABD'de kritik görüşmeye saatler kaldı! Trump: Tarihi bir anlaşma imzalayacağız

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ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede, Rusya'nın gelecekteki saldırılarına karşı güvenlik talebinde bulunacağını söyledi.
Zelenski'nin ABD'ye mineral anlaşmasını imzalamak için geleceğini ifade eden AP, anlaşmaya ilişkin "Üç yıllık savaşı sona erdirmeye doğru bir adım olarak görüliyor" ifadesini kullandı.
AP, "ABD ve Ukrayna, Ukrayna'nın doğal kaynaklarından elde edilecek gelirlerin yüzde 50'sinin, ortak yönetilen bir yatırım fonuna aktarılacak" dedi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ukrayna ile ABD arasında yapılması beklenen mineral anlaşmasının tamamlandığını duyurdu. Bessent, "Ukrayna'daki mineral anlaşması tamamlandı. Bu konuda artık müzakere yok" açıklaması yaptı.
ABD'nin uluslarası medya kuruluşu CNN, mineral anlaşmasının ABD Hazine Bakanı Bessent ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha tarafından imzalanacağını belirtti.
Şeffaf anlaşma" ifadesinde bulunan CNN, Ukrayna'ya ait doğal kaynakların yarısına anlaşma şartlarında işaret edildiğini ifade etti. CNN, belirleyici detayların Ukrayna ve ABD tarafından kararlaştırılacağını ve Ukrayna'nın mevcut gelir kaynaklarının anlaşmada yer almadığını aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin Washington'a ziyarette bulunacağını duyurdu.
Washington ziyaretinde Zelenski'nin, müzakereleri devam eden mineral anlaşması konusunda Trump ile anlaşmaya varmasının beklendiği bildirildi.
İmzalanması beklenen mineral anlaşmasının şartlarını, Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme çabaları doğrultusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeleri "çok başarılı" olarak değerlendirdi.
Trump, "Savaşı sona erdirmek için çok çalışıyoruz. Bence çok ilerleme kaydettik ve oldukça hızlı ilerlediğini düşünüyorum." dedi.
Trump, "Barışa doğru ilerleme, Başkan Zelenski'nin Beyaz Saray'ı ziyaret etmesiyle devam edecek. Yarın günün erken saatlerinde burada olacaklar. ABD’yi, Ukrayna'nın topraklarını, petrol ve gazlarını geliştirmede önemli bir ortak yapacak tarihi bir anlaşma imzalayacağız" diye ekledi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'ye Ukrayna çağrısı yaptı.
Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasının İttifakı daha da güçlendireceğini vurgulayan Kallas, bununla birlikte güncel durumdaki gelişmelerin de farkında olduklarını ve süreçle ilgili değerlendirmeleri yeni koşullara göre yaptıklarını söyledi.
Kallas, Trump yönetimine Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda çağrıda bulunarak, "Eğer güçlü bir NATO ile ilgileniyorsanız, o zaman en güçlü ordu Ukrayna ordusudur. Onları da dahil edersek çok güçlü bir NATO'ya sahip oluruz. Ama şu anki durum bu değil." diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i ağırladığı sırada yöneltilen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hakkındaki soruyu yanıtladı.
Daha önceki açıklamalarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski için "diktatör" ifadesini kullanan Trump, konuyla ilgili bir soru üzerine önceki sözlerinden geri adım attı.
Trump, "Halen Zelenskiy için diktatör ifadesini kullanır mısınız?" şeklindeki soruya, "Öyle mi demiştim, bunu dediğime inanamıyorum" diye yanıt verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile bir barış anlaşması imzalanması halinde Rusya'nın daha sonra yeniden bir işgal girişiminde bulunacağını düşünmediğini söyledi.
Ukrayna ile barış anlaşması imzalanması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ne kadar güvendiği sorulan Trump, "Ukrayna ile bir barış anlaşması imzalanırsa Putin'in daha sonra yeniden bir işgal girişiminde bulunacağını sanmıyorum." dedi.
Trump, "Onu uzun zamandır tanıyorum, sözünü bozacağına inanmıyorum. Anlaşma yaptığımızda geri döneceğini sanmıyorum. Anlaşmanın geçerli olacağını düşünüyorum. Hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın güvenlikleri olacak." diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Beyaz Saray’da bir araya geldi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i ağırladığı sırada Oval Ofis'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump, Ukrayna'ya barış gücü askerleri gönderilebileceği konusunda ise “Bir barış gücünden bahsediyorsunuz ama önce bir anlaşma yapmalıyız. Şu anda bir anlaşmamız yok. Anlaşma konusunda oldukça ilerlemiş durumdayız ama henüz bir anlaşma yapmadık. Bu yüzden anlaşma yapana kadar barış gücü hakkında konuşmak istemiyorum” diye konuştu.
Görüşmede İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Kral Charles tarafından Trump'ı İngiltere'ye resmi olarak davet eden mektubu ABD Başkanı'na iletti. Trump, aldığı davet üzerine, “Bu gerçekten çok özel, daha önce hiç olmamıştı. Yakında İngiltere’yi ziyaret edeceğim” ifadesini kullandı.