Son dakika... ABD'de kritik görüşmeye saatler kaldı! Trump: Tarihi bir anlaşma imzalayacağız

ABD hazine bakanı açıkladı: Anlaşma tamamlandı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ukrayna ile ABD arasında yapılması beklenen mineral anlaşmasının tamamlandığını duyurdu. Bessent, "Ukrayna'daki mineral anlaşması tamamlandı. Bu konuda artık müzakere yok" açıklaması yaptı.



ABD'nin uluslarası medya kuruluşu CNN, mineral anlaşmasının ABD Hazine Bakanı Bessent ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha tarafından imzalanacağını belirtti.

Şeffaf anlaşma" ifadesinde bulunan CNN, Ukrayna'ya ait doğal kaynakların yarısına anlaşma şartlarında işaret edildiğini ifade etti. CNN, belirleyici detayların Ukrayna ve ABD tarafından kararlaştırılacağını ve Ukrayna'nın mevcut gelir kaynaklarının anlaşmada yer almadığını aktardı.