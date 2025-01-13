SON DAKiKA: ABD'de can kaybı artıyor! Yetkililer uyardı: Rüzgar hızlanacak, kritik gün Salı

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ABD'li yetkililer yangının geniş bir alana yayılmasına neden olan rüzgarların Pazar gecesinden Çarşamba gününe kadar yeniden hızlanacağı ve saatte 96 km/s hıza ulaşacağı konusunda uyardı. Pasadena itfaiye şefi Chad Augustin BBC'ye yaptığı açıklamada, "En yoğun rüzgarların Salı günü olması bekleniyor" dedi. Augustin, "Biraz ilerleme kaydediyor olsak da, henüz sona yaklaşmış bile değiliz" diye konuştu.
Los Angeles itfaiye şefi Kristin Crowley, tahliye bölgelerinin yakınında yaşayan halka, ikaz halinde bölgeyi tahliye etmeye hazır olmaları ve ekipleri engellememek için mümkün olduğunca yollardan uzak durmaları çağrısında bulundu.
ABD'li sinema oyuncusu ve yönetmen Mel Gibson, Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Los Angeles'taki yangınlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Malibu bölgesinde 14,5 milyon dolarlık evi yanan 69 yaşındaki Hollywood yıldızı, yangınlar için "Aklımdan her türlü korkunç teoriyi, komplo teorilerini ve daha fazlasını üretebilirim ancak su eksikliği, rüzgar koşulları ve yangını başlatmaya hazır, istekli ve yetenekli insanların olmasını söylemekle yetinmem biraz daha uygun görünüyor." diye konuştu.
Gibson, muhtemel yangın başlatıcıların "görevlendirilmiş mi yoksa sadece kendi istekleriyle mi hareket ettiklerini" sorgulayarak, "Ve sonra bu gibi olaylarda, bir şekilde, yani bilerek mi diye düşünüyorsunuz. Bu, düşünülmesi çılgınca bir şey. Ama insan, akıllarında bir amaç olup olmadığını düşünmeye başlıyor. Ne olabilir? Ne istiyorlar? Boş bir eyalet mi? Bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
Fox News sunucusu Laura Ingraham, yangınların iklim değişikliğine önlem bahanesiyle insanları müstakil evlerden çıkarıp yüksek yoğunluklu konutlara yerleştirme amacıyla çıkarıldığı iddialarını hatırlatması üzerine Gibson, "(Bu yangınlar) bana eski sığır baronlarının insanları topraklarından temizlemesini hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Gibson, California'daki su rezervleri konusunda da "Suyun kaybolduğunu, rezervleri bir sebepten ötürü boşalttıklarını biliyorum. Bunu bir süredir yapıyorlar. Californiya'da neden birçok şeyin yapıldığına dair kafa karıştıran bir sürü sorun var." dedi.
ABD’nin Los Angeles şehrinde ve çevresinde devam eden orman yangınlarında 100 binden fazla kişinin hala tahliye emri altında olduğunu belirten yetkililer, evlerine dönmek isteyenlere yangın alanlarının hala "çok tehlikeli" olduğu uyarısını yaptı.
LA İdari Bölge Şerifi Robert Luna, Palisades ve Eaton yangınlarıyla ilgili hala 105 bin şehir sakininin tahliye emri, 87 bin sakinin de tahliye uyarısı altında bulunduğu bilgisini paylaştı.Luna, sakinlerin evlerinden uzak durmasının ne kadar zor olduğunu anladıklarını ancak yangın alanlarının hala güvenli olmadığını belirterek, "Bu alanların bazıları kelimenin tam anlamıyla savaş bölgelerine benziyor. Devrilmiş elektrik direkleri, yerde elektrik teller, hala için için yanan yangınlar var, kesinlikle güvenli değil." dedi.
Yangınlar nedeniyle şimdiye kadar 29 kişinin gözaltına alındığı bilgisini de paylaşan Luna, bunlardan 4’ünün sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini, diğerlerinin de, itfaiyeci kılığına giren bazıları da dahil yağma ve hırsızlık olayına karıştığını söyledi.LA Şehri İtfaiye Şefi Kristin Crowley de yangından kaçan şehir sakinlerine sabırlı olmaları tavsiyesinde bulunarak, yangın alanındaki koşulların geri dönüş için hala tehdit oluşturduğu uyarısını yaptı.Crowley, "Palisades bölgesinde hala aktif yangınlar var ve bu durum halk için aşırı derecede tehlike oluşturuyor. Ayrıca bölgede elektrik yok, su yok, gaz boruları koptu ve güvensiz yapılar var." diye konuştu.
ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde 6 gün önce başlayan orman yangınları sürerken, felaketin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Los Angeles Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Palisades Yangını'nda 8, Eaton Yangını'nda ise 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24’e yükseldi.
Los Angeles County Şerifi Robert Luna ise Palisades Yangını bölgesinde 4,Eaton Yangını bölgesinde 12 olmak üzere 16 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Palisades Yangını’nın yüzde 11, Eaton Yangını'nın yüzde 27 oranında kontrol altına alınabildiğini belirten yetkililer, 105 bin kişinin hala tahliye emri altında olduğunu ifade etti. Bölgedeki diğer küçük çaplı yangınların da sürdüğü belirtilirken, söndürme çalışmalarının California ve diğer eyaletlerden gelen 14 bini aşkın personel, bin 400 itfaiye aracı ve 84 uçağın katılımıyla devam ettiği aktarıldı.
Los Angeles'taki şiddetli orman yangınlarında gece gündüz çalışan itfaiyecilerin yanında mahkumların da çalıştığı açıklandı. California Ceza İnfaz ve Rehabilitasyon Dairesi, cuma günü itibarıyla yaklaşık bin mahkumun yangınları söndürmek için çalıştığını söyledi. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, düzenlediği basın toplantısında 13 binden fazla kişinin şimdiye kadar 6 milyon dolardan fazla bağışta bulunduğunu, bunun da orman yangınlarından etkilenen Los Angeles sakinlerini destekleyeceğini belirtti.