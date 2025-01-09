Son dakika...ABD'de büyük yıkım: Yangın kontrol altına alınamıyor! 100 bin kişi için tahliye emri

Ekipler çaresiz! Yangın kontrol altına alınamıyor...

AFP haber ajansının bölgeden geçtiği son bilgilere göre, güçlü rüzgarın etkisi ile yayılan alevler kontrol altına alınamıyor.Los Angeles İtfaiye Şefi Anthony Marrone, ajansa yaptığı açıklamada ekiplerinin ortaya çıkan felaketin ölçeği ve hızıyla mücadele etmekte zorlandığını belirtti ve "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ama Los Angeles County'de bu konuyla ilgilenecek yeterli itfaiye personelimiz yok" dedi.



Los Angeles İtfaiye Departmanı'ndan Adam Vangerpen ise dört katlı bir eve müdahale etmeye çalıştıklarını ve şiddetli rüzgarın etkisi ile evin bir anda kora dönüştüğünü belirtti.Vangerpen şu anda en büyük endişe kaynaklarının şiddetli rüzgar olduğunu vurguladı