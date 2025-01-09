Son dakika...ABD'de büyük yıkım: Yangın kontrol altına alınamıyor! 100 bin kişi için tahliye emri

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ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, Los Angeles'taki yangınların "Biden ve California Valisi Gavin Newsom ikilisinin berbat beceriksizliği ve kötü yönetimi" sebebiyle çıktığını iddia etti.Los Angeles'ta yangın musluklarında su olmadığını ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumunun (FEMA) parasının bulunmadığını öne süren Trump, "İşte Joe Biden'ın bana bıraktığı bu. Teşekkürler Joe." ifadelerini kullandı.Trump, California yönetiminin çevre politikalarının tatlı suyu sulak alanlara ve vahşi yaşama yönlendirdiğini ve bunun yangınla mücadelede kullanılan su kaynaklarını kuruttuğunu iddia ederek, California Valisi Newsom'un istifasını istedi.
Güney Kaliforniya'da etkili olan orman yangınları, sinema sektörünü de etkiledi. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar adaylıklarının 17 Ocak Cuma günü yerine 19 Ocak Pazar günü açıklanacağını duyurdu. Akademi, ayrıca oylama süresini 14 Ocak Salı akşamına kadar iki gün uzattığını belirtti.Bu hafta yapılması planlanan birçok etkinliğin de iptal veya ertelemeye alındığını açıklayan Akademi, “Los Angeles bölgesinde yaşayan üyelerimiz ve sektör çalışanlarımız başta olmak üzere, yangınlardan etkilenen herkese en derin taziyelerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.
AFP haber ajansının bölgeden geçtiği son bilgilere göre, güçlü rüzgarın etkisi ile yayılan alevler kontrol altına alınamıyor.Los Angeles İtfaiye Şefi Anthony Marrone, ajansa yaptığı açıklamada ekiplerinin ortaya çıkan felaketin ölçeği ve hızıyla mücadele etmekte zorlandığını belirtti ve "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ama Los Angeles County'de bu konuyla ilgilenecek yeterli itfaiye personelimiz yok" dedi.
Los Angeles İtfaiye Departmanı'ndan Adam Vangerpen ise dört katlı bir eve müdahale etmeye çalıştıklarını ve şiddetli rüzgarın etkisi ile evin bir anda kora dönüştüğünü belirtti.Vangerpen şu anda en büyük endişe kaynaklarının şiddetli rüzgar olduğunu vurguladı
Maxar tarafından yayınlanan uydu görüntüleri, binlerce dönüm alanı kül eden ve ünlü Malibu mahallesi boyunca uzanan sahil şeridini simsiyah bırakan yangın felaketinin boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde sıra sıra kömürleşmiş konutlar, küle dönmüş sokaklar ve kırmızı birer nokta halinde görünen alevler dikkat çekiyor.
Los Angeles bölgesinde yerel saatle sabah 10:45'te çekilen görüntüler ise Eaton orman yangınlarında kaç binanın yandığını gösteren şimdiye kadarki en iyi görüntü olarak değerlendirildi. Görüntüler, Eaton orman yangınının Batı Altadena'daki neredeyse her binayı ateşe verdiğini gösteriyor.
Yangınlar nedeniyle onlarca okul kapandı, on binlerce konuta elektrik verilemiyor.Olay yerindeki CBS muhabiri Jonathan Vigliotti, itfaiyecilerin artık yapıları kurtarmaya çalışmadığını, sadece yangının yayılmasını önlemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.Yangınlarla mücadele için 1.400 itfaiye erinin görevlendirildiği bildiriliyor.İtfaiyeciler buldozerlerle terk edilen arabaları yoldan çekerek geçmeye çalışıyor.Aralarında BMW ve Mercedes gibi lüks modellerin olduğu onlarca arabanın canlı yayında ezildiği görüldü. Bazı arabaların alarmlarının çaldığı duyuldu.
Los Angeles’ın birçok bölgesinde son iki gündür devam eden ve kontrol altına alınamayan yangınlar Hollywood’u da can evinden vurdu. Uzun yıllardır bölgede yaşayan birçok yıldızın evi yangında küle döndü. Evleri şans eseri yangından kurtulan birçok oyuncunun yaşadıkları mahalleler neredeyse yok oldu. Görgü tanığı olan ünlü isimler yaşadıkları bölgenin bir “hayalet şehre” dönüştüğünü söylerken, evleri yanmasa da sayısız ünlü isim yaşadıkları bölgeyi kıl payı kaçarak terk etmek zorunda kaldı.
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California Valisi Gavin Newsom, Los Angeles'ta yarına kadar kontrol altına alınmasının zor olduğu yönünde açıklamalar yapılan yangınla ilgili, sosyal medya hesabından gün boyu uyarılarda bulundu.Newsom, X platformundaki paylaşımında, "Güney California sakinleri, lütfen bu gece tetikte olun. Yerel yetkilileri dinleyin ve etkilenen bölgelere yakınsanız tahliye olmaya hazır olun." ifadelerine yer verdi.Yangın bölgesinde 7 bin 500'den fazla itfaiye personelinin çalıştığını belirten Newsom, şunları kaydetti:
"İnsanlar kelimenin tam anlamıyla kaçıyor. Çocuklar okullarını, topluluklar kiliselerini, aileler evlerini kaybetti. Hatta bazıları hayatlarını kaybetti. Hayat kurtarmak ve bu benzeri görülmemiş yangınları söndürmek için işimize odaklanmaya devam edeceğiz."
ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığının son ziyareti olan İtalya gezisini yangınlar nedeniyle iptal etti. Biden, California Valiliğinin doğal afetle mücadelesini kolaylaştırmak için bir federal afet bildirisi imzaladığını açıkladı.ABD'deki elektrik kesintilerini takip eden internet sitesi PowerOutage.us'a göre, Los Angeles'ta yaklaşık 1 milyon ev ve iş yerine, alevlerin kontrol altına alınamaması nedeniyle elektrik verilemiyor.
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Los Angeles'ta yetkililer, kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangınının 6 ayrı bölgede devam ettiğini, yangında şimdiye kadar 5 kişinin öldüğünü belirtti. Los Angeles İtfaiye Departmanı yetkilileri, kent tarihinin en yıkıcı yangınlarından birinin yaşandığını, şimdiye kadar 2 bine yakın evin tamamen yandığını ifade etti.
Eyalet yetkililerinin yaklaşık 100 bin kişi için tahliye emri verdiği yangın Hollywood bölgesine de sıçradı. ABD basınında yer alan haberlerde, Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi birçok ünlü ismin de yangında evlerini kaybettiği aktarıldı.
Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, California'daki orman yangınlarının ekonomik maliyetine ilişkin öncü tahminlerini paylaştı.Buna göre, California'daki orman yangınlarından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kaybın 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olabileceği tahmin edildi.
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde salı akşamı şiddetli rüzgarların kuru hava koşullarıyla birleşmesi sonucu orman yangınları başlamıştı.Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül olurken, bölge sakinleri için tahliye emri verildi.California Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Los Angeles'ta "acil durum" ilan etmişti.
Los Angeles'ın Pacific Palisades, Hurst, Eaton ve Woodley bölgelerinde devam eden yangınlardan dolayı şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde salı akşamı şiddetli rüzgarların kuru hava koşullarıyla birleşmesi sonucu orman yangınları başlamıştı.Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alanın kül olduğu, bölge sakinleri için tahliye emri verildiği bildirilmişti.California Valisi Newsom, yaptığı açıklamada, yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirtmiş ve Los Angeles'ta "acil durum" ilan etmişti.Los Angeles'ın Pacific Palisades, Hurst, Eaton ve Woodley bölgelerinde devam eden yangınlarda dün 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.