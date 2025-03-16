Son dakika: ABD Yemen'i vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı...Tansiyon zirveye çıktı: İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt!

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesini tehdit ederek Yemen'deki Husilere desteği sona erdirmesini isteyen ABD Başkanı Donald Trump'a "İsrail soykırımına ve terörizmine desteği sonlandırın. Yemenli insanların öldürülmesini durdurun." diyerek yanıt verdi.
Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "ABD hükümetinin İran dış politikasını dikte etme yetkisi veya görevi yoktur. O dönem 1979'da sona erdi. Biden geçen yıl, benzeri görülmemiş şekilde 23 milyar doları soykırımcı rejime (İsrail) vermesi için kandırıldı. 60 binden fazla Filistinli öldürüldü ve dünya tamamen ABD'yi sorumlu tutuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Abbas Erakçi, ülkesini tehdit ederek Yemen'deki Husilere desteği sona erdirmesini isteyen ABD'ye, "İsrail soykırımına ve terörizmine desteği sonlandırın. Yemen halkını öldürmekten vazgeçin." ifadeleriyle karşılık verdi.
Hamas, ABD ve İngiltere'nin Sana'ya saldırısına ilişkin Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana'da bir yerleşim bölgesini hedef alan hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz ve bunu kardeş Yemen'in egemenliğine ve istikrarına saldırmak suretiyle uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendiriyoruz." denildi.
Husilerin Siyasi Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'daki yerleşim bölgelerini hedef almalarının hain bir saldırı ve tam teşekküllü bir savaş suçu olduğu belirtildi. Açıklamada, sivillerin hedef alınmasının, kendisine karşı çıkan halklara ve ülkelere yönelik Amerikan terörizminin bir başka kanıtı olduğu belirtildi.
Saldırıların, Yemen'in Filistin halkına yönelik destekleyici tutumu dolayısıyla düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu durumun Yemen'i Filistin'e destek vermekten ve Gazze'ye destek görevini yerine getirmekten alıkoymayacağına işaret edildi. Açıklamada, bu saldırıların karşılıksız kalmayacağı ve Husilerin silahlı kuvvetlerinin tırmanışa tırmanışla karşılık vermeye hazır olduğu ifade edildi.
Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam da X platformundan yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarının bağımsız bir devlete karşı açık bir saldırı olduğunu ve İsrail'in Gazze'ye yönelik haksız kuşatmasını sürdürmesini teşvik ettiğini belirtti. Abdusselam, ABD Başkanı Donald Trump'ın Babu'l Mendeb Boğazı'nda uluslararası seyrüseferin tehdit altında olduğu yönündeki iddialarının uluslararası kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız olduğunu vurguladı.
Sözcü Abdusselam, Husilerin Gazze'ye destek amacıyla Kızıldeniz ve çevresinde ilan ettiği seyrüsefer yasağının, Filistin direnişi ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına uygun olarak Gazze halkına insani yardım ulaştırılıncaya kadar İsrail nakliyesiyle sınırlı olduğunu ve yasağın, arabuluculara dört günlük bir süre verilmesinin ardından geldiğini kaydetti.Abdusselam, "Kızıldeniz'deki uluslararası seyrüsefer Yemen tarafından güvende kalacaktır ve Amerikan saldırıları Kızıldeniz'in militarizasyonuna geri dönüştür ve bölgedeki uluslararası seyrüsefer için gerçek tehdit budur." ifadesini kullandı.
Husilere savaş ilan ettiğini duyurarak "Yemen'deki Husi teröristlerine karşı kararlı ve güçlü bir Askeri eylem başlatmasını emrettim. Zamanınız doldu ve saldırılarınız bugünden itibaren durmalı. Eğer durmazlarsa, daha önce görmediğiniz bir şey gibi cehennem üzerine yağacak" dedi. Ayrınca İran'ı da uyaran Trump "Husi teröristlerine verilen destek derhal sona ermeli" ifadelerini kullandı. Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin, dünden bu yana başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında 4'ü çocuk, 1'i kadın 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de yaralandığını bildirdi.
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