Son dakika... ABD ve Ukrayna aylardır beklenen imzayı attı: Trump, Putin'i suçladı

Ukrayna'nın sahip olduğu madenlere ilişkin neler biliniyor?

Ukrayna toprakları, Avrupa'nın en büyük lityum ve titanyum yataklarına ev sahipliği yapıyor. ABD Jeoloji Enstitüsü verilerine göre ülkede; lantan, seryum, neodimyum gibi endüstriyel kullanımı yüksek nadir toprak elementleri bulunuyor. Elektrikli araç pillerinden nükleer teknolojiye kadar geniş kullanım alanı olan bu minerallerin önemli bölümü henüz çıkarılmadı.



Forbes'un haberinde bildirilene göre, Ukrayna, söz konusu kaynakların toplam değeri 12 trilyon sterlini aştığını tahmin ediyor. Ancak bu kaynakların yüzde 50'den fazlası, Rusya'nın ilhak ettiği Luhansk, Donetsk, Zaporizhia ve Herson bölgelerinde yer alıyor. 2014'te işgal edilen Kırım'da ise 165 milyar sterlin değerinde maden rezervi bulunuyor.



Foreign Policy'nin araştırması, Ukrayna'da 120 endüstriyel mineralin 117'sinin ticari rezervlerinin bulunduğunu ortaya koydu. Haberde Ukrayna'nın, Avrupa'nın en büyük lityum kaynaklarına ve dünya grafit rezervlerinin yüzde 20'sine sahip olduğu belirtildi.

ANLAŞMAYA RUSYA ENGELİ



Öte yandan, uzmanlar, madencilik faaliyetlerinin önündeki engellere dikkat çekti. Karmaşık düzenleyici süreçler, arazi edinme zorlukları ve jeolojik verilere erişim problemleri yatırımcılar için risk oluşturuyor. Ayrıca, Rus işgali altındaki bölgelerdeki kaynaklara ulaşımın şu anki koşullarda mümkün olmadığı belirtiliyor.



Araştırmacılar, Rusya'nın kontrolündeki bölgelerde zengin rezervlerin kullanılamayacak olmasının anlaşmanın potansiyelini sınırladığına dikkat çekti. Dnipropetrovsk bölgesindeki 2.8 trilyon sterlinlik kaynaklar ise Rus ilerlemesi tehdidi altında bulunuyor.