Son dakika... ABD ve İsrail'den Putin'i kızdıracak hamle: İsrail'deki Patriot füzeleri Ukrayna'ya gidiyor

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Walla haber sitesi, İsrail Hava Kuvvetlerinin Nisan 2024'te ülkedeki Patriot hava savunma sistemlerini kullanımdan kaldırdığını aktardı.Bunun üzerine Kiev yönetiminin İsrail'deki Patriot füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesi için Washington ile irtibata geçtiği belirtildi.İsrail'in Rusya'nın bu adıma tepki göstereceği endişesiyle aylarca bu fikre karşı çıktığı ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Eylül 2024'te bu adıma onay verdiği ifade edildi.
Tel Aviv'in de yeşil ışık yakmasının ardından ABD'nin İsrail'deki Patriot füzelerini Ukrayna'ya göndermek için harekete geçtiği kaydedildi.Bu doğrultuda geçen günlerde ABD ordusuna ait bir kargo uçağının İsrail'deki yaklaşık 90 Patriot füzesinin Polonya'ya götürdüğü aktarıldı.Söz konusu füzelerin Ukrayna'daki Patriot bataryalarında kullanılacağı bildirildi.
İsrail saldırıları sonucu oluşan ağır yıkıma rağmen Filistinliler, Gazze'nin kuzeyine dönmeye devam ediyor.İşgal altındaki Netzarim Koridoru'nun pazartesi açılmasının ardından Gazzeliler akın akın kuzey bölgelerine dönmeye başladı.OCHA'dan yapılan açıklamada, 27 Ocak'tan bu yana zorla yerinden edilen 376 binden fazla Filistinlinin Gazze'nin kuzeyine geçtiği belirtildi.
Hamas ile varılan ateşkes uyarınca İsrail, pazartesi Netzarim Koridoru'nu açarak zorla yerinden ettiği Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin vermişti.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin açıklamasına göre, İsrail saldırıları nedeniyle kuzeydeki yıkım yüzde 90 civarında.Ağır yıkım nedeniyle kuzeye dönen Gazellilerin büyük bölümü evleri yerine molozlarla karşılaşıyor. Tüm bu zorluklara rağmen, topraklarını terk etmek istemediklerini dile getiren Gazzeliler, güneyden kuzeye geçmeye devam ediyor.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den binlerce Amerikan askerini çekme niyetinden endişe duyduğunu belirtti.KAN’ın haberinde, Beyaz Saray'ın üst düzey yetkililerinin, İsrailli mevkidaşlarına, Trump'ın Suriye'den binlerce Amerikan askerini çekmeyi planladığı mesajını ilettiği aktarıldı.
Haberde, ABD güçlerinin Suriye'den çekilmesinin Tel Aviv'de büyük endişe yaratacağı ifade edilerek, “Bu hareketin Suriye'deki Kürtleri de etkilemesi bekleniyor.” değerlendirmesi yapıldı.Trump'ın Suriye'de bulunan binlerce Amerikan askerini geri çekme düşüncesinin İsrail'deki siyasi ve askeri alanda da kaygılara yol açtığı kaydedildi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişlettiği Şeyh (Hermon) Dağı'nda "kalıcı" olacaklarını vurgulamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak'ta görevi resmen devralmasının ardından Beyaz Saray'a davet ettiği ilk yabancı lider belli oldu. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu 4 Şubat’ta görüşmek üzere Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi. Açıklamada, Netanyahu'nun Trump’ın 2’nci görev döneminde Beyaz Saray'a davet edilen ilk yabancı lider olduğu vurgulandı. İsrail basını, ikilinin Gazze ve Lübnan’da ateşkes dahil karşılıklı işbirliğini ele almasının beklendiğini duyurdu.