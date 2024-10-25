Son dakika... ABD medyası duyurdu: İran savaşa hazırlanıyor... 1000 kadar füzeyle yanıt verebilir...

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Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad Makari, İsrail ordusunun gazetecilere kasıtlı bir hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıdan önce gazetecilerin uyumalarını beklediğini söyledi.
Bakan Makari, Lübnan'ın güneyindeki Hasbiya'da öldürülen üç gazetecinin Al Mayadeen ve al-Manar TV kanallarında çalıştığını ve İsrail'in “suçlarını” dünyaya aktardığını belirtti.
Makari, “Bu, yedi medya kuruluşunu temsilen 18 gazetecinin bulunduğu yerde, izleme ve takipten sonra, kasıtlı ve planlı bir suikasttır. Bu bir savaş suçudur.” dedi.
İran, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Sekreter Antonio Guterres'e gönderdiği bir mektupla Lübnan'da iki vatandaşının İsrail tarafından öldürülmesini şiddetle kınadı ve hesap sorulması çağrısında bulundu.
Al Jazeera'nin aktardığı habere göre, İran'ın BM misyonu sorumlusu Sayid Iravani, gönderdiği mektupta “İsrail rejimi bu kez Lübnan'da iki İran vatandaşını hedef alarak uluslararası hukuku, özellikle de uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal etti” diye yazdı.
İranlı Masoumeh Karbasi isimli kadının ve Lübnanlı kocasının 19 Ekim'de Beyrut'ta ilk saldırıdan kurtulduktan sonra kasıtlı olarak ikinci bir İsrail füzesi tarafından hedef alındığını yazan Iravani, İranlı sağlık görevlisi Dr. Ali Heydari'nin ise 22 Ekim'de Cenevre Sözleşmeleri'nin açık bir ihlali ile öldürüldüğünü belirtti.
İravani, BMGK'dan bu eylemleri “kararlı bir şekilde kınamasını” ve İsrail'i sorumlu tutmasını istedi ve İsrail'in Lübnan'daki eylemlerini ayrıntılı bir şekilde belgelenmesi çağrısı yaptı.
İsrail bir grup yerleşimci, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze Şeridi'ne yerleştirdiği sınır güvenlik bariyerini aştı.
IDF, yerleşimcilerin tampon bölgeye girdiğini ancak Gazze topraklarına girmediklerini açıkladı.
IDF, olay yerine sevk edilen birliklerinin şüphelileri gözaltına aldığını ve bölgeden uzaklaştırdığını söyledi.
קבוצת צעירים יהודים פרצו הלילה למרחב הגבול של רצועת עזה במטרה להיכנס לרצועה. כוח צבאי קפץ למקום באמצע הלילה כדי לפנות אותם - המשטרה עצרה מספר נערים@hod_barel pic.twitter.com/J5qDd0wR0Y— גלצ (@GLZRadio) October 25, 2024
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Beyrut'un güneyindeki Hasbiya beldesinde gazetecilerin kaldığı otele hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda 3 gazetecinin hayatını kaybettiği ifade edilen haberde, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
Filistin’e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, geçen yıl 7 Ekim'de İsrail’e karşı başlatılan Aksa Tufanı Operasyonu’nda görev alan Hamas Tim Komutanı Muhammed Abu Itiwi'nin öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, yayınladığı video mesajda öldürülen Abu Itiwi'nin 7 Ekim'de “İsrailli sivillerin kaçırılması ve öldürülmesinde direkt olarak rol aldığını” savundu.
Abu Itiwi'nin Temmuz 2022'den beri UNRWA (Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) çalışanı olduğunu iddia eden Hagari, bunun kanıtı niteliğinde belgelere sahip olduklarını söyledi. Hagari, BM yetkililerinden açıklama ve UNRWA çalışanlarının 7 Ekim’deki rolüne ilişkin acil soruşturma talep ettiklerini de sözlerine ekledi.
BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Gazze'deki duruma ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Gazze'deki yıkıma dikkati çektiğini belirtti.
"Gazze'nin kuzeyindeki kuşatmanın meydana getirdiği çok büyük yıkım, savaşın uluslararası hukuka saygı duyulmadan yürütüldüğünü gösteriyor." diyen Haq, ailelerin bulundukları yerlerde kapana kısıldıklarını ve hareket edemediklerini söyledi.
Haq, Cibaliya'da 50 bin ila 70 bin kişinin bulunduğunu belirterek, İsrail'in saldırıları sonrasında kuzeyden merkeze 63 bin kişinin yerinden edildiğini dile getirdi.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, İran'ın son füze saldırısına İsrail'den gelecek yanıtı beklediğini iddia etti.
Gazetede yer alan habere göre, İran'ın, İsrail ile savaştan kaçınmaya çalıştığı ancak bir yandan da hazırlık yaptığı ifade edildi.
Haberde, “İran silahlı kuvvetlerine savaşa hazırlıklı olmalarını ama aynı zamanda savaştan kaçınmaya çalışmalarını emretti” denildi.
New York Times gazetesinin dört İranlı yetkiliye dayandırdığı haberde, İran lideri Ayetullah Hamaney'in, İran silahlı kuvvetlerine İsrail'in beklenen misillemesine karşılık vermek için çok sayıda plan hazırlamalarını emrettiği yer aldı.
Yetkililer, İsrail'in saldırısında can kaybı olması halinde İran'ın saldıracağını ve İsrail'in askeri bölgeleri ya da silah depolarını hedef alması durumunda geri adım atabileceğini ifade etti.
Yetkililer ayrıca, İsrail'in petrol sahalarını veya nükleer tesisleri vurması ya da üst düzey yetkilileri hedef alması halinde İran'ın bin kadar balistik füzeyle saldırı düzenleyeceğini söyledi.
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine 3 hava saldırısı gerçekleştirdi.
Lübnan resmi ajansı (NNA), Beyrut'un güneyindeki Amirkan Mahallesi'nin 1, Hureyk Mahallesi'nin ise 2 İsrail hava saldırısının hedefi olduğunu bildirdi.
İsrail’in Filistin’e yönelik soykırım niteliğindeki saldırılarına yenileri eklendi. Gazze Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, Cibaliye Mülteci Kampı’ndaki 10 evi hedef alan İsrail saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 150 kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Can kaybı sayısına dair kesin bilgi paylaşılmayan açıklamada, "Cibaliye'de korkunç bir katliam yaşanıyor. Kimse onları kurtarmak için harekete geçmiyor" ifadeleri kullanıldı. İsrail ordusunun Najjar, Abu Al-Ouf, Salman, Hijazi, Abu Al-Qumsan, Aqel Abu Rashid, Abu Al-Tarabish, Zaqoul ve Shaalan ailelerine ait evleri hedef aldığı kaydedilen açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri bölgedeki tüm bir yerleşim bloğunu bombaladı. Vatandaşlar şu anda bile yaralıları taşımak için yardım çağrısında bulunuyor" denildi. Açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzey kesimindeki sivil savunma ve tıp hizmetlerini kesintiye uğratması nedeniyle ölü ve yaralıların tahliyesinde büyük zorluklarla karşılaşıldığı vurgulandı.
İsrail ordusunun, 20 gündür yoğun kuşatma ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni ablukaya alması ve çocuk yoğun bakım ünitesini vurmasının ardından Hamas'tan yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "faşist İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde işlediği vahşi suçların çerçevesini genişlettiği, Meşru Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'ni ablukaya aldığı ve yaralı, hasta ve sağlık çalışanlarıyla birlikte hastaneyi vurduğu" ifade edildi.
Gazze'deki hastanelerin, İsrail'in "ölüm ve terör" makinesi tarafından savaş alanlarına dönüştürüldüğü, bu yerlerde en vahşi ve çirkin soykırımın işlendiği vurgulandı.
İsrail'in hastaneleri ablukaya almasının, savaş suçu ve yasaların ihlali olduğuna dikkati çekilen açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) "İsrail'in, sivillere karşı işlediği suçların sona ermesi için harekete geçme" çağrısında bulunuldu.
Açıklamada ayrıca, İsrail'in, barınma merkezleri, hastaneler ve uluslararası hukukla korunan diğer mekanlara yönelik saldırılarına son verilmesi istendi.