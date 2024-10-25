Son dakika... ABD medyası duyurdu: İran savaşa hazırlanıyor... 1000 kadar füzeyle yanıt verebilir...

ABD medyası duyurdu: İran savaşa hazırlanıyor

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, İran'ın son füze saldırısına İsrail'den gelecek yanıtı beklediğini iddia etti.



Gazetede yer alan habere göre, İran'ın, İsrail ile savaştan kaçınmaya çalıştığı ancak bir yandan da hazırlık yaptığı ifade edildi.

Haberde, “İran silahlı kuvvetlerine savaşa hazırlıklı olmalarını ama aynı zamanda savaştan kaçınmaya çalışmalarını emretti” denildi.



New York Times gazetesinin dört İranlı yetkiliye dayandırdığı haberde, İran lideri Ayetullah Hamaney'in, İran silahlı kuvvetlerine İsrail'in beklenen misillemesine karşılık vermek için çok sayıda plan hazırlamalarını emrettiği yer aldı.



Yetkililer, İsrail'in saldırısında can kaybı olması halinde İran'ın saldıracağını ve İsrail'in askeri bölgeleri ya da silah depolarını hedef alması durumunda geri adım atabileceğini ifade etti.



Yetkililer ayrıca, İsrail'in petrol sahalarını veya nükleer tesisleri vurması ya da üst düzey yetkilileri hedef alması halinde İran'ın bin kadar balistik füzeyle saldırı düzenleyeceğini söyledi.