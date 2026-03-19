Son dakika: ABD-İsrail-İran savaşı | İran Körfez'de 4. ülkeyi vurdu: Petrol rafinerisinde yangın çıktı

Son dakika: ABD-İsrail-İran savaşı | İran Körfez'de 4. ülkeyi vurdu: Petrol rafinerisinde yangın çıktıGüncelleme Tarihi:
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile Brüksel'deki NATO karargahında basına açıklamalarda bulundu.
NATO'nun her türlü saldırganlığı caydırmaya hazır olduğunu belirten Rutte, sınandıklarında hızlı ve kararlı bir şekilde cevap verdiklerini söyledi.
Rutte, "Teyakkuz halindeyiz ve müttefik topraklarının her karışını savunmaya hazırız. Bunu son haftalarda da gördük. İran'dan Türkiye'ye doğru yönelen balistik füzeleri engelledik." diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarını değerlendiren Rutte, NATO müttefiklerinin İran'ın nükleer kapasiteye ve balistik füze kapasitesine sahip olmamasının kritik olduğu konusunda hemfikir olduğunun altını çizdi.
Rutte, ABD'nin de halihazırda İran'ın bu kapasitesini zayıflattığını dile getirdi.
Bunun Avrupa, İsrail ve Orta Doğu'nun güvenliği için önemli olduğunu kaydeden Rutte, aynı zamanda tüm müttefiklerin Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalamayacağı konusunda hemfikir olduğunu vurguladı.
"HÜRMÜZ BOĞAZI'NA İLİŞKİN MUTLAKA BİR ÇÖZÜM YOLU BULACAĞIZ"
Rutte, Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede yeniden açılması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu, dünya ekonomisi açısından kritik öneme sahip. Ayrıca, kilit bir deniz yolunun kapatılmasının ya da mevcut tehditler nedeniyle kullanılamaz hale gelmesinin kabul edilemez olduğu açık." ifadesini kullandı.
NATO müttefiklerinin bu büyük güvenlik sorunuyla başa çıkmak için en iyi yolu belirlemek üzere ABD ile ve kendi aralarında yoğun görüşmeler yürüttüğünü belirten Rutte, "Her zaman olduğu gibi müttefiklerin ortak çıkarlarımızı desteklemek için ellerinden geleni yapacağına inanıyorum. Mutlaka bir çözüm yolu bulacağız." şeklinde konuştu.
ABD Suudi Arabistan Büyükelçiliği, Suudi Arabistan'da yaşayan veya seyahat etmek isteyen ABD vatandaşlarına yönelik uyarı mesajı yayımladı.
Yayımlanan mesajda, Suudi Arabistan'daki Riyad, Cidde ve Dammam havaalanlarının faaliyette olduğu belirtildi ve "Orta Doğu'dan ayrılmak istiyorsanız, ABD hükümeti size mevcut ayrılma seçenekleri hakkında en güncel bilgileri sağlayarak yardımcı olmaya hazırdır" denildi.
İran'dan yapılan misillemenin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Yanbu liman kentinde bulunan SAMREF rafinerisine bir insansız hava aracının (İHA) düştüğünü bildirdi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, İran'ın ülke topraklarına düzenlediği saldırılara, Riyad'da Arap ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantının ardından sert tepki gösterdi.
Faysal bin Ferhan Al Suud saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran yönetimini stratejisini derhal "yeniden hesaplamaya" çağırarak, İran'ın bölgesel komşularını hedef alma stratejisini dikkatle planladığını söyledi. Suudi Bakan Al Suud, "Bu hedeflemelerin bazılarındaki doğruluk seviyesi, bunu hem komşularımızda hem de krallıkta görebilirsiniz, önceden tasarlanmış, planlanmış, organize edilmiş ve iyi düşünülmüş bir şey olduğunu gösteriyor. Krallığın hangi durumlarda savunma amaçlı bir eyleme geçeceğini ya da geçmeyeceğini açıklamayacağım, çünkü bunun İranlılara sinyal vermek açısından akıllıca bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Ancak İranlıların, krallığın ve saldırıya uğrayan ortaklarının ve diğerlerinin, bunu yapmayı seçmeleri halinde kullanabilecekleri çok önemli kapasite ve kabiliyetlere sahip olduğunu anlamalarının önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.
"BU SAVAŞ SONA ERDİĞİNDE, GÜVENİN YENİDEN İNŞA EDİLEBİLMESİ İÇİN ÇOK UZUN ZAMAN GEREKECEK"
İran'a gözdağı niteliğinde mesaj yollayan Faysal bin Ferhan Al Suud, "Gösterilen sabır sınırsız değil. Onların bir günü mü var, iki gün mü, bir hafta mı? Bunu önceden bildirmeyeceğim. Umarım bugün yapılan toplantının mesajını anlarlar, hızlıca yeniden değerlendirme yaparlar ve komşularına saldırmayı bırakırlar. Ancak bu bilgeliklerinin olduğundan şüpheliyim" ifadelerini kullandı.
Savaşın bir gün sona ereceğini, ancak İran ile ilişkilerin yeniden kurulmasının çok daha uzun süreceğini söyleyen Faysal bin Ferhan Al Suud, "İran'ın bu stratejiyi son 10 yılda ve daha öncesinde inşa ettiğini kesin olarak biliyoruz. Bu, İran'ın gelişen bir duruma tepki olarak doğaçlama yaptığı bir şey değil. Bu, savaş planlamalarının içine yerleştirilmiş: komşularını hedef almak ve bunu uluslararası topluma baskı uygulamak için kullanmak. Dolayısıyla bu savaş nihayet sona erdiğinde, güvenin yeniden inşa edilebilmesi için çok uzun zaman gerekecek. Ve şunu söylemeliyim ki, eğer İran derhal durmazsa, o güveni yeniden tesis edebilecek neredeyse hiçbir şey kalmayacaktır" şeklinde konuştu.
İran Tabipler Birliği Başkanı Muhammed Reiszade, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında hasar gören hastanelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Reiszade, ABD-İsrail saldırılarında 28 Şubat'tan bu yana İran'da en az 20 hastane ve sağlık merkezinin zarar gördüğünü belirtti.
Özellikle Gandi Hastanesi’nin tamamen kullanılamaz hale geldiğini aktaran Reiszade, şu ana kadar 18 sağlık personelinin de saldırılarda hayatını kaybettiğini kaydetti.
Reiszade, saldırıların devam etmesine rağmen sağlık personelinin görevlerine özveriyle devam ettiğini vurguladı.
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yayımlanan Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, ülkede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin söz konusu saldırıları engellemesinden kaynaklandığı belirtildi.
Açıklamada, ülke hava sahasına giren füze ve İHA'lara müdahale edildiği kaydedildi, vatandaşlara ilgili kurumlar tarafından yapılan güvenlik uyarılarına uymaları çağrısında bulunuldu.
Saldırının ardından Kuveyt Petrol Şirketi, Mina Abdullah Rafinerisi'ne düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonucu tesiste yangın çıktığını bildirdi.
Kuveyt İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi'ne (KNPC) ait Mina Abdullah rafinerisinin operasyonel ünitelerinden biri insansız hava aracı saldırısıyla hedef alındı ve tesiste yangın çıktı" denildi.
ABD Senatosunda Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının, Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısı reddedildi.
Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlamayı amaçlayan "savaş yetkileri" tasarısı, ABD Senatosunda oylandı.
Demokratlar tarafından sunulan tasarı, 47 "evet" oyuna karşılık 53 "hayır" oyuyla reddedildi.
Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, partisinin çizgisinden ayrılarak lehte oy kullanırken Demokrat Senatör John Fetterman ise tasarıya karşı çıktı.
1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD başkanının herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken başkanın bu tür bir adımını önceden Kongreye bildirmesini zorunlu kılıyor.
Washington Post gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Pentagon'un İran'a yönelik saldırıları finanse etmek için 200 milyar dolardan fazla bütçe talebi için Beyaz Saray'a başvurduğu belirtildi.
Haberde, Beyaz Saray'ın Kongre'den ne kadarlık bir bütçe talep edeceğinin belirsizliğini koruduğu ve Savunma Bakanlığının iki haftada bu konuda farklı finansman paketleri önerdiği öne sürüldü.
Söz konusu rakamın, Trump yönetiminin bugüne kadar yürüttüğü hava operasyonlarının maliyetini aşacağına işaret edilen haberde, bazı üst düzey Beyaz Saray yetkililerinin, talebin Kongre'de onaylanma ihtimaline şüpheyle yaklaştığı iddia edildi. Bu talebin özellikle çatışmaya karşı çıkan Kongre üyelerinin direnişiyle karşılaşacağı belirtildi.
Haberde, Savunma Bakanlığının konuya ilişkin değerlendirme yapmayı reddettiği, Beyaz Saray'ın ise görüş taleplerine hemen yanıt vermediği iddia edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social’daki hesabında İsrail'in dün gece İran’daki Güney Pars doğalgaz sahasına düzenlediği saldırıyla ilgili uzun bir paylaşım yaptı.
Trump, sert ifadeler kullandığı paylaşımında ABD’nin İsrail’in saldırısından “hiç haberi olmadığını” belirtti ve İran’ın Katar’a yeniden saldırması halinde gerilimin tırmanacağı tehdidinde bulundu. Trump, “Orta Doğu’da yaşananlar nedeniyle duyulan öfke sonucu” İsrail’in “şiddetli bir şekilde karşılık verdiğini” yazdı ve ekledi: “Amerika Birleşik Devletleri’nin bu özel saldırıdan hiçbir bilgisi yoktu ve Katar ülkesi hiçbir şekilde, hiçbir biçimde bunun içinde yer almadı; ayrıca bunun gerçekleşeceğine dair en ufak bir bilgisi de yoktu.”
Ancak Trump, İran'ın bunu bilmediğini ve bu nedenle Katar’daki Ras Laffan’a yönelik misilleme saldırılarının “haksız ve adaletsiz” şekilde gerçekleştirildiğini öne sürdü. Trump, büyük harflerle yazdığı bölümde Katar'ı kastederek, İran “akılsızca başka bir masum ülkeye saldırmaya karar vermediği sürece” İsrail’in İran’daki Güney Pars gaz sahasına yeniden saldırmayacağını ifade etti.
Eğer İran Katar’ı yeniden vurursa, ABD’nin “İran’ın daha önce hiç görmediği ya da tanık olmadığı ölçüde bir güç ve kudretle Güney Pars Gaz Sahası’nın tamamını büyük çapta havaya uçuracağını” iddia eden Trump, İran açısından uzun vadeli sonuçları nedeniyle “bu düzeyde bir şiddet ve yıkıma” onay vermek istemediğini, ancak “Katar’ın sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri yeniden saldırıya uğrarsa bunu yapmaktan çekinmeyeceğini” belirtti.
AP: ABD, İSRAİL'İN İRAN'DAKİ DOĞAL GAZ RAFİNERİLERİNİ HEDEF ALMA PLANINDAN HABERDARDI
Öte yandan ABD'nin, İsrail'in İran'ın güneyinde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasıyla bağlantılı enerji tesislerini hedef alma planı hakkında bilgilendirildiği, ancak saldırıda yer almadığı iddia edildi.
Associated Press'in (AP), isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi, İsrail'in Güney Pars doğal gaz sahasını hedef alma planından haberdardı.
ABD'nin plan hakkında önceden bilgilendirildiğini ancak saldırıda yer almadığını öne süren kaynak, Washington yönetiminin İsrail'in söz konusu kararını destekleyip desteklemediğine ilişkin bilgi paylaşmadı.
İKİ ÜLKE İÇİN DE KRİTİK ÖNEMDE
İran'ın güneyinde yer alan Güney Pars Gaz Sahası'nın bazı rafinerilerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirilmişti.
İnsansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği belirtilen saldırıda doğal gaz sahasının 3'üncü ve 6'ncı fazlarının vurulduğu belirtilmişti.
Basra Körfezi'nde yer alan ve İran ile Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası, dünyanın en büyük doğal gaz sahalarından biri olarak kabul ediliyor ve her iki ülkenin enerji ekonomisi açısından kritik önem taşıyor.
İsrail ordusu ve basınından yapılan açıklamalara göre, İran'dan İsrail'e üç dalga halinde saldırı yapıldı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan İsrail'e yaklaşık yarım saat arayla iki dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in tüm kuzey bölgelerinde sirenlerin çaldığını belirterek, füzelerin açık alana düştüğünü ileri sürdü.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, ilk belirlemelere göre saldırıda isabet, ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan son açıklamada ise İran'dan üçüncü bir dalga saldırı yapıldığı ve hava savunma sistemlerinin bu yeni saldırı dalgasını önlemeye çalıştığı belirtildi. Açıklamada, halkın "korunaklı alanlarda bulunması" istendi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran füzesinden kısa bir süre önce de Lübnan'dan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırının da Kiryat Şimona ve çevresindeki bazı yerleşimlerde sirenlerin çalmasına neden olduğunu aktardı.
Hizbullah'ın saldırısında da isabet ya da yaralanma vakasının tespit edilmediği bildirildi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan gönderilen füze ve insansız hava araçlarını (İHA) engellemeye çalıştığını bildirdi.
Suudi Arabistan, İran’dan atılan 5 insansız hava aracını (İHA) hava savunma sistemleriyle engellediğini duyururken, sirenlerin çaldığı Bahreyn’de "güvenli bölgeye gidilmesi" çağrısı yapıldı.
İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin, İran'ın ABD-İsrail saldırıları nedeniyle abluka uyguladığı Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün sağlanması için düzenleneceği ileri sürülen operasyonda ABD ve Körfez ülkelerine istihbarat desteği sağlayacağını aktardı.
srail devlet televizyonu KAN'a konuşan bir kaynak "ABD, askeri operasyon hazırlıkları kapsamında Japonya merkezli USS Tripoli ve ona bağlı Deniz Piyadeleri birliği de dahil olmak üzere bölgeye askeri yığınağını artırıyor. İsrail de saldırılara katılmaya hazırlanıyor" dedi.
Ayrıca aldırının birkaç hafta süreceği tahmininde bulunurken İsrail'in ilk etapta ABD güçlerine ve Körfez ülkelerine istihbarat desteği sağlayacağını söyledi.
Katar, dün füzelerle vurulan ve ülkenin en önemli sıvılaştırılmış gaz tesislerini barındıran Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ne İran tarafından yeniden saldırı düzenlendiğini ve bölgede yangın çıktığını duyurdu.
Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ne düzenlediği saldırı hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, Katar'ın İran’dan atılan balistik füzelerle saldırıya uğradığı ve bu saldırının Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ni hedef alarak hasara yol açtığı bildirildi.
Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da sivil savunma ekiplerinin, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangına müdahale ettiği belirtildi.
Katar'a ait ulusal enerji şirketi Katar Enerji (QatarEnergy) tarafından yapılan açıklamada ise bölgedeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinin birçoğunun füze saldırılarına maruz kaldığı ve bu saldırılar sonucu çıkan yangınların tesislerde ciddi hasara yol açtığı kaydedildi.
Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tahran’ın enerji tesislerini hedef almasının şiddetle kınandığı vurgulanarak, "Bu saldırıları uluslararası hukukun açık bir ihlali ve küresel enerji güvenliği, denizcilik ve çevre için ciddi bir tehdit olarak değerlendiriyoruz" denildi. İran’ın Körfez ülkelerine yönelik misillemelerine tepki gösterilerek, "İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik acımasız saldırıları sivilleri, sivil altyapıları ve hayati tesisleri hedef alarak tüm kırmızı çizgileri aşmıştır. Bölgenin bu haksız saldırıların sonuçlarından korunması ve bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması adına gerilimin azaltılması yönünde çalışılması gerektiğinin altını çiziyoruz" ifadelerine yer verildi. Katar’ın kardeş ülkelerle tam dayanışma içinde olduğu ve bu ülkelerin egemenliklerini, güvenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumak için aldıkları tüm önlemleri desteklediği aktarıldı.
İran, petrol rafinelerinin ABD-İsrail saldırısına uğramasının ardından Suudi Arabistan, BAE ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini hedef aldı.