Son dakika... ABD-İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi! Trump'ın hamlesi bekleniyor... 'Önümüzdeki aylarda saldırı gerçekleşebilir'

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İsrail askerleri, Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Hizma beldesinin iki girişini kapatarak, Filistinlilere ait onlarca aracın giriş-çıkışını engelledi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Hizma beldesinin iki ana girişine iki askeri kontrol noktası kurdu.
Araçların hareketini durduran İsrail askerleri, belde sakinlerine ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze ile ilgili tepki çeken açıklamaları gündemdeki tazeliğini korurken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’dan konuyla ilgili yorum geldi.
Katıldığı bir radyo programında değerlendirmelerde bulunan Rubio, "Gazze'ye ne olacak?" sorusuna yanıt bulunması gerektiğini söyledi.
Tüm ülkelerin Filistinlileri ne kadar önemsediklerini söylediğini, ancak hiçbirinin Gazze konusunda bir şey yapmaya çalışmadığını iddia eden Rubio, "Başkan da diyor ki, tamam, o zaman şöyle yapacağız. Biz üstleneceğiz. İnsanları yer değiştirtmek zorunda kalacağız. Şu anda tek plan bu" şeklinde konuştu.
"HAMAS’LA YÜZLEŞEN ABD ASKERLERİ OLMAYACAK"
Gazze konusunda alternatif planları değerlendirmeye açık olduklarını ifade eden Rubio, "Eğer birilerinin daha iyi bir planı varsa, ki umarız vardır, Arap ülkelerinin daha iyi bir planı varsa, bu harika olur. O zaman var derler, ortaya koyarlar, biz de bakarız. Neyle ilgili olduğunu ve ne işe yaradığını görürüz" değerlendirmesinde bulundu.
Hamas’ı bölgede bırakacak herhangi bir planın soruna neden olacağını kaydeden Rubio, "Çünkü İsrail buna müsamaha göstermeyecektir" dedi.
"Hamas'ın silahları var. Birilerinin bu adamlarla yüzleşmesi gerekiyor. Bu kim olacak?" sorusunu soran Rubio, "Amerikan askerleri olmayacak. Bölgedeki ülkeler bu işi çözemezse, o zaman İsrail bunu yapmak zorunda kalacak. Biz de kaldığımız yere geri döneceğiz. Yani bu sorunu çözmüyor" ifadelerini kullandı.
"PLAN ÖNERİSİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"
Arap ülkelerinin kısa bir süre sonra kendi planlarını ABD’ye ileteceğini ifade eden Rubio, "Ve umarım gerçekten iyi bir planları olur ve bunu başkana sunarlar. Ama, bundan hoşlanmasalar da, şu anda tek plan Trump planı. Yani daha iyi bir planları varsa, onu sunmanın zamanı şimdi. Bu yüzden bunu dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.
İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki iki bölgeye hava saldırısı düzenledi.
Resmi kaynaklar, henüz saldırılara ilişkin can kaybı ve yaralı bilgisi vermedi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hizbullah'a ait askeri bölgelere saldırı düzenlendiği iddia edildi.
Saldırı düzenlenen bölgelerdeki faaliyetlerin İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının "açık bir ihlali" olduğu öne sürülen açıklamada, saldırıların Hizbullah'ın yeniden silahlanma ve güçlenme girişimlerini engelleme amacı taşıdığı savunuldu.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan haberde, Hamas'ın 15 Şubat'ta serbest bırakması öngörülen İsrailli 3 esirin ismini, yarın Tel Aviv'e iletmesinin beklendiği belirtildi.
Habere göre, hükümetten ismini vermek istemeyen bazı kaynaklar, anlaşmanın sürdürülmesi konusunda Hamas'la fiili olarak uzlaşının sağlandığını ve yakında resmi olarak açıklanabileceğini teyit etti.
Haberde "ancak şu ana kadar Başbakanlık ofisinin resmi tutumunun, Hamas'la herhangi bir anlaşmanın olmadığı yönünde" olduğu aktarıldı.
Başbakan Binyamin Netenyahu'nun gün içerisinde üst düzey güvenlik yetkilileriyle yaptığı görüşmelere rağmen İsrail'in, anlaşmaya göre 15 Şubat'ta sağ olarak serbest bırakılması gereken 3 İsrailli esirin listesini yarın (14 Şubat) almak için hazırlandığı ifade edildi.
Ayrıca her ne kadar son dakikada bir şeyler olabilse de Tel Aviv'in şu anda 3'ten fazla İsrailli esirin serbest bırakılmasını beklemediği aktarıldı.
İsrail basınına konuşan İsrailli üst düzey yetkililer, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) İran'ın nükleer tesislerine saldırma kapasitesine ulaştığını ancak saldırı için ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile gerçekleştireceği temasların sonucunu beklediklerini söyledi.
Yetkililer, Trump'ın İran'a nükleer anlaşmaya varmak için ne kadar süre tanıyacağını belirtmezken İsrai gazetesi Jerusalem Post, saldırının "Önümüzdeki aylarda" gerçekleşebileceğini savundu.
Jerusalem Post, dün ABD gazeteleri Wall Street Journal ve Washington Post'ta çıkan "İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırmayı planlıyor" ve İsrail'in yıl ortasına kadar İran'a saldırması muhtemel" haberleri ile Suudi Arabistan haber kanalı Al Arabiya'nın Ocak ayı raporlarının saldırının gerçekleşeceğine işaret ettiğini ifade etti.
Jerusalem Post, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e gönderdiği ilk tebrik mektubunun, İsrail'in İran'a yapacağı saldırının ipuçlarını verdiğini söyledi.
Katz, gönderdiği mektupta, “İran ve ortakları bölgesel ve küresel istikrarı tehdit etmeye devam ediyor. Önümüzdeki aylar bize askeri hazırlık gerektiren zorluklar ve stratejik hedeflerimizi ilerletmemizi sağlayacak fırsatlar sunuyor. Birlikte başarılı olabileceğimize, bölge için uzun vadeli istikrar ve daha iyi bir gelecek yaratabileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.
ABD Temsilciler Meclisindeki 215 Demokrat üyeden 145'i, yazdıkları mektupla Başkan Donald Trump'tan, "Gazze'yi devralma" konusundaki açıklamalarını geri çekmesini istedi.
Mektupta, "Sayın Başkan, sivil Filistinli nüfusun Gazze Şeridi'nden kalıcı olarak taşınmasını ve ABD'nin bölgeyi 'ele geçirmesini', 'sahiplenmesini' ve 'Orta Doğu'nun Rivierasına dönüştürmesini ilan eden 4 Şubat 2025 tarihli tehlikeli yorumlarınızı geri çekmeniz için size çağrıda bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
ABD’nin şu an İsrail-Filistin çatışmasının çözümünde her zamankinden daha fazla, yapıcı bir rol oynaması gerektiğine işaret edilen mektupta, "Bir Amerikan Başkanının 2 milyon insanın zorla ve kalıcı olarak yerinden edilmesini savunmasından endişe duyuyoruz. Böyle bir eylem yalnızca ahlaki olarak savunulamaz olmakla kalmaz aynı zamanda Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal eder, ABD çıkarlarını ve birliklerini tehlikeye atar ve küresel konumumuzu zayıflatır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Mektupta, ABD ordusunun bir savaş bölgesinde "böyle bir suçu işlemeleri emri önerisinin de pervasızca ve tehlikeli" olduğuna dikkat çekilerek, 2 milyon insanı zorla yerinden etmeye çalışmanın çok sayıda ABD'linin ölümüne ve dünya çapındaki terörizmde muazzam bir artışa neden olacağı vurgulandı.
ABD’nin bu çatışmaya çözüm olarak zorla yerinden etmeyi teşvik edemeyeceğinin altı çizilen mektupta, bunun yürürlükte olan mevcut ateşkese zarar vereceği ve Gazze'nin yeniden inşası ve iki devletli çözüme dayalı kapsamlı bölgesel barışa olan bağlılıklarını teyit eden Arap müttefikleri ile ABD'nin çalışma fırsatını tehlikeye atacağı kaydedildi.
ABD’de 350 Yahudi din adamı, ulusal düzeyde yayın yapan New York Times (NYT) gazetesine ilan vererek, Başkan Donald Trump’ın Gazze’deki Filistinlilere yönelik planına karşı çıktı.
Tam sayfa verilen ilanda, "Trump, tüm Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması çağrısında bulundu. Yahudi halkı etnik temizliğe hayır diyor!" başlığı kullanıldı.
Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, başkent Beyrut'ta Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers ile yaptığı ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın da hazır bulunduğu görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Berri, "ABD'li yetkililer bana İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği köylerden 18 Şubat'ta çekileceğini ancak 5 noktada kalmayı sürdüreceğini bildirdiler. Ben de kendi adıma, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam adına bunu kesinlikle reddettiğimizi bildirdim." dedi.
İsrail ordusunun çekilme süresinin uzatılması hakkında konuşmayı reddettiğini söyleyen Berri, çekilmenin uygulanmasını sağlamanın ABD'nin sorumluluğunda olduğunu aksi takdirde mevcut Lübnan hükümetine en büyük darbeyi vurmuş olacağını dile getirdi.
İşgalin devam edip etmeyeceğini önümüzdeki günlerin göstereceğini söyleyen Berri, Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyindeki görevini tamamen yerine getirdiğini ifade etti.