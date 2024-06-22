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İsrail Dışişleri Bakanı Katz, X (Twitter) sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Hizbullah lideri Nasrallah'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tehdidine cevap verdi.
İsrail'in, Hizbullah’ın topraklarına saldırmaya devam etmesine izin veremeyeceğini belirten Bakan Katz "Gerekli kararları yakında alacağız" sözleriyle Lübnan’a harekat korkularını artırdı.
Nasrallah'ın GKRY'ye ilişkin açıklamalarını "tehdit" olarak nitelendiren Katz, bunun yalnızca bir başlangıç olduğunu savundu.
CNN'in Biden yönetiminden üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD, Hizbullah'la geniş çaplı bir savaş çıkması halinde tam destek vereceği konusunda İsrail'e güvence verdi.
Söz konusu taahhüt bu hafta Washington'da Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında yapılan görüşmeler sırasında verildi.
Yetkili CNN'e yaptığı açıklamada Biden yönetiminin İsrail'e ihtiyaç duyduğu güvenlik yardımını sunacağını söyledi. Ancak ABD’nin böyle bir senaryoda Amerikan askerlerini sahaya sürmeyeceğinin de altını çizdi.
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye Gazze'deki savaşı durdurmak için 'her türlü belge veya girişime' açık olduğunu söyledi.
AFP haber ajansının bildirdiğine göre Haniye, Filistinli grubun "direnişin ateşkes müzakerelerindeki pozisyonunun temellerini sağlayacak her türlü belge ya da girişimi" memnuniyetle karşılamaya hazır olduğunu söyledi.
Haniye "Öncelik halkımıza karşı yürütülen suç savaşını durdurmaktır" dedi.
Hamas, İsrail tarafından aranan tüm esirlerin serbest bırakılmasını kabul etmeden önce İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesini ve kalıcı bir ateşkesi kabul etmesini talep ediyor.
İsrail hükümeti ise Hamas yok edilene kadar Gazze'ye yönelik savaşına son vermeyeceğini söylemişti.
Küba Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Küba'nın İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım yaptığı iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) Güney Afrika'nın açtığı davaya katılmaya karar verdiği bildirildi.
Bakanlık, Küba'nın "Filistin halkına karşı işlenen soykırıma son verilmesi için mümkün olduğunca katkıda bulunmak" istediğini söyledi.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Hizbullah arasında son dönemde tırmanan çatışmaların tam ölçekli bir savaşa dönüşebileceği endişesiyle Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulundu.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Madrid'de düzenlediği basın toplantısında İsrail ile Hamas arasında gerçekleştirilen müzakerelere değindi. Katar'ın iki taraf arasındaki "uçurumu" kapatmak için arabuluculuğa devam ettiğini söyleyen Al Thani, "Durumda bir dereceye kadar ilerleme kaydedildi. Son birkaç gündür çabalarımızı kesintisiz sürdürdük" ifadelerini kullandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımı devam ederken, Lübnan sınırında da gerilim tırmanıyor. İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasındaki gerilime değinen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, durumdan endişe duyduğunu belirtti. Guterres, “Tek bir aceleci hareket ve tek bir yanlış hesaplama sınırın çok ötesinde hayal gücünü de aşan bir felaketi tetikleyebilir. Açık olalım, bölge ve dünya halkları Lübnan'ın bir başka Gazze olmasını kaldıramaz” dedi.
Sınır çizgisi boyunca çatışmaları izlemek amacıyla Lübnan'ın güneyinde bulunan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile BM'nin Ateşkes Denetim Örgütü'nün (UNTSO) çalışmalarını da ele alan Guterres, “BM barış gücü askerleri sahada gerilimi düşürmek ve yanlış hesaplamaları önlemeye yardımcı olmak için çalışıyor” ifadelerini kullandı.
İsrail Gazze Şeridi’ndeki kanlı saldırılarına devam ediyor. Bölgede ateşkes çağrılarına aldırış etmeyerek sivilleri katleden İsrail ordusu yine masum sivilleri hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nin güneyindeki el-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıda 25 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında saldırıda 50 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.