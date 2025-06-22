Son dakika... ABD İran'ı vurdu: Tahran füzelerle misilleme yaptı! İsrail ordusu harekete geçti

İran: 'ABD tehlikeli bir savaş başlattı'

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in bildirdiğine göre, İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin "İran'a karşı tehlikeli bir savaş" başlattığını bildirdi. Bakanlık, saldırıların BM tüzüğü ve uluslararası hukuka aykırı olduğu belirterek, ABD hükümetinin "bu iğrenç suçun ağır sonuçları ve korkunç yansımalarından tamamen sorumlu olduğu" ifade etti. Bakanlık, BM'yi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı "bu açık ve suç teşkil eden yasadışı eylemi acilen ele almaya" çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Dünya, diplomatik bir sürecin ortasında diplomasiye ihanet edenin ABD olduğunu unutmamalı" denildi. İsrail'i "soykırımcı ve kanunsuz" olarak tanımlayan açıklamada, "İran'ın, ABD'nin askeri saldırganlığına ve bu haydut rejimin işlediği suçlara tam ve kararlı bir şekilde direnmesinin ve İran'ın ulusal güvenliğini ve çıkarlarını gerekli tüm araçlarla savunmasının meşru hakkı" olduğu belirtildi.