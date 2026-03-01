Son dakika... ABD-İran savaşında son durum: Hamaney öldürüldü! ABD İran'ı 'hayalet uçak'la vurdu

Son dakika... ABD-İran savaşında son durum: Hamaney öldürüldü! ABD İran'ı 'hayalet uçak'la vurduGüncelleme Tarihi:
İran devlet televizyonu, ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesinin bazı bölümlerini hedef alındığını duyurdu.
Irak'ın kuzeyindeki Erbil Havalimanında hava savunma sistemleri yoğun şekilde önleme faaliyeti yaparken, alandaki patlamaların ardından yangın çıkarken Erbil havaalanında da patlama sesleri duyulduğu bildirildi
ABD Başkanı Donald Trump, İran donanmasına ait 9 geminin "batırıldığını ve imha edildiğini" duyurdu.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran'a yönelik devam eden saldırılarla ilgili güncel bilgileri paylaştı.
ABD Başkanı, "Az önce İran donanmasına ait 9 gemiyi imha ettiğimizi ve batırdığımızı öğrendim." ifadelerine yer verdi.
Bunlardan bazılarının "oldukça büyük ve önemli" gemiler olduğunu vurgulayan Trump, "Geri kalanların peşindeyiz, yakında onlar da denizin dibinde yüzecekler!" ifadesini kullandı.
Trump, paylaşımın devamında, başka bir saldırıda İran'ın donanma karargahlarının da "büyük ölçüde imha edildiğini" kaydetti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de İsrail ve birçok yabancı misyonun ofislerinin bulunduğu binaya isabet eden insansız hava aracı (İHA) parçaları nedeniyle İsrailli bir kadın ve oğlu yaralandı.
BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Abu Dabi'de müdahale edilen İHA'nin parçaları, Etihad Kuleleri binalarından birine isabet etti.
İHA parçasının binaya isabet etmesi sonucu bir kadın ve çocuk yaralandı, maddi hasar meydana geldi.
İsrail'de çıkan Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde de yaralananların İsrailli bir kadın ve oğlu olduğu belirtildi.
Abu Dabi'deki Etihad Kuleleri'nde aralarında İsrail Büyükelçiliği olmak üzere çok sayıda yabancı misyonun ofisi bulunuyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar basınına yaptığı açıklamada, ülkedeki son gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu. Arakçi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikastı ‘çok tehlikeli ve emsalsiz’ bir eylem olarak nitelendirerek, “Bu uluslararası hukukun açık bir ihlali. Rejim değişikliği imkansız bir görevdir. Bir liderin yokluğu veya ölümü, sistemin çöktüğü anlamına gelmez. Devlet kurumları yerlerinde duruyor ve anayasal prosedürlerimiz işliyor. Bir iki gün içinde yeni liderin seçildiğini görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.
Suikastın, çatışmayı daha karmaşık ve tehlikeli bir hale getirdiğini vurgulayan Arakçi, “Savunmamız için herhangi bir sınır veya kısıtlama koymuyoruz” dedi.
Arakçi, ABD'nin ikinci kez müzakereler sırasında saldırı başlattığını belirterek, “Biz her zaman diplomasiye açık olduk, Amerika Birleşik Devletleri'nin aksine ve onlar müzakereler sırasında bize ikinci kez saldırdılar. Bu sefer durum farklı. Neden bunu yaptıklarını açıklamak zorundalar ama ancak saldırılar durduktan sonra. Her şey saldırganlığın ne zaman sona ereceğine bağlı. Bu savaşta zafer yok. Hedeflerine ulaşamadılar ve önümüzdeki günlerde de ulaşamayacaklar. Bu bana geçen haziran ayındaki 12 günlük savaşı hatırlatıyor; o zaman da İran'ın iki veya üç gün içinde teslim olacağını bekliyorlardı. Ancak İran'ın teslim olmayacağını ve koşulsuz ateşkes istemekten başka seçeneklerinin olmadığını anlamaları 12 gün sürdü" diye konuştu.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusu İran ile devam eden çatışma nedeniyle 100 bin yedek askerin göreve çağrıldığını açıkladı.
İsrail ordusu, yedek askerlere en iyi şartlarda çalışabilmeleri için gerekli tüm lojistik imkanları hazırlayıp sağlayacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'a saldırılar ile ilgili değerlendirmede bulundu. İran'ın nükleer tesislerini B-2 bombardıman uçaklarıyla hedef aldıklarını belirten Trump, “48 İran liderini tek vuruşta öldürdük. İşler çok iyi gidiyor. İran'daki başarımıza kimse inanamıyor. İran'daki ABD operasyonu planlanandan daha ileride. Bunu yapmasaydık, iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı ve o zaman tüm bunlar mümkün olmazdı" ifadelerini kullandı.
Trump, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ya da petrol fiyatları konusunda endişeli olmadığını kaydederek, İran halkına bir kez daha 'kendi geleceklerini kontrol altına almaları' çağrısında bulundu. Trump, "Hiçbir şeyden endişe duymuyorum. Ben sadece doğru olanı yapıyorum. Sonunda her şey yoluna giriyor" diye konuştu.
Son dakika haberi... ABD Başkanı Trump, İran'ın görüşme yapmak istediğini açıkladı. Trump, "Konuşmak istiyorlar ve ben de konuşmayı kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım." ifadelerini kullandı.
ABD'li yetkililer, Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılarında B-2 bombardıman uçaklarını kullandığını doğruladı.
Amerikan Fox News kanalına açıklama yapan ABD'li savunma yetkilisi, B-2 uçaklarının İran saldırılarında kullanıldığı iddialarını değerlendirdi.
Yetkili, söz konusu uçakların kullanıldığını doğrularken, 4 adet B-2 bombardıman uçağının ABD'den İran'a gidip geldiğini ve "İran'daki yer altı balistik füze tesislerine düzinelerce 1 tonluk bombalardan attığını" ifade etti.
İsrail, İran Genelkurmay binasını vurduğunu açıkladı. İsrail'den yapılan açıklamada, "İran Genelkurmay binasını yerle bir ettik" denildi.
Çin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in hava saldırılarında öldürülmesini kınadığını bildirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hamaney'in öldürülmesinin uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiği ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerine aykırı olduğu kaydedildi.
Açıklamada, Çin'in buna karşı çıktığı ve güçlü şekilde kınadığı vurgulanarak, askeri operasyonlara derhal son verilmesi, gerilimli durumun daha fazla tırmandırılmasından kaçınılması, Orta Doğu'da ve dünyada barış ve istikrarı korumak için ortak çaba gösterilmesi çağrısı yapıldı.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiğini belirterek, "Egemen bir ülkenin liderinin öldürülmesi ve rejim değişikliğinin kışkırtılması kabul edilemez." ifadesini kullanmıştı.
Çinli Bakan, "BM Güvenlik Konseyinin onayını almadan egemen ülkelere saldırmak, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan barışın temelinin altını oyuyor. Uluslararası toplum dünyanın orman kanununa dönüşüne karşı çıkan açık ve kati bir ses çıkarmalı." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyulduğunu" belirtti.
Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığını bildirdi.
Al Sani ile İran'ın Katar'a yönelik "pervasız ve ayrım gözetmeyen" saldırılarının ardından yaşananları ele aldıklarını belirten von der Leyen, "Gerilimin daha fazla tırmanma riski gerçek. Bu nedenle İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor. İstikrarı yeniden tesis eden ve kalıcı bir çözümün yolunu açan bir geçiş." değerlendirmesini yaptı.
Von der Leyen, şöyle devam etti:
"Bu, İran'ın askeri nükleer ve balistik füze programlarının durdurulması ve hava, kara ve denizdeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin sona erdirilmesi anlamına gelmelidir. Her şeyden önce, İran'ın cesur halkının demokratik özlemlerini yansıtmalı ve desteklemelidir."
AB Komisyonu Başkanı, bölgesel istikrarı korumak ve gerilimi azaltmak için Katar'ın yanı sıra Suudi Arabistan'la da yakından çalışacaklarını ifade etti.
İran'ın Ail Hamaney'in ölümünü duyurmasının ardından bölge ülkelerindeki ABD üslerine yönelik saldırılarında Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Umman'da can ve mal kayıpları yaşandı.
İranlı yetkililer saldırıların İsrail'e ve ABD üslerine yönelik olduğunu, bölge ülkelerini hedef alma niyetinde olmadıklarını açıklasa da bölge ülkelerinde birçok havaalanı, liman ve stratejik bina isabet adlı.
İsrail ise İran'a bugünkü saldırılarında ülkenin batı ve orta kesimlerini hedef aldığını ve 30 askeri noktanın vurulduğunu açıkladı.
AA muhabiri İran'ın bölge ülkelerindeki ABD üslerine yönelik saldırılarında bugün meydana gelen can ve mal kayıplarını derledi.
BAHREYN ULUSLARARASI HAVALİMANINA İHA SALDIRISI
İran'nın insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, Bahreyn Uluslararası Havalimanı isabet aldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı saldırıda maddi hasar meydana geldiğini ancak can kaybı yaşanmadığını bildirdi.
Bahreyn'in başkenti Manama’da da bir kamikaze İHA'sı El-Me’arid Caddesi üzerindeki binaya isabet etti.
İHA'nın binaya çarpmasının ardından olay yerinden dumanların yükseldiği görüntüler paylaşılırken olayda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.
Bahreyn 28 Şubat'ta Manama'daki ABD'ye ait 5. Filo'nun hizmet merkezinin füze saldırısına uğradığını duyurmuştu.
KATAR'DA SANAYİ BÖLGESİNDE YANGIN
İran'ın bugünkü saldırıları sonucunda Katar'ın başkenti Doha'daki sanayi bölgesine düşen füze parçaları küçük çaplı bir yangına neden oldu.
Katar yangın sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıklarken, İran'ın bugüne kadarki saldırılarında yaralı sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.
BAE'DE İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNE İHA PARÇALARI İSABET ETTİ
BAE'nin başkenti Abu Dabi'de İsrail ve birçok yabancı misyonun ofislerinin bulunduğu binaya isabet eden İHA parçaları nedeniyle bir kadın ve çocuk yaralandı.
BAE ayrıca, İran'dan gönderilen İHA'ların, Abu Dabi'deki Fransız askeri üssü "es-Selam Deniz Üssü"ndeki bir depoya isabet ettiğini açıkladı.
Ülkedeki savunma sisteminin bugüne kadar 165 balistik füze ile 541 İHA'yı engellediği ve şimdiye kadar İran saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiği 58 kişinin yaralandığı kaydedildi.
UMMAN'IN DUKM TİCARET LİMANI’NA İHA'LI SALDIRI
İran'ın bugün gerçekleştirdiği misilleme saldırılarında Umman'ın Dukm Ticaret Limanı’nı da isabet aldı.
İki İHA ile düzenlenen saldırı sonucu Liman'daki bir yabancı işçinin yalandığı aktarıldı.
KUVEYT'TE BİR KİŞİ ÖLDÜ
Kuveyt, İran'dan yapılan saldırılar nedeniyle bugün bir kişinin öldüğünü duyurdu.
Kuveyt makamları ayrıca bugüne kadarki İran saldırılarında 32 kişinin yaralandığını açıkladı.
İRAN'IN İSRAİL'E BUGÜNKÜ SALDIRISINDA 10 KİŞİ ÖLDÜ
İran'ın bugün İsrail'le düzenlediği saldırıda, Beyt Şemeş kentindeki bir binaya füze isabet etmesi sonucu 9 İsrailli öldü.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 9 İsraillinin öldüğü olayda çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.
İran'ın Tel Aviv'e düzenlediği füze saldırısında ise bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun İran’a yeni saldırı başlattığını duyurdu.
Waweya, “Tahran’ın kalbine yeni bir saldırı dalgası başladı.” ifadesini kullanırken “tehditleri engelleme çabalarının” da devam ettiğini ileri sürdü.
İsrail'in açıklamalarının ardından AA İran muhabiri, ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki Tahran'da 2 ayrı patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
İranlı yetkililer, yeni saldırı dalgasına ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.
ABD, İran'ı 'hayalet uçak' olarak bilinen B-2 bombardıman uçağıyla vurdu. Saldırıda yeraltında bulunan balistik füzelerin hedef alındığı bildirildi
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü vurduğu iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
CENTCOM tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın USS Abraham Lincoln uçak gemisini hedef aldığı iddiasına yanıt verildi.
Açıklamada, "İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu, USS Abraham Lincoln'ü balistik füzelerle vurduğunu iddia ediyor. Yalan. Lincoln vurulmadı. Fırlatılan füzeler ona yaklaşamadı bile." ifadesine yer verildi.
Lincoln uçak gemisinin İran'a yönelik saldırılara katılmaya devam ettiği belirtildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine 4 balistik füzeyle saldırı düzenlediğini duyurmuştu.
İran-ABD gerilimi sonrasında Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubu, Umman Denizi'nde konuşlanmıştı.
İran'ın Irak sınırında bulunan İylam eyaletine bağlı Mehran ilçesindeki bombalı saldırıda 11'i asker, 22 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Mehran Sınır Taburuna İmam Humeyni Meydanı civarında bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırının ABD ve İsrail unsurları tarafından gerçekleştirildiği açıklandı.
Pentagon, İran'a yönelik saldırılar sırasında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırılarda 5 askerin de ağır yaralandığı kaydedildi. Bazı personellerin de İran'ın misillemeleri sonucu hafif yaralandığını ifade eden Pentagon, saldırılara devam edeceğini belirtti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik operasyonun başlangıcında Jamaran sınıfı bir korveti vurduğunu kaydederek, "Gemi şu anda Çabahar iskelesinde, Umman Körfezi'nin dibine batıyor. Başkan'ın da söylediği gibi, İran silahlı kuvvetleri, Devrim Muhafızları ve polis teşkilatı üyeleri silahlarını bırakmalı. Gemiyi terk edin" ifadelerini kullandı.
Dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketlerinden Danimarka merkezli Maersk, Hürmüz Boğazı'ndan tüm gemilerinin geçişlerini bir sonraki duyuruya kadar durdurduğunu bildirdi. Bölge limanlarına uğrayan seferlerde gecikmeler, rota değişiklikleri veya sefer saatlerinde düzenlemeler yapılabileceği de kaydedildi.
Maersk’e ait gemilerdeki mürettebatın, gemilerin ve gemilerdeki yüklerin güvenliğinin şirket için öncelikli olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bir sonraki duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'ndaki tüm gemi seferlerini askıya alıyoruz.” ifadesi kullanıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan gönderilen insansız hava araçlarının (İHA), başkent Abu Dabi'deki Fransız askeri üssüne isabet ettiğini duyurdu. İsabet sonucu depodaki iki konteynerde yangın çıktığı, ekiplerin duruma müdahale ettiği ve can kaybının yaşanmadığı kaydedildi. Saldırının ulusal egemenliğin ve uluslararası hukukun aleni bir ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, saldırı kınandı. BAE'nin saldırılara karşılık verme, topraklarını, halkını ve ülkede yaşayanları korumak için gerekli önlemleri alma hakkını muhafaza ettiği belirtildi.
İsmi "Barış Kampı" anlamına gelen Selam Deniz Üssü, BAE'deki Fransız Askeri Yerleşimi olarak biliniyor. Üs, 2009'dan beri Fransız deniz hava istasyonu olarak kullanılıyor.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de İsrail ve birçok yabancı Büyükelçilik ofislerinin bulunduğu binaya isabet eden insansız hava aracı (İHA) parçaları nedeniyle bir kadın ve çocuk yaralandı. Abu Dabi'deki Etihad Kuleleri'nde aralarında İsrail Büyükelçiliği olmak üzere çok sayıda yabancı misyonun ofisi bulunuyor.
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, İran lideri Hamaney'e suikastı “çok tehlikeli ve emsalsiz” bir eylem olarak nitelendirdi ve bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti. İranlı Bakan, "Rejim değişikliği imkansız bir görevdir. Bir liderin yokluğu veya ölümü, sistemin çöktüğü anlamına gelmez. Devlet kurumları yerlerinde duruyor ve anayasal prosedürlerimiz işliyor. Bir iki gün içinde yeni liderin seçildiğini görebilirsiniz." diye konuştu.
Suikastın, mevcut çatışmayı daha karmaşık ve daha tehlikeli bir hale getirdiğini belirten Erakçi, "Savunmamız için herhangi bir sınır veya kısıtlama koymuyoruz." dedi. İran'ın ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık bölgedeki ABD üslerini hedef almasına ilişkin Erakçi, "Fars (Basra) Körfezi'ndeki ülkelerle ilişkilerimiz iyi ve bizimle hiçbir sorunları yok. Fars Körfezi'ndeki komşularımıza saldırmıyoruz aksine bu ülkelerdeki Amerikan varlığını hedef alıyoruz" ifadelerini kullandı. Erakçi, bölgedeki Amerikan askeri üslerine düzenlenen saldırılar sonrasında ABD'nin bu üsleri boşaltmaya başladığını kaydetti.
‘BU SEFER DURUM FARKLI’
ABD'nin ikinci kez müzakereler sırasında saldırı başlattığına vurgu yapan Erakçi, "Biz her zaman diplomasiye açık olduk, Amerika Birleşik Devletleri'nin aksine ve onlar müzakereler sırasında bize ikinci kez saldırdılar. Bu sefer durum farklı. Neden bunu yaptıklarını açıklamak zorundalar ama ancak saldırılar durduktan sonra. Her şey saldırganlığın ne zaman sona ereceğine bağlı." şeklinde konuştu.
İranlı Bakan Erakçi, ülkesinin şu anda Hürmüz Boğazı'nı kapatma niyetinde olmadığını ve "bu aşamada boğazdaki seyrüseferleri aksatacak herhangi bir şey yapmayı planlamadığını" söyledi.
İran Devrim Muhafızları, ABD'ye ait Abraham Lincoln uçak gemisine 4 balistik füze ile saldırı düzenlediğini bildirdi.
Devrim Muhafızları Ordusu Basın Ofisi tarafından "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 7. duyurusunda, "Düşman hedeflerine saldırı sonucunda, ABD ordusuna ait Abraham Lincoln Uçak Gemisi dört balistik füze ile hedef alındı" ifadelerine yer verildi.
Umman’ın Musandam kentinin Hasab Limanı açıklarında, Palau bayraklı petrol tankeri saldırıya uğradı. Umman Deniz Güvenliği Merkezi, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, geminin limanın 5 mil kuzeyinde hedef alındığını belirtti.
Açıklamada, gemide bulunan 20 mürettebattan tamamının tahliye edildiği, 4 kişinin yaralandığı ve tedavi altına alındığı aktarıldı. Mürettebattan 15 kişinin Hindistan, 5 kişinin ise İran vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.
İran devlet televizyonu da "SKYLIGHT" adlı petrol tankerine, Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırı düzenlendiğini duyurdu. Haberde, "Uyarılara aldırış etmeden Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir gemi hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.
İran'dan İsrail'e fırlatılan füzelerden bazılarının Tel Aviv’e isabet ettiği kaydedildi.
Tel Aviv'de füzelerin düşmesi nedeniyle bazı noktalarda küçük çaplı yangınlar çıkarken, acil müdahale ekiplerinin alarm durumuna geçtiği belirtildi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Liderlik Konseyi'nin “bugünden itibaren resmi olarak görevine başladığını” açıkladı.
Pezeşkiyan, "ABD üslerini yok edeceklerini" de sözlerine ekledi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın misilleme saldırılarını başlatmasından bu yana ülkeye gönderilen 165 balistik füze ile 541 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini duyurdu. İran saldırılarının ikinci gününde BAE Hava Kuvvetlerinin, 20 balistik füzeyi imha ettiği, 8 balistik füzenin denize düştüğü kaydedildi.
2 seyir füzesi ve 311 İHA'ya müdahale edildiği ve 21 İHA'nın sivil noktalara isabet ettiği belirtildi. İran'ın saldırılarını başlatmasından bu yana BAE topraklarına 165 balistik füzenin fırlatıldığı, bunlardan 152'sinin engellendiği, 13'ünün de denize düştüğü kaydedildi.
BAE'ye 541 İHA'nın gönderildiğinin tespit edildiği, 506'sının imha edildiği, kalan 35'inin ise BAE topraklarına düştüğü aktarılan açıklamada, Pakistan, Nepal ve Bangladeş uyruklu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 58 kişinin de yaralandığı bildirildi. Balistik füze ve İHA'lara müdahale sırasında şarapnel ve mühimmatların cisimlerinin düşmesi sonucu sivil bölgelerde maddi hasarın meydana geldiği aktarıldı.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ülkesinin bölge ülkelerine saldırı niyetinin olmadığını, sadece ABD üslerini hedef aldıklarını ifade etti.
Açıklamasında bölge ülkelerine seslenen Laricani, "Size karşı bir saldırı niyetinde değiliz. Ancak ülkenizde bulunan üsler bize karşı kullanıldığında ve ABD bu güçleriyle bölgede saldırılar yürüttüğünde, biz de o üsleri hedef alacağız. Çünkü bu üsler o ülkelerin toprağı değil, ABD toprağıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Kuveyt'te İran'ın ABD üslerine yönelik misilleme saldırısı sonucu 1 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı kaydedildi.
İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak Körfez’de başlattığı misilleme saldırılarında Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) 3 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.
BAE Savunma Bakanlığı, 165 balistik füzenin tespit edildiğini, bunlardan 152’sinin imha edildiğini ve 2 seyir füzesinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca, toplam 541 İran insansız hava aracının belirlendiği, bunların 506’sının önlenerek imha edildiği bildirildi.
Yetkililer, saldırılar sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin Pakistan, Nepal ve Bangladeş vatandaşı olduğunu duyurdu.
Katar’daki ABD Büyükelçiliği, İran’ın saldırılarına misilleme ihtimaline karşı ülkedeki tüm personeline, “bulunduğu yerde kalma” talimatının sürdüğünü ve ülkedeki ABD vatandaşlarına da aynı yönde hareket etmeleri tavsiyesinde bulundu. Açıklamada, Katar hava sahasının kapatıldığı belirtilirken, zorunlu olmayan personelin tüm askeri tesislerden uzak durması gerektiği kaydedildi.
ABD Büyükelçiliği, Katar’daki vatandaşlarına güvenli bir konut ya da sağlam bir binada barınmaları, yeterli miktarda gıda, su, ilaç ve temel ihtiyaç malzemesi bulundurmaları çağrısında bulundu. Ayrıca gösterilerden uzak durulması, düşük profil sergilenmesi ve çevredeki gelişmelere karşı dikkatli olunması istendi. Vatandaşlardan Katar makamları ve ABD Büyükelçiliği tarafından yapılacak resmi açıklamaları yakından takip etmeleri, yerel otoritelerin talimatlarına uymaları ve yerel medyayı izlemeleri talep edildi. Seyahat planları etkilenen kişilerin hava yolu şirketleriyle doğrudan iletişime geçmeleri önerildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "dini lider Ali Hamaney’in yolunun sürdürüleceğini" bildirdi. Erakçi ayrıca, Tahran ile Washington arasında İran’ın nükleer programına ilişkin yürütülen diplomatik temaslar sırasında ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırıları bir kez daha kınadı.
Hamaney’in izlediği siyasi hattın devam edeceğini ifade eden Erakçi, İran hükümetinin mevcut politikalarını sürdüreceğini ve ülkenin temel stratejik yaklaşımında değişiklik olmayacağını ifade etti.
Saldırıların Umman’ın arabuluculuğunda devam eden görüşmeler sürecinde gerçekleştiğine dikkat çeken Erakçi, Washington ile Tahran yönetimi arasındaki müzakerelerin son turunun 26 Şubat’ta Cenevre’de yapıldığını hatırlattı. Erakçi, diplomatik sürece rağmen düzenlenen saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a taziye mesajı gönderdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Hamaney'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirtti.
Aliyev mesajında, "Bu ağır kayıp dolayısıyla size, merhumun ailesine ve dost İran halkına derin üzüntüyle başsağlığı dileklerimizi iletiyor, sabır ve metanet diliyoruz. Ayetullah Ali Hamaney, uzun yıllar boyunca İran devletinin ve toplumunun hayatında önemli rol oynamış, ülkesinin siyasi ve dini hayatında özel yere sahip şahsiyetti. Onun vefatı İran için büyük kayıptır. Bu zor günde dost ve kardeş İran halkına barış, istikrar ve huzur diliyoruz. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, İran-Türkiye sınırında ülkenin geri kalanında olduğu gibi siyah bayrakların çekildiğini belirtti. Siyah bayrağın yası temsil ettiğini kaydeden Öztürk, intikam anlamına gelen kırmızı bayrakların da İran genelinde asıldığını ifade etti.
İran'ın İsrail'e düzenlediği son füze saldırısında Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş kentinde 8 kişinin öldüğü bildirildi.
Füze saldırısında bir sığınağın isabet aldığı kaydedildi.
İsrailli yetkililer, saldırıda yaralananların bulunduğunu ifade ederek, acil müdahale ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.
İran'ın Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi yakınlarındaki bir askeri birlikte patlama meydana geldi. Başkent Tahran'da sabah saatlerinde düzenlenen saldırıların yanı sıra Tebriz, Kerec ve Urumiye kentlerinde de patlama seslerinin geldiği belirtiliyor.
İran Devrim Muhafızları, İsrail'e yönelik büyük çaplı bir misilleme saldırısı başlattığını bildirdi.
GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ın herhangi bir tehdit altında bulunmadığını savunarak, "Kıbrıs yönüne füze fırlatıldığına dair açıklamalar ve yayınlar doğru olmayıp, ülkeye yönelik bir tehdit olduğuna dair hiçbir gösterge bulunmadığı açıklığa kavuşturulmuştur. Yetkili merciler durumu yakından ve sürekli olarak takip etmektedir." ifadesini kullandı.
Rum medyasında yer alan haberlere göre, Letimbiotis, 2 İran füzesinin Akdeniz boyunca gittiğini, hiçbir zaman Kıbrıs'a yönelmediğini iddia etti.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, uluslararası topluma tek taraflı eylemelere ortak tepki gösterme çağrısında bulundu. ABD ve İsrail'in eylemlerinin ardından çatışmanın Körfez bölgesine sıçradığı ve Orta Doğu'daki durumun tehlikeli bir uçuruma sürüklendiğine dikkati çeken Vang, Çin'in bu durumdan endişeli olduğunu ifade etti.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ı İran’a yönelik bir saldırı konusunda gizlice ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü. İddiaya göre Riyad yönetimi, Washington’un Tahran yönetimine karşı daha sert adımlar atmasını destekledi.
Washington Post’un haberine göre, Selman geçtiğimiz ay Donald Trump ile yaptığı çok sayıda telefon görüşmesinde İran’a karşı askeri müdahaleyi savundu. Haberde ayrıca Suudi Arabistan’ın, ABD’nin İran’a yönelik hava saldırıları başlatması için İsrail’e baskı yapma girişimlerine katıldığı belirtildi.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD ve İsrail'in dünkü saldırılarıyla başlayan Orta Doğu ve İran'da yaşanan gelişmeleri derin endişeyle takip ettiğini belirterek, barış için samimi ve sorumlu bir diyalog gerektiğini söyledi.
ABD ve İsrail'in dün sabah İran'a saldırısıyla başlayan Orta Doğu'daki gerilime değinen Papa 14. Leo, "Orta Doğu'da ve İran'da bu dramatik saatlerde yaşananları derin endişeyle takip ediyorum. İstikrar ve barış; karşılıklı tehditlerle ya da yıkım, acı ve ölüm saçan silahlarla inşa edilmez ancak makul, samimi ve sorumlu diyalogla inşa edilebilir." dedi.
İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenlediği İran'a ait iki savaş uçağını saldırı düzenleyerek imha ettiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, saldırı düzenlenen uçakların F-5 ve F-4 tipi savaş uçakları olduğu belirtildi.
Söz konusu saldırının İran Hava Kuvvetlerinin faaliyetlerini ve ülkenin hava savunmasını zayıflatmak amacıyla gerçekleştirildiği öne sürülen açıklamada, İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırılarını sürdüreceği tehdidinde bulunuldu.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesi hakkında "İran halkı için yeni bir umut doğduğu ancak bunun bölgede istikrarsızlık riskini de beraberinde getirdiği" değerlendirmesini yaptı.
X hesabından yaptığı açıklamada, "Hamaney'in ölümüyle İran halkı için yeni bir umut doğdu. Geleceğin İran halkı tarafından sahiplenilip şekillendirilmesini sağlamalıyız." ifadelerini kullanan von der Leyen, bunun aynı zamanda bölgede istikrarsızlık riskini de beraberinde getirdiğini ve bölgeyi şiddet sarmalına sürükleyebileceğini bildirdi.
Von der Leyen, istikrar ve güvenliği sağlamak için bölgedeki ortaklarla temas halinde olduklarını kaydetti. Bu kapsamda Ürdün Kralı 2. Abdullah'la telefonda görüştüğünü bildiren von der Leyen, Amman'ın önemli bir aktör olduğunu ve gelecekte de önemli rol oynayacağını ifade etti.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatan Irak, bunu 24 saat daha uzattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu tarafından yayımlanan açıklamada, söz konusu sürenin pazartesi günü saat 12.00'a kadar uzatıldığı kaydedildi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı'ndan uyarıları dikkate almadan "yasa dışı" geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankeri hedef alındı. İran'ın "uyarıları dikkate almadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan" bir petrol tankerini vurduğu bildirildi.
Tankerin vurulduktan sonra alevler içinde ve batmak üzere görüldüğü görüntüleri yayımlandı. İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ürdün'ün İran saldırıları karşısında egemenliğini koruma çabalarının ülkesi tarafından desteklendiğini teyit etti. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rubio, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede tanık olunan tehlikeli tırmanış ele alındı. Rubio, ABD'nin "İran'ın Ürdün topraklarına yönelik saldırılarıyla mücadelede Ürdün'le dayanışma içinde olduğunu" ifade etti.
Safedi ise İran'ın Ürdün topraklarına ve kardeş Arap ülkelerine "gerekçesiz saldırılarını" kınadı. Ürdün'ün güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini korumak için gerekli tüm adımları atacağını kaydeden Safedi, ABD'nin Ürdün'le dayanışma içerisinde olmasını takdir etti.
ABD ve İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda üst düzey İranlı komutanın hayatını kaybetmesinin ardından, İran’daki en önemli askeri figürün kim olduğu sorusu gündeme geldi. İran basınında yer alan haberlere göre bu isim, Tümgeneral Ali Abdullahi olarak gösteriliyor. Abdullahi’nin, İran ordusu ile Devrim Muhafızları arasında ulusal savunma koordinasyonunu sağlayan Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı'nın komutanı olduğu belirtiliyor.
HATEM EL-ENBİYA KARARGAHI’NIN ROLÜ
Abdullahi, Tahran’da Hamaney’in ölümü nedeniyle düzenlenen anma törenine katılan isimler arasında yer aldı. İranlı komutan, ülkenin "düşmanların tehditlerine savaş alanında karşılık vereceğini" ifade ederken, "silahlı kuvvetlerde hazırlıkların her zamankinden daha ileri seviyede olduğunu" belirtti.
ABD'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDE YER ALIYOR
Ali AbdUllahi, ocak 2020’de İran’ın Irak’taki ABD askeri üslerine yönelik füze saldırılarının ardından yaptırım listesine alınmıştı. İran hükümeti, söz konusu saldırıları ABD’nin bölgedeki askeri varlığına karşı misilleme olarak nitelendirmişti.
Bahreyn'deki ABD Büyükelçiliği, vatandaşlarına Bahreyn'in başkenti Manama'daki otellerden uzak durmaları çağrısı yaparak, otel bölgelerinin İran saldırılarına hedef olabileceği uyarısında bulundu.
Açıklamada, "Bahreyn'deki ABD Büyükelçiliği, Manama'daki Crowne Plaza Oteli'ne 1 Mart 2026'da saldırı düzenlendiği ve yaralanmalar yaşandığı yönündeki teyit edilmiş raporları takip etmektedir. Bahreyn'deki ABD vatandaşlarına otellerin gelecekteki saldırılar için hedef olabileceğini hatırlatıyor ve Manama'daki otellerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz" denildi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, “Aslan Kükremesi” operasyonuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Katz, operasyon kapsamında İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların, İsrai Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kendisinin onayladığı plan doğrultusunda harekete geçtiğini belirtti.
Katz, “İlk kez ‘Aslan Kükremesi’ operasyonu kapsamında, Hava Kuvvetleri uçakları, Başbakan Binyamin Netanyahu ve benim onayladığım IDF planına uygun olarak, Tahran semalarında ‘saldırmaya hazır’ pozisyonunda, Tahran'ın merkezindeki rejim ve baskı hedeflerine yönelik güçlü bir saldırı gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.
“KESİNTİSİZ HAVA HAREKÂTI YÜRÜTÜLECEK”
İsrail Savunma Bakanı Katz, operasyonların devam edeceğini vurgulayarak, “Şu andan itibaren, Tahran'daki ‘Tornado’ hedeflerine yönelik güçlü saldırılar için kesintisiz bir hava harekâtı yürütülecektir” dedi.
לראשונה במבצע "שאגת הארי" מטוסי חיל האוויר ב-"סטנד אין" מעל שמי טהרן בתקיפה עוצמתית של מטרות משטר ודיכוי בלב טהרן, בהתאם לתוכנית צה״ל כפי שאושרה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו ועל ידי.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 1, 2026
מעכשיו תפעל רכבת אווירית בלתי פוסקת לתקיפה עוצמתית של מטרות טורנדו בטהרן. pic.twitter.com/N0IsTghAGq
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran dini lideri Ali Hamaney'in ABD v İsrail ortak saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a başsağlığı dileklerini iletti.
“ALÇAKÇA BİR CİNAYET”
Putin, Hamaney’in ölümünü “insan ahlakının ve uluslararası hukukun tüm normlarını ihlal eden alçakça bir cinayet” olarak nitelendirdi.
Kremlin tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizde Ayetullah Hamaney, dostane Rusya-İran ilişkilerinin gelişmesine ve bu ilişkilerin kapsamlı bir stratejik ortaklık düzeyine taşınmasına büyük kişisel katkı sağlayan seçkin bir devlet adamı olarak hatırlanacaktır” ifadelerine yer verildi.
Sky News ve BBC'ye konuşan İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İran'ın, İngiliz askeri üslerinin bulunduğu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) doğru iki füze fırlattığını ancak füzelerin İngiliz üslerini hedef almadığından oldukça emin olduklarını söyledi. Healey, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait jetlerin bölgede "savunma kapasitesi" kapsamında görev yaptığını belirtti.
Healey, "İngiltere'nin müttefiklerine, örneğin Katar ve Kıbrıs'a doğru ilerleyen füzeleri veya insansız hava araçlarını vuracaklar." dedi.
İKİ İRAN FÜZESİ GKRY'YE DOĞRU ATEŞLENDİ
Healey, ayrıca İran'dan iki füzenin, İngiltere'nin askeri üslerinin bulunduğu GKRY'ye doğru ateşlendiğini açıkladı. John Healey, "Bu füzelerin bizim üslerimizi hedef almadığından oldukça eminiz ancak bu İran'ın misillemesinin ne kadar ayrım gözetmediğini gösteriyor." diye konuştu.
İNGİLTERE SALDIRILARDA ROL ALMADI
İngiltere'nin savunma operasyonlarından saldırı operasyonlarına geçip geçmeyeceği sorusuna ise Healey, "Biz saldırıların hiçbir parçası olmadık." yanıtını vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaptığımız çabaları savunma amaçlı eylemlere yoğunlaştırıyoruz. Bunu en başından beri yaptık ve Kıbrıs'a ve Katar'a ilave radarlar, uçaklar ve diğer silah sistemlerini sevk ettik. Şu anda, bu hafta sonu itibarıyla bölgesel koordinasyonun bir parçası olarak uçuş gerçekleştiriyoruz ve tüm eylemlerimiz İngiltere çıkarlarını savunmaya ve Birleşik Krallık müttefiklerini savunmaya yönelik."
İngiltere'nin müttefikleriyle İran'a doğrudan saldırıp saldırmayacağına ilişkin soru üzerine Healey, "Spekülasyon yapmayacağım ve varsayımsal bir durum ya da muhtemel görüşmeler ve operasyonlar hakkında benden bunu beklememelisiniz." şeklinde karşılık verdi.
İran basını, ABD ve İsrail'in ortak saldırısıyla öldürülen Hamaney'in yerine atanacak ismin belirlendiğini duyurdu.
İran basınında yer alan haberde, Ayetullah Ali Rıza Arafi'nin geçici olarak İran dini lideri olarak görevlendirileceği belirtildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırılar devam ederken Farsça yayımladığı mesajda Tahran yönetimine ait binlerce hedefe saldırı düzenleyeceklerini ileri sürdü.
Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki İbranice hesabından, İran halkına seslendiği yapay zeka ile hazırlanmış Farsça bir video mesaj yayınladı.
İran halkına seslenen Netanyahu, "İran'ın cesur halkının zulmün zincirlerinden kurtulması için gerekli koşulları yaratacağız." iddiasında bulundu.
İsrail Başbakanı, İran toplumunun "bir nesilde bir kez gelen büyük bir fırsat" yakaladığını iddia ederek sokaklara çıkması ve Tahran yönetimine karşı gösteriler başlatması gerektiğini, "İşi bitirmek, hayatınızı perişan eden terör rejimini devirmek için milyonlarca insanla birlikte sokaklara dökülmeniz gereken an geldi." ifadeleriyle savundu.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ali Hamaney’in öldürülmesine ilişkin sert açıklamalarda bulundu.
Hamaney’in öldürülmesini, "Müslümanlara karşı savaş ilanı" olarak nitelendiren Pezeşkiyan, bu eylemin yalnızca İran’a değil, tüm Müslümanlara yönelik bir saldırı olduğunu ifade etti.
“İNTİKAM MEŞRU BİR GÖREV”
İran Cumhurbaşkanı, Hamaney’in öldürülmesinin intikamını almanın “meşru bir görev ve hak” olduğunu söyledi. Açıklamada, İran’ın bu sürece karşılık verme hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.
"HİÇ GÖRMEDİKLERİ BİR GÜÇLE VURACAĞIZ"
İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijan, “Dün İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’e füzeler atıyordu ve zarar da gördüler” ifadelerini kullandı.
Sosyal medya paylaşımının devamında tehdit dozunu artıran Larijani, “Bugün onları daha önce hiç yaşamadıkları bir güçle vuracağız” dedi.
İran devlet televizyonunun Tahran'daki binasının da ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirildi.
İsrail ordusunun, "Tahran'ın kalbindeki" hedefleri vurmaya başladıklarını açıklamasının ardından Tahran'da patlamalar yaşandı.
İran'ın başkenti Tahran'daki görgü tanıkları, çeşitli bölgelerden patlama sesleri duyulduğunu ve bombalanan yerlerden dumanların yükseldiğini söyledi.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında Polis Komutanlığı İstihbarat Teşkilatı Başkanı Gulamrıza Rızaiyan'ın hayatını kaybettiği belirtildi.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, dünkü ABD-İsrail saldırılarında Polis Komutanlığı İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Rızaiyan da yaşamını yitirdi.
İsrail ordusu, "Tahran'ın kalbindeki" hedefleri vurmaya başladıklarını açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada, yaklaşık 20.000 yedek askerin seferber edildiği belirtildi.
İran ordusu, Irak'taki ABD üslerini hedef aldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "İran Ordusu Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Körfez ülkelerindeki ve Irak'taki ABD üslerini başarıyla bombaladı" denildi.
İsrail Hava Kuvvetleri, ABD ile ortaklaşa gerçekleştirdiği saldırılarda son 24 saat içinde İran’a 1200’den fazla bomba attığını belirtti. İran’ın güneyinde yer alan Hormozgan Eyaleti’ne bağlı Minab kentinde bulunan bir kız ilkokulunun da hedef alındığı bildirildi. Saldırıda en az 148 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin ise yaralandığı aktarıldı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, okula düzenlenen saldırıda onlarca masum çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, bu eylemin cevapsız kalmayacağını kaydetti.
İsrail ordusu, ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak İran'dan yeni füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı kaydedildi.
İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edilmesinin ardından, son birkaç dakika içerisinde cep telefonlarına uyarılar gittiği ve bazı bölgelerde alarmların devreye girdiği belirtilen açıklamada, İsraillilere sığınaklardan çıkılmaması uyarısı yapıldı.
ABD ve İsrail saldırıları sonucu İran lideri Ali Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından gösterilerin devam ettiği başkent Tahran'da 2 ayrı patlama sesi duyuldu.
Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından çok sayıda İranlı Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplandı. ABD ve İsrail karşıtı gösterilerin devam ettiği Tahran'da, göstericiler sık sık Tel Aviv ve Washington yönetimi karşıtı sloganlar attı.
Irak hükümeti, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail ortak saldırıları sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.
İran devlet televizyonuna konuşan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İran'ı parçalamak isteyen gruplara hiçbir şekilde müsamaha gösterilemeyeceğini söyledi. "ABD ve İsrail, Hamaney'i öldürerek İran halkının kalbini yaktı, biz de onların kalbini yakacağız." diyen Laricani, İsrail'in İran'ı parçalamayı planladığını belirtti.
Laricani, "İran’ı parçalamayı düşünen gruplar bilmelidir ki, hiçbir hoşgörümüz yoktur ve silahlı kuvvetler ile millet, İran’ın birliği için dimdik ayaktadır. Hafif bir rüzgâr esmiş gibi düşünmesinler ve İran’ın bir bölümünü ayırabileceklerini sanmasınlar. Silahlı kuvvetler bu konuda tam yetkilidir. Bu gruplara cevabımız, dünkü gibi olacaktır." dedi.
Hamaney'in yerine seçilecek yeni lidere ilişkin açıklama yapan Laricani, "Liderlik Konseyi’nin kurulması için dün bir toplantı yaparak hazırlıklarımızı yaptık. Bu konsey bugün kurulacak." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarının etkili olduğunu ve bunun, diplomatik çözümü kolaylaştırdığını savundu. İran'da Hamaney'in ölümünün ardından yönetimi devralabilecek "iyi adaylar" bulunduğunu iddia eden Trump, konuya dair ayrıntı vermedi.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğü operasyonun ardından diplomatik çözüm ihtimalinin sorulması üzerine Trump, "Şu an, bir gün öncesine göre çok daha kolay olduğu aşikar. Çünkü ağır bir darbe alıyorlar." ifadelerini kullandı. Trump, saldırıların sonuçlarına güvendiğini belirterek, İran'a yönelik saldırıları, "Bu ülke için harika bir gün, dünya için harika bir gün." sözleriyle nitelendirdi.
'BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA AZ'
Trump, İran'ın şu ana kadarki saldırılarının öngördüklerinden daha sınırlı olduğunu değerlendirerek "İki katı olacağını düşünmüştük. Şu ana kadar beklediğimizden daha az." dedi. İran konusunda Kongre ile çalışıp çalışmayacağı sorusuna Trump, her zaman çalışmak istediğini söyledi.
Trump, ABD'nin İran'daki askeri operasyonlarını "savaş" olarak görüp görmediğine ilişkin soruya ise önceliğinin, ABD'ye yönelik tehditleri ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.
İran devlet televizyonu, Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi'nin öldürüldüğünü bildirdi.
İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yapığı misillemenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde patlama sesi duyulduğu bildirildi.
AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, Dubai'de en az bir patlama sesi duyuldu ve hava savunma sistemleri devreye girdi.
BAE resmi makamlarından ise henüz açıklama yapılmadı.
Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, Dubai Havalimanı yakınındaki bir bölgeden siyah dumanların yükseldiği görüldü.
İran lideri Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından gösterilerin devam ettiği başkent Tahran'da 2 ayrı patlama sesi duyuldu.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik ABD saldırıları ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. ABD Savunma Bakanlığı'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle, tarihin en ölümcül, en karmaşık ve en hassas hava operasyonu olan "Epic Fury Operasyonu"nu başlattığını söyleyen Hegseth, "İran rejimi fırsatını yakaladı, ancak anlaşmayı reddetti ve şimdi bunun sonuçlarına katlanıyor. İran neredeyse elli yıldır Amerikalıları hedef alıp öldürüyor ve radikal amaçlarını ilerletmek için her zaman dünyanın en güçlü silahlarını arıyor. Dün gece, önceki başkanlardan farklı olarak, Başkan Trump bu kanserle mücadeleye başladı" değerlendirmesinde bulundu.
İran'ın ABD'yi hedef alabilecek silahlara sahip olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Hegseth, "Amerikan halkını hedef alan güçlü füzelere müsamaha göstermeyeceğiz. Bu füzeler, İran'ın füze üretim kapasitesiyle birlikte imha edilecek. İran donanması yok edilecek. Başkan Trump'ın tüm hayatı boyunca söylediği gibi, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak" dedi. İran'la yaşanan çatışmayı ABD'nin başlatmadığını, ancak ABD'nin bitireceğini iddia eden Hegseth, "Dünyanın herhangi bir yerinde, İran'ın yaptığı gibi Amerikalıları öldürürseniz veya tehdit ederseniz, sizi bulup öldüreceğiz" uyarısında bulundu. Hegseth, ABD ordusunun dünyanın en iyisi olduğunu ve hedefine ulaşmak için tüm gücüyle hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, kırmızı çizginin aşıldığını ve bedelini ödeyeceklerini söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Kalibaf, Hamaney'in öldürülmesinin ardından görüntülü taziye mesajı yayımladı.
Kalibaf, "Trump, Netanyahu ve tüm işbirlikçileri ile bu iki kirli katilin unsurlarına söylüyorum: Kırmızı çizgimizi aştınız ve bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bu, bizim için sadece varoluşsal bir savaş değil aynı zamanda bastırılmış bir öfkedir ki nihai intikam zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.
Tüm senaryolara karşı hazırlıklı olduklarını dile getiren İran Meclis Başkanı, önceden Hamaney'in muhtemel ölümü sonrası için planlama yapıldığını belirtti.
İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD ve İsrail ile çatışmalara ilişkin, "Önceki savaşta çok sayıda kayıp vermiştik ancak dün şehit sayımız çok düşüktü; silahlı kuvvetler, önceki tecrübeleri sayesinde durumu tamamen kontrol altında tutuyor. Önümüzdeki günlerde iniş çıkışlar yaşayacağız, ancak genel görünüm parlak olacak" açıklamasını yaptı.
Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Laricani, ABD ve İsrail saldırılarında Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından İran'ı bölme girişimlerinin söz konusu olabileceği konusunda vatandaşları uyardı.
AFP'nin aktardığına göre, Laricani, "İran'ı bölmek isteyen gruplar buna müsamaha göstermeyeceğimizi bilsinler" derken İranlılara birlik olma çağrısında bulundu.
Yemen'de Husilere (Ensarullah Hareketi) bağlı Al Masirah televizyonun haberine göre Ensarullah’ın Siyasi Bürosu, İran lideri Hamaney’in ölümü nedeniyle yazılı mesaj yayımladı. Husiler , İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail saldırısında hayatını kaybetmesi üzerine İran’a tam destek verdiklerini duyurdu.
Açıklamada, İran halkına, hükümetine ve İslam dünyasına taziye dilekleri iletilerek, Hamaney’in mustazafların devriminin lideri ve Kudüs yolunda şehit olduğu belirtildi. Hamaney’in, başta ABD olmak üzere şer ve istikbar eksenine karşı yürüttüğü mücadelede tükenmeyen fedakarlık sembolü olduğu ifade edildi.
İran’ın mustazafların yanında yer aldığı, Müslümanların birliğini ve İslami değerleri yeniden ihya ettiği değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, Husilerin İslam Cumhuriyeti’ne tam destek verdiği vurgulandı. Açıklamada, ABD ve İsrail’e karşı mücadelenin tavizsiz sürdürüleceği, Hamaney’in kanının “zalimler ve saldırganlarla yürütülen mücadelenin yakıtı olacağı” belirtildi.
ABD ve İsrail'in ortak saldırısının ardından İran'ın İsrail'e düzenlediği misilleme saldırısında bir füze Tel Aviv'e isabet etti.
Büyük Tel Aviv olarak bilinen Gush Dan bölgesindeki iki binaya doğrudan isabet eden füze, çevredeki bina ve araçlara da ciddi hasar verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın misilleme saldırısı başlatması halinde "daha önce hiç görülmemiş bir güçle" karşılık vereceklerini belirtti.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Trump, "İran az önce bugün çok sert vuracaklarını, bugüne kadar hiç vurmadıkları kadar sert vuracaklarını söyledi. Bunu yapmamalılar çünkü eğer yaparlarsa, biz de onları daha önce hiç görülmemiş bir güçle vuracağız." ifadelerini kullandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içerisinde" misilleme saldırısı başlatacağını belirtmişti.
İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırılar düzenledikleri İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiğini açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek amacıyla çalıştığı bildirildi.
İç Cephe Komutanlığı tarafından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen uyarıda ise ikinci emre kadar sığınaklardan çıkılmaması gerektiği belirtildi. İsrail basını, ülkenin orta kesiminde sirenlerin devreye girdiğini yazdı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD saldırısını protesto eden kişilerin ABD Büyükelçiliğine baskın düzenlemeye çalıştığı bildirildi.
İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney'in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının temsiliyetine ilişkin süreci anlattı.
İran devlet televizyonuna konuşan Muhbir, İran Anayasası'nın 111. maddesinin uygulanacağını söyledi.
Muhbir, "Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden bir fakih olmak üzere üç kişiden oluşan konsey, liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir." ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından yazılı bir açıklama yayınladı. Pezeşkiyan, 40 günlük yasın yanı sıra 7 günlük resmi tatil ilan etti.
Hamaney’in öldürülmesine tepkisiz kalmayacaklarını vurgulayan Pezeşkiyan, "Bu büyük suç asla cevapsız kalmayacak ve İslam dünyası ve Şiiliğin tarihinde yeni bir sayfa açacaktır. Bu yüksek rütbeli liderin saf kanı, gürleyen bir pınar gibi akacak ve Amerikan-Siyonist baskısının ve suçlarının kökünü kurutacaktır" dedi.
ABD ve İsrail’in bedel ödeyeceğini yineleyen Pezeşkiyan, "Bu kez de, tüm gücümüz ve kararlılığımızla, İslam ümmetinin ve dünyanın özgür insanlarının desteğiyle, bu büyük suçun faillerini ve emrini verenleri yaptıklarına pişman edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İran, ABD üsleri ve İsrail'e karşı yeni misilleme saldırısı başlattı. Bahreyn, Dubai ve Doha'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
Tel Aviv'de de patlamalar yaşandığı kaydedildi. Irak medyası, ABD'nin Erbil'deki askeri üssünden dumanlar yükseldiğini ifade etti.
ABD’nin İran’a karşı başlattığı "Epic Fury Operasyonu"nun yankıları sürerken, ABD ordusundan dikkat çeken bir hamle geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a karadan gerçekleştirilen saldırıların görüntülerini yayınladı. Yapılan kısa açıklamada, İran rejiminin daha önce uyarıldığı hatırlatılarak, "CENTCOM, verilen talimatlar doğrultusunda hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçiyor" ifadelerine yer verildi. Yayınlanan görüntülerin nerede çekildiği belirtilmezken, ABD füzelerinin İran’daki hedefleri vurduğu görüldü. CENTCOM, daha önce İran’a denizden ve havadan gerçekleştirilen saldırıların görüntülerini kamuoyu ile paylaşmıştı.
İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği misilleme saldırılarının bilançosu netleşmeye başladı. İsrail Magen David Adom (MDA) ambulans servisinden yapılan açıklamada, İran saldırılarında 50’li yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybettiği, en az 121 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Ölüm vakasının Tel Aviv’i hedef alan bir füze saldırı sonucu yaşandığı aktarılırken, bu saldırıda 27 kişinin de yaralandığı ifade edildi. İsrail basını İran füzeleri ve insansız hava araçlarının çoğunun engellendiğini duyururken, bazılarının Tel Aviv ve Kudüs'ün batısındaki Beit Şemeş şehrine ulaşmayı başardığını aktardı. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'daki Kalkilya şehri yakınlarına şarapnel parçalarının düştüğü bildirildi.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından İran'ın birçok bölgesinde gösteriler yapıldı.
İran medyasına göre, ülkenin birçok kentinde halk İran bayraklarıyla sokaklara indi.
Tahran'da İnkılap Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.
Kum kentinde, Hz. Masume Türbesi'nde toplanan yüzlerce kişi ABD ve İsrail'i lanetledi.
SİYAH BAYRAK ÇEKİLDİ
Öte yandan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine siyah bayrak çekilirken bölgeye gelen İranlılar, Hamaney'in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü.
Ülkenin birçok kentinde anma ve telin gösterileri düzenleniyor.
İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içerisinde" misilleme saldırısı başlatacağını bildirdi.
Devrim Muhafızları Ordusu, Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından bir bildiri yayımladı. Bildiride, İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içinde" misilleme saldırısı başlatacaklarını duyuran Devrim Muhafızları, özellikle ABD ile mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.
İran basınında saldırının her an başlayabileceği belirtiliyor.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, İran’dan verilen kayıplarla ilgili açıklama geldi. İran’ın resmi haber ajansı IRNA, öldüğü açıklanan dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in üst düzey siyasi danışmanı ve İran Savunma Konseyi Sekreteri Ali Şemhani ile Devrim Muhafızları Başkomutanı Muhammed Pakpur'un İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybettiğini doğruladı.
İsrail ordusundan, İran’a gerçekleştirilen son saldırılar ile ilgili açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'ın batı ve orta kesimlerindeki hava savunma sistemleri, füze rampaları, rejim hedefleri ve askeri komuta merkezleri dahil 30'dan fazla hedefin vurulduğu belirtilerek, "İran’daki terör rejimi halkımızı tehdit edemeyecek hale gelene kadar yeteneklerini zayıflatmaya devam edeceğiz" denildi.
İran Devrimi Muhafızları Ordusu (DMO), Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybetmesi sonrası yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Hamaney’in Ramazan ayında "şehadet makamına eriştiği" ifade edilirken, olaydan ABD ve İsrail sorumlu tutuldu. Açıklamada, "Bu şehadet, milletimizi aziz İmam Hamaney’in aydınlık yolunu sürdürme konusunda daha da kararlı kılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "ABD ve Siyonist rejimin gerçekleştirdiği bu suç ve terör eylemi, dini, ahlaki ve hukuki kuralların açık ihlalidir. İran milleti, Hamaney’in katillerini sert, kararlı ve pişman edici şekilde cezalandıracaktır. Devrimi Muhafızları Ordusu, İran Silahlı Kuvvetleri ve Besic güçleri, liderlerinin yolunu kararlılıkla sürdürecek, iç ve dış tehditlere karşı durarak ülkeyi savunmaya devam edecektir. Toplumun tüm kesimlerini, milli birlik ve dayanışma içinde ülkenin savunmasına destek vermeye davet ediyoruz" denildi.
Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İran’ın Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesi üzerine yazılı bir açıklama yayınladı. Hamaney’i "kana susamış bir despot" olarak niteleyen Pehlevi, "İran’ın en cesur evlatlarından on binlercesinin katili olan Hamaney, tarih sahnesinden silinmiştir. Onun ölümüyle birlikte İran İslam Cumhuriyeti fiilen sona ermiştir ve çok yakında tarihin çöplüğüne karışacaktır" ifadelerini kullandı. Hamaney’in yerine birini getirmenin imkansız olduğunu öne süren Pehlevi, "Rejim kalıntılarının Hamaney'e bir halef atamaya yönelik her türlü girişimi daha en başından başarısız olmaya mahkumdur. Onun yerine kimi getirirlerse getirsinler, ne meşruiyeti ne de kalıcılığı olacaktır ve hiç şüphesiz rejimin suçlarına ortak sayılacaktır" dedi.
İran ordusuna ve kolluk kuvvetlerine seslenen Pehlevi, "Çökmekte olan bir rejimi ayakta tutma çabası sonuçsuz kalacaktır. Bu, ulusun yanında yer almak, İran’ın özgür ve müreffeh bir geleceğe istikrarlı geçişini sağlamak ve bu geleceğin inşasında rol almak için son fırsatınızdır" ifadelerini kullandı. Pehlevi, İran halkına ise, "Bu, büyük ulusal kutlamamızın başlangıcı olabilir; fakat yolun sonu değildir. Dikkatli ve hazırlıklı olun. Sokaklarda geniş ve kararlı bir varlık gösterme zamanı çok yakında. Birlik ve kararlılıkla nihai zafere ulaşacak, sevgili vatanımızın dört bir yanında İran’ın özgürlüğünü kutlayacağız" sözleriyle seslendi.
ABD ve İsrail'in ortak düzenlediği saldırılarda İran lideri Ali Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelininin hayatını kaybettiği açıklandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın Fars Haber Ajansı'nın, Ali Hamaney'in ofisinden bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD-İsrail'in saldırılarında Hamaney'in aile bireylerinden bazılarının hayatını kaybettiği doğrulandı.
İran liderinin evi ve ofisinin bulunduğu alana yapılan ABD-İsrail saldırısında Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklanmadı.
Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.
İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesini kullandı.
İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, Bahreyn Uluslararası Havalimanı'nın insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bahreyn Uluslararası Havalimanı'na İHA ile saldırı düzenlendi. Saldırıda maddi hasar meydana geldi ancak can kaybı yaşanmadı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, yetkililerin, olay yerinin güvenliğini sağlamak için önlemler aldığı kaydedildi.
Bahreyn Uluslararası Havalimanı, ülkenin ikinci büyük kenti el-Muharrek'te bulunuyor.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ilk gününde neler yaşandı?
ABD ve İsrail'in, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere dört şehire hava saldırısı düzenlenmesinin ardından İran misilleme saldırıları başlattı ve İsrail, Ürdün, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Lübnan'ın yanı sıra, bölgedeki ABD üslerini de vurdu. ABD ve İsrail medyasına konuşan İsrailli yetkililer, İran’ın dini lideri Hamaney ile Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın İsrail saldırılarının hedefleri arasında olduğunu doğruladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hamaney ve Pezeşkiyan'ın sağlık durumlarına ilişkin "bildiğim kadarıyla hayattalar" açıklaması yaptı. İsrail, İran'dan 12'nci dalga füze saldırısının başladığını duyurdu. İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu, ülkede 40 günlük ulusal yas ilan edildi. Öte yandan saldırılarda Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini hayatını kaybetti. Ayrıca Hürmüz Boğazının geçişlere kapatıldığı kaydedildi.