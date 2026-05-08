Son dakika... Körfez ülkelerinden İran'a karşı yeni hamle: İntikam talebinde geri adım... Trump: Anlaşma olmazsa sert vuracağız

Körfez ülkeleri, Hürmüz Boğazı’nda artan gerilim nedeniyle İran’a karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yeni bir karar çıkarılması için harekete geçti. Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin öncülüğünde hazırlanan taslakta, Tahran yönetiminden gemilere yönelik saldırıları durdurması, “yasadışı geçiş ücretlerinden” vazgeçmesi ve deniz mayınlarının yerini açıklaması istendi.
KÖRFEZ ÜLKELERİ BM’DE ORTAK CEPHE KURDU
Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin BM’de yaptığı açıklamalarda, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasının küresel ekonomi için kritik olduğu vurgulandı.
Katar’ın BM Büyükelçisi Alya Ahmed Saif el-Thani, boğazın açık tutulmasının “uluslararası bir sorumluluk” olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Mevcut durum yalnızca küresel ekonomik istikrarı ve enerji güvenliğini tehdit etmiyor, aynı zamanda insani krizleri de derinleştiriyor.”
“MAYINLARI AÇIKLAYIN, GEÇİŞLERİ ENGELLEMEYİN”
Taslak karar metninde İran’dan, Hürmüz Boğazı çevresine yerleştirilen deniz mayınlarının yerini açıklaması ve kaldırması talep edildi.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin BM Temsilcisi Muhammed İsa Ebuşahab, uluslararası su yollarının tehdit veya baskıyla kontrol edilemeyeceğini belirterek şunları söyledi:
“Karar, Hürmüz Boğazı’nda ve çevresinde yerleştirilen deniz mayınlarının açıklanmasını ve kaldırılmasını talep ediyor. Yasadışı geçiş ücretlerini ve seyrüsefer özgürlüğüne müdahaleyi reddediyor.”
Taslakta ayrıca boğaz üzerinden insani yardım, gübre ve temel ihtiyaç ürünlerinin taşınabilmesi için özel bir insani koridor oluşturulması çağrısı yapıldı.
TASLAK YENİDEN DÜZENLENDİ
ABD ve Körfez ülkelerinin hazırladığı Hürmüz Boğazı taslağında dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Diplomatik kaynaklara göre, Birleşmiş Milletler Şartı’nın güç kullanımına izin veren “7. Bölümü”ne yapılan tüm atıflar metinden çıkarıldı.
Diplomatik kaynakların Al Jazeera’ya verdiği bilgiye göre, ABD ve Körfez ülkeleri tarafından hazırlanan karar taslağının revize edilmiş yeni versiyonu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine dağıtıldı.
Kaynaklar, yeni metinde BM Şartı’nın “Yedinci Bölümü”ne yapılan tüm atıfların çıkarıldığını aktardı.
BM ŞARTI'NIN “7. BÖLÜMÜ”
BM Şartı’nın 7. Bölümü, uluslararası barış ve güvenliğin tehdit altında olduğu durumlarda yaptırım, abluka ve askeri güç kullanımı dahil çeşitli önlemlerin uygulanmasına imkan tanıyor.
Taslak metinden bu ifadelerin çıkarılması, diplomatik çevrelerde “askeri müdahale ihtimalini azaltmaya yönelik bir adım” şeklinde yorumlandı.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) analizine göre İran, yer altındaki füze depolarının büyük kısmını yeniden kullanıma açtı. Analizde, hasar gören bazı füzelerin onarıldığı ve yeni füze üretiminin sürdüğü ifade edildi.
CIA analizinde, İran’ın savaş öncesi mobil füze rampalarının yaklaşık yüzde 75’ini de koruduğu kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın füze kapasitesinin büyük ölçüde yok edildiğini “Füzeleri büyük ölçüde imha edildi. Muhtemelen yüzde 18-19’u kaldı. Eskisine kıyasla çok küçük bir miktar.” sözleriyle ifade etmişti.
ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının temel hedeflerinden biri olan “konvansiyonel füze kapasitesini çökertme” planının sınırlı başarı sağladığı yorumlarına neden olurken, CIA raporuyla Trump’ın açıklamaları arasındaki fark dikkat çekti.
Lübnan basını, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile muhtemel bir görüşmeyi ülkede "istikrar çabalarına zarar vereceği" düşüncesiyle reddettiğini yazdı.
Ed-Diyar gazetesinin resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Beyrut ile Tel Aviv arasında ABD'de yapılan müzakere sürecine ilişkin bilgilere yer verildi.
Haberde, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşme yapmak konusunda mesafeli tutumunu koruduğu ifade edildi.
Lübnan tarafının "Netanyahu ile yapılacak bir görüşmenin halihazırdaki istikrar çabalarına zarar vereceği" uyarısını ABD'li yetkililere ilettiği belirtilen haberde, Washington'ın da bu yaklaşımı olumlu karşıladığı aktarıldı.
Haberde, Beyrut'un Tel Aviv ile barış anlaşması imzalamayı hedeflemediği, temel amacının "sınır güvenliği ve toprak bütünlüğünü sağlamak" olduğu kaydedildi.
İsrail basını, Hizbullah’ın üst düzey komutanlarına yönelik suikastlerin ardından ülkede yüksek alarm durumuna geçildiğini duyurdu. İsrail ordusunun, olası misilleme saldırılarına karşı Lübnan sınırında ve ülke genelinde güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardığı bildirildi.
İSRAİL ORDUSU TEYAKKUZA GEÇTİ
İsrailli Kanal 12’nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Hizbullah’tan gelebilecek saldırı ihtimali nedeniyle İsrail ordusu alarma geçirildi. Özellikle Lübnan sınır hattında askeri hareketliliğin artırıldığı aktarıldı.
Kanal 12’nin aktardığı bilgilere göre, Lübnan sınırına yakın bölgelerde halka açık etkinlikler iptal edildi. Ayrıca toplu buluşmalar yasaklanırken, bölgede yeniden sıkı güvenlik kısıtlamalarının uygulanmaya başlandığı belirtildi.
İsrail ordusunun, olası füze veya insansız hava aracı saldırılarına karşı savunma sistemlerini aktif hale getirdiği ifade edildi.
“ATEŞKES KIRILGAN”
İsrail devlet radyosu ise Hürmüz Boğazı’nda yaşanan son gelişmelerin, ABD ile İran arasındaki ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu bildirdi.
Haberde, İsrail yönetiminin Washington-Tahran hattındaki gelişmeleri yakından takip ettiği ancak son gece yaşanan karşılıklı saldırıların “yerel çaplı” olduğu ve daha büyük bir tırmanmaya dönüşmeyeceğinin düşünüldüğü aktarıldı.
HAARETZ: FİLİSTİN KÖYLERİ BOŞALTILIYOR
Öte yandan İsrail merkezli Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun Batı Şeria’daki bazı Filistin köylerini “askeri eğitim alanı” gerekçesiyle boşalttığını yazdı.
Haberde, boşaltılan bölgelere İsrailli yerleşimcilerin üs kurmasına izin verildiği iddia edildi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.
Ülkede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin müdahalesinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz, füze ve İHA'lara karşı aktif bir şekilde müdahale etmektedir." ifadelerine yer verildi.
ABD Başkanı Trump, Washington Anıtı'nın yakınında bulunan bir süs havuzunda devam eden yenileme çalışmalarını inceledikten sonra basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi.
Trump, Amerikan ordusunun İran'a ait iki yere düzenlediği hava saldırılarına rağmen Tahran yönetimi ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
İran'la anlaşmanın yakın olup olmadığı sorusuna, "Bu her an olabilir. Belki de olmaz, ama her an olabilir. Onların bu anlaşmayı benden daha çok istediğine inanıyorum." diye yanıt veren Trump, anlaşmaya yakın oldukları mesajını verdi.
"EĞER İMZALANMAZSA, ÇOK ACI ÇEKECEKLER"
Trump, Tahran'a bir an önce anlaşmaya imza atması çağrısında bulunarak, "Anlaşmayı çabucak imzalasalar iyi olur. Eğer imzalanmazsa, çok acı çekecekler." diye konuştu.
ONLAR BİZE ATEŞ EDİYORDU, BİZ DE ONLARA KARŞILIK VERDİK"
Hürmüz Boğazı'ndan geçen 2 ABD destroyerine İran'ın saldırı düzenlediğini ancak bu saldırılarda destroyerlerinin hiç hasar almadığını dile getiren Trump, "Onlar bize ateş ediyordu, biz de onlara karşılık verdik." ifadesini kullandı.
Trump, İran'la ilgili temel beklentisinin "İran'ın nükleer silaha sahip olmaması" olduğunu, İranlıların da aslında bunu kabul ettiklerini ancak henüz anlaşmaya imza atmadıklarını savunarak, "Onlara nükleer silaha sahip olma hakkı vermeyeceğiz, bunun şansı sıfır ve onlar da bunu biliyorlar ve bunu kabul ettiler. Bakalım imzalamaya istekli olacaklar mı?" şeklinde konuştu.
"ATEŞKES DEVAM EDİYOR"
ABC News'e açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki sıcak temasın ardından sürece dair değerlendirmede bulundu. Trump, yaşanan askeri hareketliliğe rağmen "Ateşkes devam ediyor" ifadesini kullanırken, İran'a yönelik gerçekleştirilen operasyonları "sadece bir aşk dokunuşu" olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Umman Körfezi'ne doğru ilerlerken İran'ın herhangi bir tahrik olmadan saldırdığı" açıklanan donanma unsurlarına ilişkin, "Üç muhrip gemi de hasar görmedi ancak İranlı saldırganlara büyük zarar verildi." ifadesini kullandı.
Trump, sosyal medya hesabından, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Hürmüz Boğazı'ndaki savaş gemilerine saldırı düzenlendiğine yönelik duyurusuna ilişkin paylaşım yaptı.
ABD ordusuna ait üç muhrip geminin Hürmüz Boğazı'ndan "ateş altında çok başarılı şekilde geçtiğini" belirten Trump, şöyle devam etti:
"Üç muhrip gemi de hasar görmedi ancak İranlı saldırganlara büyük zarar verildi. Tamamen yok edildiler ve tümüyle imha edilmiş donanmalarının yerini almak için kullanılan çok sayıda küçük tekneyle birlikte denize gömüldüler."
Trump, ABD'ye ait muhrip gemilere yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı olduğunu ancak bunların "kolayca düşürüldüğünü" iddia etti.
İran'ı "delilerin yönettiğini" savunan Trump, "Eğer nükleer silah kullanma şansları olsaydı hiç tereddüt etmeden kullanırlardı ama böyle bir fırsata asla erişemeyecekler. Tıpkı bugün onları tekrar alt ettiğimiz gibi, eğer anlaşmalarını hızlı şekilde imzalamazlarsa, gelecekte onları çok daha sert ve çok daha şiddetli şekilde alt edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Trump, bu üç muhrip geminin ve mürettebatın "deniz ablukasına yeniden katılacağını" kaydetti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD'nin ateşkesi ihlal ederek İran'a ait gemileri ve bazı sivil bölgeleri hedef aldığını açıklayarak, "İran, her türlü saldırı ve ihlale hiçbir tereddüt göstermeden güçlü ve yıkıcı şekilde karşılık verecektir" dedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD’nin ateşkesi ihlal ederek İran’a ait gemileri ve bazı sivil bölgeleri hedef aldığını açıkladı. Zülfikari açıklamasında, "Saldırgan, ABD ordusu, ateşkesi ihlal ederek İran’ın kıyı sularında Cask bölgesinden Hürmüz Boğazı’na doğru hareket eden bir İran petrol tankerini ve Hürmüz Boğazı’na giriş yapan başka bir gemiyi BAE’nin Füceyre Limanı açıklarında hedef aldı. Aynı anda bazı bölge ülkelerinin iş birliğiyle Bender Hemir, Sirik kıyıları ve Keşm Adası’ndaki sivil bölgeler de hava saldırısına maruz kaldı" dedi.
İran Silahlı Kuvvetleri’nin de derhal karşılık verdiği belirten Zülfikari, "Hürmüz Boğazı’nın doğusu ile Çabahar Limanı’nın güneyindeki ABD askeri unsurlarına saldırı düzenlendi ve ciddi zarar verildi. Suçlu ve saldırgan ABD ile ona destek veren ülkeler şunu iyi bilmelidir ki İran, geçmişte olduğu gibi bugün de her türlü saldırı ve ihlale hiçbir tereddüt göstermeden güçlü ve yıkıcı şekilde karşılık verecektir" ifadelerini kullandı.
CENTCOM'un açıklamasına göre, 7 Mayıs'ta ABD Donanmasına ait güdümlü füze destroyerleri USS Truxtun, USS Rafael Peralta ve USS Mason, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Umman Körfezi'ne doğru ilerledi.
Geçiş sırasında İran güçlerinin çok sayıda füze, insansız hava aracı ve küçük tekneyle saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, hiçbir ABD unsurunun isabet almadığı belirtilirken, CENTCOM'un gelen tehditleri bertaraf ettiği ve meşru müdafaa kapsamında karşılık verdiği ifade edildi.
CENTCOM, ABD güçlerine yönelik saldırılardan sorumlu olduğu belirtilen İran askeri tesislerinin hedef alındığını duyurdu.
Bu kapsamda füze ve insansız hava aracı fırlatma sahaları, komuta-kontrol merkezleri ile istihbarat, gözetleme ve keşif noktalarının vurulduğu kaydedildi.
Komutanlık açıklamasında, CENTCOM'un gerilimin tırmanmasını istemediği ancak Amerikan güçlerini korumak için bölgede hazır ve kararlı şekilde konumlandığı vurgulandı.