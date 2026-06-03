Son dakika... ABD Hürmüz'de saldırı düzenledi: İran'ın cevabı sert oldu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Kongre'deki konuşmasında bir İran ajanının, Trump dahil üst düzey Amerikalı siyasilere suikast planlamaktan mahkum edildiğine dair ifadelerine tepki gösterdi.
ABD'nin İran ile savaş sırasında Minab ve Lamerd kentlerinde sivillere karşı düzenlediği saldırıları hatırlatan Bekayi, "Mağdur rolü oynamak, İran milletine karşı işlediğiniz korkunç savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçlarınızı aklamaz. Her suçlama bir itiraftır." değerlendirmesinde bulundu.
Kuveyt Sivil Havacılık Genel Kurumu, İran'dan düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle hasarın oluştuğu Uluslararası Kuveyt Havalimanından uçuşların askıya alındığını bildirdi.
Açıklamada, "İran saldırısında İHA ve füzelerle 'T1' yolcu terminalinin hedef alınmasının ardından Uluslararası Kuveyt Havalimanında acil durum planı uygulamaya konuldu." ifadesine yer verildi.
Saldırı nedeniyle bazı tesislerde ciddi hasar meydana geldiği, yaralanmaların kaydedildiği aktarıldı.
Havalimanındaki tüm uçuşların yeni bir duyuruya kadar askıya alındığı ve seferlerin alternatif havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.
Bahreyn ordusu, İran saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İran'ın Bahreyn'de sivilleri hedef alan füze ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği "alçakça saldırılarla sistematik düşmanca yaklaşımını sürdürdüğü" ifade edildi. Hava savunma sistemlerinin, 3 füze ve bir dizi insansız hava aracını etkisiz hale getirdiği belirtildi. Ülkeyi korumak için tüm silahların ve birliklerin en yüksek hazırlık ve savunma seviyesinde olduğu vurgulanarak, "Füzelerin ve insansız hava araçlarının sivilleri ve özel mülkiyeti hedef almak için kasıtlı olarak kullanılması, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir" denildi.
ABD’li bir savaş pilotunun, önce dost ateşiyle ardından da İran füzesiyle vurularak düşürüldüğü ortaya çıktı. Olayın, İran hava sahasında düşürülen F-15E savaş uçağıyla bağlantılı olduğu ve mürettebatın daha önce de benzer bir kazadan kurtulduğu belirtildi.
DOST ATEŞİYLE BAŞLAYAN ZİNCİR
CBS News’in aktardığına göre, Nisan ayı başlarında İran hava sahasında düşürülen F-15E Strike Eagle tipi savaş uçağının pilotunun, savaşın ilk günlerinde Kuveyt üzerinde yaşanan bir dost ateşi olayına karıştığı ortaya çıktı.
İddiaya göre, Kuveyt hava savunma unsurları ile bir Kuveyt savaş uçağı arasında yaşanan karışıklık sırasında, üç Amerikan F-15E uçağından biri yanlışlıkla hedef alındı.
PİLOTLAR KURTULDU
Söz konusu olayda uçaktaki pilot ve diğer beş mürettebat üyesinin paraşütle atlayarak güvenli şekilde yere indiği bildirildi.
Aynı pilotun daha sonra İran hava sahasında düşürülen uçakta da görev aldığı ve böylece iki ayrı çatışma/olay zincirinde yer aldığı ifade edildi.
Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı saldırılarını önlemeye çalıştığını bildirdi.
Kuveyt ordusunun, sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hava savunma sistemlerimiz, füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını engellemeye çalışıyor” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, halka emniyet ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapılarak, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin ‘düşman saldırılarını’ önlemesinden kaynaklandığı aktarıldı.
Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan, İran'ın düzenlediği çok sayıda kamikaze İHA saldırısında Uluslararası Kuveyt Havalimanı "T1" yolcu terminal binasının vurulduğunu, binada ciddi hasar oluştuğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.
Yaralılara gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını aktaran Atvan, silahlı kuvvetlerin ilgili makamlarla koordinasyon içinde durumu takip ettiğini; ülkenin güvenliğini ve istikrarını korumak için hazırlıklı olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasındaki görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "İran ile ABD’nin birkaç gün önce görüşmeleri kestiğine dair çıkan haberler gerçek değil. Aramızdaki görüşmeler, dört gün önce, üç gün önce, iki gün önce, bir gün önce ve bugün de dahil olmak üzere aralıksız devam etmektedir" dedi.
Görüşmelerin nereye varacağını kimsenin bilemeyeceğine dikkat çeken Trump, "İran’a da söylediğim gibi, ‘Bir şekilde anlaşma yapmanın zamanı geldi. Bunu 47 yıldır sürdürüyorsunuz ve bunun daha fazla devam etmesine izin verilemez’" dedi.
ABD, müzakereler sürerken yaptırım sahada yaptırım silahını kullanmayı sürdürüyor.
Washington, Ekonomik Öfke Operasyonu kapsamında İran’a yönelik yeni yaptırımı açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın en büyük kripto para borsası olan Nobitex’i İran hükümeti ile kara listeye alınmış devlet kurumlarının yaptırımları aşmasına imkan sağladığı gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptığı açıklamada, "İran ekonomisi serbest düşüşteyken, rejim yaptırımlardan kaçınmak ve serveti ülke dışına aktarmak da dahil olmak üzere dijital varlık teknolojilerini kullanmayı tercih etti" dedi.
ABD Hazine Bakanlığı ayrıca, Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali ve Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali adlı iki kardeşin yanı sıra Nobitex CEO’su Amir Hossein Rad’a da yaptırım uyguladı.
ABD Hazine Bakanlığı, Nobitex'in İran hükümetine "önemli destek" sağladığını ve İran Devrim Muhafızları Ordusu ile İran merkez bankasına bağlı çok sayıda dijital işlemi kolaylaştırdığını belirtti.
Bakanlık, "ABD'nin İran'da askeri operasyonlara başlamasının ardından Nobitex, internet kesintilerine rağmen rejimin servetini korumak için varlıkların ve fonların korunması ile İran dışına çıkarılmasında rol oynadı" dedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'nı füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn'deki ABD üssüne saldırıların ABD'nin Keşm Adası'na saldırısına karşılık olarak gerçekleştirildiği ve ABD'nin gece saatlerinde Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir petrol tankerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından ABD-İsrail bağlantılı Panaya gemisinin İran donanması tarafından füzelerle hedef alındığı belirtildi.
Bunun ardından ABD'nin Keşm Adası'nın güneyinde Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir iletişim kulesine hava saldırısı düzenlediğine işaret edilen açıklamada, ABD'nin bölgedeki ülkelerden birinde bulunan hava üsleri ve Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'na füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiği aktarıldı.
Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar düzenlendiğini açıkladı.
Açıklamada, "Terörist Amerikan güçlerinin, İran'ın Keşm Adası'ndaki ulusal egemenliğini hedef alan açık saldırganlığına tepki olarak, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Kuveyt'teki Amerikalı işgalcilerin askeri üslerini hassas ve yoğun füze saldırılarıyla vurdu." ifadesine yer verildi.
Saldırıda hedef alınan üslerin imha edildiği ve Amerikan askerlerinin sığınaklarının yıkıldığı belirtildi.
İran'a saldırılar için ABD'ye topraklarını ve hava sahalarını kullandıran ülkelere uyarıda bulunulan açıklamada, "Vurkaç dönemi sona erdi ve saldırganlar, cehaletlerinin ve pervasız maceralarının korkunç sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklar." ifadesi kullanıldı.