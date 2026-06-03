Son dakika... ABD Hürmüz'de saldırı düzenledi: İran'ın cevabı sert oldu

Hem dostt ateşiyle hem İran füzesiyle vuruldu

ABD’li bir savaş pilotunun, önce dost ateşiyle ardından da İran füzesiyle vurularak düşürüldüğü ortaya çıktı. Olayın, İran hava sahasında düşürülen F-15E savaş uçağıyla bağlantılı olduğu ve mürettebatın daha önce de benzer bir kazadan kurtulduğu belirtildi.

DOST ATEŞİYLE BAŞLAYAN ZİNCİR

CBS News’in aktardığına göre, Nisan ayı başlarında İran hava sahasında düşürülen F-15E Strike Eagle tipi savaş uçağının pilotunun, savaşın ilk günlerinde Kuveyt üzerinde yaşanan bir dost ateşi olayına karıştığı ortaya çıktı.

İddiaya göre, Kuveyt hava savunma unsurları ile bir Kuveyt savaş uçağı arasında yaşanan karışıklık sırasında, üç Amerikan F-15E uçağından biri yanlışlıkla hedef alındı.

PİLOTLAR KURTULDU

Söz konusu olayda uçaktaki pilot ve diğer beş mürettebat üyesinin paraşütle atlayarak güvenli şekilde yere indiği bildirildi.

Aynı pilotun daha sonra İran hava sahasında düşürülen uçakta da görev aldığı ve böylece iki ayrı çatışma/olay zincirinde yer aldığı ifade edildi.