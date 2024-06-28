Son dakika... ABD birkaç hafta içinde savaş bekliyor: İsrail hızla silah tedarik ediyor

Trump: İsrail bu işi bitirmeli

ABD Başkanı Joe Biden ve eski başkan Donald Trump, Kasım ayında yapılacak seçimler için televizyondaki ilk tartışmalarını gerçekleştirdi. İkili yaklaşık dört yıl sonra ilk kez bir araya gelirken, dünya gündemine birinci sıradan giren tartışmada sadece ABD değil dünyayı da ilgilendiren birçok konu masaya yatırıldı.



Trump Gazze'yle ilgili soruya "İsrail işi bitirmeli" şeklinde cevap verdi. ABD Başkanı Biden’ın İsrail politikasını eleştiren ve Biden’ı “Filistinlilere yakınlık duymakla” suçlayan Trump, Biden’ın çok kısıtlayıcı davrandığını savundu. İsrail’in Hamas’a karşı savaşta daha serbest hareket etmesine izin verilmesi gerektiğini savunan Trump, “Onları bırakıp, başladıkları işi bitirmelerine izin verilmesi gerekiyor” dedi.



ABD’nin İsrail politikasını savunan Başkan Biden, ABD’nin müttefiki İsrail’e desteğinde hiçbir şüphe bulunmadığını söyledi.



ABD’nin İsrail’e vermeyi reddettiği tek şeyin bir tonluk yıkıcı bombalar olduğunu ileri süren Biden, “Bu arada, İran kapsamlı bir balistik füze saldırısı başlattığında dünyayı İran aleyhinde organize eden kişi bendim. İsrail’i biz kurtardık. İsrail için en büyük destek kaynağı biziz” diye konuştu.



Gazze’de savaşın durması için teklif ettiği ateşkes planını savunan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da bu ateşkes planını kabul ettiğini ileri sürdü.





