Son dakika... ABD birkaç hafta içinde savaş bekliyor: İsrail hızla silah tedarik ediyor

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ABD istihbaratı Gazze'de ateşkes sağlanamaması durumunda önümüzdeki birkaç hafta içinde kuzeyde savaş bekliyor. Politico'da yer alan habere göre, Amerikan istihbaratı Gazze Şeridi'nde Hamas'la ateşkes sağlanamaması nedeniyle önümüzdeki haftalarda İsrail ile Hizbullah arasında büyük bir gerilimin yaşanmasını bekliyor. İsmi açıklanmayan üst düzey yetkililer savaşın başlangıç tarihinin belirsiz olduğunu ancak İsrail'in hızla silah tedarik ettiğini ve güç topladığını söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden ve eski başkan Donald Trump, Kasım ayında yapılacak seçimler için televizyondaki ilk tartışmalarını gerçekleştirdi. İkili yaklaşık dört yıl sonra ilk kez bir araya gelirken, dünya gündemine birinci sıradan giren tartışmada sadece ABD değil dünyayı da ilgilendiren birçok konu masaya yatırıldı.
Trump Gazze'yle ilgili soruya "İsrail işi bitirmeli" şeklinde cevap verdi. ABD Başkanı Biden’ın İsrail politikasını eleştiren ve Biden’ı “Filistinlilere yakınlık duymakla” suçlayan Trump, Biden’ın çok kısıtlayıcı davrandığını savundu. İsrail’in Hamas’a karşı savaşta daha serbest hareket etmesine izin verilmesi gerektiğini savunan Trump, “Onları bırakıp, başladıkları işi bitirmelerine izin verilmesi gerekiyor” dedi.
ABD’nin İsrail politikasını savunan Başkan Biden, ABD’nin müttefiki İsrail’e desteğinde hiçbir şüphe bulunmadığını söyledi.
ABD’nin İsrail’e vermeyi reddettiği tek şeyin bir tonluk yıkıcı bombalar olduğunu ileri süren Biden, “Bu arada, İran kapsamlı bir balistik füze saldırısı başlattığında dünyayı İran aleyhinde organize eden kişi bendim. İsrail’i biz kurtardık. İsrail için en büyük destek kaynağı biziz” diye konuştu.
Gazze’de savaşın durması için teklif ettiği ateşkes planını savunan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da bu ateşkes planını kabul ettiğini ileri sürdü.
İsrail savaş uçakları dün gece Güney Lübnan'da iki noktaya saldırarak, Hiam kasabası ve Odaisseh köyü civarındaki "askeri binalar" ve "askeri yapı"yı yok etti.
Gece saldırılarının havadan çekilen video görüntüleri, İsrail ordusunun Hizbullah'la bağlantılı olduğunu söylediği bölgelere en az dört hava saldırısı düzenlendiğini gösteriyor.
Hizbullah İsrail'in Lübnan'daki son hava saldırılarına tepki olarak dün İsrail'in kuzeyine yaklaşık 40 roket fırlattı, saldırılarda 4 Hizbullah mensubu hayatını kaybetti. İki taraf arasındaki saldırılar şiddetlenerek devam ediyor.
Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Bureyc merkezinde sivil savunma birimine ait karargahın İsrail savaş uçaklarınca doğrudan vurulduğu belirtildi.
Saldırıda sivil savunma ekiplerinden 3 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi yetkilileri de söz konusu saldırıda ölen 3 kişi ile 12 yaralının hastaneye getirildiğini aktardı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Refah kentinin el-Mavasi bölgesinde kısmen ilerleyerek yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadırlara roket atışları yaptı.
İsrail'in çadırlara saldırıları sonucu en az 4 kişi yaşamını yitirdi, birkaç kişi yaralandı. Yaralananlar, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki hastaneye ulaştırıldı.
İsrail'in saldırıları üzerine yüzlerce kişinin bölgeden kaçmak zorunda kaldığı belirtildi.