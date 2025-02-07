Son dakika... ABD Başkanı Trump'tan tartışmalı Gazze planı için yeni açıklama: Acelemiz yok

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Aralarında Mısır ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu 12 Arap ülkesinin dışişleri bakanları, Filistinlileri topraklarından zorla yerinden etme planlarının, uluslararası hukukun "açık bir ihlali" ve bölgenin istikrarına yönelik bir "tehdit" teşkil ettiğini vurgulayarak reddetti.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Abdulati, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Umman, Bahreyn, Ürdün, Irak, Cezayir, Tunus, Moritanya ve Sudan'daki mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Filistinlileri yerinden etme ve Gazze Şeridi'ni ele geçirme planını" ele alan dışişleri bakanları, bunun uluslararası hukukun "açık bir ihlali" ve bölgenin istikrarına yönelik bir "tehdit" teşkil etmesi nedeniyle reddettiği kaydedildi.
Filistin meselesine ilişkin Arap tutumunun değişmediği vurgulanarak, Filistinlilerin haklarının ihlali, bölgedeki güvenlik ve istikrara yönelik bir tehdidin yanı sıra halklar arasında barış ve bir arada yaşama fırsatlarını baltaladığına değinilen görüşmede, Filistin-İsrail meselesine ilişkin iki devletli çözümün barış ve istikrara kalıcı bir çözüm bulmanın garantisi olduğu yönündeki tutum teyit edildi.
TRUMP'IN, GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANI
Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.
Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.
Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.
ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürme" isteğini ifade etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin komşu ülkelere yerleştirilmesi ve bölgenin ABD tarafından "devralınmasına" yönelik planı konusunda, "Bu konuda hiç acelemiz yok." yorumunu yaptı.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Oval Ofis'te basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu.
Trump, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesi ve bölgenin ABD tarafından devralınmasına yönelik planın nasıl hayata geçirilebileceğine ilişkin soruya, "Şu anda bu konuda bir müzakere yok. Ancak hiçbir şey yapmak için acele etmeyeceğiz. Bu durum 50 yılı aşkın süredir devam ediyor. Biz sadece istikrar görmek istiyoruz. Ancak bu konuda hiç acelemiz yok." yanıtını verdi.
Trump, Amerikan askerlerinin Gazze'ye konuşlandırılmasına gerek olmadığını kaydederek, orada güvenlik açısından İsrail'in zaten mevcut olduğunu söyledi.
"Orada (Gazze'de) biz bir yatırımcı olacağız." diyen Trump, Filistinlilerin yaşadıkları bölgeye geri dönüp, 10 yıl sonra yeniden oradan ayrıldıklarını görmek istemediğini belirtti.
Trump, daha önceki açıklamalarının da arkasında olduğunu ima ederek, yapacakları yatırımla Gazze'nin kalkınacağını, amacının bölgeye barış ve istikrar getirmek olduğunu savundu.
Mısır'daki El Ezher Kurumu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri yerinden etme ve Gazze Şeridi'ni ele geçirme planını reddettiğini duyurdu.
Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, Filistinlileri yerinden etme planlarının kesin olarak reddedildiği vurgulanarak, bunu önerenlerin "toprak ana"nın manasını ve bunun için kişinin kendisini, ailesini, çocuklarını ve malını feda edeceğini anlamadığı kaydedildi.
Açıklamada, "Tarihin gerçeklerini anlamayan, vatanın kutsallığını hissetmeyen bazı kişilerin önerdiği bu hayali planlar, ne kadar budala ve aymaz olursa olsun artık kimseyi aldatmıyor." denildi.
Ezher'in açıklamasında, "Geçen yüzyılın bu oyunlara izin veren siyasi bağlamları Gazze topraklarında bir daha tekrarlanmayacak, cesur ve kararlı Gazze halkı tarafından da buna izin verilmeyecek ve akan kanlarına karşılık olarak yerlerinden edilmeyi, yurtlarından zorla göç ettirilmeyi kabul etmeyecekler." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Ezher'in, tüm Arap ve İslam ülkelerine, "Filistinlilerin doğuştan gelen, başkenti Kudüs olan ebedi devletlerini kurma hakkını elinden almaya çalışan bu kabul edilemez ihlallere ve içi boş açıklamalara karşı cesur ve birleşik bir duruş sergileme" çağrısı yinelendi.
TRUMP'IN, GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANI
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.
Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.
Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, ABD'nin İsrail'e olan desteğinin "sarsılmaz" olduğunu vurguladı.
ABD ziyaretinin son gününde Kongre'yi ziyaret eden İsrail Başbakanı Netanyahu, Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson tarafından ağırlandı.
Görüşmeyle ilgili olarak kameralar karşısına geçen ikili, Amerikan-İsrail ittifakının çok derin ve köklü olduğunu belirtti.
"Başbakan Netanyahu'ya, gerçekten olağanüstü zorlukların yaşandığı bir dönemde bölgeyi ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirme konusundaki kararlılığı için teşekkür ediyorum. ABD'nin İsrail'e olan desteği sarsılmazdır." diyen Johnson, bu desteği sürdüreceklerini kaydetti.
Netanyahu ise Joe Biden döneminde sevkiyatı askıya alınan bombaların Donald Trump yönetimi iş başına gelir gelmez yeniden gönderilmeye başlandığını belirterek, bunun için Trump'a teşekkür etti.
Gazze'de Hamas'ın yönetimde olmaması gerektiğini söyleyen Netanyahu, "Eğer Hamas orada kalmaya devam ederse Gazze'nin ve bölgemizde barışın bir geleceği olmayacaktır." dedi.
Hamas, İsrail'in 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının "insani protokolünü" uygulamakta, oyalama taktiklerini kullandığını belirtti.
Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail, özellikle barınma, çadırlar, enkaz kaldırma ekipmanları, yakıt ve restorasyon talepleri gibi konularda insani protokolü uygulamayı hala geciktiriyor." ifadelerini kullandı.
Kanu, arabulucular Mısır ve Katar’dan, İsrail’e baskı yaparak insani protokolü uygulamaya zorlamaları için çabalarını arttırmalarını talep ettiklerini ifade etti.
Hamas’ın ateşkes anlaşmasını, Filistin halkının çıkarlarına uygun şekilde uygulanmasına bağlı olduğunu vurgulayan Kanu, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesiyle ilgili olarak da ABD Başkanı Donald Trump’ın bu yöndeki açıklamalarını reddeden tüm ülkelerin tutumlarını takdir ettiklerini dile getirdi.
Kanu, "Filistin halkının, Trump ve (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu’nun tehcir planına karşı birleştiğini ve bu duruşun Arap, İslam dünyası ve uluslararası arenada da desteklendiğini" kaydetti.
Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf da Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında, anlaşmanın üzerinden yaklaşık 20 gün geçmesine rağmen İsrail'in insani protokolü uygulamayı kasten geciktirdiğini, bu nedenle bölgede insani koşulların hala "felaket" düzeyde olduğunu ifade etmişti.
Maruf, İsrail'in Gazze'ye sahra hastanesi ve tıbbi ekipmanların sağlanması konusunu da oyaladığını, bu nedenle hastaların ve yaralıların hayatının tehlike altında olduğunu dile getirmişti.
İSRAİL BASININA GÖRE HAMAS, YÜKÜMLÜLÜKLER YERİNE GETİRİLMEDİĞİNDEN ESİRLERİN İSİMLERİNİ AÇIKLAMADI
Öte yandan İsrail tarafı, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında yarın yapılacak esir değişiminin 5’nci turunda serbest bırakılacak esirlerin isminin henüz bildirilmediğini açıkladı.
İsrail basını, Hamas’ın İsrail’in anlaşmada insani yardımların Gazze’ye girişi konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle isimleri teslim etmediğini kaydetti.
İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Netanyahu’nun esir takasının 5’nci turunu ABD’nin başkenti Washington’dan takip edeceği bildirildi.
Netanyahu’nun bu kararına ilişkin yapılan eleştirilerle işaret edilen açıklamada, "Başbakan’ın Washington turu kapsamında temaslarının uzaması nedeniyle dönemediği" belirtildi.
Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch’in ise esir takasının 5’inci turu için İsrail’e döndüğü ifade edildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi’ne asker takviyesi yapıldığı kaydedildi.
Takviyenin, esir takasının 5’inci turuna hazırlık amacıyla yapıldığı öne sürüldü.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail'in 471 gün sürdüğü saldırılarda hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar dahil Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok edildi.
Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey bir yetkili, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'na konuşlandırılan AB Sınır Yardım Misyonunun (EUBAM), 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasına göre faaliyetlerini sürdürdüğünü, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından etkilenmeyeceğini söyledi.
AB'den üst düzey yetkili, Birliğin, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah sınırına konuşlandırdığı misyonla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.
Yetkili, Hamas ile İsrail arasında varılan ve 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 2 Mart'a kadar sürecek ilk aşaması uyarınca konuşlandırılan misyonun, 31 Ocak'ta konuşlandırıldığını ifade etti.
"Bizim rolümüz esas olarak tüm sürecin taraflar arasındaki mutabakata uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve Filistin yönetimine bu süreçte destek olmaktır." diyen yetkili, 1 Şubat'ta 8 kişi ile başlayarak, şimdiye dek birkaç yüzle ifade edilen sayıdaki yaralı ve refakatçilerinin Mısır'a geçişinin sağlandığını bildirdi.
Yetkili, AB personelinin, taraflar arasında güven inşası ve "Filistin yönetiminin Gazze'ye dönüşünün desteklenmesi" için de çalıştığını ifade etti.
AA muhabirinin, ateşkes anlaşmasının ABD Başkanı Joe Biden döneminde yapıldığını belirterek, AB misyonunun planlamasının, ardından göreve gelen Donald Trump'ın Gazze'yi devralma ve nüfusun tahliyesine ilişkin planından etkilenip etkilenmediğine yönelik sorusuna yetkili, şu yanıtı verdi:
"Hayır. Trump'ın planından etkilenmedik. Biz ABD'nin ateşkes müzakerelerine derinlemesine dahil olduğu (dönemdeki) ateşkese göre çalışıyoruz. Şimdi ikinci aşamayı tartışmaya başlıyorlar. Ne olacağını göreceğiz ancak bu beyanın şu an için sahada hiçbir etkisi yok."
Yetkili, AB'nin iki devletli çözüme bağlılığını vurgulayarak, "Başkan Trump'ın söylediklerine göre pozisyonumuzu değiştirmemiz gerekmiyor." ifadesini kullandı.
EUBAM, İsrail'in Gazze'den tek taraflı çekilme planının ardından 24 Kasım 2005'te başlatılmış, Gazze'de yönetimin Hamas'a geçmesiyle 13 Haziran 2007'de sonlandırılmıştı.
Trump, 5 Şubat'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralma" ve buradaki Filistinlileri başka ülkelere yerleştirme planının Filistin'de iki devletli çözüme engel oluşturduğunu ifade etti.
Fransız sözcü, Bakanlığın haftalık basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Lemoine, AA muhabirinin, "ABD Başkanı Trump'ın Gazzelilerin zorla yerinden edilmeleri ve Gazze'nin devralınmasını öngören açıklamaları tepki çekti. Birçok Avrupa ülkesinden buna karşı çıkan açıklamalar yapıldı. Fransa, Trump'ın planına karşı ortak bir Avrupa inisiyatifine öncülük etmeyi düşünüyor mu?" sorusuna da cevap verdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu haftaki ziyareti sırasında Trump'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalara hızlı tepki verdiklerini belirten Lemoine, "Bu açıklamalar, hem uluslararası hukuka hem de Filistinlilerin topraklarında kalmaya yönelik meşru taleplerine ciddi bir ihlal teşkil ediyor. Bunun da ötesinde, uzun zamandır desteklediğimiz iki devletli çözümün önünde ciddi engel teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.
Trump'ın bu açıklamalarının, bölgeyi istikrarsızlaştırdığını vurgulayan Lemoine, ABD Başkanı'nın Gazze planına karşı Paris hükümetinin öncülüğünde bir Avrupa girişimi olup olmayacağı konusunda ise şunları kaydetti:
"Teyit edemem ancak bunun şubat ayındaki bir sonraki (Avrupa Birliği) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda görüşüleceğini düşünüyorum. Bu görüşmelerden ne çıkacağını söyleyemem ancak bunun gündemdeki bir konu olacağını düşünüyorum."
"UCM'YE KOŞULSUZ DESTEĞİMİZİ BİR KEZ DAHA DİLE GETİRİYORUZ"
Lemoine, Fransa'nın, Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım uygulama kararı hakkında ise "Cezasızlıkla mücadelede temel bir görevi olan Uluslararası Ceza Mahkemesine ve personeline koşulsuz desteğimizi bir kez daha dile getiriyoruz." dedi.
Bu konudaki tutumlarının değişmediğini ifade eden Lemoine, Fransa'nın, Avrupalı ve Roma Statüsü'ne taraf ortaklarıyla beraber UCM'nin görevini bağımsız ve tarafsız şekilde üstlenmeye devam edebilmesi için seferber olacağını belirtti.
Lemoine, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emriyle ilgili Roma Statüsü'ne tamamen uyacaklarını dile getirerek Roma Statüsü kapsamında, taraf devletlerin UCM ile işbirliği yapmak zorunda olduklarını söyledi.
Roma Statüsü'ne taraf olmayan devletler için "dokunulmazlık" olduğunu kaydeden Lemoine, İsrail'in de UCM'ye taraf olmadığını hatırlattı.
Fransız Sözcü, "Netanyahu, Fransız topraklarında bulunuyor olsaydı, Uluslararası Ceza Mahkemesiyle işbirliği konusu ve dokunulmazlık konusu arasında karar vermek hakime düşerdi. Dolayısıyla bu yargı gücüne ait bir konu." değerlendirmesini yaptı.
Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.
Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.
Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.
İsrail ile Hamas arasındaki 5. esir takası yarın gerçekleştirilecek.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları yarın serbest bırakılacak 3 esirin ismini açıkladı. Yapılan açıklamada esirlerin ismi "Eli Sharabi, Ohad Ben Ami ve Lesha Levi" olarak belirtildi.
Hamas kontrolündeki Mahkumlar Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail’in yarın takas anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde 18'i müebbet hapis cezasına çarptırılan, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılan ve 111'i 7 Ekim'den sonra tutuklanan olmak üzere toplam 183 Filistinli mahkumun serbest bırakılacağı aktarıldı.
Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren 3 aşamalı ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına yönelik görüşmeler başlıyor. İsrail devlet televizyonu Kan, İsrail heyetinin görüşmeler için yarın akşam saatlerinde Katar’ın başkenti Doha’ya gideceğini duyurdu. Hamas 3 Şubat’ta ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için görüşmelere hazır olduklarını açıklamıştı.
Hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, Gazze kentindeki Ehli Baptist Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında, anlaşmanın üzerinden yaklaşık 20 gün geçmesine rağmen İsrail'in insani protokolü uygulamayı kasten geciktirdiğini, bu nedenle bölgede insani koşulların hala "felaket" düzeyde olduğunu kaydetti.
Anlaşmaya göre günlük 50'si yakıt olmak üzere 600 yardım tırının yanı sıra 60 bin karavan, 200 bin çadırın girmesi gerektiğini hatırlatan Maruf, bölgede acilen pil, jeneratör, güneş paneli, su deposu ve barınma malzemelerinin yanı sıra yeniden imar için gereken malzemelere ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
Enkazın kaldırılması, sağlık tesislerinin, fırınların ve altyapının onarımı, hasta ve yaralıların nakli için gerekli ekipmanlara ve karavan evlere gereksinim duyulduğunu ifade eden Maruf, şöyle devam etti:
"Bölgeye 19 Ocak'tan bu yana girmesi gereken 12 bin tırdan sadece 8 bin 500'ü girdi. Gazze Şeridi'ne şu ana kadar gıda, sebze ve meyvenin dışında 2. derece ihtiyaçlar ulaştı. Öncelikli yardım ve barınma malzemeleri kasten geciktiriliyor. Giren çadır sayısı ihtiyacın yüzde 10'unu karşılamıyor."
Yakıt girişinin hastane gibi çeşitli hizmet sektörlerinin çalışması için son derece gerekli olduğunu vurgulayan Maruf, anlaşmaya göre günlük 50 yakıt kamyonunun girmesi planlanırken bu sayının en fazla 15'e ulaştığını kaydetti.
Maruf, İsrail'in Gazze'ye sahra hastanesi ve tıbbi ekipmanların sağlanması konusunu da oyaladığını, bu nedenle hastaların ve yaralıların hayatının tehlike altında olduğunu dile getirdi.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ve beraberindeki üst düzey heyet ile görüştüğü bildirildi. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ortagus başkanlığındaki heyet, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda görüştü.Ortagus, ABD Başkanı Trump'ın Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a tebrik ve başarı dileklerini iletirken, "Lübnan'a ve Lübnanlılara desteğini" teyit etti.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Eylül ayında uğradığı suikast anının görüntüsü ortaya çıktı. Arap medyasında paylaşılan ve bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, bir adamın binadan çıkıp motosikletine bindiği sırada sığınak delici bombanın yola isabet ettiği, asfaltın delindiği ve ortalığın havaya uçtuğu görüldü. Motosikletteki adamın can havliyle tekrar binaya sığındığı, sokağın moloz ve toz bulutuyla kaplandığı kameraya yansıdı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı çıktı.Başbakan Scholz, Ludwigsburg kentindeki seçim etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Başkan Trump'ın öne sürdüğü şeyleri tamamen reddediyorum. Gazze'deki nüfusun Mısır ve Ürdün'e zorla gönderilmek istenmesi doğru değil." ifadelerini kullandı.Scholz, Orta Doğu'da gerilimin daha fazla artmaması ve Filistin devleti ile İsrail arasında barış içinde bir arada yaşamanın sağlanması için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.
İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 20 milyon avroluk ek destek sağlayacaklarını açıkladı.Başbakan Yardımcısı Harris yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de insani durumun "son derece kritik" olduğunu belirterek, UNRWA'ya 20 milyon avroluk fon sağlayacaklarını bildirdi.
Harris, "Bugün açıkladığımız bu yardım, Gazze'ye insani yardımın artarak ulaşmasını sağlamayı hedefliyor. UNRWA'nın ölçeğinde ve etkisinde başka bir organizasyon bulunmuyor ve bu kurumun desteklenmesi hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.
UNRWA'nın, ateşkesin ilk günlerinde Gazze'ye giren yardım malzemelerinin yüzde 60'tan fazlasını sağladığını vurgulayan Harris, bu fonun sağlık, sosyal hizmetler ve Gazze'deki 300 binden fazla çocuğun eğitimine yönelik kritik destekler sunacağının altını çizdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararı nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım uygulanmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı. "UCM'nin ABD'yi ve yakın müttefikimiz İsrail'i hedef alan gayrimeşru ve temelsiz eylemlerde bulunduğunu düşünüyorum" diyen Trump'a UCM'den yanıt geldi. UCM tarafından yapılan açıklamada, dünya çapında "adalet ve umut" sağlamaya devam edileceği ifade edildi. Açıklamada, "ABD'nin yetkililerine yaptırım uygulamak, bağımsız ve tarafsız yargı çalışmalarına zarar vermek amacıyla aldığı kararnameyi kınıyoruz" denildi.
Merkezi Lahey'de bulunan UCM'nin açıklamasında, "Personelimizin yanında olacağımızı ve dünyanın dört bir yanındaki zulümlerin milyonlarca masum insana adalet ve umut sağlamaya devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, "125 taraf devletimizi, sivil toplumu ve tüm ulusları adalet ve temel insan hakları için birlik olmaya çağırıyoruz" denildi.
İsrail Ordusu Askeri İstihbarat Servisi Direktörü Shlomi Binder'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etme planının işgal altındaki Batı Şeria'da olayların artmasına neden olacağı uyarısında bulunduğu öne sürüldü.
Kanal 13 televizyonunda yayınlanan haberde, İsrail ordusundan üst düzey askeri yetkililerin, Trump'ın Gazze planı konusunda endişeli olduğu ve dün bu konuda bir dizi istişarelerde bulundukları belirtildi.
Bu görüşmelerde, Binder'in Trump'ın planının Batı Şeria'daki olayların artmasına neden olacağı uyarısında bulunarak siyasi yönetime gelecek ramazan ayına hazırlıklı olmalarını söylediği ileri sürüldü.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırılarına 18. gününde de devam eden İsrail ordusu, Cenin kentinde çok sayıda binayı havaya uçururken, Tulkerim ve Tubas'ta Filistinlilere ait mülkleri zorla boşaltarak askeri kışlaya çevirdi.
Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da İsrail'in Kanal 14 televizyonuna gündeme dair açıklamalarda bulundu.Filistin devletinin kurulmasını kabul etmeyeceğini dile getiren Netanyahu, "Filistin devletinin kurulmasının Hamas'a zafer, İsrail'e ise yenilgi olacağını" savundu.
Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı sunmasına ilişkin görüşü sorulan Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler." ifadesini kullandı.
Netanyahu, Filistin devletinin kurulması şartıyla herhangi bir ülkeyle normalleşmeyi kabul etmeyeceğini dile getirerek, "İsrail devletini tehlikeye atacak bir anlaşma yapmayacağız." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için Filistin devletinin kurulması şartından vazgeçtiğini iddia etmişti.
ABD'li Senatör Bernie Sanders, Başkan Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" planının "anlaşılmaz" olduğunu bildirdi.Sanders, sosyal medya platformu Instagram hesabından Trump'ın Gazze'yi "devralma" planına ilişkin yaptığı konuşmayı paylaştı.Konuşmasında Sanders, "Trump'ın Gazze konusunda neyden bahsettiğini anlamak gerçekten imkansız. Bu anlaşılmaz bir şey." dedi.Sanders, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze halkının inanılmaz derecede acı çektiğini hatırlattı.
Gazze'de neredeyse tüm konutların yıkıldığını anımsatan Sanders, "Sağlık sistemi, eğitim sistemi yok edildi. Ve şimdi tüm bunlara karşılık Donald Trump'ın söylediği şey, 'Bu 2,2 milyon insanı Gazze'den çıkaracağız ve Fransız Rivierası gibi gerçekten güzel bir şey inşa edeceğiz, böylece milyarderler gelip güzel manzaranın tadını çıkarabilecekler.'" diye konuştu.
İsrail'de görevden alınan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin öldürülebileceği ihtimaline rağmen bölgeye yönelik saldırıları sürdürmekte ısrar ettiği itirafında bulundu.Gallant, Yedioth Ahronoth gazetesi ve Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamalarda, Gazze Şeridi'ne 27 Ekim 2023'te başlatılan kara saldırıları öncesinde orada tutulan İsrailli esirlerin saldırılarda ölebileceğine ilişkin uyarılar aldığını ancak kendisinin savaşa ve kara saldırılarının başlatılmasında ısrar ettiğini söyledi.
Gallant, "O zaman Başbakan Binyamin Netanyahu'ya şunu söyledim: Biz ve Hamas aynı şeyi paylaşıyoruz. Bizler esirleri korumak istiyoruz, onlar da esirleri baskı aracı yapmak istiyor." ifadelerini kullandı.Gallant, Savunma Bakanı olduğu dönemde dahi hükümetin esirleri geri getirmek için elinden gelen her şeyi yapmadığını vurguladı.
Eski Savunma Bakanı, ayrca 7 Ekim'deki başarısızlıkların sebeplerini araştırmak için İsrail'in geniş katılımlı bir komite kurması gerektiğini ifade etti.
Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in tutumlarına da değinen Gallant, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarıyla 7 Ekim 2023 saldırıları öncesinde tansiyonu yükselttiğini söyledi.Gallant, Gazze'deki duruma ilişkin ise "İsrail'in orada yerleşim birimleri inşa etmesinin mümkün olmadığını, çünkü oraya askeri olarak hükmetmesinin neredeyse imkansız olduğunu" dile getirdi.Netanyahu'nun görevden aldığı Gallant, "Gazze'de yerleşim birimlerinin kurulması halinde, sonuç felaket olur." dedi.
Analistlere göre, ABD başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma planı Ürdün için büyük bir tehdit oluşturuyor. Amman merkezli 'Al Quds Center for Political Studies'in başkanı Oraib Rantawi, “Bu proje sadece Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki meşru ulusal haklarını ortadan kaldırmayı amaçlamıyor, aynı zamanda Ürdün'ün güvenliğini, istikrarını, kimliğini ve egemenliğini de etkiliyor” dedi.
“Ürdün'de sadece güvenlik tehdidiyle değil, varoluşsal bir tehditle karşı karşıyayız” diyen Rantawi, böyle bir hamlenin İsrail-Filistin çatışmasını Ürdün'e ihraç edeceği uyarısında bulundu: “Yerinden etme planı uygulanırsa Ürdün'ün varlığı sona erebilir.”
Filistin topraklarının kontrolünü ele geçirme ve halkını yerinden etme yönündeki "her türlü girişimi" reddeden Ürdün Kralı 2. Abdullah 11 Şubat'ta Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek.
AP haber ajansına göre, Trump'ın Gazze planına kamuoyu önünde yanıt vermeyen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi perde arkasından lobi çalışmalarına başladı. Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerle ilgili bilgi sahibi olan ve isimlerinin açıklanmaması koşulu ile konuşan Mısırlı yetkililere göre, Kahire Trump yönetimine ve İsrail'e böyle bir plana her şekilde karşı çıktığını ve söz konusu teklifin İsrail'le yaklaşık yarım asırdır devam eden barış anlaşmasının riske attığını açıkça belirtti.
Yetkililerden biri mesajın Pentagon, Dışişleri Bakanlığı ve ABD Kongresi üyelerine iletildiğini söyledi. İkinci bir yetkili ise mesajın İsrail'e ve aralarında İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu Batı Avrupalı müttefiklerine iletildiğini belirtti.
Görüşmeler kamuoyuna açıklanmadığı için ismini vermek istemeyen Kahire'deki Batılı bir diplomat da Mısır'ın güçlü mesajının birden fazla kanaldan iletildiğini doğruladı. Diplomat Mısır'ın çok ciddi olduğunu ve Gazze teklifini ulusal güvenliğine bir tehdit olarak gördüğünü söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington'daki otelinden yaptığı video açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden taşınması önerisinin "dikkatle dinlenmeye değer" olduğunu söyledi. Başbakan açıklamasında "Trump Hamas sonrası Gazze ile ilgili fikrini açıkladı ve bence bu dikkatle dinlemeye değer, çünkü bu yıllardır ortaya atılan ilk orijinal fikir." ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Filistinlileri zorla yerlerinden etme ve Gazze'yi "devralma" planıyla bölgenin yeniden inşasına katkıda bulunabilecek ülkeleri "harekete geçirmeye" çalıştığını savundu.
Rubio, "Tüm bunların temizlenmesi gerekiyor. Başkan Trump'ın bu çözümün bir parçası olmayı teklif ettiğini düşünüyorum. Eğer başka bir ülke bu sorumluluğu üstlenmek isterse bu harika olur. Ancak kimse bu konuda öne atılmıyor gibi görünüyor." dedi.
Filistin için endişelerini dile getiren birçok ülke olduğunu ancak bu zamana kadar somut adım atılmadığını ifade eden Rubio, "Başkan Trump'ın, bazı ekonomik ve teknolojik kapasiteye sahip ülkeleri çatışma sonrası bölgeye katkıda bulunmaya harekete geçirmeye çalıştığını düşünüyorum." yorumu yaptı.
ABD Başkanı Trump, yazılı açıklama yaparak, UCM yetkililerine yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesine imza attığını duyurdu.Trump, söz konusu kararnameyle ilgili açıklamasında, UCM'nin, Amerika'yı ve İsrail gibi yakın müttefiklerini "temelsiz ve gayrimeşru şekilde" hedef aldığını savundu.UCM'nin, Netanyahu aleyhinde Gazze'deki savaş suçlarına atıfla çıkardığı tutuklama kararını kabul etmediklerini kaydeden Trump, şu ifadeleri kullandı:
"UCM, meşru bir dayanağı olmaksızın, ABD ve İsrail de dahil olmak üzere bazı müttefiklerinin personeli üzerinde yargı yetkisi iddia etmiş ve ön soruşturmalar açmıştır; ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı hedef alan asılsız tutuklama kararları çıkartarak yetkisini kötüye kullanmıştır. Her iki ülke de Roma Statüsü'ne taraf veya UCM üyesi olmadığı için UCM'nin ABD veya İsrail üzerinde herhangi bir yargı yetkisi bulunmamaktadır."
UCM'nin ABD ile İsrail gibi yakın müttefiklerini "hedef aldığını" savunan Trump, kararnamesiyle bu kurum yetkililerine yaptırım uygulanacağını belirtti.Söz konusu kararname, UCM yetkililerinin Amerikan vizesi almalarını ve ABD ile finansal işlemler yapmalarını bloke edecek.
Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyindeki Nebatiye ve doğusundaki Baalbek illerine saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.Nebatiye ilindeki hava saldırısıyla Befruh ve Azze beldeleri arasındaki vadinin hedef alındığı aktarılan haberde, İsrail ordusunun bu bölgede iki hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.
İsrail'in Baalbek vilayetinde dağlık bölgeleri bombaladığına işaret edilen haberde, söz konusu saldırılarda can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Raşaya ve Beka'da alçak irtifayla uçtuğu kaydedildi.