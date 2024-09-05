Son dakika....ABD: Ateşkes anlaşması yüzde 90 tamam! Rehine ailelerinden Biden'a çağrı...

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NBC News'in haberine göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de tutulan Amerikalı rehinelerin aileleri, sevdiklerinin serbest bırakılması için Biden yönetiminden Hamas ile tek taraflı bir anlaşma yapmasını talep ediyor. Geçtiğimiz hafta Gazze'de 6 rehinenin cansız bedeninin bulunmasının ardından baskılar artarken Amerikalı rehine sayısının 7 olduğu öğrenildi.
Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'nda kalmaya devam ederek Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurma ve esir değişimi için anlaşmaya varmak istemediğini bildirdi.Hamas, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Philadelphi Koridoru'nda kalma konusundaki ısrarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.ABD medyasında Washington'un esir değişimi ve ateşkes için yeni bir öneri hazırladığına dair haberlere işaret edilen açıklamada, “Yeni önerilere ihtiyacımız yok.” denildi.Açıklamada, Netanyahu’nun İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'nda kalmaya devam ederek, Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurma ve esir değişimi için bir anlaşmaya varmak istemediğine dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:br />
“Şu anda yapılması gereken, Netanyahu ve hükümetine baskı uygulamak, onları daha önce üzerinde mutabakata varılan anlaşmaya uymaya zorlamaktır.”br />
Netanyahu’nun amacının, Gazze Şeridi’ndeki savaşı uzatmak olduğu belirtilen açıklamada, “Halkımıza yönelik savaşı uzatmak için müzakereleri kullanan Netanyahu'nun ve onun oyunlarının tuzağına düşmemeye karşı uyarıda bulunuyoruz.” ifadelerine yer verildi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Batı Şeria’nın Tubas kentinde seyir halindeki bir araca hava saldırı düzenledi.Saldırıda araçta bulunan 5 Filistinli gencin hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir insansız hava aracıyla Tubas kentinde silahlı olduğu ileri sürülen bir gruba 3 ayrı hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.Filistin yerel basınında yer alan haberlerde, İsrail’in Tubas’taki saldırısında ölenlerden birinin Fetih Hareketinin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı komutanlarından olup hala İsrail hapishanelerinde bulunan Zekeriya ez-Zubeydi’nin oğlu Muhammed ez-Zubeydi olduğu ifade edildi.
Gazze Şeridi’ndeki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’nde çocuk felci aşılama kampanyasının ilk aşamasının 189 bin 551 çocuğun aşılanmasıyla dün tamamlandığı belirtildi.İlk aşamanın Gazze Şeridi’nin orta kesimlerini kapsadığına dikkat çekilen açıklamada, kampanya süresi boyunca bu bölgede 4 ayrı sağlık merkezinde aşı yapılmaya devam edileceği vurgulandı. Açıklamada, çocuk felci aşılama kampanyasının 2. aşamasının ise bugün başlayacağın belirtilerek kampanyanın Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus ile Refah kentlerini kapsayacağı kaydedildi.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu bu akşam Batı Kudüs'te yabancı gazetecilerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.Basın toplantısının başında bir harita gösteren Netanyahu, "Burası Orta Doğu, burası da Arap dünyasının geri kalanı. İsrail dünyanın en küçük ülkelerinden biri, Arap dünyasının yüzölçümünün yaklaşık yüzde biri kadar. Yani Hamas Filistin'i nehirden denize kurtarmaktan bahsederken, İsrail'i yok etmekten bahsediyor." ifadesini kullandı.Daha sonra Netanyahu, 2 Eylül’de düzenlediği basın toplantısında yaptığı gibi Gazze Şeridi'nin haritasını sunarak Philadelphi Koridoru'nun öneminden bahsetti.
Philadelphi Koridoru'ndan ayrılmaları halinde Hamas'ın sadece silah kaçakçılığı yapmasını değil, İsrailli esirleri yurt dışına kaçırmasını da engellemenin imkansız olacağını savunan Netanyahu, esirleri serbest bırakmaları için Hamas'a baskı yapacak bir şeye ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.Gazze'nin silahtan arındırılması gerektiğini, bunun da ancak Philadelphi Koridoru'nun İsrail kontrolü altında kalması ve Hamas'a mühimmat ve silah tedarik hattı bulunmaması halinde mümkün olacağını ileri süren Netanyahu, esirlerin iadesi için zaten (Kasım 2023'te) bir anlaşmaya vardıklarını ve kendisinin geri kalan esirleri geri getirmeye kararlı olduğunu ifade etti.
İsrail’in Yediot Ahronoth gazetesinin haberine göre, binlerce İsrailli, başkent Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı yakınında ve bazı bakanların konutlarının önünde toplandı.Hükümetten Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için esir takası anlaşması imzalanmasını isteyen göstericiler, Gazze’de ölü ele geçirilen 6 İsrailli esirin fotoğraflarını taşıdı. Göstericiler, “Hemen anlaşın, Canlı olarak iade edilebilirlerdi. Onları bırakanlar geri getirmekle de yükümlüdür.” şeklinde sloganlar attı.
İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Binyamin Netanyahu'yu 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.
İsrail, bu süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini de sürdürüyor. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere can kaybı 41 bine yaklaşırken, bölgedeki insanlık felaketi gün geçtikçe daha da derinleşiyor.
ABD'li üst düzey bir yetkili, telekonferans yoluyla düzenlenen basın brifinginde, Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili son durumu ve görüşmelerdeki detayları değerlendirdi.ABD'li yetkili, şu an masada olan anlaşma önerisinin daha önce Hamas'ın temmuz ayında mutabık kaldığı metinle çok büyük oranda örtüştüğünü anlattı. Yetkili, anlaşma metninde 18 bölüm olduğunu, bunların 14'ünde anlaşıldığını ve önceki metinle aynı olduğunu, 1 bölümün teknik detaylarla ilgili olduğunu ve kalan 3 bölümde ise Filistinli mahkumlarla Hamas'ın elindeki esirlerin takasıyla ilgili detayların bulunduğunu belirtti. ABD'li yetkili, esir takasıyla ilgili bölümlerde halen müzakere edilmesi gereken başlıklar olduğunu kaydederek, "Esas olarak (ateşkes) bu anlaşmanın yüzde 90'ında mutabık kalınmış durumda." dedi.
Geçen hafta sonu İsrailli 6 esirin hayatını kaybetmesinin söz konusu müzakere sürecini belli ölçüde zora soktuğunu ve bunu kabul etmeleri gerektiğini ifade eden yetkili, şu anda öncekine göre daha az sayıda esir olduğunu ve bunun hem ABD hem İsrail tarafında hayal kırıklığı yarattığını söyledi.Yetkili, buna rağmen esir takası konusunda ciddi mesafe alındığını ve bu konunun tamamen çözülebileceğine inandığını belirtti.ABD'li yetkili, "Tutuklu takası bu anlaşmanın temel bileşenlerinden biri ve şu anda müzakereleri sürüyor ancak Hamas'ın bu sürece dahil olması gerekiyor, aksi halde ilerleyemeyiz." şeklinde konuştu.