Cumhuriyetçilerin kalesi olarak görülen Texas'ta Senato ve Valilik yarışlarını Demokratlar kazandı. Demokratlar, 38 yıl sonra eyalette Senato yarışını kazanmayı başardı.
Demokratların adayı James Talarico, Cumhuriyetçi Ken Paxton'u mağlup ederek 1988'den bu yana eyaletin ilk Demokrat Senatörü oldu.
Demokratların Michigan Senatör adayı El-Sayed, ilk sonuçlara göre yarışı Cumhuriyetçi Mike Rogers’a karşı önde götürüyor. Sayed kazanırsa Demokratlar Michigan'da yaklaşık 30 yıldır devam eden hakimiyetlerini sürdürmüş olacak. Sayed, ABD'nin ilk Müslüman Senatörü olmak için yarışıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, "Ben pusulada olsaydım seçimi büyük farkla kazanırdık" açıklamasını yaptı.
New York Times'a (NYT) demeç veren Trump, "Bu sonuçları kesinlikle kabul etmeye hazırım. Demokratlarla işbirliği yapacağız ve, bilirsiniz, onlarla çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Muhtemelen bir çözüm bulacağız." dedi.
ABD'de oy sayım işlemi devam ediyor. İlk sonuçlara göre Temsilciler Meclisi'nde 435 sandalyenin 126'sını Denokratlar, 72'sini Cumhuriyetçiler kazandı, 235 sandalye için oy sayımı sürüyor. Sandalyelerin üçte biri için seçim yapılan Senato'da ise Demokratlar 46, Cumhuriyetçiler 37 sandalye kazandı. Kalan 3 sandalye için oy sayım işlemi devam ediyor.
Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Senato yarışının kazananları belli oldu.
Son olarak Wyoming, West Virginia, Kentucky ve Florida eyaletlerinde Cumhuriyetçi Partili adaylar galip çıktı.
Colorado ve New Mexico'da ise Demokrat Partili adaylar yarışı kazandı.
Demokrat Partili adaylar, Georgia, Virginia, Massachusetts, Rhode Island, Delaware, New Jersey, Illinois, North Carolina ve New Hampshire eyaletlerindeki sandalyeleri de elde etti.
Buna göre seçime giren Senato koltuklarından 4'ünü Cumhuriyetçiler, 11'ini Demokratlar aldı. Böylece Senato'da Cumhuriyetçiler 35, Demokratlar 45 sandalye elde etmiş oldu.
Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Temsilciler Meclisi yarışının kazananları belli oldu.
Buna göre, Temsilciler Meclisinde Demokratlar şu ana kadar 79, Cumhuriyetçiler ise 41 sandalye elde etti.
Bu arada, Demokratların Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de yeniden seçildi.
Bir partinin çoğunluğu elde edebilmesi için en az 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor.
Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Temsilciler Meclisi yarışının kazananları belli oldu.
Michigan eyaletinden Kongre üyesi olan Rashida Tlaib, Cumhuriyetçi rakibi James D. Hooper'ı rahat bir şekilde geride bırakarak koltuğunu korumayı başardı.
Tlaib, 2019'dan bu yana Michigan 13. bölgenin temsilcisi olarak Temsilciler Meclisinde görev yapıyor.
Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, Demokrat aday Roy Cooper, Cumhuriyetçi rakibi Michael Whatley'i mağlup etti.
Kuzey Carolina'daki Senato koltuğunu geri alan Demokratlar için gecenin ilk büyük kazanımı anlamına gelen sonuç, Senatoda çoğunluğu geri kazanmayı hedefleyen Demokratlar için önemli bir kazanç niteliği taşıyor.
Bu sonuçla Demokratlar, Senato'daki toplam koltuk sayısını 43'e çıkarırken, Cumhuriyetçiler 34 sandalyeyle yarışı sürdürüyor.
Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Temsilciler Meclisi yarışının kazananları belli oldu.
Buna göre, Temsilciler Meclisinde Demokratlar şu ana kadar 44, Cumhuriyetçiler ise 21 sandalye elde etti.
Bir partinin çoğunluğu elde edebilmesi için en az 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor.
Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Senato yarışının kazananları belli oldu.
Demokrat Partili adaylardan Jon Ossoff Georgia'da, Mark Warner Virginia'da, Chris Pappas New Hampshire'de ve Juliana Stratton Illinois'de yarışı kazandı.
Massachusetts'te Demokrat Senatör Edward Markey, Rhode Island'da Demokrat Senatör John Reed, New Jersey'de Demokrat Senatör Cory Booker, Cumhuriyetçi rakipleri karşısında zafer kazandı.
North Carolina'da Roy Cooper'ın seçimleri kazanmasıyla Cumhuriyetçilerin elindeki sandalye Demokratlara geçti. Delaware eyaletinde ise Demokrat Senatör Chris Coons yeniden seçildi.
Bu sonuçla Senato'da Cumhuriyetçiler 31, Demokratlar 43 sandalye elde etmiş oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, telefonla katıldığı Dan Bongino Show'a, ara seçimlerle ilgili süreci ve muhtemel seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Belediye başkanları kendisiyle çalışmak istemese bile bu liberal şehirlere Ulusal Muhafız birliklerini gönderip göndermeyeceğine ilişkin soru üzerine Trump, "Gerekirse bunu yapacağım bir nokta olacak." dedi.
Trump, bu girişimde bulunmak için "Vali veya belediye başkanları tarafından çağrılmanız gerekiyor." diyerek, daha önce Memphis ve New Orleans'ta "vali aradıktan sonra" harekete geçtiğini hatırlattı.
Sunucu bunun üzerine, "sosyalist Demokratları" ve "polisi fonlamayı durdurma rejimini" seçmenin "mavi şehirlerde kan banyosuna geri dönmek" anlamına gelebileceğini öne sürdü.
Trump 2025'te suçla mücadele ve göçmen krizini gerekçe göstererek Memphis ve New Orleans gibi şehirlere birlikleri ile federal ajanları görevlendirmişti.
ABD doğu saatine göre 19.00'dan itibaren Florida, Georgia, New Hampshire, Güney Carolina, Vermont ve Virginia eyaletlerindeki sandıklar kapandı.
Ülkenin diğer eyaletlerinde oy verme işlemi devam ederken, doğu eyaletlerinden başlamak üzere ilerleyen saatlerde sandıklar ardı ardına kapanmaya devam edecek.
ABD ara seçimlerinde oy verme işlemlerinin başlama ve bitiş süreleri eyaletlere göre farklılık gösterirken, Indiana ve Kentucky, ülkede sandıkların kapandığı ve sayım işlemlerinin başladığı ilk iki eyalet oldu.
Ülkenin diğer eyaletlerinde oy verme işlemi devam ederken, doğu eyaletlerinden başlamak üzere ilerleyen saatlerde sandıklar ardı ardına kapanmaya devam edecek.
Saat farkı nedeniyle en son sandığın yerel saat ile 01.00'de (TSİ 09.00) Alaska'da kapanması bekleniyor.
ABD'nin Florida eyaletinin doğu ve orta kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar ve ani sel baskınları nedeniyle 8 ayrı ilçede 21'den fazla oy kullanma merkezinin yeri geçici olarak değiştirildi.
Florida Valisi Ron DeSantis, şiddetli yağışlardan en çok etkilenen eyaletin doğu ve orta kesimlerindeki 7 ilçesinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Valilik kararı, söz konusu bölgelerdeki yerel seçim kurullarına güvenli olmayan oy merkezlerini hızlıca taşıma yetkisi verdi.
Fırtına nedeniyle eyaletin Atlantik Okyanusu kıyısına yakın birçok bölgesinde yolların kapanması sebebiyle vatandaşlar oy kullanma merkezlerine ulaşamadı.
Eyaletteki yağış miktarının zaman zaman saatte 10 santimetreyi aştığı, bunun "alışılmamış bir durum olduğu" kaydedildi.
Öte yandan şiddetli fırtınalar gece boyunca Oklahoma, Teksas ve Arkansas eyaletlerini de etkisi altına alırken meteoroloji uzmanları söz konusu eyaletlerde bir kasırga yaşanması ihtimaline karşı uyarı yayımladı.
Söz konusu ani seller, şiddetli yağışlar ve kasırgalar, ABD'nin bu eyaletlerdeki seçim yetkililerini oy verme yerlerini değiştirmeye zorladı ve bu durum, kritik öneme sahip seçim bölgelerindeki planları altüst etti.
Yağışlı fırtınanın bugün ilerleyen saatlerde doğuya doğru ilerleyerek Mississippi, Missouri ve Tennessee eyaletlerinde şiddetli yağmura sebep olması bekleniyor.
Yerel basına demeç veren ABD Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows, eyalette devam eden seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Eyaletin Portland, South Portland, Westbrook ve Biddeford'daki sandık merkezlerinde incelemelerde bulunan Bellows, "Yüksek seçmen katılımıyla yine sorunsuz, güvenli ve emniyetli bir seçim süreci yaşıyoruz. Seçim görevlileri ve sandık sorumluları mükemmel bir iş çıkarıyor. Şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadık." ifadelerini kullandı.
Bellows, Maine'de oy kullanma hakkına sahip kişiler arasında seçimlere katılım oranının yüzde 65 ila 70 arasında gerçekleşebileceğini vurgulayarak, "Yeni bir rekor kırma yolunda ilerlediğimizi düşünüyorum." dedi.
ABD'nin Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis, görev süresinin dolmasına yakın Florida eyaletindeki bir radyo programında, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının, Kongre ara seçimleri öncesinde ülke siyasetine yansıyan maliyetlerine değindi.
Florida Valisi DeSantis, İran savaşının ve bu sebeple yükselen benzin fiyatlarının bu ara seçim döneminde Cumhuriyetçi adaylar için "çok büyük bir yük" olduğunu söyledi.
DeSantis, "Dürüst olmalıyız. Benzin fiyatları daha yüksek. Bu durum insanları, özellikle de işçi sınıfını etkiliyor ve bu çatışma yüzünden fiyatlar daha yükseliyor. Bu bir gerçek." ifadesini kullandı.
Cumhuriyetçileri savaşın fiyatlar üzerindeki etkisinin gerçeklerini "göz ardı etmemeleri" konusunda uyaran DeSantis, "Eğer bunu seçmenlere itiraf edemezseniz, onları manipüle ediyorsunuz demektir ve diğer konularda da sizi dinlemeyeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.
DeSantis, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşları bitirme vaadiyle seçim kampanyası yürüttüğünü hatırlatarak, İran savaşının Trump'ın görev süresinin sonuna kadar sürmesi halinde 2028 seçimlerinin Cumhuriyetçiler için "çok zor olacağına" işaret etti.
Ara seçimlerden yenik çıkmaları durumunda, Cumhuriyetçi Parti'nin bazı politikalarını değiştirmek durumunda kalabileceğini belirten Florida Valisi, bu politikaları "yapay zeka, veri merkezleri ve büyük teknoloji şirketlerine yönelik tutumlar" olarak sıraladı.
Associated Press'in (AP) yaptığı analize göre, ülke genelinde sandığa gidilerek ya da posta yoluyla kullanılan erken oyların sayısı 2022 ara seçimlerindeki sayıyı geçti.
Şu ana kadar 60 milyona yakın Amerikalı, 3 Kasım'dan önce erken oylarını kullanarak siyasi tercihlerini ortaya koydu.
Söz konusu sayının, 2022 ara seçimlerindeki 58 milyon düzeyinin üzerine çıkması, bu yılki seçimlere katılımın görece yüksek olabileceği şeklinde değerlendirildi.
Yaklaşık 212 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ABD'de Kongre ara seçimleri, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun hangi parti tarafından kontrol edileceğini belirleyecek.
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli NASA’ya bağlı 3 astronot, ABD’de devam eden ara seçimlerde elektronik oy pusulası ile oylarını uzayda kullandı. ABD’de Başkan Donald Trump'ın görev süresinin ikinci yarısında Temsilciler Meclisi ve Senato'dan oluşan Kongre'nin kontrolünü belirlemek üzere düzenlenen ara seçimler için oy verme işlemi devam ederken, NASA astronotları oylarını uzayda kullandı.
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli NASA’ya bağlı Anil Menon, Jessica Watkins ve Luke Delaney elektronik oy pusulası ile oylarını bağlı bulundukları seçim bölgesine gönderdiler.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) genelinde düzenlenen ara seçimler kapsamında San Francisco şehrinde sabahın erken saatlerinde başlayan oy verme işlemi devam ediyor. Eyalet genelinde kurulan sandıklarda seçmenler, vali, eyalet yöneticileri, Temsilciler Meclisi üyeleri ve eyalet meclisi temsilcilerini belirlemek üzere oylarını kullanıyor.
ABD genelindeki oy verme işlemi devam ederken ülkenin doğusundaki sandıkların açılmaya başlandı bildirildi.
ABD'nin Doğu Zaman Dilimi'nde yer alan Montana, Nebraska, New Mexico, Utah, Wyoming ve Colorado'da oy verme merkezlerindeki sandıkların açılmaya başlandığı kaydedildi.
ABD'de ara seçimler sürerken New York eyaletinin Westchester bölgesinde oy pusulası tarayıcılarında sorun yaşandı. İlçe yönetimi, arızanın oy verme merkezlerinde kullanılan makinelerin kağıt oy pusulalarını kabul etmesini engellediğini açıkladı. Yetkililer, buna rağmen tüm oyların sayılacağını ve pusulaların güvende olduğunu bildirdi.
Açıklamada, "Her seçmene oylarının önemli olduğunu, oy pusulalarının güvende olacağını ve oylarının sayılacağını temin etmek istiyoruz." ifadelerine yer verildi.
İlçe yönetimi, seçim kurulunun sorunu çözmek için New York eyalet yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduğunu bildirdi. Yetkililer, seçmenlerden sandık görevlilerinin talimatlarına uyarak kağıt oy pusulalarını doldurmaya devam etmelerini istedi.
ABD Başkanı Donald Trump, oy verme işlemenin başlamasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İran'da insanları öldürmek niyetinde değilim ama öldürmek zorunda kalırsak öldürürüm. Dün gece İran'ı vurduk. Artık İsrail'e para ödemeyeceğiz. Netanyahu ile anlaşmaya vardık. Yıl sonuna kadar dört milyar dolarlık ödemeyi askıya aldık. Yardım isterlerse ederiz. Bize yardım eden bir ülke ve Orta Doğu'da tam kontrol sağlamak için muazzam bir ortağız. Biz büyük ortağız İsrail küçük ortak. Eğer ABD'de insanlar benden sıkılırsa İsrail'e gider başbakan olurum. Orada desteğim %90""
BBC'nin haberine göre, Florida, Delaware, Georgia, Illinois, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Pennsylvania, Rhode Island, Güney Carolina ve Washington, D.C.’de oy kullanma işlemleri başladı.
New York'ta sandıklar açıldı. Demokrat New York Valisi Kathy Hochul ile Long Island'dan Cumhuriyetçi Bruce Blakeman arasındaki yarış sert bir rekabete sahne oluyor. New York kentindeki seçmenler ayrıca, Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin konut gündemini güçlendirebilecek önerileri için de oy kullanıyor.
Seçim günü, sandıkların erken kapanıp oy sayımının erken başladığı eyaletler, gecenin geri kalanının nasıl geçeceğine dair ilk somut ipuçlarını verebilir. Kongre kontrolünün belirsizliğini koruduğu yarışta, ilk saatlerde kapanacak sandıklar büyük önem taşıyor.
KENTUCKY VE INDIANA
Başkan Trump, 2024'te Kentucky'nin Altıncı Kongre Bölgesi'ni 15 puanla kazanmıştı ancak bu yılki Temsilciler Meclisi yarışı tarafsız seçim tahmincileri tarafından başa baş olarak değerlendiriliyor. Demokrat aday Zach Dembo'nun, Trump'ın desteklediği Cumhuriyetçi Dr. Ralph Alvarado'yu yenmesi, Demokratların genel gücüne işaret edebilir. Indiana'nın geleneksel olarak muhafazakar Beşinci Bölgesi'nde ise Cumhuriyetçi Temsilci Victoria Spartz 2024'te yaklaşık 19 puanla kazanmıştı ve bu kez de favori görülüyor. Ancak bölgede farkın daralması dikkat çekiyor; Demokrat rakibi Eyalet Senatörü J.D. Ford'un kazanması, daha geniş Demokrat zaferlerin sinyali olabilir.
FLORIDA
Cumhuriyetçi eyalet milletvekilleri, partilerine avantaj sağlamak için birçok Kongre bölgesini yeniden çizdi. Buna rağmen analistler bu bölgelerin çoğunda yarışların çekişmeli geçtiğini söylüyor. Demokratların Yedinci, Dokuzuncu, 14'üncü, 22'nci veya 25'inci bölgelerde kazanması, başka yerler için de iyiye işaret olabilir. Cumhuriyetçilerin bu bölgelerdeki zaferi ise partinin yeniden çizim çabalarının zor bir yılda Demokrat dalgasını engellediği anlamına gelebilir.
Analistlere göre Cumhuriyetçiler Florida'da Senato ve valilik yarışlarında favori konumunda bulunuyor. Ancak Demokratlar son dönemde valilik yarışında umutlu; Demokrat aday David Jolly, Cumhuriyetçi Temsilci Byron Donalds'a meydan okuyor. Güney Florida'da Hispanik ve siyah seçmen davranışlarındaki önemli kaymalar, Texas Senato yarışındaki James Talarico gibi Demokratların başka yerlerde nasıl performans göstereceğine dair ipucu verebilir.
GÜNEY CAROLINA
New York Times'ın (NYT) analizine göre, Güney Carolina'nın Birinci Bölgesi yalnızca geleneksel olarak muhafazakâr eğilimli değil. Bölgenin sınırları Cumhuriyetçiler tarafından partilerine daha fazla avantaj sağlamak için yeniden çizildi. Yine de yarış analistler tarafından başa baş değerlendiriliyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından görevden alınan Demokrat eski Deniz Oramirali Nancy Lacore'un, Cumhuriyetçi yerel meclis üyesi ve avukat Jenny Costa Honeycutt'ı yenmesi, güçlü bir Demokrat adayın ülkenin başka yerlerindeki kırmızı bölgelerde de kazanabileceğini gösterebilir. Honeycutt'ın zaferi ise bölgenin muhafazakar tabanının ve yeniden çizilen sınırların gücünü yansıtabilir. Eyaletteki Senato yarışında Demokratların kazanma şansı daha düşük olsa da, kardeşi Senatör Lindsey Graham'ın ölümünün ardından koltuğa atanan Darline Graham'ın liderliği kampanya boyunca daraldı. Demokrat Dr. Annie Andrews'a karşı kaybetmesi, Cumhuriyetçilerin üst meclisteki çoğunluğunu kaybedebileceği anlamına gelebilir.
VIRGINIA
Virginia'nın İkinci Bölgesi geleneksel olarak iki taraf arasında sürekli el değiştiriyor ve analistler Demokrat aday Elaine Luria'nın bölgeyi çevirmeye favori olduğunu söylüyor. Sonuç, iki dönemlik Cumhuriyetçi Temsilci Jen Kiggans gibi güçlü bir adayın Demokrat momentumuna karşı ayakta kalıp kalamayacağını gösterecek. Trump, komşu Birinci Bölge'yi 2024'te beş puanla kazanmıştı ancak analistler bu yılki Temsilciler Meclisi yarışının başa baş olduğunu belirtiyor. Demokrat savcı Shannon Taylor'un, 2007'de ilk kez seçilen Cumhuriyetçi Temsilci Rob Wittman'ı yenmesi, Demokratlar için çok iyi bir gece anlamına gelebilir.
Michigan'da 5 Ağustos'ta yapılan ön seçimleri kazanarak Demokrat Partinin adayı olan Mısır asıllı Abdul el-Sayed, eyaletin Royal Oak kentinde seçim öncesindeki son günde kampanya çalışması yaptı. Sayed, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ile sahneye çıkarak Michiganlılardan oy istedi. Konuşmasında ülkedeki ekonomik duruma odaklanan Sayed, Michiganlı aileler için gıda ve günlük giderlerin çok daha pahalı hale geldiğini söyledi ve seçmenlere "Yarın beni senatör olarak çağırın." dedi.
Sandıkta, Mısır kökenli Müslüman aday 42 yaşındaki Abdul el-Sayed ile Cumhuriyetçi rakibi 63 yaşındaki Mike Rogers, ABD Senatosu'nda Michigan'ı temsil etmek için mücadele veriyor. Eyaletin mevcut Demokrat Senatörü Gary Peters'in yıl sonunda emekliye ayrılacak olması nedeniyle boşalacak koltuk için yapılacak bu seçimde, Michigan'ı kazanmak, Demokratların Senato'da çoğunluğu ele geçirme hedefi açısından büyük önem taşıyor. İki adayın yarışı, sadece Senatoda siyasi dengeleri değiştirme açısından değil, ülke içindeki siyasi kutuplaşmanın önemli göstergelerinden biri olarak da öne çıkıyor. Sayed, sandıktan zaferle çıkması halinde ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman isim olarak tarihe geçecek.
ABD'nin geniş yüzölçümü, birden fazla saat dilimi ve eyaletlerin kendine özgü oy sayım kuralları, sonuçların kademeli olarak açıklanmasına yol açıyor. Doğu Yakası'nda (New York, Washington) sandıkların kapanışı ABD saatiyle yaklaşık 18.00-20.00 arasında gerçekleşiyor. Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı dikkate alındığında, ilk resmi olmayan sonuçların 4 Kasım 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde (TSİ 02.00-04.00 arası) uluslararası haber ajanslarına ulaşmaya başlaması bekleniyor.
ABD'de bugün yapılacak Kongre ara seçimleri için geri sayım sürerken Amerikalı seçmenlerin oy verme tercihlerinde hayat pahalılığı, artan akaryakıt fiyatları, İran savaşının etkileri ve sağlık hizmetleri en önemli başlıklar olarak öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın performansının oylanacağı Kongre ara seçimlerine yönelik anketler, seçmenlerin özellikle ekonomik duruma odaklandığını ortaya koyuyor.
Son dönemde yükselen benzin ve dizel fiyatları, enflasyon, konut ve sağlık harcamaları ile İran savaşının Amerikan ekonomisindeki yansımaları, seçim sürecinin başlıca tartışma konularını oluşturuyor. Cumhuriyetçiler, Trump yönetiminin vergi indirimlerini, sınır güvenliği politikalarını ve ekonomik büyümeyi öne çıkarırken Demokratlar hayat pahalılığı ve İran savaşının Amerikan ekonomisindeki olumsuz yansımalarının altını çiziyor.
ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin yasama gücünü ve Kongre'deki siyasi dengeyi şekillendirecek ara seçimlerde oy verme işlemi başladı.