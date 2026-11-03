Temsilciler Meclisi seçimlerinde üstünlük Demokratlarda

Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların kapandığı bazı eyaletlerde Temsilciler Meclisi yarışının kazananları belli oldu.

Buna göre, Temsilciler Meclisinde Demokratlar şu ana kadar 79, Cumhuriyetçiler ise 41 sandalye elde etti.

Bu arada, Demokratların Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de yeniden seçildi.

Bir partinin çoğunluğu elde edebilmesi için en az 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor.