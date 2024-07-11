Son dakika... ABD 2 aydır beklettiği 227 kiloluk bombaları İsrail'e göndermeye başladı! Gazze'ye yoğun hava saldırıları...

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İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin batısındaki er-Rimal ve Tel el-Hava mahallelerine yoğun hava bombardımanı gerçekleştirdi.Saldırılar sonucu bölgede büyük bir duman bulutu oluştu.
Gazze Sivil Savunma sözcüsü Mahmud Bassal, İsrail askerlerinin şehrin Tal al-Hawa mahallesine saldırması sonucu en az 30 Filistinlinin öldüğünü ve Gazze'de cesetlerin "sokakları doldurduğunu" söyledi.
İsrail ordusu dün sabah Gazze kentine havadan attığı broşürlerde, kentin "tehlikeli çatışma bölgesi" olacağı uyarısında bulunmuş ve bölgedeki Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'a göç etmelerini istemişti. Atılan broşürlerde yer alan ifadelere göre, İsrail güçlerince boşaltılması istenen bölgelerin Gazze kentinin tamamını kapsadığı görülüyor.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin sığındığı bir okulun kapısına düzenlediği saldırının "şok edici" olduğunu belirterek, sivillerin korunması için önlemler alınması ve acil ateşkes sağlanmasını istedi.Lammy, X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, okul saldırısında sivil can kayıpları yaşanmasını "şok edici" olarak nitelendirdi.
İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Lammy, "Gazze'deki yıkıcı şiddet çok uzun süredir devam ediyor. Sivillerin korunması için derhal önlemler alınmasını, acil ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmiş, en az 53 kişi yaralanmıştı.
ABD'de Biden yönetiminin, yaklaşık 2 aydır bir tonluk (2 bin pound) bombalarla birlikte sevkiyatını durdurduğu yaklaşık 227 kilogram (500 pound) bombaları, İsrail'e tekrar göndermeye başladığı belirtildi.AA'ya açıklama yapan ve ismini vermek istemeyen bir yetkili, söz konusu bombaların "nakliye sürecinde" olduğunu ve önümüzdeki haftalarda İsrail'e ulaşmasının beklendiğini kaydetti.
Yetkili, İsrail'in Refah kentine saldırı yapacağını açıkladığı dönemden asıl endişelerinin 227 kilogramlık bombalar değil, yoğun nüfusun olduğu alanlarda bir tonluk bombaların potansiyel kullanımı olduğunu aktardı.227 kilogramlık bombaların bir tonluk bombalarla aynı mühimmat sevkiyatında bir araya getirildiği için naklinin durdurulduğunu açıklayan yetkili, "Çünkü bizim endişemiz 227 kilogramlık bombalarla ilgili değildi, bunlar olağan sürecin bir parçası olarak ilerliyor." dedi.
Söz konusu yetkili, 227 kilogramlık bombaların ayrı olarak İsrail'e gönderildiğini teyit ederek, 1 tonluk bombaların sevkiyatının ise hala bekletildiğini vurguladı.ABD'de Biden yönetimi, mayıs ayında İsrail'in, nüfusun yoğun olduğu Refah kentine saldırı düzenleyeceğini açıklaması üzerine, sivil kayıpları engellemek için bir tonluk ve 227 kilogramlık bombalardan oluşan bir sevkiyatı durdurduğunu açıklamıştı.Söz konusu sevkiyatta 1800 adet 1 tonluk, 1700 adet de 227 kilogramlık bomba bulunduğu haberlere yansımıştı.