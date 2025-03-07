Son dakika... AB zirvesinin perde arkası şaşırttı: 10 saatlik zirvede sadece 15 dakika Ukrayna'ya ayrıldı!

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Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin liderleri, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana birliğin güvenliği için en kritik anlardan birinde, yeni bir savunma planı oluşturmak amacıyla acil bir zirvede bir araya geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, birlik üyesi 27 ülkenin liderlerinin 800 milyar Euro’luk yeni savunma planına destek verdiği AB Liderler Zirvesi’nin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün tarih yazılıyor" dedi.Liderler Ukrayna'ya desteği artırma taahüdünde bulundu. Ancak Politico'ya göre büyük vaatler veren Avrupa Birliği Ukrayna'yı hayal kırıklığına uğratabilir:
"Kucaklaşmalar... Fotoğraf çekimleri.... Ukrayna'ya silah vermeye devam etme sözü...Trump'ın peş peşe hamlelerinden sonra dün Brüksel'de düzenlenen acil zirvede yaşananlar hemen hemen hepsi bundan ibaretti. Avrupalı liderler yakın gelecekte Ukrayna'nın elini güçlendirecek herhangi bir yeni taahhütte bulunma konusunda anlaşmaya varamadılar.
Avrupa'nın en büyük önceliğinin Ukrayna'dan önce ABD güvenlik garantisini kaybetmemek olduğunu öne süren Politico konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde "Ukrayna'nın savaş alanındaki ve müzakere masasındaki konumunu güçlendirmeye yardımcı olmak ikinci dereceden bir endişe haline geldi. Brüksel'deki toplantıda savunma görüşmeleri 10 saatin büyük bölümünü kapsıyordu; liderler, 800 milyar avroluk savunma yatırımının nasıl finanse edileceğini ve yatırımların ne kadarının Avrupa kaynaklarına, ne kadarının dış kaynaklara harcanacağı konusunda tartıştı. Bir AB diplomatına göre, 10 saat süren zirvede Ukrayna ile ilgili görüşmeler yaklaşık 15 dakikada tamamlandı. Bu her şeyi anlatıyor..." ifadelerini kullandı.
ABD başkanı Trump'ın Rusya'ya desteği, Avrupalıların güvenliklerini yeniden gözden geçirmelerine neden oldu. Nükleer silahlara sahip tek Avrupa Birliği üyesi olan Fransa’nın tüm Avrupa ve Ukrayna güvenliğinin garantörü olma rolünü üstlenirken, Almanya'nın gelecek şansölyesi olmaya hazırlanan Friedrich Merz Almanya'nın kendi cephaneliğini kurması gerekip gerekmediği sorusuna kaçamak bir yanıt verdi ve 'Henüz buna gerek yok' dedi.
Almanya, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa ve İngiltere'nin aksine, kendi nükleer cephaneliğini oluşturmak yerine Amerikan nükleer şemsiyesi altında kalmayı tercih etti. ABD taktik nükleer silahları şu anda Almanya'nın batısındaki Büchel Hava Üssü'nde bekliyor ve ABD Başkanı'nın emri halinde Alman Hava Kuvvetleri tarafından konuşlandırılmaya hazır durumda. Ancak ABD başkanı Trump'ın Avrupa'dan çekilme sinyalleri vermesi ile Berlin'de endişelere neden oldu. ABD'li Wall Street Journal gazetesine göre ülke yıllar sonra nükleer silahları yeniden tartışmaya başladı.
Fransız cephaneliği, ABD'ye bağımlılığı azaltmak için Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle döneminde geliştirilmiştir ve İngiltere'nin aksine NATO'dan bağımsızdır. Yine de, sayıları yüzlerle ifade edilen savaş başlıklarıyla ne İngiliz ne de Fransız cephaneliği Rusya'nın elindeki yaklaşık 6,000 savaş başlığıyla boy ölçüşemez.Almanya için güvenliğini Fransa ve İngiltere'ye emanet etmek, onu tıpkı şu anda Trump'ın kaprislerine maruz kaldığı gibi, Paris ve Londra'daki siyasi değişimlerin kölesi haline getirebilir.
Almanya, nükleer silah geliştirmesini yasaklayan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın imzacılarından biri, ayrıca Almanya'nın yeniden birleşmesinin yolunu açan antlaşma kapsamında bu silahlardan vazgeçmiştir. WSJ'ye göre, Berlin nükleer bir cephanelik geliştirmeyi seçerse, bunu gizli bir şekilde yapmak zorunda.Ancak Berlin bir savaş başlığı geliştirse bile bunu test edemeyebilir. Zira Avrupa gibi yoğun nüfuslu bir bölgede bunu güvenli bir şekilde yapmak zor ve uluslararası örgütler tarafından yapılan sismik, uydu ve radyasyon izlemeleri göz önüne alındığında bunu gizlemek neredeyse imkânsız.
Avrupa Birliği (AB) liderleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de olağanüstü bir zirve için bir araya geldi.Zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında Macron, "Avrupa'da ciddi bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız." dedi.
Macron, "Ruslar, Ukrayna'yı tarafsız bir ülke olarak görmek istediklerini söylüyorlar. Bu da küçültülmüş bir ordu anlamına geliyor." dedi.Putin'in, "(Napolyon'un Moskova seferi bozgunu) Hala nasıl bittiğini unutarak Napolyon'un zamanlarına geri dönmek isteyen insanlar var." sözlerinin hatırlatılması üzerine Macron, şöyle konuştu:"Tarihi yanlış yorumladığını düşünüyorum ve bu beni şaşırtıyor. Napolyon fetihler gerçekleştirdi ancak bugün Avrupa'da gördüğüm tek emperyalist güç Rusya'dır. O tarihe revizyonist ve emperyalist bir bakış açısıyla yaklaşan bir liderdir."
"Kısa vadede önceliğimiz, Ukrayna ve ordusunu desteklemek." diyen Macron, AB'nin bu yıl Ukrayna'ya 30,6 milyar avro destek sağlayacağını duyurdu.Macron, "Ukrayna'da ne olursa olsun, tehdidi göz önünde bulundurduğumuzda, savunma kapasitelerimizi artırmalıyız. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Avrupalılar için bağımsız savunma kapasitelerini oluşturmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Scholz, Belçika'nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi.Avrupa'daki liderlerin, Brüksel, Paris ve Londra'dan sonra dördüncü kez Brüksel'de dünyanın ve özellikle Avrupa'nın içinde bulunduğu zor durumu görüşmek için bir araya geldiklerini belirten Scholz, "Avrupa düzeyinde yakın koordinasyon içinde olmamız ve İngiltere, Norveç ve Türkiye gibi AB dışındaki ortaklarla da görüşmemiz iyidir." dedi.
Scholz, net bir ortak mesajın verilmesinin de önemli olduğuna işaret ederek, "Avrupa, uluslararası alandaki değişimlere tepki vermede kararlı ve birlik içindedir." değerlendirmesinde bulundu.Zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldiklerini aktaran Scholz, Zelenskiy'nin herkesten "Ukrayna'yı yarı yolda bırakmayacakları" sinyalini aldığını kaydetti.
Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, gelecek hafta Ukraynalı ve Amerikalı yetkililerin Rusya'yla savaşı sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelere başlayacağını söyledi. Zelenski, Telegram uygulamasında yaptığı açıklamada Pazartesi günü planlı bir ziyaret için Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile görüşmek üzere bu ülkeye gideceğini belirtti.
Ukrayna lideri "Bundan sonra, ekibim Amerikalı ortaklarımızla çalışmak üzere Suudi Arabistan'da kalacak. Ukrayna barışla çok ilgili" dedi. Zelenski ayrıca, Ukrayna'nın "hızlı" ve "kalıcı" bir barış için ABD Başkanı Donald Trump ile "yapıcı" bir şekilde çalışacağını da kaydetti.
Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da Ukrayna'yla Rusya'yla üç yıldır süren savaşı sona erdirmek için bir barış anlaşması çerçevesi üzerinde görüşmeler yapıldığını ve gelecek hafta Suudi Arabistan'da Ukraynalılarla bir toplantı planlandığını vurguladı.
Zelenski'nin üst düzey Suudi yetkililerle görüşmek için yapacağı gezi aslında geçen ay için planlanmıştı. Ancak 18 Şubat'ta Kiev'in davet edilmediği ABD-Rusya görüşmelerinin gerçekleşmesi nedeniyle ertelenmişti.Zelenski'nin ardından Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Başkanı Trump da "Bence Ukrayna bir anlaşma yapmak istiyor çünkü seçenekleri yok" dedi.