Son dakika... AB zirvesinin perde arkası şaşırttı: 10 saatlik zirvede sadece 15 dakika Ukrayna'ya ayrıldı!

Almanya'nın nükleer silah çıkmazı

ABD başkanı Trump'ın Rusya'ya desteği, Avrupalıların güvenliklerini yeniden gözden geçirmelerine neden oldu. Nükleer silahlara sahip tek Avrupa Birliği üyesi olan Fransa’nın tüm Avrupa ve Ukrayna güvenliğinin garantörü olma rolünü üstlenirken, Almanya'nın gelecek şansölyesi olmaya hazırlanan Friedrich Merz Almanya'nın kendi cephaneliğini kurması gerekip gerekmediği sorusuna kaçamak bir yanıt verdi ve 'Henüz buna gerek yok' dedi.



Almanya, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa ve İngiltere'nin aksine, kendi nükleer cephaneliğini oluşturmak yerine Amerikan nükleer şemsiyesi altında kalmayı tercih etti. ABD taktik nükleer silahları şu anda Almanya'nın batısındaki Büchel Hava Üssü'nde bekliyor ve ABD Başkanı'nın emri halinde Alman Hava Kuvvetleri tarafından konuşlandırılmaya hazır durumda. Ancak ABD başkanı Trump'ın Avrupa'dan çekilme sinyalleri vermesi ile Berlin'de endişelere neden oldu. ABD'li Wall Street Journal gazetesine göre ülke yıllar sonra nükleer silahları yeniden tartışmaya başladı.



Fransız cephaneliği, ABD'ye bağımlılığı azaltmak için Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle döneminde geliştirilmiştir ve İngiltere'nin aksine NATO'dan bağımsızdır. Yine de, sayıları yüzlerle ifade edilen savaş başlıklarıyla ne İngiliz ne de Fransız cephaneliği Rusya'nın elindeki yaklaşık 6,000 savaş başlığıyla boy ölçüşemez.Almanya için güvenliğini Fransa ve İngiltere'ye emanet etmek, onu tıpkı şu anda Trump'ın kaprislerine maruz kaldığı gibi, Paris ve Londra'daki siyasi değişimlerin kölesi haline getirebilir.



Almanya, nükleer silah geliştirmesini yasaklayan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın imzacılarından biri, ayrıca Almanya'nın yeniden birleşmesinin yolunu açan antlaşma kapsamında bu silahlardan vazgeçmiştir. WSJ'ye göre, Berlin nükleer bir cephanelik geliştirmeyi seçerse, bunu gizli bir şekilde yapmak zorunda.Ancak Berlin bir savaş başlığı geliştirse bile bunu test edemeyebilir. Zira Avrupa gibi yoğun nüfuslu bir bölgede bunu güvenli bir şekilde yapmak zor ve uluslararası örgütler tarafından yapılan sismik, uydu ve radyasyon izlemeleri göz önüne alındığında bunu gizlemek neredeyse imkânsız.