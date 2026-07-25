Husilerin Siyasi Bürosu, El-Mesire televizyon kanalının internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, Kızıldeniz'e açılan limanlara sahip Hudeyde vilayetinde gerçekleşen hava saldırılarından Suudi Arabistan sorumlu tutuldu.
Suudi Arabistan'ın Hudeyde kenti ve Kamaran Adası'nda sivil tesisleri hedef aldığı iddia edilen açıklamada, "Hudeyde Limanı da dahil sivil tesisleri hedef alan bu saldırılar tehlikeli bir gerilimdir." ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu saldırıların karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunulan açıklamada, "Ablukaya ablukayla, limanlara limanlarla ve gerilime gerilimle karşılık verilecek." denildi.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda, Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu kenti ile ülkenin güneybatısında yer alan Cazan bölgesinde olası tehlikelere karşı uyarı sisteminin devreye girdiği belirtildi.
Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformunun Yenbu kentinde üçüncü kez olası tehlikeye karşı uyarı sistemini devreye aldığı duyurulan açıklamalarda, vatandaşlar ve bölgede bulunan kişilere resmi makamların talimatlarını takip etmeleri uyarıları yapıldı.
Sivil Savunma Müdürlüğünün daha sonraki açıklamalarında ise "Yenbu ve Cazan bölgelerindeki tehlikenin geçtiği" bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.
İran’ı çok sert şekilde vurduklarını söyleyen Trump, "Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri gitti, 250 savaş uçakları artık yok, 159 tekneleri denizin dibini boyladı. Radar sistemleri ortadan kaldırıldı, insansız hava araçları (İHA) ise çok az kaldı" ifadelerini kullandı. İran’la temas halinde olduklarını söyleyen Trump, "Bu arada bizimle konuşuyorlar. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ancak bunu yapmaya hazır olduklarını düşünmüyorum. Henüz zamanı değil. Onları dinlemeye hazırım, fakat nükleer silaha sahip olamazlar" şeklinde konuştu. Başkent Washinton dahil ABD şehirleri, İsrail ya da Orta Doğu’nun nükleer silahlarla yok edilmesini istemediklerinin altını çizen Trump, "Nükleer silahların yol açacağı sonuçları biliyorum ve bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Tüm mesele nükleer silah edinmelerine karşı olmamızla ilgili" diye konuştu. Trump, İran’ın nükleer silahlara sahip olması halinde, bunları kullanmaktan çekinmeyeceğini öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya yanıt verdi. Trujp, "İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz bir karar vermedim. İran, gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi bir tavır sergiliyor." yanıtını verdi.
Trump, İran konusunda "acelesi olmadığını" vurgularken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'la ilgili kendisine verdiği sözlere "güvendiğini" belirtti.
ABD Başkanı, "Rusya ve Çin'in İran'a olanak sağlayıp sağlamadığını bilmiyorum. Rusya'nın ya da Çin'in hayal kırıklığına uğramamı istediğini sanmıyorum." dedi.
SUUDİ ARABİSTAN'LA NÜKLEER ANLAŞMA İÇİN ABRAHAM ANLAŞMASI ŞARTINI YİNELEDİ
ABD Başkanı Trump, soru üzerine Suudi Arabistan'la nihayete erdirilecek bir nükleer enerji anlaşmasının ön şartı olarak İsrail'in taraf olduğu Abraham Anlaşması'na katılmaları gereğini tekrar vurguladı.
Trump, "Bunu yapabilmeleri için son derece başarılı olan Abraham Anlaşması'na taraf olmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.
Suudi yönetiminin artık bu anlaşmaya imza atma zamanının geldiğini söyleyen Trump, "Onlar ve diğerleri, İran'la yaşadıkları sorun nedeniyle buna yanaşmıyordu. Ancak artık ortada öyle bir sorun kalmadı." değerlendirmesinde bulundu.