Son dakika... Riyad'da konuşulan 3 aşamalı plan: Trump Ukrayna'da seçim istiyor!

Trump Ukrayna'da seçim istiyor: İşte 3 aşamalı plan

Dün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilen ve 4 saatten uzun süren ABD-Rusya görüşmelerinde her iki tarafın da Ukrayna'da nihai bir barış anlaşmasına varılmadan önce seçim yapılması konusunda anlaştığı ileri sürüldü.Söz konusu iddia, Rusya'nın Ukrayna liderini görevden almak ve yerine Moskova'nın lehine barış koşullarını kabul edecek Putin yanlısı bir adayı göreve getirebileceği endişelerini gündeme getiriyor.



Trump da söz konusu iddiaları doğruladı ve Ukrayna'da güncel durumdan dolayı savaş yasalarının geçerli olduğunu, uzun zamandır seçim yapılmadığını ancak halkın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den pek de memnun olmadığını söyledi.Trump, "(Ukrayna'da) Seçim yapmayalı uzun zaman oldu. Bu Rusya ile ilgili bir şey değil. Bu düşünce benden ve diğer birçok ülkeden geliyor. Ukrayna'daki şehirler kelimenin tam anlamıyla Gazze'ye benziyor. İnsanlar bundan bıktı. İnsanlar bir şeylerin olduğunu görmek istiyor." diye konuştu.



Trump, barış planının bir parçası olarak Avrupa barış gücü askerlerinin Ukrayna'da konuşlanması fikrine nasıl baktığı sorusuna, "Eğer bunu yapmak istiyorlarsa bu harika. Ben buna varım. Eğer bunu yapmak istiyorlarsa bu iyi olur." diye yanıt verdi.Trump, bir soru üzerine, Avrupa'daki ABD askerlerini geri çekme gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade etti.



3 AŞAMALI PLAN



İngiliz Telegraph gazetesinin elde edindiği bilgilere göre dünkü toplantıda önerilen barış anlaşmasının ilk aşaması, ateşkesi, ardından sıkıyönetim altındaki savaş nedeniyle ertelenen Ukrayna'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini içeriyor.Son aşamada ise Kiev ve Moskova'nın seçim sonrasında çatışmayı sona erdirecek bir anlaşma imzalaması öngörülüyor.



Ukrayna'da geçtiğimiz sene yapılan anketler seçmenlerin Zelenski'ye olan desteğinin yüzde 50'ye düştüğünü gösteriyor. Bu oran bir önceki yıl yüzde 70'lerin üzerindeydi. Trump ise açıklamasında "Yani bunu söylemekten nefret ediyorum ama, Ukrayna'daki lidere destek oranı yüzde dörde düştü" ifadelerini kullandı.



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov dün 3 aşamalı plan iddialarını reddetmişti ancak Trump'ın Ukrayna seçimleri ile ilgili açıklaması tartışmaları alevlendirdi.