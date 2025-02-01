Son dakika... Gazze'de 4. esir takası başladı... Kızılhaç yetkilileri bölgeye geldi

İsrail, serbest bırakılan Filistinli esirlerin sevincini baskın, saldırı ve tehdit yoluyla çalmaya çalışıyor

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria ve Kudüs'te serbest bırakılan onlarca Filistinli esirin evine, serbest bırakılmadan önce ve sonra baskın düzenleyerek, kutlama amaçlı etkinlik yapılmaması uyarılarında bulunan bildiriler dağıttığı belirtildi.



Açıklamada, ordunun esirlere ve ailelerine yönelik uygulamaları arasında onlarca kişiye yönelik tehditler, hatta öldürme ve gözaltlar, evlere yönelik vandallık eylemlerinin kayıt altına alınması ve esirlerin serbest bırakılmasından dolayı herhangi bir kutlama etkinliği yapılmaması, herhangi bir bayrak veya flama çekilmemesi yönünde uyarıların yer aldığı dile getirildi.



İsrail'in "terör estirdiği" bu uygulamalarının, ilk grup esirin serbest bırakılmasıyla başladığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in amacının, serbest bırakılan Filistinli esirin sembolizmini ve Filistin halkının bilincindeki statüsünü sarsmak olduğu dile getirildi.