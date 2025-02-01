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Son dakika... Gazze'de 4. esir takası başladı... Kızılhaç yetkilileri bölgeye geldi

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Orta Doğu
Son dakika... Gazzede 4. esir takası başladı... Kızılhaç yetkilileri bölgeye geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 09:51

İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında, 4. esir takası başladı. Kızılhaç yetkilileri, yıkıntıların ve harap olmuş Gazze'deki değişim noktasına geldi. Hamas, 3 esire karşılık İsrail hapishanelerinden bırakılacak 183 Filistinlinin isimlerini yayımladı.

4. esir takası başladı

Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ait araçlar değişim noktasına geldi. 

Hamas, esirlerin serbest bırakılması için hazırlık yaparken Gazze'deki Filistin vatandaşları, değişim noktasında ellerinde bayraklarıyla toplandı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrailli 2 sivil Ofer Calderon ve Yarden Bibas'ı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Kızılhaç yetkililerine teslim etti.


Sertifika verilen esirler, takasın gerçekleştirildiği bölgede kurulan sahneye çıkarıldı. Bir Kızılhaç yetkilisi ile Kassam Tugayları mensubu, esirlerin teslimine ilişkin belge imzaladı. Esirler daha sonra Kızılhaç aracına bindirilerek İsrail'e dönmek üzere yola çıktı.

İsrail ordusunun yapılan açıklamada da 2 esirin Kızılhaç tarafından teslim alındığı duyuruldu. Hamas, 3. esir Keith Siegel'i ise Gazze şehrinde serbest bırakacak.

İsrail, serbest bırakılan Filistinli esirlerin sevincini baskın, saldırı ve tehdit yoluyla çalmaya çalışıyor
İsrail, serbest bırakılan Filistinli esirlerin sevincini baskın, saldırı ve tehdit yoluyla çalmaya çalışıyor

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria ve Kudüs'te serbest bırakılan onlarca Filistinli esirin evine, serbest bırakılmadan önce ve sonra baskın düzenleyerek, kutlama amaçlı etkinlik yapılmaması uyarılarında bulunan bildiriler dağıttığı belirtildi.

Açıklamada, ordunun esirlere ve ailelerine yönelik uygulamaları arasında onlarca kişiye yönelik tehditler, hatta öldürme ve gözaltlar, evlere yönelik vandallık eylemlerinin kayıt altına alınması ve esirlerin serbest bırakılmasından dolayı herhangi bir kutlama etkinliği yapılmaması, herhangi bir bayrak veya flama çekilmemesi yönünde uyarıların yer aldığı dile getirildi.

İsrail'in "terör estirdiği" bu uygulamalarının, ilk grup esirin serbest bırakılmasıyla başladığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in amacının, serbest bırakılan Filistinli esirin sembolizmini ve Filistin halkının bilincindeki statüsünü sarsmak olduğu dile getirildi.

İsrail ordusundan, silahlı bir grubun Suriye'deki tampon bölgedeki İsrail güçlerine ateş açtığı iddiası
İsrail ordusundan, silahlı bir grubun Suriyedeki tampon bölgedeki İsrail güçlerine ateş açtığı iddiası

İsrail ordusu, silahlı bir grubun tampon bölgedeki İsrail güçlerine ateş açtığını ileri sürdü.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, silahlı 5 kişinin tampon bölgenin kuzeyinde konuşlu İsrail güçlerine ateş açtığı, İsrail güçlerinin de aynı şekilde karşılık verdiği ifade edildi.

Açıklamada, olayda İsrail askerleri arasında herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde ise olayın "alışılmadık" olduğu belirtilerek, İsrail güçlerinin tampon bölgeye ve Suriye'nin güneyine yönelik kara saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez hedef alındığına işaret edildi.

Suriyeli yetkililerden İsrail ordusunun iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hamas, esir takasının 4. turunda İsrail'in serbest bırakacağı 183 Filistinlinin listesini paylaştı
Hamas, esir takasının 4. turunda İsrailin serbest bırakacağı 183 Filistinlinin listesini paylaştı

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, 1 Şubat Cumartesi günü serbest bırakılacak Filistinli esirlerin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

Açıklamada, serbest bırakılması planlanan 7 kişinin Filistin dışına gönderileceği belirtildi.

Ayrıca, El-Fetih Hareketinden 54, Hamas Hareketinden 8, İslami Cihad Hareketinden 6, Halk Cephesi'nden 2 ve Demokratik Cephe'den de 2 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasının planlandığı kaydedildi.

İsrail, Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'nda çok sayıda evi havaya uçurdu
İsrail, Batı Şerianın Tulkerim Mülteci Kampında çok sayıda evi havaya uçurdu

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, 5 gündür şiddetli saldırılar düzenlediği Tulkerim Mülteci Kampı'nda çok sayıda eve saldırı düzenledi.

En-Nadi Mahallesi başta olmak üzere mülteci kampından çok sayıda patlama sesleri duyuldu, bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

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Canlı Anlatım Özeti

timeline4. esir takası başladı
timelineİsrail, serbest bırakılan Filistinli esirlerin sevincini baskın, saldırı ve tehdit yoluyla çalmaya çalışıyor
timelineİsrail ordusundan, silahlı bir grubun Suriye'deki tampon bölgedeki İsrail güçlerine ateş açtığı iddiası
timelineHamas, esir takasının 4. turunda İsrail'in serbest bırakacağı 183 Filistinlinin listesini paylaştı
timelineİsrail, Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'nda çok sayıda evi havaya uçurdu
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#İsrail#Gazze#Orta Doğu

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