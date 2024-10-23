Son dakika...Haşim Safiyuddin öldürüldü mü? İsrail'e Hamas uyarısı: Sinwar'ın ölümü bir şey değiştirmedi!

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Lübnan'dan atılan roketlerin ardından İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentlerinin çevresinde sirenler çalmaya başladı. İsrail Hava Kuvvetleri, fırlatılan iki roketin havada engellediğini duyurdu. Olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma veya hasar bildirilmedi.
ABD'li New York Times gazetesi, Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin öldürülmesine, sığınaklarının yok edilmesine rağmen İsrail ordusunu yavaş, ezici ve kazanılamayacak bir savaşa sokmaya yetecek kadar savaşçı ve mühimmata sahip olduğunu yazdı.Askeri analistlere göre Hamas'ın kalan savaşçıları yıkık binalarda ve İsrail'in yok etme çabalarına rağmen büyük bir kısmı bozulmadan kalan geniş yeraltı tünellerinde saklanıyor ve savaşmaya devam ediyor. Uzmanlar Hamas'ı yenmenin İsrail için sadece kısa vadede değil uzun vadede de zor olacağını vurguluyor.
Gazeteye konuşan analistler Hamas lideri Sinwar'ın öldürülmesinin Kuzey Gazze'deki Hamas savaşçılarını etkilemeyeceğini, sahadaki savaşçıların yerel olarak karar almaya alıştıklarını öne sürdü.
İsrail savaş uçaklarının, akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyi ve doğusunda konut ve ticari komplekslere düzenlediği hava saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 35 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarına, Irak İslami Direniş Örgütü’nden misilleme geldi. Örgütten yapılan açıklamada, Lübnan’ın Tabarja bölgesindeki 1, Ürdün Vadisi'ndeki 2 ve Suriye’ye ait işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki 1 hayati önemdeki İsrail hedefine yönelik İHA saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.
Saldırıların İsrail’e misilleme olarak yapıldığı vurgulanan açıklamada, “Tüm operasyonlarımız, işgale karşı direnişimizin devamı, Filistin ve Lübnan'daki halkımıza destek ve İsrail'in çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere sivillere karşı sürdürdüğü katliamlara karşılık niteliğindedir" ifadeleri kullanıldı. Irak İslami Direniş Örgütü’nün "düşmanın kalelerini artan bir yoğunlukla vurmayı sürdüreceği" kaydedildi.
Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, gazetecilerin İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarını içeren ABD gizli belgelerinin sızdırılmasıyla ilgili ABD ile İsrail arasında görüşme olup olmadığı sorusuna karşılık, "Evet Bakan Austin, İsrailli mevkidaşı ile görüştü ancak bu mahrem görüşmeye dair detay veremeyeceğim." dedi.
Ryder, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) gizli belgelerle ilgili sızıntıyı araştırdığına işaret ederek, "Soruşturma henüz ilk günlerinde, dolayısıyla soruşturmanın kendi seyrinde ilerlemesine izin vermek gerekir." diyerek bu konudaki diğer soruları geçiştirdi.Pentagon'un FBI'ın başlattığı soruşturmaya tam destek verdiğini belirten Ryder, hassas bilgilerin güvenliği ve korunmasını "inanılmaz derecede ciddiye aldıklarını" ifade etti.
İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gallant, ülkesini ziyaret eden Blinken ile ikili ve İsrailli askeri yetkililerin de katıldığı heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.İran'a saldırı sinyali veren Gallant, ülkesinin "İran'a saldırmasının ardından ABD ile İsrail'in ortak tutum sergilemesinin son derece önemli olduğunu ve bölgesel caydırıcılığı güçlendireceğini" savundu.
Gallant, Gazze'de esir tutulan İsraillilerin geri getirilmesi ve Gazze'de Hamas yönetiminin "diğer bölgesel ve yerel kuruluşlarla" değiştirilmesi gerektiğini ileri sürdü.İsrail Savunma Bakanı, "İsrail'in kuzeyinden tahliye edilenler geri dönene ve Hizbullah Lübnan'ın güneyinden çekilene kadar, Lübnan'ın güneyindeki kara saldırıları sona erse bile sistematik bir şekilde Hizbullah'ın altyapısına yönelik saldırıların" sürdürüleceğine değindi.
Ordu Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, Safiyuddin'in 4 Ekim'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda öldüğünü öne sürdü. Hizbullah'tan İsrail ordusunun iddiasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında ölmüştü. Hizbullah, Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi henüz belirlemezken Genel Sekreterlik için Safiyuddin'in ismi öne çıkıyor. İsrail basını, İsrail ordusunun 3 Ekim gecesi Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında Safiyuddin'in hedef alındığını yazmıştı.