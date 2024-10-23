Son dakika...Haşim Safiyuddin öldürüldü mü? İsrail'e Hamas uyarısı: Sinwar'ın ölümü bir şey değiştirmedi!

ABD medyası: İsrail için kazanılamaz bir savaş, Hamas savaşmaya devam ediyor

ABD'li New York Times gazetesi, Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin öldürülmesine, sığınaklarının yok edilmesine rağmen İsrail ordusunu yavaş, ezici ve kazanılamayacak bir savaşa sokmaya yetecek kadar savaşçı ve mühimmata sahip olduğunu yazdı.Askeri analistlere göre Hamas'ın kalan savaşçıları yıkık binalarda ve İsrail'in yok etme çabalarına rağmen büyük bir kısmı bozulmadan kalan geniş yeraltı tünellerinde saklanıyor ve savaşmaya devam ediyor. Uzmanlar Hamas'ı yenmenin İsrail için sadece kısa vadede değil uzun vadede de zor olacağını vurguluyor.



Gazeteye konuşan analistler Hamas lideri Sinwar'ın öldürülmesinin Kuzey Gazze'deki Hamas savaşçılarını etkilemeyeceğini, sahadaki savaşçıların yerel olarak karar almaya alıştıklarını öne sürdü.

