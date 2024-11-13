Son dakika...30 günlük süre doldu, Washington geri adım attı! ABD medyası bile yerden yere vurdu

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Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Dahiye’deki Haret Hıreyk, Bi’rul Abd, Leyleki ve Gubeyri semtlerini vurdu.Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki şiddetli patlamaların ardından dumanlar yükselmeye başladı.NNA, İsrail'in hava saldırısında Haret Hıreyk’teki Dar el-Havra Tıp Merkezi'nin de hedef alındığını aktardı.
Washington'ın İsrail'e verdiği 30 günlük süre doldu, Gazze'deki insani kriz 'dayanılamaz' bir boyuta geldi ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in ABD’nin insani yardımların ulaştırılması ve erişimi konusundaki ABD yasalarını ihlal etmediğini ve bu nedenle İsrail’e silah sevkiyatının sınırlandırılmayacağını açıkladı. Biden yönetiminin geri adımı Hamas ve insani yardım kuruluşlarının tepkisini çekerken ABD medyası da kendi hükümetini yerden yere vurdu.
Washington Post gazetesi 'ABD'nin tehdidini geri çektiğini' belirterek yardım grupları ve BM yetkililerinin İsrail'in ABD taleplerine büyük ölçüde uymadığını söylediğine dikkat çekti.
Newrepublic dergisi çok daha sert bir eleştiride bulundu ve haberinde "Biden Yönetimi, İsrail'e Verilen 30 Günlük Son Tarihin Tamamen Uydurma Olduğunu Kabul Etti" başlığını kullandı. İsrail'in ABD taleplerinin hiçbirini karşılamadığını belirten Newrepublic, Tel Aviv yönetiminin hiçbir sonuçla karşılaşmadan eylemlerine devam ettiğini yazdı.
CNN International da insani yardım gruplarının bulgularına rağmen ABD'nin İsrail politikasını değiştirmeyeceğini duyurarak Gazze'deki durumu 'kıyamet' olarak yorumladı.
Aralarında Norveç Mülteci Konseyi, Oxfam, Refugees International ve Save the Children’ın da bulunduğu sekiz uluslararası yardım kuruluşu tarafından hazırlanan ortak raporda, İsrail hükümetinin Gazze’de ABD’nin taleplerini yerine getirmek bir yana, aksi yönde adımlar atarak başta Gazze’nin kuzeyi olmak üzere sahada durumu ciddi bir şekilde kötüleştirdiği ifade edildi.
Rapor, ABD yönetiminin 13 Ekim’de İsrail hükümetine gönderdiği bir mektupta, Gazze’ye daha fazla insani yardım sağlanmazsa İsrail’e askeri yardımların kısıtlanacağı uyarısıyla verilen 30 günlük sürenin dolmasının ardından yayınlandı.
Raporda, “İsrail, insani yardım faaliyetlerine destek sağlanmasına ilişkin Amerikan kriterlerini karşılama konusunda yetersiz kalmak bir yana, özellikle Gazze’nin kuzeyinde sahada durumu ciddi şekilde kötüleştirecek adımlar atmıştır” denildi.
Hamas Hareketi, ABD yönetiminin "İsrail’in Gazze'deki insani durumu iyileştirmek" için adımlar attığına dair iddialarını kınayarak, Washington’u 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırım ve etnik temizlik savaşının "ortağı” olmakla suçladı.
Hamas tarafından yapılan açıklamada, "ABD yönetiminin, işgalcilerin Gazze'deki insani durumu iyileştirmek için adımlar attığına dair iddialarını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki şiddetli patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.Patlama, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, X hesabından bir harita yayınlayarak saldırı tehdidinde bulunmasından sonra gerçekleşti.Adraee paylaşımında, Hureyk bölgesinde bir noktayı işaret ederek tahliye uyarısında bulunmuştu.
Söz konusu patlamanın ardından Adraee, başka bir paylaşımla, Dahiye bölgesindeki Leyleki Mahallesi'nde bir noktayı işaret ederek bir tahliye uyarısında bulundu.İsrail Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine Salı günü öğle saatlerinde en az 12 hava saldırısı düzenlemişti.
ABD Savunma Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin ABD savaş gemilerine yönelik son saldırılarını doğruladı. Husilerin Bab el-Mandeb Boğazı’ndan geçerken iki ABD savaş gemisini hedef aldığını açıklayan ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, saldırılarda en az 8 adet insansız hava aracı (İHA), 5 adet gemisavar balistik füzesi ve 3 adet gemisavar seyir füzesi kullanıldığı bilgisini paylaştı.
Saldırıların başarılı bir şekilde önlendiğini ve gemilerde hasar meydana gelmediğini kaydeden Ryder, hiçbir personelin zarar görmediğini ifade etti. Ryder, USS Abraham Lincoln uçak gemisine yönelik herhangi bir saldırıdan haberdar olmadığını da sözlerine ekledi.
ABD’nin İsrail’e Gazze Şeridi’nde insani koşulları iyileştirmesi için verdiği 30 günlük süre doldu. 13 Ekim tarihli bir mektupta İsrail yönetimine 30 gün süre vererek Gazze’deki insani krize dikkat çeken ve sivillere insani yardım teslimatını engelleyen ülkelere silah sevkiyatının ABD yasalarına uymadığı uyarısında bulunan ABD yönetimi, uluslararası kuruluşların aksi yöndeki raporlarına rağmen İsrail’in Gazze’deki insani durumu iyileştirdiğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, “Mevcut durumda, İsrail’in ABD yasalarını ihlal ettiğine ilişkin bir değerlendirmemiz yok” dedi.