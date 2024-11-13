Son dakika...30 günlük süre doldu, Washington geri adım attı! ABD medyası bile yerden yere vurdu

ABD medyası Biden yönetimini yerden yere vurdu

Washington'ın İsrail'e verdiği 30 günlük süre doldu, Gazze'deki insani kriz 'dayanılamaz' bir boyuta geldi ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in ABD’nin insani yardımların ulaştırılması ve erişimi konusundaki ABD yasalarını ihlal etmediğini ve bu nedenle İsrail’e silah sevkiyatının sınırlandırılmayacağını açıkladı. Biden yönetiminin geri adımı Hamas ve insani yardım kuruluşlarının tepkisini çekerken ABD medyası da kendi hükümetini yerden yere vurdu.



Washington Post gazetesi 'ABD'nin tehdidini geri çektiğini' belirterek yardım grupları ve BM yetkililerinin İsrail'in ABD taleplerine büyük ölçüde uymadığını söylediğine dikkat çekti.





Newrepublic dergisi çok daha sert bir eleştiride bulundu ve haberinde "Biden Yönetimi, İsrail'e Verilen 30 Günlük Son Tarihin Tamamen Uydurma Olduğunu Kabul Etti" başlığını kullandı. İsrail'in ABD taleplerinin hiçbirini karşılamadığını belirten Newrepublic, Tel Aviv yönetiminin hiçbir sonuçla karşılaşmadan eylemlerine devam ettiğini yazdı.



CNN International da insani yardım gruplarının bulgularına rağmen ABD'nin İsrail politikasını değiştirmeyeceğini duyurarak Gazze'deki durumu 'kıyamet' olarak yorumladı.