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Son dakika...30 günlük süre doldu, ABD İsrail zulmünü görmezden geldi

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#İsrail#Hamas#Gazze
Son dakika...30 günlük süre doldu, ABD İsrail zulmünü görmezden geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 07:38

ABD, İsrail'e, Gazze'deki insani durumu iyileştirmesi için verilen 30 günlük sürenin dolmasının ardından Tel Aviv yönetimine karşı bir politika değişikliği veya yaptırım uygulanmayacağını açıkladı. Hamas açıklamaya tepki göstererek Washington'ı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırım ve etnik temizlik savaşının "ortağı” olmakla suçladı.

Uluslararası insani yardım kuruluşları: İsrail, Gazze’de ABD’nin taleplerini yerine getirmedi
Uluslararası insani yardım kuruluşları: İsrail, Gazze’de ABD’nin taleplerini yerine getirmedi

Aralarında Norveç Mülteci Konseyi, Oxfam, Refugees International ve Save the Children’ın da bulunduğu sekiz uluslararası yardım kuruluşu tarafından hazırlanan ortak raporda, İsrail hükümetinin Gazze’de ABD’nin taleplerini yerine getirmek bir yana, aksi yönde adımlar atarak başta Gazze’nin kuzeyi olmak üzere sahada durumu ciddi bir şekilde kötüleştirdiği ifade edildi.

Rapor, ABD yönetiminin 13 Ekim’de İsrail hükümetine gönderdiği bir mektupta, Gazze’ye daha fazla insani yardım sağlanmazsa İsrail’e askeri yardımların kısıtlanacağı uyarısıyla verilen 30 günlük sürenin dolmasının ardından yayınlandı.

Raporda, “İsrail, insani yardım faaliyetlerine destek sağlanmasına ilişkin Amerikan kriterlerini karşılama konusunda yetersiz kalmak bir yana, özellikle Gazze’nin kuzeyinde sahada durumu ciddi şekilde kötüleştirecek adımlar atmıştır” denildi.

Hamas'tan ABD'nin açıklamasına tepki

Hamas Hareketi, ABD yönetiminin "İsrail’in Gazze'deki insani durumu iyileştirmek" için adımlar attığına dair iddialarını kınayarak, Washington’u 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırım ve etnik temizlik savaşının "ortağı” olmakla suçladı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, "ABD yönetiminin, işgalcilerin Gazze'deki insani durumu iyileştirmek için adımlar attığına dair iddialarını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Beyrut'un güneyinde şiddetli bir patlama meydana geldi
Beyrutun güneyinde şiddetli bir patlama meydana geldi

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki şiddetli patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.Patlama, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, X hesabından bir harita yayınlayarak saldırı tehdidinde bulunmasından sonra gerçekleşti.Adraee paylaşımında, Hureyk bölgesinde bir noktayı işaret ederek tahliye uyarısında bulunmuştu.

Söz konusu patlamanın ardından Adraee, başka bir paylaşımla, Dahiye bölgesindeki Leyleki Mahallesi'nde bir noktayı işaret ederek bir tahliye uyarısında bulundu.İsrail Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine Salı günü öğle saatlerinde en az 12 hava saldırısı düzenlemişti.

ABD,Husilerin ABD savaş gemilerine saldırdığını doğruladı

ABD Savunma Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin ABD savaş gemilerine yönelik son saldırılarını doğruladı. Husilerin Bab el-Mandeb Boğazı’ndan geçerken iki ABD savaş gemisini hedef aldığını açıklayan ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, saldırılarda en az 8 adet insansız hava aracı (İHA), 5 adet gemisavar balistik füzesi ve 3 adet gemisavar seyir füzesi kullanıldığı bilgisini paylaştı.

Saldırıların başarılı bir şekilde önlendiğini ve gemilerde hasar meydana gelmediğini kaydeden Ryder, hiçbir personelin zarar görmediğini ifade etti. Ryder, USS Abraham Lincoln uçak gemisine yönelik herhangi bir saldırıdan haberdar olmadığını da sözlerine ekledi.

ABD’nin İsrail’e verdiği süre doldu

ABD’nin İsrail’e Gazze Şeridi’nde insani koşulları iyileştirmesi için verdiği 30 günlük süre doldu. 13 Ekim tarihli bir mektupta İsrail yönetimine 30 gün süre vererek Gazze’deki insani krize dikkat çeken ve sivillere insani yardım teslimatını engelleyen ülkelere silah sevkiyatının ABD yasalarına uymadığı uyarısında bulunan ABD yönetimi, uluslararası kuruluşların aksi yöndeki raporlarına rağmen İsrail’in Gazze’deki insani durumu iyileştirdiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, “Mevcut durumda, İsrail’in ABD yasalarını ihlal ettiğine ilişkin bir değerlendirmemiz yok” dedi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineUluslararası insani yardım kuruluşları: İsrail, Gazze’de ABD’nin taleplerini yerine getirmedi
timelineHamas'tan ABD'nin açıklamasına tepki
timelineBeyrut'un güneyinde şiddetli bir patlama meydana geldi
timelineABD,Husilerin ABD savaş gemilerine saldırdığını doğruladı
timelineABD’nin İsrail’e verdiği süre doldu
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#İsrail#Hamas#Gazze

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