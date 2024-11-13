Son dakika...30 günlük süre doldu, ABD İsrail zulmünü görmezden geldi

Uluslararası insani yardım kuruluşları: İsrail, Gazze’de ABD’nin taleplerini yerine getirmedi

Aralarında Norveç Mülteci Konseyi, Oxfam, Refugees International ve Save the Children’ın da bulunduğu sekiz uluslararası yardım kuruluşu tarafından hazırlanan ortak raporda, İsrail hükümetinin Gazze’de ABD’nin taleplerini yerine getirmek bir yana, aksi yönde adımlar atarak başta Gazze’nin kuzeyi olmak üzere sahada durumu ciddi bir şekilde kötüleştirdiği ifade edildi.



Rapor, ABD yönetiminin 13 Ekim’de İsrail hükümetine gönderdiği bir mektupta, Gazze’ye daha fazla insani yardım sağlanmazsa İsrail’e askeri yardımların kısıtlanacağı uyarısıyla verilen 30 günlük sürenin dolmasının ardından yayınlandı.



Raporda, “İsrail, insani yardım faaliyetlerine destek sağlanmasına ilişkin Amerikan kriterlerini karşılama konusunda yetersiz kalmak bir yana, özellikle Gazze’nin kuzeyinde sahada durumu ciddi şekilde kötüleştirecek adımlar atmıştır” denildi.