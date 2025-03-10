Son dakika... 2022'den bu yana bir ilk: Rusya kuşatma altına aldı! Trump: Ukrayna hayatta kalamayabilir

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ABD başkanı Donald Trump,bu hafta Suudi Arabistan'da başlayacak barış görüşmeleri öncesinde yaptığı açıklamada Ukrayna'nın egemen bir devlet olarak varlığını sürdüremeyeceğini ima etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD başkanı, askeri yardımları ve istihbarat paylaşımını askıya alarak Ukrayna'dan "uzaklaştığı" için rahat hissedip hissetmediği sorulduğunda "Ukrayna zaten hayatta kalamayabilir" cevabını verdi.
Sosyal medya platformu X’te Trump yanlısı bazı siyasi analistlerin Beyaz Saray önünde önceki gün açılan dev Ukrayna bayrağının ABD yönetimi tarafından finanse edilmiş olabileceği eleştirilerine katılan Musk, “Özellikle Monako’da malikânede yaşayan 10 Ukraynalı oligarka yaptırım uygulayın ve bunlar anında kesilir” ifadelerini paylaştı. Starlink’i Ukrayna’nın hizmetine sunarak “Putin’e meydan okuduğunu” ve bu sistemlerin Ukrayna ordusunun “belkemiği” olduğunu söyleyen Musk, hizmeti kesmesi halinde Ukrayna cephesinin “çökeceğini” iddia etti. Bu arada Musk’ın paylaşımına yanıt veren Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna’nın Starlink sistemine yaklaşık 50 milyon dolar ödeme yaptıklarını hatırlatarak, “SpaceX’in güvenilmez bir tedarikçi olduğu ortaya çıkarsa başka tedarikçiler aramak zorunda kalacağız” dedi. Musk da, “Sessiz ol, küçük adam. Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun” şeklinde karşılık verdi.
Geçtiğimiz hafta, ABD başkanı Donald Trump'ın Kiev'e askeri destek ve istihbarat paylaşımını kesmesinden sonra saldırılarını artıran Rusya, Kursk bölgesindeki birçok köyün kontrolünü ele geçirdiğini ve güçlerinin binlerce Ukrayna askerini çevrelediğini açıkladı. AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre Rusya, 2022'den bu yana ilk kez Ukrayna'nın Sumi bölgesinde toprak ele geçirdiğini, Kursk sınır bölgesindeki dört yeni köyü geri aldığını duyurdu.
Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Sumi bölgesindeki Novenkoye mezrası, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Konstantinopol yerleşim yeri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.Son 24 saatte 143 bölgede Ukrayna'nın savunma sanayisi alanındaki doğal gaz işleme tesislerine, askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçları (İHA) üretim ve yönetim merkezlerine saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 656 uçak, 283 helikopter, 45 bin 877 İHA, 600 hava savunma füze sistemi, 22 bin 90 tank ve zırhlı araç, 1525 çok namlulu roketatar, 22 bin 390 obüs ve havan topu ile 32 bin 630 özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ı ülkesine katma isteğini bir kez daha dile getirdi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Trump, ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmayı hatırlatarak, "Konuşmamda açıkça ifade ettiğim üzere, ABD Grönland halkının kendi geleceğini belirleme hakkını güçlü şekilde desteklemektedir" dedi. Grönland halkına "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana olduğu gibi sizi güvende tutmaya devam edeceğiz" sözleriyle seslenen Trump, "Yeni iş alanları yaratmak ve sizi zenginleştirmek için milyarlarca dolar yatırım yapmaya hazırız. Ve eğer isterseniz, sizi dünyanın en büyük ulusu olan Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.