Son dakika...2006'dan beri bir ilk! İsrail gece yarısı vurdu, görüntüler geldi...

Güncelleme Tarihi:
İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Kola Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çok katlı bir binada bulunan bir dairenin hedef alındığı gözlendi. Beyrut'taki bu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye Mahallesi dışında bir yere 2006'dan beri düzenlenen ilk saldırı oldu.
Yerel medyada, saldırıda, Sünni olan Cemaati İslami'nin bir mensubunun hedef alındığı öne sürüldü. Saldırıyla ilgili Lübnan makamlarından ya da İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi.
Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve medya organlarında hareketin genel sekreterliğine ilişkin çıkan haberlerin bir öneminin olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Genel Sekreterimizin (Nasrallah) şehadetinden sonra Hizbullah liderliğindeki organizasyonel prosedürlere ilişkin bazı medya kuruluşlarında dolaşan haberlerin hiçbir şekilde alakasız olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyoruz." ifadelerine yer verildi. Hareketin liderliğinin bu konudaki çalışmalarının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Hizbullah liderliği tarafından bu konuda resmi bir açıklama yapılmadıkça bu yöndeki haberlere itibar edilmemesi" çağrısı yapıldı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ortadoğu'daki çatışmaların bölgeye yayılmaması konusunda "kararlı" olduklarını belirtti.Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder tarafından paylaşılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Lloyd Austin, hafta sonu boyunca ekibiyle, Ortadoğu'daki anlık gelişmeleri takip etti.
Açıklamada, "Kendisi (Austin) ve Savunma Bakanlığı liderleri, bölgedeki ABD vatandaşlarının ve güçlerinin korunmasına, İsrail'in savunulmasına ve caydırma ve diplomasi yoluyla durumun azaltılmasına odaklanmaya devam ediyor." ifadeleri yer aldı.
Pentagon'un açıklamasında, Austin'in, ABD'nin İran ve İran destekli ortaklarının "durumu istismar etmesini veya çatışmayı genişletmesini engellemeye" kararlı olduğu vurgulandı.
Savunma Bakanlığının, bölgede "önemli miktarda yetenek bulundurmaya" ve gelişen güvenlik durumuna göre kuvvetlerini dinamik tutmaya devam ettiği bilgilerine yer verilen açıklamada ayrıca, önümüzdeki günlerde ABD'nin savunma hava desteği yeteneklerinin "daha da güçlendirileceği" vurgulandı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail hükümetinin, Lübnan'da sınırlı bir kara "operasyonu" düzenlemeyi ciddi bir şekilde düşündüğü ancak ABD'nin bunun gerçekleşmemesi için İsrail'e benzeri görülmemiş bir baskı uyguladığı öne sürüldü. Hükümetin, henüz bu konuda nihai bir karar almadığı aktarılan haberde, ABD'nin, İsrail ile Hizbullah arasında bir anlaşmaya varmak ve geniş bir askeri çatışmaya sürüklenmemek gerektiğine inandığı kaydedildi. İsrail basınına göre, olası kara "operasyonu" ile Lübnan'ın güneyinde bir tampon bölge kurulması amaçlanıyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ülkenin birçok bölgesine yönelik devam eden şiddetli hava saldırılarının yol açtığı can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.Ülkenin güneyinde yer alan Ankun beldesini hedef alan hava saldırıları sonucu en az 4 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, güneydeki Bint Cubey beldesinde de İsrail saldırılarında 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.
İsrail'in Sur kentinde düzenlediği hava saldırıları sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin yaralandığı vurgulanan açıklamada, hava saldırılarında bölgedeki Kana Devlet Hastanesi'nin ciddi hasar gördüğü ifade edildi.