Silahlı gruplar Halep kent merkezinin büyük bölümünü ele geçirdi: Rusya devreye girdi! 2016'dan beri bir ilk...

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Gazze ve Ukrayna'da savaş devam ederken Suriye’nin kuzeyinde Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) başını çektiği silahlı muhalif grupların başlattığı harekât dünya gündemine oturdu.
Rejim karşıtı silahlı gruplar dün öğle saatlerinde kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak Halep merkezine girdi. Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattıktan sonra ele geçirdi.
Suriye rejimiyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib ilinin doğu ve güneydoğusunda onlarca köyü ele geçirerek ilerleyişini sürdürdü.Ülkenin kuzeyinde 27 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle çatışan silahlı gruplar, Halep ilinde olduğu gibi İdlib kırsalında da hızla ilerliyor.
Silahlı gruplar, sabah saatlerinden bu yana İdlib'in doğu ve güneydoğusunda Esed rejiminin kontrolündeki 50'den fazla köyü ele geçirdi.Suriye rejimi, Astana toplantısında varılan "Gerginliği Azaltma Bölgeleri" Anlaşması'na rağmen bu köyleri düzenlediği yoğun saldırılar sonucu 2019'da ele geçirmişti.
Dün Halep kent merkezine giren Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, merkezde birçok mahalleyi kontrolüne aldı.Kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaşan gruplar, ilerleyerek kentin büyük bir kısmını ele geçirdi. Rejim karşıtı gruplar, kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'ni de aldı.
Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçiren silahlı gruplar, rejim askerlerinin geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara el koydu.Kentte gece sokağa çıkma yasağı getiren silahlı gruplar, kontrolüne aldığı mahallelerde denetim yaparak güvenlik önlemleri alıyor.
Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Abdulvahab es-Suaydi, Irak-Suriye sınırında güçlendirme çalışmaları yaptıklarını ve önlemleri artırdıklarını belirtti.
Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed el-Abbasi ise Suriye’de meydana gelen gelişmelerin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Abbasi, Irak Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin tüm birimlerinin ülke sınırları ve hava sahasının muhtemel tehditlere karşı korumaya hazır olduğunu vurguladı. Abbasi, “Kahraman ordumuz, tüm birlikleriyle Irak’ın ve halkının güvenliğini sağlamak için gece gündüz nöbette. Hiçbir teröristin veya sabotajcının vatanımıza sızmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon (OCHA) Suriye Ofisi, Halep'te Esad rejimi ile muhalifler arasında süren çatışmalar nedeniyle 14 bin kişinin yerinden edildiğini belirterek, ‘durumun giderek kötüleştiğini’ ifade etti.OCHA Suriye ofisi, Suriye’nin Halep şehrinde Esad rejimi ile muhalifler arasında süren çatışmalar nedeniyle 14 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu. Açıklamada, “Halep Şehrinde yaklaşık 14 bin kişi yerinden edilmiş olup, çoğunluğu akrabaları tarafından misafir edilmektedir. Ülke içinde yerinden edilmiş kişileri barındırmak için bir toplu barınak kurulmuştur.
Rakamlar henüz doğrulanmamış olsa da sivil kayıplar bildirilmiştir. Altyapı hasarı ve güvenlik endişeleri hizmetlerde geniş çaplı aksamalara neden olmuş ve bazı insani yardım kuruluşları faaliyetlerini geçici olarak askıya almıştır” denildi.
Öte yandan Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilinin batı kırsalında birden fazla noktaya, kimliği belirsiz hava araçları tarafından saldırı düzenlendi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz hava araçları, Humus'un batı kırsalına yerel saatle 03.35 sularında 3 saldırı düzenledi.Saldırılarda Cubaniyye, Naem ve Huz bölgelerindeki köprü, karargah ve araç konvoyu hedef alındı.Beşşar Esed rejimine ait hava savunma sistemlerinin hava araçlarına karşılık vermeye çalıştığı belirtildi.
İran destekli grupların, söz konusu bölgeleri Suriye'den Lübnan'a askeri sevkiyat yapmak için kullandığı ifade ediliyor. Kaynaklar, saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti. İsrail veya Esed rejiminden saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Halep'te yaşanan gelişmeler bugün dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri oldu.HTŞ'nin rejim güçlerinin 2016 yılında geri almasından bu yana ilk kez ülkenin ikinci büyük kenti Halep'e girdiğini belirten Telegraph gazetesi "Esad'ın Halep'i ele geçirmesi dört yıl sürdü, isyancılar saatler içinde geri alabilir" başlıklı haberinde sosyal medyada yayınlanan görüntülere yer verdi.
New York Times gazetesi ise Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) başını çektiği silahlı muhalif grupların son yılların en büyük ilerlemesini gerçekleştirdiğini belirterek Suriye'deki çatışmaların 'dondurulmuş' olmaktan çok uzak olduğunu yazdı. Axios, bunun 2020'den bu yana gerçekleştirilen en büyük saldırı olduğuna dikkat çekerken, saldırı ile 13 yıllık Suriye iç savaşında dramatik bir değişim yaşandığını öne sürdü.
Rus medyasında yer alan haberlere göre, Rusya ordusu Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep'te ilerleyen Heyet Tahrir Şam (HTŞ) silahlı grubuna yönelik operasyon başlatıldığını ve “püskürtme operasyonu” çerçevesinde hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.
Haberlerde, Savunma Bakanlığı Suriye Uzlaşma Merkezi sözcüsünün “Rus hava kuvvetleri, silahlı grupların teçhizat ve insan gücüne, kontrol noktalarına, depolarına ve topçu mevzilerine roketli saldırılar düzenliyor” açıklaması yaptığı aktarıldı.
AFP Rusya'nın 2016'dan beri Halep'i ilk kez havadan vurduğuna dikkat çekti.
Silahlı gruplar, 3 gündür devam eden çatışmalarda, Halep kırsalında 86, İdlib'de ise 22 olmak üzere toplam 108 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi. AFP'nin geçtiği bilgilere göre çatışmalarda toplam can kaybı 227'ye ulaştı.
Çatışmalar, ilk olarak 27 Kasım'da sabahı Halep ilinin batı kırsalında başladı.27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.
Çatışmalar Halep'in merkezinde yoğunlaşmaya başlayınca rejime yakın çok sayıda kişi, Halep'ten Şam'a kaçmaya başlamıştı.Öğle saatlerinde Halep kent merkezine giren rejim karşıtı silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine ulaşmıştı.