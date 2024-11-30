Silahlı gruplar Halep kent merkezinin büyük bölümünü ele geçirdi: Rusya devreye girdi! 2016'dan beri bir ilk...

BM: Suriye’de durum giderek kötüleşiyor

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon (OCHA) Suriye Ofisi, Halep'te Esad rejimi ile muhalifler arasında süren çatışmalar nedeniyle 14 bin kişinin yerinden edildiğini belirterek, ‘durumun giderek kötüleştiğini’ ifade etti.OCHA Suriye ofisi, Suriye’nin Halep şehrinde Esad rejimi ile muhalifler arasında süren çatışmalar nedeniyle 14 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu. Açıklamada, “Halep Şehrinde yaklaşık 14 bin kişi yerinden edilmiş olup, çoğunluğu akrabaları tarafından misafir edilmektedir. Ülke içinde yerinden edilmiş kişileri barındırmak için bir toplu barınak kurulmuştur.



Rakamlar henüz doğrulanmamış olsa da sivil kayıplar bildirilmiştir. Altyapı hasarı ve güvenlik endişeleri hizmetlerde geniş çaplı aksamalara neden olmuş ve bazı insani yardım kuruluşları faaliyetlerini geçici olarak askıya almıştır” denildi.





