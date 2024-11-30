×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Silahlı gruplar Halep kent merkezinin büyük bölümünü ele geçirdi: Rusya devreye girdi! 2016'dan beri bir ilk...

Güncelleme Tarihi:

#Halep#Suriye#Esad
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 10:14

Suriye’de Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı silahlı gruplar dün ciddi bir direnişle karşılaşmadan ülkenin en büyük ikinci kenti olan Halep'e girmeyi başardı. Rejim karşıtı silahlı gruplar, birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdi. Kentte gece sokağa çıkma yasağı getiren silahlı gruplar, kontrolüne aldığı mahallelerde denetim yaparak güvenlik önlemleri alıyor.

Haberin Devamı

Gazze ve Ukrayna'da savaş devam ederken Suriye’nin kuzeyinde Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) başını çektiği silahlı muhalif grupların başlattığı harekât dünya gündemine oturdu.

Rejim karşıtı silahlı gruplar dün öğle saatlerinde kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak Halep merkezine girdi. Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattıktan sonra ele geçirdi.

50'den fazla köy rejim güçlerinden geri alındı

Suriye rejimiyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib ilinin doğu ve güneydoğusunda onlarca köyü ele geçirerek ilerleyişini sürdürdü.Ülkenin kuzeyinde 27 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle çatışan silahlı gruplar, Halep ilinde olduğu gibi İdlib kırsalında da hızla ilerliyor.

Silahlı gruplar, sabah saatlerinden bu yana İdlib'in doğu ve güneydoğusunda Esed rejiminin kontrolündeki 50'den fazla köyü ele geçirdi.Suriye rejimi, Astana toplantısında varılan "Gerginliği Azaltma Bölgeleri" Anlaşması'na rağmen bu köyleri düzenlediği yoğun saldırılar sonucu 2019'da ele geçirmişti.

Rejim karşıtı silahlı gruplar Halep kent merkezinin büyük bölümünü ele geçirdi
Rejim karşıtı silahlı gruplar Halep kent merkezinin büyük bölümünü ele geçirdi

Dün Halep kent merkezine giren Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, merkezde birçok mahalleyi kontrolüne aldı.Kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaşan gruplar, ilerleyerek kentin büyük bir kısmını ele geçirdi. Rejim karşıtı gruplar, kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'ni de aldı.

Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçiren silahlı gruplar, rejim askerlerinin geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara el koydu.Kentte gece sokağa çıkma yasağı getiren silahlı gruplar, kontrolüne aldığı mahallelerde denetim yaparak güvenlik önlemleri alıyor.


Irak, Suriye sınırındaki güvenlik önlemlerini artırdı
Irak, Suriye sınırındaki güvenlik önlemlerini artırdı

Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Abdulvahab es-Suaydi, Irak-Suriye sınırında güçlendirme çalışmaları yaptıklarını ve önlemleri artırdıklarını belirtti.

Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed el-Abbasi ise Suriye’de meydana gelen gelişmelerin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Abbasi, Irak Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin tüm birimlerinin ülke sınırları ve hava sahasının muhtemel tehditlere karşı korumaya hazır olduğunu vurguladı. Abbasi, “Kahraman ordumuz, tüm birlikleriyle Irak’ın ve halkının güvenliğini sağlamak için gece gündüz nöbette. Hiçbir teröristin veya sabotajcının vatanımıza sızmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

BM: Suriye’de durum giderek kötüleşiyor
BM: Suriye’de durum giderek kötüleşiyor

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon (OCHA) Suriye Ofisi, Halep'te Esad rejimi ile muhalifler arasında süren çatışmalar nedeniyle 14 bin kişinin yerinden edildiğini belirterek, ‘durumun giderek kötüleştiğini’ ifade etti.OCHA Suriye ofisi, Suriye’nin Halep şehrinde Esad rejimi ile muhalifler arasında süren çatışmalar nedeniyle 14 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu. Açıklamada, “Halep Şehrinde yaklaşık 14 bin kişi yerinden edilmiş olup, çoğunluğu akrabaları tarafından misafir edilmektedir. Ülke içinde yerinden edilmiş kişileri barındırmak için bir toplu barınak kurulmuştur.

Rakamlar henüz doğrulanmamış olsa da sivil kayıplar bildirilmiştir. Altyapı hasarı ve güvenlik endişeleri hizmetlerde geniş çaplı aksamalara neden olmuş ve bazı insani yardım kuruluşları faaliyetlerini geçici olarak askıya almıştır” denildi.


Suriye'nin Humus iline hava saldırıları düzenlendi
Suriyenin Humus iline hava saldırıları düzenlendi

Öte yandan Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilinin batı kırsalında birden fazla noktaya, kimliği belirsiz hava araçları tarafından saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz hava araçları, Humus'un batı kırsalına yerel saatle 03.35 sularında 3 saldırı düzenledi.Saldırılarda Cubaniyye, Naem ve Huz bölgelerindeki köprü, karargah ve araç konvoyu hedef alındı.Beşşar Esed rejimine ait hava savunma sistemlerinin hava araçlarına karşılık vermeye çalıştığı belirtildi.

İran destekli grupların, söz konusu bölgeleri Suriye'den Lübnan'a askeri sevkiyat yapmak için kullandığı ifade ediliyor. Kaynaklar, saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti. İsrail veya Esed rejiminden saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Dünya gündemine oturdu

Halep'te yaşanan gelişmeler bugün dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri oldu.HTŞ'nin rejim güçlerinin 2016 yılında geri almasından bu yana ilk kez ülkenin ikinci büyük kenti Halep'e girdiğini belirten Telegraph gazetesi "Esad'ın Halep'i ele geçirmesi dört yıl sürdü, isyancılar saatler içinde geri alabilir" başlıklı haberinde sosyal medyada yayınlanan görüntülere yer verdi.

New York Times gazetesi ise Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) başını çektiği silahlı muhalif grupların son yılların en büyük ilerlemesini gerçekleştirdiğini belirterek Suriye'deki çatışmaların 'dondurulmuş' olmaktan çok uzak olduğunu yazdı. Axios, bunun 2020'den bu yana gerçekleştirilen en büyük saldırı olduğuna dikkat çekerken, saldırı ile 13 yıllık Suriye iç savaşında dramatik bir değişim yaşandığını öne sürdü.



Rusya devreye girdi
Rusya devreye girdi

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Rusya ordusu Suriye'nin kuzeybatısındaki Halep'te ilerleyen Heyet Tahrir Şam (HTŞ) silahlı grubuna yönelik operasyon başlatıldığını ve “püskürtme operasyonu” çerçevesinde hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Haberlerde, Savunma Bakanlığı Suriye Uzlaşma Merkezi sözcüsünün “Rus hava kuvvetleri, silahlı grupların teçhizat ve insan gücüne, kontrol noktalarına, depolarına ve topçu mevzilerine roketli saldırılar düzenliyor” açıklaması yaptığı aktarıldı.

AFP Rusya'nın 2016'dan beri Halep'i ilk kez havadan vurduğuna dikkat çekti.


Can kaybı 227'ye yükseldi

Silahlı gruplar, 3 gündür devam eden çatışmalarda, Halep kırsalında 86, İdlib'de ise 22 olmak üzere toplam 108 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi. AFP'nin geçtiği bilgilere göre çatışmalarda toplam can kaybı 227'ye ulaştı.

Neler yaşanmıştı?
Neler yaşanmıştı

Çatışmalar, ilk olarak 27 Kasım'da sabahı Halep ilinin batı kırsalında başladı.27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.

Çatışmalar Halep'in merkezinde yoğunlaşmaya başlayınca rejime yakın çok sayıda kişi, Halep'ten Şam'a kaçmaya başlamıştı.Öğle saatlerinde Halep kent merkezine giren rejim karşıtı silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine ulaşmıştı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timeline50'den fazla köy rejim güçlerinden geri alındı
timelineRejim karşıtı silahlı gruplar Halep kent merkezinin büyük bölümünü ele geçirdi
timelineIrak, Suriye sınırındaki güvenlik önlemlerini artırdı
timelineBM: Suriye’de durum giderek kötüleşiyor
timelineSuriye'nin Humus iline hava saldırıları düzenlendi
timelineDünya gündemine oturdu
timelineRusya devreye girdi
timelineCan kaybı 227'ye yükseldi
timelineNeler yaşanmıştı?
Haberle ilgili daha fazlası:
#Halep#Suriye#Esad

BAKMADAN GEÇME!