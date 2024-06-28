Seçim öncesi ilk raund... ABD Başkan adayları Biden ve Trump kozlarını paylaştı

6 OCAK 2021 KONGRE BASKINI

Trump: 6 Ocak'ta çok iyi bir sınıra sahiptik, kimse ülkemize girmiyordu, enerji konusunda bağımsızdık. 6 Ocak'ta dünya tarafından saygı duyuluyorduk. Bu adamla ABD'nin saygınlığı konusunda gelinen nokta korkunç. Bize saygı duyuyorlardı artık gülüyorlar. Barışçıl ve vatansever bir şekilde toplanın dedim. 6 Ocak ile ilgili tüm sorumluluğu alıyorum dedim.

Biden: Bu insanları Kongre'yi işgal etmesi için cesaretlendirdi. Ben Oval Ofis'te saatlerce oturdum. Onlara af çıkaracağını söyledi, onlar yargılandı ve ceza aldı. Trump yeniden ülkeyi kan götürsün istiyor.

Trump: Bazıları o kadar masum insanlardı ki birçok insanın hayatını mahvettin.



