Seçim öncesi ilk raund... ABD Başkan adayları Biden ve Trump kozlarını paylaştı

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CNN’nin Atlanta merkezindeki stüdyosunda gerçekleşen tarihi Joe Biden- Donald Trump düellosu başladı. Son olarak 2020 Başkanlık Seçimi için 22 Ekim 2020’de karşı karşıya gelen Joe Biden ve Donald Trump, 2024 Başkanlık Seçimi için ilk kez kozlarını paylaşıyor.
ABD Başkanı Joe Biden ve rakibi ABD eski Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar...
Trump: Eğer adil ve özgür bir seçimse evet. Ancak seçimdeki hileler korkunçtu.
Biden: Sürekli itiraz ediyorsun. ABD'deki hiçbir mahkeme senin iddialarının doğru olduğunu söylemedi. Oylarının çalındığının falan hiçbirinin kanıtı yok.
Biden: Öncelikle ben kariyerimin yarısında siyasetin en genç insanıydım. ABD'de Senatoya seçilen en genç ikinci kişiydim.
Trump: Ben iki teste girdim ikisi de mental sağlığımla ilgili, ki o girmedi bu testlere bir tanesine girsin sadece. Biden, mental teste girse 5 soruyu bile yanıtlayamaz. Ben çok iyi durumdayım, iki golf şampiyonluğum var. Ben onu golf maçına çağırdım, o birkaç metre bile vuramaz topa.
Trump: 6 Ocak'ta çok iyi bir sınıra sahiptik, kimse ülkemize girmiyordu, enerji konusunda bağımsızdık. 6 Ocak'ta dünya tarafından saygı duyuluyorduk. Bu adamla ABD'nin saygınlığı konusunda gelinen nokta korkunç. Bize saygı duyuyorlardı artık gülüyorlar. Barışçıl ve vatansever bir şekilde toplanın dedim. 6 Ocak ile ilgili tüm sorumluluğu alıyorum dedim.
Biden: Bu insanları Kongre'yi işgal etmesi için cesaretlendirdi. Ben Oval Ofis'te saatlerce oturdum. Onlara af çıkaracağını söyledi, onlar yargılandı ve ceza aldı. Trump yeniden ülkeyi kan götürsün istiyor.
Trump: Bazıları o kadar masum insanlardı ki birçok insanın hayatını mahvettin.
Biden: Netanyahu ve BM benim sunduğum planı onayladı. İsrail'in reddettiği tek şey 2 bin poundluk bombaları kullanması, bunları vermiyoruz artık İsrail'e. Hamas'ı durduracağız, biz Hamas'ı oldukça zayıflattık. İsrail’in İhtiyacı olan bütün silahları verdim. İran İsrail’e saldırdığında İsraili biz kurtardık. İsrail’e en büyük desteği veren biziz.
Trump: Ukrayna'ya geri dönersek Avrupalı ülkeler bizden çok az para harcadı, biz neden yüz binlerce milyar dolar fazla harcadık? Onların daha fazla para vermesi gerekirdi, onlar daha fazla etki alıyor bizim aramızda okyanus var. Göreve gelirsem İsrail'de büyük değişim olacak.
Biden: Ben bu kadar aptallık duymadım, bu adam NATO'dan ayrılmak istiyor. Avrupa'da büyük bir savaş çıkarsa ne olacak? Ne konuda konuştuğu hakkında hiçbir fikri yok. Avrupa içindeki hiçbir savaş Avrupa içinde kısıtlı kalmadı.
Trump: Saygı duyulan bir başkan olsaydı, Ukrayna işgali olmazdı. Rusya'yı cesaretlendirdi. Biden idaresinde dünyada sorunlar artıyor. Afganistan'da o kadar kötüydü ki, Putin bunu izledi ve bu beceriksizliği gördü. İsrail de işgal etmezdi. İran benden korkuyordu. Bu adamın idaresinde tüm dünya patlıyor. 200 milyar dolar verdi Ukrayna'ya. Zelenskiy gelmiş geçmiş en iyi pazarlamacı. Seçilmeden önce bu sorunu çözeceğim. Ukrayna için neden ABD herkesten çok para harcadı. Bizimle onlar arasında bir okyanus var. Avrupa'nın Ukrayna için daha çok para vermesi lazım. Neden NATO Genel Sekreterini arayıp bunu söylemiyorsun?
Biden: Trump, Ukrayna için Putin'e cesaret verdi. Putin'in Ukrayna ile durmak isteyeceğini mi düşünüyorsunuz? Putin Ukrayna'yı alırsa orada durmayacak. Putin bir savaş suçlusu. Sovyet İmparatorluğu'nu getirmek istiyor. Biz Ukrayna'ya para değil silah verdik.
Biden: Gaziler için en çok şey yapan başkan benim.
Trump: Gaziler arasında en çok onay oranına sahiptim, Biden en kötüsü.
Trump: Sınır açıldı, birçok kadın cinayete kurban gitti. Dünyanın en güvenli sınırlarına sahiptik, koruyamadık. Dünyanın her yerinden teröristlere sınırları açtı.
Biden: Sınırdan geçenlerin yüzde 40'u yasal yollarla geliyor. En kötü terörist Trump ile ülkeye girdi, üç asker öldü. Biz iki partinin de onayladığı bir kanun için çok çalıştık. Trump başkanken aileleri ayırmak istiyordu. Ben onu yapmadım.
Trump: Kürtaj konusunda istisnalara inanıyorum. Kürtaj için eyaletlerin karar almasını ben sağladım.
Biden: Kadınların haklarına siyasetçiler değil, doktorlar karar verir.
Biden: Trump döneminde serbest düşüşte olan bir ekonomi ve çok kötü idare edilen, birçok insanın hayatını kaybettiği bir salgın yaşandı. Ayrıca başkanlığımda hiçbir yerde Amerikan askeri ölmedi.
Trump: Vergi affıyla ABD ekonomisini güçlü tuttuk. Ben ona devrettiğimde hiç enflasyon yoktu, onun döneminde yükseldi. Afganistan konusuna gelince ben oradan onurlu bir şekilde çıkacaktım. Biden'ın idaresindeyken çok fazla insan öldü. ABD'ye saygı duyulmuyor, Biden iktidarında ABD 3. Dünya ülkesi oldu, ülkeye çok büyük zarar verdi.
ABD Başkanı Biden, canlı yayın öncesi Twitter hesabından paylaşım yaptı. Atlanta'dan görüntülerin yer aldığı paylaşımda Biden, "Sıcak karşılamanız için teşekkürler. Şimdi işe koyulalım." yazdı.