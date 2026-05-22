Pentagon'dan itiraf gibi rapor! İran saldırıları sonrası kritik tablo: İsrail'in yükünü ABD çekti

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Olumlu sinyaller var

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere İsveç'e hareketinden önce havalimanında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İran'la müzakerelerin devam ettiğini aktaran Rubio, "Bazı olumlu işaretler var. Aynı zamanda aşırı iyimser olmak da istemiyorum. Önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

İran'daki siyasi sistemin "parçalanmış" durumda olduğunu savunan ve bu ortamda müzakereleri yürüttüklerini ifade eden Rubio, ABD yönetiminin temel amacının Tahran'la iyi bir anlaşma yapmak ve İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermemek olduğunu vurguladı.

Rubio, "İyi bir anlaşma her zaman Başkan'ın tercihi olmuştur. Eğer iyi bir anlaşma yapabilirsek bu harika olur. Bunun kesin olarak gerçekleşeceğini söylemek için burada değilim ancak bir anlaşma yapabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.