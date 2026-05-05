'Özgürlük Projesi, kördüğüm projesi...' ABD ve İran'dan karşılıklı tehditler

Kalibaf, ateşkesin ihlal edildiğini söyledi: 'Henüz haşlamadık'

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, X hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni Hürmüz Boğazı denklemi istikrara kavuşuyor." ifadesine yer vererek, "Seyrüsefer ve enerji geçiş güvenliği, ABD ve müttefikleri tarafından ateşkesi ihlal ederek uygulanan abluka ile tehlikeye atılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Buna karşı duracaklarını kaydeden Kalibaf, "Mevcut durumun sürdürülmesinin ABD için dayanılmaz olduğunu çok iyi biliyoruz, oysa ki biz henüz başlamadık bile." ifadesini kullandı.