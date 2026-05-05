'Özgürlük Projesi, kördüğüm projesi...' ABD ve İran'dan karşılıklı tehditler
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, X hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni Hürmüz Boğazı denklemi istikrara kavuşuyor." ifadesine yer vererek, "Seyrüsefer ve enerji geçiş güvenliği, ABD ve müttefikleri tarafından ateşkesi ihlal ederek uygulanan abluka ile tehlikeye atılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Buna karşı duracaklarını kaydeden Kalibaf, "Mevcut durumun sürdürülmesinin ABD için dayanılmaz olduğunu çok iyi biliyoruz, oysa ki biz henüz başlamadık bile." ifadesini kullandı.
Danimarka merkezli denizcilik şirketi Maersk, bir gemisinin ABD askeri unsurları eşliğinde Hürmüz Boğazı’ndan güvenli şekilde geçtiğini duyurdu. Şirket, şubat ayında savaşın başlamasından bu yana Körfez’de mahsur kalan ABD bayraklı Alliance Fairfax gemisinin boğazdan çıkışı sırasında herhangi bir olay yaşanmadığını kaydetti.
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansının haberine göre, Bender Deyyer Belediyesi itfaiye yetkilisi Mecid Umrani, yangının başlangıçta fiberglastan yapılmış 2 ticari teknede çıktığını, daha sonra büyüyerek iki ahşap tekneye sıçradığını açıkladı.
Bender Deyyer'deki Vaizi İskelesi'nde meydana gelen yangın henüz söndürülemedi. Umrani, yangının diğer teknelere yayılmasını önlemek için söndürme çalışmalarının sürdüğünü, çıkış nedeninin ise henüz bilinmediğini ve incelemelerin devam ettiğini kaydetti.
CBS News’in ABD’li savunma yetkililerine dayandırdığı habere göre, Apache helikopterleri ve diğer hava unsurlarının desteklediği USS Truxtun ile USS Mason destroyerleri pazartesi günü Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Gemilerin boğaza girdiği sırada İran tarafından koordineli saldırılara maruz kaldığı kaydedildi. Haberde, yoğun saldırılara rağmen gemilerin isabet almadığı belirtildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Trump’ın pazar günü açıkladığı “Özgürlük Projesi” kapsamında, ABD bayraklı 2 ticari geminin de boğazdan güvenli şekilde geçiş yaptığını duyurdu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan’daki görüşmelerin ilerlediğine dikkati çekerek, ABD'ye "kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilme" konusunda uyarıda bulundu.
Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformunda Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı.
'ABD DİKKATLİ OLMALI'
Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin, "siyasi bir krize askeri bir çözümün olmadığını açıkça gösterdiği" değerlendirmesinde bulunan Erakçi, "Pakistan'ın özverili çabaları sayesinde görüşmeler ilerlerken, ABD kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilme konusunda dikkatli olmalıdır, aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri de dikkatli olmalıdır." ifadelerini kullandı.
'KÖRDÜĞÜM PROJESİ'
Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine ilişkin "Özgürlük Projesi" adını verdiği girişim hakkında da "Özgürlük Projesi, kördüğüm projesidir." ifadesine yer verdi.
ABD’nin İran kıyıları yakınlarında sivil sürat ve yük teknelerini hedef aldığı saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Devlet televizyonunun adını açıklamadığı bir ordu komutanına dayandırdığı haberde, ABD'nin İranlı sivil teknelere saldırdığı belirtildi.
TEKNELER SİVİLLERE AİTTİ
Haberde, ABD’nin hedef aldığı 6 sürat teknesinin İran Devrim Muhafızları Ordusuna değil, sivillere ait olduğu ifade edildi.
Yerel kaynaklara dayandırılan bilgilere göre de ABD’nin Umman tarafından İran tarafına yük taşıyan 2 küçük tekneyi hedef aldığı saldırıda 5 sivil öldü.
ABD Başkanı Donald Trump, ABC News'e telefon üzerinden verdiği kısa röportajda, İran savaşındaki güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiler ve Amerikan savaş gemilerine saldırısına değinen Trump, "Yoğun bir ateş açılmadı" ifadelerini kullandı.
ATEŞKES SÜRÜYOR MU?
Trump, İran'ın ateşkesin yürürlükte kalmasını umması gerektiğini söyledi. Trump, "Onlar için olabilecek en iyi şey, bizim ateşkesi yürürlükte tutmamızdır" dedi.
Ateşkesin ihlal edilip edilmediği sorusu üzerine Trump, "Size açıklama yaparız. Gemiler hareket ediyor. Dün gece çok fazla gemi, büyük gemiler hareket etti ve ateş açılmadı. Sanırım son zamanlarda biraz oldu. Bunu inceliyorum" dedi.
HÜRMÜZ'DE ÇATIŞMA
Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmaya ilişkin olarak Trump, "Bunu yeni duyduk ve inceleyeceğiz. Olması gereken şey, Güney Kore'nin devreye girmesi. Vurulan bir Güney Kore gemisiydi. Bence eğer bir geminiz vuruluyorsa, hemen birilerini göndermelisiniz" ifadelerini kullandı.
BAE'YE SALDIRILAR
Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılar hakkındaki soru üzerine Trump, bu ülkeyi hedef alan füze ve insansız hava araçlarının "büyük ölçüde düşürüldüğünü" söyledi. Trump, "Bir tanesi geçti. Büyük bir hasar yok" ifadelerini kullandı.
Gelişmelerin savaşın sona erme ihtimali açısından ne anlama geldiği sorusuna Trump, "Durumu kontrol altında tutuyoruz. Bir şekilde kazanırız" cevabını verdi.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "sahte bayrak" ifadesini kullandı.
Azizi’nin söz konusu açıklamayı, BAE’ye yönelik saldırılar sonrası yapması dikkati çekti.
BAE, füze ve İHA saldırıları nedeniyle İran’ı suçlarken, Azizi yaptığı "sahte bayrak" paylaşımıyla hangi saldırıyı kastettiğine ilişkin ise detay vermedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ta Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.
İran ile devam eden savaşa ilişkin konuşan Trump "Ekipmanları yok. Hatta İran'ın lideri bile yok. Yönetimini yok ettik. Ama hala nükleer silah istiyorlar. Operasyonumuz başarılı gidiyor." dedi.
'ŞU ANDA BİR SAVAŞIMIZ VAR'
İran'a ait 159 gemiyi batırdıklarını açıklayan Trump "Şu anda bir savaşımız var. Neden bu kadar uzun sürdüğü konuşuluyor. Vietnam 19 yıl sürdü. Kore 7 yıl sürdü. Burada yanlış bir kişi otursaydı 3. dünya savaşı çıkmış olurdu. Onların donanması yok. 159 gemiyi batırdık. Şu an ellerinde sıfır gemi kaldı. Çok kaliteli gemilerdi. Düşman onları teslim etmek yerine patlattı." ifadelerini kullandı.
Petrol fiyatlarına değinen Trump "Petrol 300 dolar olur diyenler yenildi. Petrol fiyatları düşüyor." diye konuştu.