ABD ordusundaki kayıplar gizleniyor mu?

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), İran ile yaşanan savaş sırasında hayatını kaybeden veya yaralanan Amerikan askerlerinin sayısını hesaplama yöntemini değiştirdiği iddia edildi. The Intercept'in haberine göre bir ABD hükümet yetkilisi, yeni sistemin gerçek kayıp rakamlarını kamuoyundan gizlemek amacı taşıdığını öne sürdü.

Haberde, Pentagon'un İran'la savaşın başlamasından bu yana askeri kayıpları "DCAS" adı verilen Savunma Kayıp Analiz Sistemi üzerinden takip ettiği belirtildi.

Bu sistem, ölen, yaralanan, hastalanan veya görev yapamaz duruma gelen askeri personelin durumunu kayıt altına alarak verileri Kongre ve ABD Başkanı'na iletiyor.

RESMİ KAYIP RAKAMLARINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER ARTTI

DCAS sistemi, açıkladığı rakamların gerçeği ne kadar yansıttığı konusunda daha önce de eleştirilmişti.

The Intercept, aylar boyunca yaptığı incelemelerde Pentagon'un açıkladığı resmi ölü ve yaralı sayılarının gerçek kayıpların altında kaldığını savundu. Gazeteye konuşan ABD'li yetkililerden biri ise bu durumu "kayıpların gizlenmesi" olarak nitelendirdi.

Habere göre Pentagon, İran'ın Temmuz ayında Orta Doğu'daki ABD üslerine yönelik saldırılarının ardından kayıpları hesaplama yönteminde değişikliğe gitti ve geçen hafta yeni bir sayım sistemi uygulamaya başladı.

YENİ SİSTEMDE KAYIPLAR AYRI LİSTEDE TUTULUYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte, 7 Temmuz'dan sonra meydana gelen askeri kayıpların İran savaşı bilançosuna doğrudan eklenmek yerine "Dış Operasyonlar" başlığı altında ayrı bir bölümde gösterildiği öne sürüldü.

The Intercept'in aktardığı verilere göre, yeni oluşturulan "Denizaşırı Operasyonlar" sayfasında 7 Temmuz'dan bu yana ölen veya yaralanan Amerikan askerlerinin sayısı 273 olarak yer aldı.

Gazete, bu rakamın DCAS'ın İran savaşı kapsamında daha önce açıkladığı verilerle birleştirilmesi halinde toplam resmi ölü ve yaralı sayısının 704'e ulaştığını belirtti.

Bu toplamın, ABD ile İran arasında ilk ateşkes anlaşmasının imzalandığı 8 Nisan'daki verilere kıyasla yüzde 83'lük artış anlamına geldiği kaydedildi.

ABD'Lİ YETKİLİ: "YARALI SAYISINI GİZLEMEK İÇİN TASARLANDI"

The Intercept'e konuşan bir ABD yetkilisi, kayıp hesaplama yöntemindeki değişikliği eleştirerek, bunun "yaralı sayısını gizlemek için tasarlandığını" iddia etti.

Bir başka ABD'li yetkili de geçen ay yaptığı açıklamada, İran'ın ABD üslerine yönelik saldırılarının Pentagon'un açıkladığı rakamlardan "çok daha fazla" askeri kayba yol açtığını öne sürdü.

İRAN SALDIRILARI ABD ÜSLERİNİ HEDEF ALDI İDDİASI

The Intercept, kayıplardaki artışın nedenleri arasında İran'ın 9 Temmuz'dan itibaren Orta Doğu'daki en az dokuz ABD askeri tesisini hedef alan saldırılarını gösterdi.

Gazeteye konuşan ve ismi açıklanmayan bir ABD yetkilisi, İran güçlerinin saldırı dronları ve gelişmiş balistik füzeleri birlikte kullanarak ABD hava savunma sistemlerini aşabildiğini ve bunun yüksek kayıplara yol açtığını savundu.

Bu açıklamaların, ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran ordusunun "tamamen imha edildiğine" yönelik açıklamalarıyla çeliştiği belirtildi.

İRAN: GERCEĞİ GİZLİYOR

ABD güçleri Orta Doğu genelinde çok sayıda üs ve noktada konuşlu bulunurken, ateşkes sürecinin bozulmasının ardından bölgede gerilimin yeniden arttığı ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları da Washington yönetimini savaşta gerçek kayıp sayılarını gizlemekle suçladı.

Öte yandan Washington Post, Pentagon'un geçen ay elektronik veri tabanından son dönemde yaşanan dört askeri ölüm kaydını sildiğini öne sürdü.

Gazete, 28 Şubat'ta İran'a karşı savaşın başlamasından bu yana ABD ordusunda 18 ölüm kaydının doğrulandığını aktardı.