İran devlet televizyonu IRIB’e konuşan bir kaynak, İran ile Umman arasında stratejik su yolundaki gemi geçişlerine ilişkin yapılan görüşmelerle ilgili değerlendirmede bulundu. Kaynak, gelecekteki seyrüsefer düzenlemelerine ilişkin görüşmelerin yalnızca Tahran ve Maskat arasında yürütüldüğünü ve ABD ile hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.
İsmi açıklanmayan kaynak, "İran ile Umman arasında gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine yönelik düzenlemeler konusunda yapılabilecek muhtemel bir anlaşmanın bu boğazın derhal açılmasıyla hiçbir ilgisi yok. Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması, ABD’nin eylemlerinde bir değişikliğe gitmesine ve ihlallerini düzeltmesine bağlıdır" dedi.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), İran ile yaşanan savaş sırasında hayatını kaybeden veya yaralanan Amerikan askerlerinin sayısını hesaplama yöntemini değiştirdiği iddia edildi. The Intercept'in haberine göre bir ABD hükümet yetkilisi, yeni sistemin gerçek kayıp rakamlarını kamuoyundan gizlemek amacı taşıdığını öne sürdü.
Haberde, Pentagon'un İran'la savaşın başlamasından bu yana askeri kayıpları "DCAS" adı verilen Savunma Kayıp Analiz Sistemi üzerinden takip ettiği belirtildi.
Bu sistem, ölen, yaralanan, hastalanan veya görev yapamaz duruma gelen askeri personelin durumunu kayıt altına alarak verileri Kongre ve ABD Başkanı'na iletiyor.
RESMİ KAYIP RAKAMLARINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER ARTTI
DCAS sistemi, açıkladığı rakamların gerçeği ne kadar yansıttığı konusunda daha önce de eleştirilmişti.
The Intercept, aylar boyunca yaptığı incelemelerde Pentagon'un açıkladığı resmi ölü ve yaralı sayılarının gerçek kayıpların altında kaldığını savundu. Gazeteye konuşan ABD'li yetkililerden biri ise bu durumu "kayıpların gizlenmesi" olarak nitelendirdi.
Habere göre Pentagon, İran'ın Temmuz ayında Orta Doğu'daki ABD üslerine yönelik saldırılarının ardından kayıpları hesaplama yönteminde değişikliğe gitti ve geçen hafta yeni bir sayım sistemi uygulamaya başladı.
YENİ SİSTEMDE KAYIPLAR AYRI LİSTEDE TUTULUYOR
Yeni düzenlemeyle birlikte, 7 Temmuz'dan sonra meydana gelen askeri kayıpların İran savaşı bilançosuna doğrudan eklenmek yerine "Dış Operasyonlar" başlığı altında ayrı bir bölümde gösterildiği öne sürüldü.
The Intercept'in aktardığı verilere göre, yeni oluşturulan "Denizaşırı Operasyonlar" sayfasında 7 Temmuz'dan bu yana ölen veya yaralanan Amerikan askerlerinin sayısı 273 olarak yer aldı.
Gazete, bu rakamın DCAS'ın İran savaşı kapsamında daha önce açıkladığı verilerle birleştirilmesi halinde toplam resmi ölü ve yaralı sayısının 704'e ulaştığını belirtti.
Bu toplamın, ABD ile İran arasında ilk ateşkes anlaşmasının imzalandığı 8 Nisan'daki verilere kıyasla yüzde 83'lük artış anlamına geldiği kaydedildi.
ABD'Lİ YETKİLİ: "YARALI SAYISINI GİZLEMEK İÇİN TASARLANDI"
The Intercept'e konuşan bir ABD yetkilisi, kayıp hesaplama yöntemindeki değişikliği eleştirerek, bunun "yaralı sayısını gizlemek için tasarlandığını" iddia etti.
Bir başka ABD'li yetkili de geçen ay yaptığı açıklamada, İran'ın ABD üslerine yönelik saldırılarının Pentagon'un açıkladığı rakamlardan "çok daha fazla" askeri kayba yol açtığını öne sürdü.
İRAN SALDIRILARI ABD ÜSLERİNİ HEDEF ALDI İDDİASI
The Intercept, kayıplardaki artışın nedenleri arasında İran'ın 9 Temmuz'dan itibaren Orta Doğu'daki en az dokuz ABD askeri tesisini hedef alan saldırılarını gösterdi.
Gazeteye konuşan ve ismi açıklanmayan bir ABD yetkilisi, İran güçlerinin saldırı dronları ve gelişmiş balistik füzeleri birlikte kullanarak ABD hava savunma sistemlerini aşabildiğini ve bunun yüksek kayıplara yol açtığını savundu.
Bu açıklamaların, ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran ordusunun "tamamen imha edildiğine" yönelik açıklamalarıyla çeliştiği belirtildi.
İRAN: GERCEĞİ GİZLİYOR
ABD güçleri Orta Doğu genelinde çok sayıda üs ve noktada konuşlu bulunurken, ateşkes sürecinin bozulmasının ardından bölgede gerilimin yeniden arttığı ifade edildi.
İran Devrim Muhafızları da Washington yönetimini savaşta gerçek kayıp sayılarını gizlemekle suçladı.
Öte yandan Washington Post, Pentagon'un geçen ay elektronik veri tabanından son dönemde yaşanan dört askeri ölüm kaydını sildiğini öne sürdü.
Gazete, 28 Şubat'ta İran'a karşı savaşın başlamasından bu yana ABD ordusunda 18 ölüm kaydının doğrulandığını aktardı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in kuzeyinde Suudi Arabistan'a ait petrol gemisini çok sayıda balistik füzeyle hedef aldığını açıkladı.
Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Seri, Kızıldeniz'in kuzeyindeki Yenbu bölgesi açıklarında Suudi Arabistan'a ait "Vefa" isimli petrol gemisini balistik füzelerle hedef aldıklarını belirtti.
Seri, bu saldırının "ablukaya ablukayla karşılık verme" anlayışı çerçevesinde gerçekleştirildiğini savundu.
İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait yayın organı, Umman ile Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmanın gecikmesinin temel nedeninin ABD'nin tehditleri olduğunu ve İran'a yönelik askeri saldırı tehdidi devam ettiği sürece anlaşma yapılmayacağını bildirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait yayın organı "Sepahnews"in, görüşmelerle ilgili bilgi sahibi olan ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile devam eden görüşmelerden henüz anlaşma çıkmamasının nedeninin ABD'nin müdahalesi ve bu ülkenin Başkanı Donald Trump'ın tehditleri olduğu belirtildi.
Söz konusu yetkili, "ABD'nin müdahalesi ve İran'a yönelik askeri saldırı tehdidi devam ettiği sürece anlaşma gecikecektir. İran, tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacaktır." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin "çok iyi" ilerlediğini belirterek, sürecin 48 saat içinde netleşeceğini söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın da "çok yakında açılacağını" ifade etti.
Fox News kanalına konuşan Trump, İran'a yönelik büyük bir saldırı planlandığını ancak İranlı yetkililerin görüşme talebinde bulunmasının ardından müzakerelere geri döndüklerini anlattı.
"İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BERİ EN BÜYÜK SALDIRI"
Trump, "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en büyük saldırıyı düzenleyecektik ama beni arayıp çok kibarca 'Lütfen, konuşabilir miyiz? Konuşabilir miyiz?' dediler. Ben de 'Evet, konuşabiliriz. Haydi halledelim bu işi. Sonunda, haydi halledelim.' dedim." ifadelerini kullandı.
ABD'li ve İranlı yetkililerin 4 Ağustos'ta gün boyunca görüştüğünü belirten Trump, "Önemli olan tek şey eyleme geçilmesi ve onlar bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne olacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
"GERİ ADIM ATARLARSA ÇOK AĞIR DARBE ALACAKLAR"
Müzakerelerden vazgeçilmesi halinde İran'ın sert bir karşılık göreceğini savunan Trump, "Eğer yine geri adım atarlarsa çok ağır bir darbe alacaklar. Bunu biliyorlar, bunu anlıyorlar. Başka seçeneğim yok." diye konuştu.
"HÜRMÜZ BOĞAZI ÇOK YAKINDA AÇILACAK"
Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılabileceğine işaret ederek, "Boğaz çok yakında açılacak ya da (İran) çok sert vurulacaklar ve sonra boğaz açık olacak." dedi.
California'da gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin gidişatının "çok iyi göründüğünü" yineleyerek, "Çok iyi ilerliyoruz. Göreceğiz. 48 saat içinde belli olacak." ifadelerini kullandı.