Son dakika... Önce tehdit sonra saldırı! Polonya karıştı: Netanyahu'yu tutuklayın

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İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Husilerin devam eden füze ve dron saldırılarına yanıt olarak Yemen'in batı kıyısı ve iç kesimlerindeki Husi hedeflerine hava saldırıları düzenlendiği bildirildi.
Bu kapsamda, Husilerin askeri faaliyetlerinde önemli rol oynayan Hizaz Elektrik Santrali ile El Hudaydah ve Ras Isa limanlarının hedef alındığı kaydedilen açıklamada, “Husi terör rejimi, İran'ın terör ekseninin merkezi bir parçasıdır. Husilerin uluslararası nakliye gemilerine ve rotalarına yönelik saldırıları, bölgeyi ve dünyayı istikrarsızlaştırmaya devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.
IDF’nin İsrail ve vatandaşlarına yönelik her türlü tehdide karşı geniş çaplı operasyonlarına devam edeceği vurgulanırken, İsrail basını da IDF’nin son saldırılarında savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları ve casus uçaklar da dahil olmak üzere 20'den fazla askeri uçağın kullanıldığını duyurdu.
Suriye'de cuma namazını kılmak için toplanan binlerce kişinin yol açtığı izdihamda can kaybı artıyor. Başkentteki Emevi Camii'nde bugün meydana gelen izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e, yaralananların sayısı ise 16’ya yükseldi.
Yoğunluk nedeniyle fenalaşan çok sayıda kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polonya'da yüzlerce kişi, Polonya hükümetinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu adımına tepki verdi. Göstericiler, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Netanyahu'nun Aucshwitz toplama kampının özgürleştirilmesinin 80. yıldönümü törenlerine katılmak amacıyla Polonya'ya gelmesi durumunda tutuklanmaması için yazdığı yazıya olumlu yanıt vermelerini protesto etti.
Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, sık sık “Terörist Netanyahu”, “Netanhayu mahkemeye”, “Netanyahu'yu tutuklayın” sloganları attı.
Adalet Bakanlığı önüne yürüyen göstericiler, Adalet Bakanı Adam Bodnar tarafından konuya ilişkin olarak hazırlanan kararı da protesto etti.
Vatandaşlar son olarak geldikleri Başbakanlık Ofisi önünde “İsrail ölüm makinasını durdurun”, “Duda ve Tusk soykırım yapanları koruyor” sloganları atarak, Başbakan Tusk'u protesto etti. Dondurucu soğuğa rağmen düzenlenen protesto gösterisinde bazı katılımcıların Filistin bayrakları ve “Özgür Filistin”, “Savaş suçlularını koruyan hükümetten utanıyorum” yazılı dövizleri taşıdığı görüldü.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ürdün Vadisi (Ağvar) bölgesinde Filistinli çiftçilere saldırarak zeytin ağaçlarını kesti.
Filistinli aktivist Mutaz Bişarat, "İsrail ordusunun koruması altındaki İsraillilerin, Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki Um Likba Ovası'nda Filistinli çiftçilere saldırarak onları topraklarından çıkardığını" söyledi.
Bişarat, İsrail askerlerinin çiftçilere topraklarının "askeri bölge olduğu için kapatıldığını ve giremeyeceklerini söylediğini" aktardı.
Bişarat, "İsraillilerin Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki Hallet Hader'de bir bölgeyi gasbederek çevirdiğini" kaydetti.
Filistinli Bişarat ayrıca "bir grup fanatik İsraillinin Ürdün Vadisi'ndeki Bardala köyündeki zeytin ağaçlarını kestiğini" sözlerine ekledi.
Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) eski Başkanı Piotr Hofmanski, Polonyalı haber kuruluşu Onet'e yaptığı açıklamada, UCM kararının hukuki açıdan açık olduğunu vurgulayarak, "İsrail Başbakanı hakkında savaş suçu işlediği şüphesiyle bir tutuklama emri var ve devletler bunu uygulamakla yükümlüdür." dedi.
Polonya hükümetinin kararının tamamen siyasi olduğunu ve hükümetin yasal yükümlülüklerini açıkça göz ardı ettiğini kaydeden Hofmanski, "UCM ile tam işbirliği yapmak için yasal ve uluslararası bir yükümlülük vardır ve bu yükümlülüğü yerine getirmeyen bir devlet kendisini çok sıkıntılı bir duruma sokar." ifadesini kullandı.
Hofmanski, ayrıca, devletlerin UCM'nin yükümlülüklerine uymayı reddetmesi halinde bu durumun UCM'nin varoluş amacının sorgulanmasına neden olacağı uyarısında bulundu.
POLONYA'NIN YAKLAŞIMI
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, hükümetten, Netanyahu'nun Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine Gazze'deki savaş suçları nedeniyle tutuklanmadan katılabilmesini sağlamasını istemişti.
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Wladyslaw Bartoszewski ise Cumhurbaşkanı Duda'nın çağrısından önce yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Polonya'ya gelmesi halinde, ülkenin UCM'ye karşı yükümlülükleri uyarınca tutuklanacağını söylemişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X sosyal medya hesabından Yemen'deki saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Netanyahu, "Husiler bize karşı yaptıkları saldırganlığın bedelini ağır şekilde ödüyorlar ve ödemeye devam edecekler." ifadelerini kullandı.
Husiler'e karşı kararlıkla harekete geçmeye devam edeceklerinin altını çizen Netanyahu, "Husiler, İsrail ve tüm bölge için tehdit oluşturuyorlar, küresel seyrüsefer özgürlüğüne zarar veriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.