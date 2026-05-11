Netanyahu'dan savaşa devam mesajı: Askeri harekat olasılığı masada! Lübnan'a yoğun saldırı

İran ABD'ye meydan okudu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Trump'ın Tahran'ın önerisini reddetmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki istikrar ve güvenliğin "zedelendiğini" belirtti.

Bekayi, ateşkes görüşmelerine ilişkin kararın İran'ın ulusal çıkarları doğrultusunda verileceğini ifade ederek, "Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız ve diplomasi için fırsat doğduğunda bu fırsatı değerlendireceğiz. Ancak diplomasinin de kendi kuralları vardır. İran, halkının çıkarlarını koruma konusunda ne kadar istekli olduğunu kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı.

ABD'ye sundukları önerilerin "cömert ve sorumluluk sahibi" olduğunu belirten Bekayi, "Savaşın sona ermesi için yalnızca kendi haklarımızı talep ettik. ABD'nin tek taraflı tutum ve sert taleplerinde ısrar etmesi üzücüdür" dedi.