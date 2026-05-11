Netanyahu'dan savaşa devam mesajı: Askeri harekat olasılığı masada! Lübnan'a yoğun saldırı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Trump'ın Tahran'ın önerisini reddetmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki istikrar ve güvenliğin "zedelendiğini" belirtti.
Bekayi, ateşkes görüşmelerine ilişkin kararın İran'ın ulusal çıkarları doğrultusunda verileceğini ifade ederek, "Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız ve diplomasi için fırsat doğduğunda bu fırsatı değerlendireceğiz. Ancak diplomasinin de kendi kuralları vardır. İran, halkının çıkarlarını koruma konusunda ne kadar istekli olduğunu kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı.
ABD'ye sundukları önerilerin "cömert ve sorumluluk sahibi" olduğunu belirten Bekayi, "Savaşın sona ermesi için yalnızca kendi haklarımızı talep ettik. ABD'nin tek taraflı tutum ve sert taleplerinde ısrar etmesi üzücüdür" dedi.
Kanada, Katar kara sularındaki ticari kargo gemisinin hedef alınması dahil Körfez bölgesinde son dönemde düzenlenen İHA saldırılarını kınadı. Kanada Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, tüm taraflara sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısında bulunulan açıklamada, taraflardan uluslararası hukuk ve seyrüsefer serbestisine saygı gösterilmesi istendi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da bulunan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine dün İHA ile saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıda Kıdemli Başçavuş Alexander Glovanyov'un (47) öldüğü belirtildi. Açıklamada, Lübnan sınırına yakın bölgeye Hizbullah tarafından fırlatılan çok sayıda patlayıcı yüklü İHA'nın isabet ettiği kaydedildi.
Lübnan resmi ajansı NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki Sur, Bint Cubeyl, Mercayun ve Nebatiye bölgelerine yönelik yoğun saldırılarını sürdürdü.
Nebatiye ilçesindeki Katrani beldesi kırsalına düzenlenen silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Sur ilçesindeki saldırılarda ise 6'sı çocuk, 2'si kadın olmak üzere 13 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye şehrinde ise bir kişinin dükkanının önünde hava saldırısına uğradığı kaydedildi.
İSRAİL ORDUSU FOSFOR BOMBALARI KULLANDI
İsrail ordusu Nebatiye kenti ve çevresine yönelik topçu atışlarının şiddetini artırırken, Kefr Rumman beldesi ve bölgeye enerji sağlayan bir elektrik istasyonunun çevresi saldırıya uğradı.
Sur, Bint Cubeyl ve Mercayun ilçelerine bağlı çok sayıda yerleşim bölgesi hava saldırıları ve topçu atışlarının hedefi olduğu bildirildi.
İsrail ordusunun, Nebatiye'ye bağlı Yahmur Şakif beldesine fosfor bombasıyla saldırdığı anlar görüntülerle tespit edildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahran yönetiminin hala ortadan kaldırılması gereken zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu belirterek, İran’la savaşın "henüz bitmediğini" söyledi.
CBS News’e röportaj veren Netanyahu, "Bence çok şey başardık. Ancak İran’dan çıkarılması gereken nükleer malzeme hala mevcut olduğu için bu iş bitmedi" diye konuştu.
ABD/İSRAİL’İN İRAN HEDEFLERİ
Netanyahu, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın hedefleri arasında; ülkenin nükleer altyapısını ortadan kaldırmak, füze kapasitesini yok etmek ve "vekil güç ağlarının" yeniden kurulmasını engellemek olduğunu belirtti.
Netanyahu, İran’ın nükleer kapasitesinin ortadan kalkmadığını vurgulayarak, "Hala ortadan kaldırılması gereken zenginleştirme tesisleri var" dedi.
ASKERİ HAREKAT OLASILIĞI
Netanyahu, bir anlaşma olması halinde İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun ortadan kaldırılması gerekeceğini kaydetti. Netanyahu, "Askeri yöntemler hakkında konuşmayacağım, ancak Başkan Trump bana ‘Oraya girmek istiyorum’ dedi. Bunun için bir zaman çizelgesi vermeyeceğim, ancak bu son derece önemli bir konu" ifadelerini kullandı.
İran basını, Tahran yönetiminin ABD’nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifini kabul etmediğini bildirdi. Resmi İran televizyonunda yer alan haberlere göre; ABD’nin teklifini "teslimiyet" olarak nitelendiren Tahran yönetimi, bunun yerine "ABD’den İran’a savaş tazminatı ödenmesi, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tamamen kabul edilmesi, yaptırımların kaldırılması ve el konulan İran varlıklarının iade edilmesi" talebinde bulundu.
Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı ise, İran’ın yanıtında ABD'yi "Deniz ablukasını sona erdirmeye, daha fazla saldırı olmayacağına dair garanti sağlamaya ve İran petrol satışlarına yönelik ABD yasağını kaldırmaya" çağırdığı aktarıldı.
"TRUMP'IN CEVABI HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMİYOR"
ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran yönetiminin yanıtını "kabul edilemez" olarak nitelendirmesini değerlendiren İranlı bir yetkili ise, "Trump’ın cevabı hiçbir şeyi değiştirmiyor. Eğer mutsuzsa, bu daha da iyi. İran’da hiç kimse Trump’ı memnun etmek için plan yapmıyor. Müzakere ekibi planları sadece İran halkı için hazırlıyor. Trump gerçeklerden hoşlanmıyor; bu yüzden İran'a karşı sürekli yeniliyor" açıklamasında bulundu.
İran lideri Mücteba Hamaney’in resmi sosyal medya hesabından Basra Körfezi’ne ilişkin 10 maddelik bir açıklama paylaşıldı.
Açıklamada, ABD'nin Basra Körfezi’ndeki güvensizliğin en büyük nedeni olduğu ve ABD’nin bölgedeki kendi üslerini dahi koruyamadığı vurgulandı.
İran’ın Basra Körfezi ile Umman Denizi’ndeki komşularıyla kader ortağı olduğunun belirtildiği açıklamada, “İran’ın (Basra) Fars Körfezi’ndeki zaferinin yeni düzenin habercisi” olduğu kaydedildi.
İran’ın Basra Körfezi’ni yöneterek körfezin güvenliğini sağladığı iddiasının yer aldığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan elde edilecek maddi gelirin İran halkı için harcanacağı ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'de yayınlanan özel bir televizyon programında konuşan Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının Washington yönetimi tarafından sürekli takip edildiğini söyledi. Trump, İran'da yer altında tutulduğu öne sürülen uranyuma ilişkin, "Bunu istediğimiz zaman ele geçirebiliriz. Sürekli gözetim altında tutuyoruz" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, İran'ın yer altındaki tesislerinden uranyum çıkarılmasına yönelik herhangi bir girişim olması halinde bundan haberdar olacaklarını ve müdahalede bulunacaklarını belirtti. Trump, ilk başkanlık döneminde kurulan ABD Uzay Kuvvetleri'nin bu tesislerin izlenmesinde rol oynadığını vurgulayarak, "Uzay Kuvvetleri diye bir yapı kurdum ve gözetlemeyi sürdürüyorlar. Eğer biri oraya yaklaşırsa bunu biliriz ve onları havaya uçururuz" dedi.
Washington yönetiminin İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını ve Tahran'ın nükleer programını sona erdirmesini istediği biliniyor. İran yönetimi ise daha önce birçok kez uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmeyeceğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin savaşın sonlandırılmasına yönelik ABD'nen teklifine cevabına ilişkin açıklama yaptı. Trump, Pakistan aracılığıyla ABD tarafına iletilen cevaba ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın sözde ‘temsilcilerinden’ gelen cevabı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez" dedi.
Öte yandan ABD basını, İran’ın cevabına ilişkin detaylara yönelik dikkat çeken iddialarda bulundu. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesine göre İran, ABD’nin İran gemileri ve limanlarına uygulanan ablukayı kaldırması halinde Hürmüz Boğazı’nı aşamalı olarak açmayı teklif ettiğini duyurdu. İran’ın ABD’ye sunduğu "çok sayfalık resmi cevapta" kendi taleplerini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyduğu ve iki taraf arasında hala önemli görüş ayrılıkları bulunduğu belirtildi.
Wall Street Journal’a göre İran’ın cevabı, ABD’nin İran’ın nükleer programının geleceği ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun akıbetine ilişkin önceden taahhüt verilmesi yönündeki talebi karşılamadı. İran, bunun yerine ABD’nin İran gemileri ve limanlarına yönelik ablukayı kaldırması karşılığında çatışmaların sona erdirilmesini ve Hürmüz Boğazı’nın ticari gemi trafiğine aşamalı olarak yeniden açılmasını teklif etti.