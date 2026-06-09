Trump'tan İran ile anlaşma açıklaması: Son aşamadayız

ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi, ABD ordusuna ait bir askeri taarruz helikopterinin dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğünü bildirdi. Konu hakkında bilgi sahibi 2 yetkiliye dayandırılan habere göre, helikopterde bulunan 2 mürettebatın güvenli bir şekilde kurtarıldığı aktarıldı. "Apache" tipi helikopterin düşme nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililer helikopterin vurularak mı düşürüldüğü, teknik bir arıza mı yaşadığı yoksa başka bir nedenden dolayı mı kaza yaptığı konusunda henüz kesin bir bilginin bulunmadığını vurguladı. Beyaz Saray ve ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail'in birbirlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaştıklarını duyurdu. Anlaşmaya kendisinin aracılık ettiğini belirten Trump, "Bir hafta kadar birbirlerine karışmayacaklar" dedi. Trump, 2 ila 3 gün içinde Orta Doğu'ya barış getirecek bir anlaşmanın imzalanabileceğini ifade etti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail’in hangi pozisyonu alacağına bakılmaksızın İran’ın nükleer programıyla ilgili bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Vance, Fox News’e verdiği röportajda, “Son birkaç ayda, aslında son bir buçuk yılda yaşananlar sayesinde, Başkan'ın doğru olduğuna inandığı ve bence de haklı olduğu bir alan yarattık: İran’ın nükleer girişimlerine uzun vadeli bir çözüm bulabiliriz” dedi.
'İSRAİL BUNDAN HOŞLANMAYABİLİR'
Vance, “İsrail bundan hoşlanabilir ya da hoşlanmayabilir ancak temelde bunun ABD’nin çıkarlarına en uygun olanın anlaşma yapmak olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden bu işin peşini bırakmayacağız. Çünkü ABD Başkanı bunu yapmak için seçildi. Amerikan halkına hizmet etmek için yapmamız gereken şey bu” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen bir telekonferansa katılarak seçmenlere İran konusunda mesajlar verdi.
Trump, İran'la ilgili konularda çok iyi durumda olduklarını ve anlaşmaya ilişkin sürecin iyi işlediğini vurgulayarak, yakında bu konunun kapanacağını ifade etti.
ABD Başkanı, "Çok güçlü bir ekibiz ve bence bu savaşı kazanıyoruz. Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız." değerlendirmesini yaptı.
Bu süreçle birlikte ABD'deki benzin fiyatlarının hızla düşeceği mesajını da veren Trump, seçmenlerden Graham için oy kullanmalarını istedi.
ABD Başkanı Trump, İran ile İsrail arasında pazar günü artan gerginliğe ilişkin Truth Social hesabından açıklamalar yaparak, İsrail ve İran'ı "derhal" çatışmayı durdurmaya çağırmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna Netanyahu ile İran’la karşılıklı saldırılara ilişkin gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında konuştu.
Netanyahu'dan İran'ın füze saldırılarına karşılık vermemesini talep ettiğini belirten Trump, "Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından "son dakikada" haberdar edildiğini vurgulayarak buna rağmen saldırının kapsamını sınırlandırmayı başardığını kaydetti.
İSRAİL'E BASKI ARTIYOR
ABD ile İran arasındaki arabuluculuk çabalarına katılan 5 bölge ülkesinin, İsrail’in saldırılarını durdurması için kendisine baskı yaptığını belirten Trump, İranlı yetkililerin de bu sabah Washington ile temasa geçtiği bilgisini paylaştı.
Trump, Tahran yönetiminin İsrail'e yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini duyurduğunu ve karşılıklı saldırıların durdurulmasını talep ettiğini de ileri sürdü.
Bu gelişme üzerine Netanyahu ile yeniden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, İsrail Başbakanı'nı saldırıları durdurma konusunda ikna ettiğini söyledi.
Trump, İran ile kapsamlı bir anlaşmaya varılmasının hala mümkün olduğunu ve Tahran yönetiminin de bu yönde bir istek taşıdığını dile getirdi.
Lübnan Cumhurbaşkanlığı’na göre, ABD merkezli CNN televizyonuna verdiği mülakatın ikinci bölümünde konuşan Avn, Lübnan'ın 2002 yılında kabul edilen Arap Barış Girişimi'ne bağlı olduğunu vurgulayarak, "Barış anlaşmasına doğrudan geçilemez. Bunun için birçok aşamadan geçmek gerekir. İsrail ile gündemde saldırmazlık anlaşması var. Ara adım, Lübnan ile İsrail arasındaki düşmanlık halinin sona erdirilmesidir." dedi.
İsrail ile ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere değinen Avn, "Müzakereleri sürdürmekten başka seçeneğim yok. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu çatışmayı sona erdirme yönündeki kişisel isteğinden yararlanmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Avn, anayasa gereği müzakerelerin Cumhurbaşkanının yetkisinde olduğunu aktaran, buna rağmen süreci Başbakan ve Meclis Başkanı ile yakın istişare içinde yürüttüğünü belirterek, "Savaşı sona erdirmek konusunda birlik içindeyiz." dedi.
Hizbullah'ın silahlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avn, örgütün 1982'deki İsrail işgaline tepki olarak ortaya çıktığını ancak 2000 yılında İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesinin ardından silahların misyonunu tamamladığını savundu.
- "Artık güç mantığının yerini akıl ve mantığın almasının zamanı"
Hizbullah mensuplarının Lübnan vatandaşı olduğunu ve devlet koruması altında onurlu bir yaşam sürme hakkına sahip bulunduğunu dile getiren Avn, "Eğer Hizbullah silahlarını teslim etmeyi veya hükümetle müzakere etmeyi kabul etmezse, halk ondan uzaklaşacaktır." diye konuştu.
İsrail'e de çağrıda bulunan Avn, Tel Aviv yönetiminin savaşı sona erdirme konusunda daha fazla irade göstermesi gerektiğini belirterek, "Artık güç mantığının yerini akıl ve mantığın almasının zamanı geldi." ifadelerini kullandı.
İran ile ilişkilere de değinen Avn, ülkesinin Tahran ile karşılıklı saygıya dayalı iyi ilişkiler kurmak istediğini ancak İran'ın Lübnan'ın iç işlerine müdahale etmemesi gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Trump'ın “bölgedeki istikrar için çaba gösterdiğini” belirten Avn, Lübnan'ın istikrarının Orta Doğu'nun istikrarı açısından önemli olduğunu ve Washington ile Tahran arasında varılacak herhangi bir anlaşmanın bölgeyi doğrudan etkileyeceğini kaydetti.
İran’dan, İsrail’in İran’a yönelik son saldırılarında yaşanan yaralanmalara ilişkin açıklama geldi. İran Ulusal Acil Tıp Kurumu, İsrail'in İran'a yönelik son 24 saatte gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 15 kişinin yaralandığını bildirdi. Açıklamada, şu ana kadar herhangi bir can kaybının bildirilmediği belirtildi. Yaralıların sivil mi yoksa askeri personel mi olduğu konusunda bilgi verilmezken, yaralılardan 14'ünün Huzistan eyaletindeki Mahşehr kentinde, birinin ise Tahran'da olduğu kaydedildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “‘M/T Marivex’ adlı tanker, ABD güçlerinin uyarılarına ve yönlendirmelerine uymamasının ardından USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinden kalkan bir ‘F/A-18 Super Hornet’ savaş uçağı tarafından hedef alındı” denildi.
Makine dairesi ve dümen sisteminin hassas güdümlü mühimmatla hedef alındığı belirtilen açıklamada, tankerin hareket kabiliyetini kaybettiği ve İran'a gidişinin engellendiği kaydedildi.
Açıklamada, tankerin, Palau bayraklı boş bir petrol tankeri olduğu vurgulanarak, “ABD güçlerinin 13 Nisan’da başlattığı İran ablukası kapsamında 7 gemi hedef alındı. Uyarılara riayet eden 134 gemi rotasını değiştirdi. İnsani yardım taşıyan 42 geminin ise geçişine izin verildi” ifadeleri kullanıldı.