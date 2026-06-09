Trump'tan İran ile anlaşma açıklaması: Son aşamadayız

ABD'den diplomasi vurgusu: 'İsrail'in pozisyonuna bakılmayacak'

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail’in hangi pozisyonu alacağına bakılmaksızın İran’ın nükleer programıyla ilgili bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Vance, Fox News’e verdiği röportajda, “Son birkaç ayda, aslında son bir buçuk yılda yaşananlar sayesinde, Başkan'ın doğru olduğuna inandığı ve bence de haklı olduğu bir alan yarattık: İran’ın nükleer girişimlerine uzun vadeli bir çözüm bulabiliriz” dedi.

'İSRAİL BUNDAN HOŞLANMAYABİLİR'

Vance, “İsrail bundan hoşlanabilir ya da hoşlanmayabilir ancak temelde bunun ABD’nin çıkarlarına en uygun olanın anlaşma yapmak olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden bu işin peşini bırakmayacağız. Çünkü ABD Başkanı bunu yapmak için seçildi. Amerikan halkına hizmet etmek için yapmamız gereken şey bu” ifadelerini kullandı.