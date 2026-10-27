Ortak Liste lideri Cebbarin: Hedefimiz Netanyahu hükümetinin siyasi tarihin çöplüğüne gitmesi

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Liste'nin lideri Yusuf Cebbarin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin "siyasi tarihin çöplüğüne gitmesini" hedeflediklerini söyledi.

Umm el-Fehm'de bir okulda oyunu kullanan Cebbarin, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının hayırlı olması ve değişim getirmesi temennisinde bulundu.

İyimser olduklarını belirten Cebbarin, halka oy kullanma çağrısı yaptı.

Cebbarin, "Hedefimiz açık, yarından itibaren Netanyahu, Ben-Gvir ve Smotrich hükümetinin siyasi tarihin çöplüğüne atılmasıdır." diye konuştu.

"Yüz binlerce kişinin sandık başına gitmesine ihtiyacımız var." diyen Cebbarin, günün sonunda mutluluk getiren haberler duymak istediklerini dile getirdi.

"NETANYAHU HÜKÜMETİNİ GÖNDERMENİN BİZİM ELİMİZDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Cebbarin, oy kullandıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün İsrail'deki arap toplumu için tarihi bir gün olabilir." dedi.

Seçimlere ilişkin Cebbarin, "Netanyahu, Ben-Gvir ve Smotrich'in eli kanlı aşırı sağcı hükümetini göndermenin bizim elimizde olduğunu biliyoruz. İyimseriz ve bunu yapmanın bizim elimizde olduğunu biliyoruz." şeklinde konuştu.

Cebbarin, "En yüksek sonuçları elde etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Mecliste Netanyahu'ya karşı çoğunluğu sağlayabileceklerini söyleyen Cebbarin, bu şekilde Netanyahu'nun yeniden sağcı bir hükümet kurmasının önüne geçebileceklerini aktardı.