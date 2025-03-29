Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde deprem! Ölü sayısı 1000'i geçti... Arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor

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Depremin vurduğu Myanmar'ın Mandalay kentindeki hastaneler, yaralılar ile doldu taştı. Hastaneler, aşırı doluluk nedeiyle yaralı getiren ambulansları kabul etmemeye başladı. Yaralılar, tedavi için spor salonlarına yatırılmaya başlandı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGC), Myanmar'ın merkezini yerle bir eden depremin, ülkenin ortasından Hint ve Avrasya tektonik plakaları arasında meydana gelen kaymanın sonucu olduğunu açıkladı.
USGC, uzmanların "yatay kayma" olarak adlandırdıkları kaymanın yaklaşık 200 kilometrelik bir fay hattı boyunca ve 20 kilometrelik bir genişlikte meydana geldiğini bildirdi.
Myanmar’da meydana gelen depremler, Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Ruili kentinde de hissedildi. Deprem sırasında doğum ünitesinde çalışan hemşirelerin yenidoğan bebekleri korumaya çalıştıkları anlar kameralara yansıdı.
Hemşire Xiong Jielan, “Deprem bir anda oldu, düşünmeye fırsat bulamadım. Tek düşündüğüm bebeği korumaktı” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Myanmar'da meydana gelen depreme yardım edebileceklerini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce, Trump yönetiminin yapacağı yardımı şekillendirmek için yardım taleplerini ve bölgeden gelen raporları inceleyeceğini söyledi.
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki turistler, Myanmar merkezli depremlere konakladıkları gökdelenlerin sonsuzluk havuzlarında yakalandı. Sarsıntılar nedeniyle havuz suları taşarken turistler, panik içinde depremin sona ermesini bekledi. Turistler, deprem anında havuzlarda oluşan dalgaları cep telefonları ile kayıt altına aldı.
อีนี่อยู่ชั้นดาดฟ้าคอนโด พร้อมลูกค้า ครอบครัวเกาหลีกับลูกน้อยอะ ตอนแรกก็นึกว่าตัวเองเวียนหัว🥲🥲🥲🥲— oyasumi (@msuhcoff) March 28, 2025
#แผ่นดินไหว pic.twitter.com/tIwvmz2X0D
Bir gökdelendeki çift, deprem anına havuzda yakalanarak neye uğradığını şaşırdı. Havuzdan panikle çıkan çiftin yaşadığı korku dolu anlar kameralara yansıdı.
CCTV footage from a swimming pool in a building in Bangkok during yesterday's earthquake.#Thailand #Bangkok #แผ่นดินไหว #EarthquakeThailand #Earthquakes #Earthquake pic.twitter.com/qoFqZXxBGg— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) March 29, 2025
ABD'li jeolog Jess Phoenix, Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki depremin 300'den fazla atom bombası patlamasına eşdeğer bir enerji açığa çıkardığını belirterek, artçı sarsıntıların bölgeyi sarsmaya devam edeceği uyarısında bulundu.
ABD merkezli medya kuruluşu CNN'e konuşan Phoenix, "Böyle bir depremin açığa çıkaracağı kuvvet yaklaşık 334 atom bombasının gücüne eşit" dedi.
Phoenix, Hint tektonik plakasının Myanmar'ın altındaki Avrasya plakasına çarpmaya devam etmesi nedeniyle artçı sarsıntıların birkaç ay sürebileceğini belirtti.
Bangkok'ta, inşaat halindeyken çöken gökdelenin enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdüğü bildirildi.
Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, kurtarma görevlilerinin gökdelenin enkazında "hâlâ sıkışmış 15 kişiye ait hayati belirtiler" tespit ettiğini söyledi.
Chadchart Sittipunt, "Durmak yok, hayat kurtarmak için her saniye önemli" dedi ve çöken yapının enkazını kaldırmak için iş makinelerin seferber edildiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Acil Durum Yardım Koordinatörlüğü, bölgedeki afet yardım faaliyetleri için 5 milyon dolar acil durum fonu ayrıldığını bildirdi.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, depremin halihazırda 20 milyon insanın insani yardıma ihtiyaç duyduğu Myanmar'daki insani durumu daha fazla zorlaştıracağını öngördüklerini belirtti.
Myanmar'daki askeri yönetim afet nedeniyle 6 bölgede acil durum ilan ederken, halen iç savaş içindeki ülkenin bazı bölgelerine yardım ulaştırılıp ulaştırılamayacağı bilinmiyor.
Myanmar'daki askeri yönetimin depremin ardından yaptığı uluslararası yardım çağrısından sonra ülkeler kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerini sevk etmeye başladı.
Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin'in Yünnan eyaletinden 37 kişilik yardım ekibi sabah saatlerinde Myanmar'ın Yangon şehrine ulaştı. Beraberinde ısı detektörleri, deprem uyarı sistemleri ve dronlar taşıyan ekibin kurtarma ve afet yardım faaliyetlerine destek olacağı kaydedildi.
Rus ajansı TASS'ın haberine göre, Rusya'nın Acil Durum Bakanlığı da 120 kurtarma görevlisi ve yardım malzemeleri taşıyan iki uçağı bölgeye sevk etti.
Hindistan Dışişleri Bakanı Vikram Misri, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, ülkesinin bir kurtarma ekibi ve sağlık ekibi ile birlikte battaniye, muşamba, hijyen kitleri, uyku tulumları, güneş enerjisiyle çalışan lambalar, gıda paketleri ve mutfak gereçleri gibi ihtiyaç malzemelerini gönderdiğini duyurdu.
Bu arada Malezya Dışişleri Bakanlığı ve Malezya'nın Myanmar Büyükelçiliği, insani yardım ve afet kurtarma görevlilerinden oluşan 50 kişilik bir ekibi Yangon'a yollayacağını duyurdu.
Myanmar'da meydana gelen, 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki deprem, Tayland ve Çin'de de hasara sebep oldu. Tayland'ın başkenti Bangkok'taki metro seferleri deprem nedeniyle durduldu.
A subway station in Bangkok todaypic.twitter.com/VB57tqKRdY— Massimo (@Rainmaker1973) March 28, 2025
Bangkok'ta inşaat halindeki bir gökdelen yıkılırken binanın enkazı altında kalan 81 işçiden 6'sının öldüğü, 22'sinin yaralandığı belirtildi.
ORDU YARDIMA KOŞTU
Tayland Kraliyet Ordusu, Rajavithi Hastanesinde geçici sahra hastanesi kurulumuna ve hasta transferine yardım etti. GONGPAK tarafından gönderilen 45 asker, tıbbi ekipman ve yatakları taşıyarak hastane jimnastik salonunda 200 hastanın tedavi edileceği alanı hazırlarken, 30 hastayı da Rajavithi 2 Hastanesine nakletti.
Deprem, Myanmar’ın ikinci en büyük şehri Mandalay’ın yanı sıra civardaki Kyaukse, Pyin Oo Lwin ve Shwebo bölgelerinde de hissedildi.
Myanmar'ın en büyük ikinci şehri olan Mandalay'de aralarında tarihi Budist manastırı Ma Soe Yane'nin olduğu çok sayıda binanın yıkıldığı ve altyapının zarar gördüğüne ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.
Chirstian Aid yardım kuruluşu, sahadaki temsilcilerinin, şehirdeki bir barajın yıkıldığı ve alçak kesimlerde su seviyesinin yükselmekte olduğunu bildirdiğini aktardı.
Depremin merkez üssü Sagaing bölgesinde, 90 yıllık bir köprünün yıkıldığı, Mandalay ve Yangon şehirlerini birbirine bağlayan karayolunun hasar gördüğü kaydedildi.
Başkent Neypido'da da aralarında dini tapınakların olduğu yapıların depremde zarar gördüğü ifade edildi.
Askeri yönetimin Sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, depremin vurduğu bölgelerde hastanelerde acil kan ihtiyacı olduğunu belirterek, kan bağışı çağrısında bulundu.
Güney Asya ülkesi Myanmar'da, başkent Nepido’ya yaklaşık 100 kilometre mesafede 12 dakika arayla 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Myanmar'daki yönetimi elinde tutan cunta, depremlerde şu ana kadar 1002 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 376 kişinin yaralandığı tespit edildi.
Nepido ve Mandalay’ın da dahil olduğu 6 bölgede acil durum ilan edildiğini bildirdi.
Merkez üssü Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi olan depremler nedeniyle can kayıplarının daha fazla artmasından endişe ediliyor.