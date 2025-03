Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde deprem! Ölü sayısı 1000'i geçti... Arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki turistler, Myanmar merkezli depremlere konakladıkları gökdelenlerin sonsuzluk havuzlarında yakalandı. Sarsıntılar nedeniyle havuz suları taşarken turistler, panik içinde depremin sona ermesini bekledi. Turistler, deprem anında havuzlarda oluşan dalgaları cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Bir gökdelendeki çift, deprem anına havuzda yakalanarak neye uğradığını şaşırdı. Havuzdan panikle çıkan çiftin yaşadığı korku dolu anlar kameralara yansıdı.

CCTV footage from a swimming pool in a building in Bangkok during yesterday's earthquake.#Thailand #Bangkok #แผ่นดินไหว #EarthquakeThailand #Earthquakes #Earthquake pic.twitter.com/qoFqZXxBGg